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Nazigul Jusupova

Исследование: россиянам начать с нуля легче бизнес в сфере услуг, а магазин проще купить готовым Статьи редакции

Наибольшие средние обороты в России у оптовых ритейлеров, ресторанов и образовательных секций.

17 17 комментариев
Форум
703 просмотров

Для исследования «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело» (есть у vc.ru) «Тинькофф Бизнес» и Avito выбрали топ-15 направлений бизнеса с самым большим оборотом и средним чеком по всей России.

Согласно исследованию, оптовая торговля стала лидером по оборотам среди малого бизнеса в России. Авторы составили рейтинг сфер с максимальным средним оборотом на одну компанию за квартал:

  • Оптовая торговля — 735 000 рублей.
  • Кафе и рестораны — 514 000 рублей.
  • Дополнительное образование — 492 000 рублей.
  • Строительство зданий и сооружений — 455 000 рублей.
  • Ритейлеры бытовой техники и компьютеров — 452 000 рублей.
  • Розничная торговля продуктами — 452 000 рублей.
  • Розничная онлайн-торговля — 447 000 рублей.
  • Торговля и ремонт автомобилей — 395 000 рублей.
  • Розничная торговля — 392 000 рублей.
  • ИТ и разработка ПО — 347 000 рублей.
  • Операции с недвижимостью — 342 000 рублей.
  • Научная и техническая деятельность — 328 000 рублей.
  • Бухгалтерия, право, реклама, консалтинг, HR — 315 000 рублей.
  • Строительные работы — 313 000 рублей.
  • Грузовые автоперевозки — 246 000 рублей.

По размеру среднего чека в России лидирует сфера строительства зданий и сооружений, где за один заказ можно выручить в среднем 118 418 рублей. Затем следуют отделочные и ремонтные работы — до 72 784 рублей. На третьем месте — оптовая торговля: 68 000 рублей.

Рейтинг отраслей с максимальным средним оборотом и средним чеком за первый квартал 2021 года по Москве «Тинькофф Бизнес»

Сколько стоит начать свое дело

По данным авторов исследования, самый низкий порог для входа в бизнес у сферы услуг, которой не нужен офис. Специалистам достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и разместить объявление о своих услугах.

Многие предприниматели начинают бизнес с самозанятости. Например, грузоперевозчики принимают отдельные заказы, а потом постепенно расширяют бизнес, нанимая сотрудников и арендуя машины. Готовый бизнес в сфере грузоперевозок в среднем стоит около 2,5 млн рублей.

«Это одно из самых дорогих направлений для приобретения готового бизнеса, что связано с востребованностью отрасли, высокой стоимостью покупки или аренды автомобиля», — говорится в исследовании.

В некоторых отраслях предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем запускать собственное дело с нуля. В пример эксперты приводят покупку готовой торговой точки, которая обойдется как открытие магазина — в среднем в 410 тысяч рублей. Открытие небольшой языковой школы будет стоить примерно 500 тысяч рублей, а автомастерской — от 350 тысяч рублей.

  • Для составления рейтинга самых крупных отраслей «Тинькофф Бизнес» проанализировал обороты 175 тысяч клиентов-предпринимателей и компаний малого бизнеса за первый квартал 2021 года.
  • Чтобы подсчитать, сколько стоит начать свое дело, эксперты Avito проанализировали более 3 млн предложений услуг, вакансий, объявлений о продаже готового бизнеса и аренде оборудования.
  • В расчет стоимости бизнеса в сферах торговли, производства и других отраслей включена аренда помещения, зарплата нескольких сотрудников, стоимость специалистов на аутсорсе.

#новость #исследование

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Александр Еремин

6

Максимальный средний оборот. Для оптовых компаний 700к. Это что за бизнес такой. Гроши какие-то.

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Голодный бинокль

Александр
2

Это прям наноопт 😁

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Sergei spiridonov

Александр
1

Опт не значит склады и контейнера товара, любая конторка кто поставляет салфетки для шашлычников это уже опт. Опт это отношения двух юрлиц а не объем товарооборота.

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Вася Пражкин

Александр
1

Там еще смешнее, 700К - это за квартал.

Ответить

Lorne Malvo

Александр
0

Может в статье прибыль имелась ввиду. Плюс это только то, что "задекларировано" =)

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Вася Пражкин

Lorne
1

Странно для банка путать прибыль с оборотом.

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Mikhail Dragunov

Александр
0

ну ))

Ответить

Денис Демидов

2

Удивительно, как многие любят сравнивать разные отрасли по обороту, тогда как маржа в них может колебаться от 1% до 300%.

Ответить

Mikhail Dragunov

Денис
2

ну опт в моем понимании это осн с ндсом и оборот от 100 лямов на норме прибыли 3% ))) остальное это уже не опт а дрочево какое то

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Nick

2

Заголовок статьи Магистр Йода писал?)

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Николