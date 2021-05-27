Выгоднее фитнес-зала и можно включить Земфиру: как устроены сайкл-студии Velobeat Статьи редакции
Откуда пришла идея, сколько стоит помещение и почему сообщество важнее конкуренции.
Несколько десятков человек крутят педали в такт электронной музыке либо подпевают песням Земфиры или Аллы Пугачёвой. Так иногда проходят тренировки в московских сайкл-студиях Velobeat.
«Спорт не должен быть скучным. А кардио это очень скучно», — объяснила Ася Шпильман. Она открыла первую студию Velobeat в 2015 году, хотя до этого работала в сфере инвестиций и не видела себя предпринимателем. Идею зажигательных тренировок девушке подсказали друзья из США.
Сейчас у Velobeat три студии, хотя после открытия первой в «Сити» Шпильман сомневалась в перспективности бизнеса: локация оказалась неудачной и вложения долго не могли окупиться. Самое сложное, по её словам, это найти подходящее помещение и сделать ремонт.
Теперь Шпильман хочет открыть 10 студий в Москве своими силами, вся прибыль уходит туда. Предпринимательницу интересуют и регионы, но в них она планирует выйти с франшизой.
Чем основательница Velobeat занималась до того, как открыла своё дело
Ася Шпильман родилась в Норильске. Когда ей было 12 лет, они с родителями переехали в Москву. В 2005 году она поступила в Академию народного хозяйства (АНХ, сейчас — РАНХиГС) на специальность деловое администрирование.
В студенчестве она познакомилась со своим будущим супругом Феликсом Шпильманом, который сейчас возглавляет Emerging Travel Group (управляет Ostrovok.ru и другими сервисами для путешественников).
Он рассказал ей про стажировки в инвестиционных банках, привёз из США книги по корпоративным финансам и помогал готовиться к собеседованию.
Подготовка помогла, и после первого курса Асю Шпильман взяли на стажировку в инвестиционный департамент банка Cresit Suisse. После окончания академии в 2009 году в банке ей предложили должность аналитика.
В 2011 году супруг предложил ей переехать в Сан-Франциско и заниматься инвестициями. Там она устроилась на работу в Start Fund Юрия Мильнера и управляла инвестициями в стартапы из Y Combinator.
В 2013 году супруги вернулись в Москву. Их потянуло домой, потому что Сан-Франциско слишком далеко от России и Европы и жить там оказалось довольно скучно, вспоминает Шпильман.
В Москве Асю Шпильман пригласил возглавить отдел отношений с инвесторами разработчик игр Game Insight. По её словам, в компании была сильная игровая аналитика, но никто не занимался бизнес-аналитикой и оценкой маркетинговых кампаний. В итоге руководство поручило это ей.
Спустя два года Шпильман поняла, что исчерпала свой потенциал в Game Insight. А через несколько месяцев неожиданно для себя самой открыла своё дело — сайкл-студию Velobeat.
Как родилась идея Velobeat
Ася Шпильман поддерживала общение с друзьями из Сан-Франциско, которые вдруг стали рассказывать ей об увлечении сайклингом — групповыми тренировками на стационарных велосипедах. Американские приятели говорили, что сайклинг — это лучшее событие в их дне.
Американский сайклинг вдохновил Шпильман по возвращении домой построить модель этого бизнеса. Она быстро нашла помещение в «Москва-Сити» и в мае 2015 года начала в нём ремонт. Первая студия Velobeat открылась в сентябре того же года.
В чём суть американского сайклинга, концепцию которого переняла Velobeat
Шпильман рассказывает, что хотела повторить концепцию американской Soul Cycle, которая совмещает групповые кардиотренировки с танцами. Компания уделяет много внимания мотивации и эмоциональной подзарядке клиентов, чтобы отвлечь их от усталости во время тяжёлой физической нагрузки.
Она ходила по московским клубам, чтобы найти нечто подобное. Купить абонементы во все клубы Шпильман не могла, поэтому под разными предлогами просила администраторов пустить её на тренировку по сайклингу.
Ничего похожего на сайкл-тренировки из Штатов она не увидела и начала по отзывам в интернете и рекомендациям друзей искать инструктора, который смог бы проводить эмоциональные тренировки.
Вскоре Шпильман нашла подходящего тренера и хотела поехать с ним в США, чтобы он обучился там по американской методике, но план не сработал — инструктору дважды отказали в визе.
По словам Шпильман, Velobeat сохранила основы обучения тренеров, которые им дала консультант из США, но за шесть лет их методика эволюционировала и адаптировалась к российскому рынку, которому нужен другой продукт.
Россияне эмоционально более зажатые и тренеру нужно приложить больше усилий, чтобы вытащить из клиентов эмоции, объясняет основательница Velobeat.
По каким критериям Velobeat подбирает тренеров
Шпильман рассказывает, что на своём опыте убедилась: проще с нуля обучить на тренера человека с хорошей физической формой, который умеет зажечь и замотивировать аудиторию, чем переучить опытного фитнес-тренера.
Каждое занятие — это шоу, а тренер всякий раз даёт своего рода концерт и выкладывается не столько физически, сколько эмоционально, добавляет предпринимательница.
Кроме того, в обязанности тренера входит составление программы тренировок и формирование вокруг себя лояльного сообщества, чтобы клиенты возвращались в студию, заводили новые знакомства и общались вне клуба.
Важно, чтобы лояльное сообщество не было привязано к одному инструктору, считает Шпильман. Она вспоминает, как однажды приняла сложное решение и уволила из Velobeat лучшего тренера.
В штате компании теперь девять тренеров, и Шпильман поощряет работу инструкторов в других студиях или их индивидуальную практику. Она считает, что так они работают над формированием сообщества.
Но у Velobeat есть правило: сайкл-тренировки инструкторы могут вести только в их студиях и нигде больше, потому что компания обучает их по своей методике.
Заработок тренеров зависит от вклада в построение сообщества: помимо фиксированной суммы за тренировки они получают бонусы за каждого человека в группе.
Шпильман убеждена: высокие фиксированные зарплаты не мотивируют тренеров расти и развиваться в одном направлении с бизнесом. Поэтому больше получают те, кто работает с сообществом.
В среднем зарплатный фонд компании составляет около 550 тысяч рублей в месяц. Весной, когда в студии растёт посещаемость, эта сумма становится выше.
Что происходит на тренировках Velobeat
Шпильман говорит, что упражнения на велотренажёрах давались не всем посетителям. Тогда они запустили подготовительную группу «Старт», где учат новичков крутить педали в ритм музыки и отрабатывают технику, а стандартные занятия усложнили.
Помимо этого, у Velobeat есть тематические классы. Они проводятся в каждой студии раз в неделю и отличаются по музыкальным стилям и общей атмосфере. Опытные инструкторы сами придумывают их и дают волю творчеству.
Тренер Анна до Velobeat была театральной актрисой. Она придумала для студии серию сайкл-вечеринок Fresh trash, где играют песни Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова, «Руки вверх» и другая русская музыка.
Люди приходят к ней развлекаться, потому что Анна перевоплощается в исполнителей, рассказывает Шпильман. Видео с её вечеринки под Земфиру собрало в TikTok-аккаунте Velobeat больше 33 тысяч просмотров.
Инструктор Роман любит электронную музыку и придумал серию тренировок, стилизованных под вечеринки Boiler Room. Каждую пятницу он проводит вечерние занятия под плейлисты с этой платформы.
Ещё у Velobeat есть тренировки-караоке: в зале устанавливается проектор и на стене включаются клипы с текстами песен, чтобы можно было петь. Такие тренировки проще и скорее нужны, чтобы люди перезарядились после рабочего дня, отмечает владелица студии.
Сейчас у Velobeat три студии в Москве: в Сити, на «Новослободской» и в мае открылась точка у метро «Бауманская». Шпильман планирует запустить в новой студии тестовый формат функциональных тренировок.
В помещении площадью 388 м² будет два зала, один из которых рассчитан на группу в 10 человек. Тренер сможет уделять им больше внимания, чем на обычной тренировке, где занимается 30 клиентов, сильнее мотивировать и прорабатывать технику упражнений вместе с ними.
Индивидуальных тренировок у студии почти нет, их проводят только по запросам клиентов, которые по каким-то причинам чувствуют себя неуверенно во время групповых занятий. Также спрос на эту услугу периодически возникает в связи с пандемией.
Почему Velobeat не считает конкурентами другие студии
В Москве есть сеть сайкл-студий Rock the cycle, кредитором которой стал Роман Абрамович. Шпильман говорит, что их концепция основана на конкуренции между участниками тренировки, а у Velobeat направлена на формирование сообщества.
В группах Velobeat 30% мужчин 28-40 лет и 70% женщин 25-35 лет, рассказывает Шпильман. Студию в Сити в основном посещают менеджеры среднего звена, работающие в крупных компаниях. А в зал на «Новослободской» ходят дизайнеры, парикмахеры, татуировщики и управляющие ресторанов.
Экономика сайклинг-студий Velobeat
Первую студию в Сити Шпильман запустила в 2015 году на личные сбережения, а остальные — с продажи акций Uber и других стартапов, в которые она инвестировала, когда жила в Сан-Франциско.
Общие вложения во все студии составили около $1,1 млн. Запуск одной студии в среднем обходится в $250 тысяч. Пока Velobeat не окупилась, потому что каждая следующая студия требует вложений, объяснила предпринимательница.
Общую выручку по всей сети Ася Шпильман пока раскрывать не готова, но она уточнила, что на студию в Сити приходится 40% выручки Velobeat, а точка на «Новослободской» генерирует 60% годовой выручки.
Выручка студии на «Новослободской»
- 2018 год — 17 млн рублей.
- 2019 год — 22,5 млн рублей.
- 2020 год — 14,5 млн рублей.
- Первый квартал 2021 года — 8,9 млн рублей.
По словам предпринимательницы, одна из главных ошибок — выбор неудачного помещения.
Каким должно быть помещение для студии сайклинга и сколько стоит его оборудовать
Velobeat ищет помещения по следующим параметрам:
- Площадь более 200 м².
- Аренда не дороже 22-23 тысяч рублей за 1 м² в год.
- Возможность сделать в помещении прямоугольный зал для тренировок площадью от 60 до 80 м² в зависимости от количества тренажёров.
- Предпочтительно помещение без колонн, но если они есть, то должны располагаться так, чтобы их можно было обыграть.
- Готовая вентиляция либо техническая возможность её установить.
Первую студию Шпильман открыла в Сити руководствуясь тем, что это центр притяжения людей, и если проект не сработает там, то он не зайдёт нигде. Но, как оказалось позже, она заблуждалась насчёт привлекательности локации.
Кроме того, ремонт помещения в Сити потребовал больших затрат. Оно располагается на нулевом этаже ближе всего к вентиляционным шахтам, и соседи проложили через него свои воздуховоды на высоте 1,6 м.
В итоге Шпильман пришлось за свой счёт разобрать их и заново проложить на нормальной высоте — 2,3 м.
Вдобавок помещение оказалось не очень проходимым, потому что оно находится в углу этажа. При этом аренда в «Сити» обходится дороже, чем в районе «Новослободской», где рядом есть плотный жилой массив и бизнес-центры.
За счёт хорошего трафика выручка точки выше на 30%. Кроме того, планировка там тоже оказалась лучше: площадь студии в Сити — 256 м², но она кажется меньше студии на «Новослободской» площадью 230 м².
Но и на поиск этой удачной локации ушло два года, а не пара месяцев, рассказывает владелица Velobeat.
Стоимость ремонта студии
- Вентиляция с кондиционированием — около 13 тысяч рублей за 1 м².
- Строительные материалы, электрика — 14,5 тысяч рублей за 1 м².
- Звук и видеонаблюдение — около 1 млн рублей.
- Отделочные материалы — около 1,5 млн рублей.
- Мебель — около 1 млн рублей.
- Сопутствующие расходы — 1 млн рублей.
Когда арендовано подходящее помещение, на запуск студии уходит четыре месяца. Два месяца длится этап проектирования, сама стройка — ещё два. Тренажёры доставляются из США около 90 дней.
По словам Шпильман, самое сложное в отделке помещения под студию — это провести вентиляцию и сделать шумоизоляцию. В Сити у Velobeat нет соседей, которым могла бы помешать их музыка с уровнем громкости, как в ночном клубе.
А на студию на «Новослободской» есть жалобы даже при том, что музыку там включают на порядок тише, чем в Сити. На шумоизоляцию уходит около 1 млн рублей, стоимость работ зависит от площади и высоты потолков в помещении.
Где компания закупает тренажёры и сколько они стоят
В студиях Velobeat разные тренажёры, но все они от американских производителей — Schwinn и Stages. Шпильман вышла на поставщиков и напрямую покупала у них байки.
По словам владелицы Velobeat, прямая покупка одного тренажёра вместе с доставкой и услугой растаможивания обходится примерно в $2000. Розничная цена такого тренажёра в Америке — около $3000, а цена российского дистрибьютора была бы примерно $4000, предполагает предпринимательница.
Расходы на обслуживание байков — около 5000 рублей в месяц. Мастера смазывают их, подкручивают болты, затачивают резьбу, иногда меняют педали.
Почему Velobeat почти не тратилась на маркетинг, а теперь будет
В июле на «Динамо» появится новая студия Velobeat, но на её продвижение Шпильман не закладывает больших бюджетов, как и в целом на маркетинг. Предпринимательница подсчитала, что до декабря 2020 года потратила на маркетинг 1,6 млн рублей за шесть лет.
Она говорит, что до марта 2021 года у неё в штате не было маркетолога. Сейчас на маркетинг Velobeat в среднем тратит до 100 тысяч рублей в месяц.
Зачем Velobeat франшиза
В марте 2021 года компания запустила франшизу. Сейчас Шпильман ведёт переговоры с потенциальными франчайзи, которые хотят развивать сеть в регионах.
Франшиза для первых пяти франчайзи будет стоить 1,5 млн рублей, для остальных — 3 млн рублей. Также партнёры должны будут отчислять с выручки 6% на роялти и 1% — на маркетинг.
За эти деньги франчайзи получат помощь в аренде походящего помещения, найме и обучении персонала, построении бизнес-процессов и маркетинга, а также технологическую платформу для работы.
Франшизы для запуска студий в Москве Шпильман не продаёт, потому что сама хочет открыть в столице ещё около 10 студий. При этом амбиций и ресурсов для выхода в регионы у владелицы Velobeat пока нет.
Не планируете открывать мотосайклинг? Это стационарный мотоцикл, на котором можно кататься без прав, в состоянии опьянения и без риска погибнуть. Очень классно, можно в пятницу вечером зайти с друзьями бар, потом во второй, потом в третий, а потом катнуть на мото в приятной компании и без тесных и потных шлемов!
А в чем кайф такой "езды"?
Лучше по свежему воздуху колесить
Вы хотели сказать по жаре и пыли, да ещё без таких потрясающих инструктарш?
Нет, я именно о свежем воздухе, тишине, природы и красивых попутчиков, которых себе подбираю
Везёт вам! Наверное и душ у вас там есть, и все это в максимум часе от дома? И да, меня пугает природа, я не могу жить без бетона.
Классная неизбитая тема. Только вот в регионах зайдёт ли? Чек за такую тренировку наверняка выше чем в обычном зале.
Возьмем слова "Люди готовы заплатить 400 рублей за кофе, но не готовы потратить 900 рублей на тренировку"
Прикинем что в среднем человек готов проводить 2-4 тренировки в неделю,
за 4 недели (aka "почти месяц") получается 7200 / 10800 / 14400, и если учесть что в году 52 недели - условный "годовой" абонемент обойдется минимум в космические
93600 при 2-х занятиях в неделю,
140400 при 3-х,
187200 при 4-х.
Цифры ошеломляющие, мягко говоря.
К тому же тактично опускается вопрос о медицинском обследовании, а то что я видел из подобных тренировок - довольно затратно в плане физических ресурсов, и это имхо очень высокие риски для людей с потенциальными проблемами ("подснежники" по крайней мере так себя не нагружают в зале), а учитывая плотность занимающихся - и подавно.
Но с точки зрения перформанса (шоу) - это однозначно плюс.
пффф, тоже мне новость. стоило зайти в любую подвальную качалку в 90-х, так что первое бросалось в глаза, и особенно в уши, это сектор газа, орущий из пары полуубитых S-90.
Вы так много написали, что я сам чуть не запел пока прокрутил чтобы сказать - это просто чудо! После того, как не несколько лет назад я начал петь за тренировками, по другому больше не драйвует. Я обожаю дикий Дарк рейв и техно, но тренеруюсь только под зарубежное лав-ретро. Там вокал непревзойденный. Это просто секс. Вам только удачи.
Блоги компаний
Показать еще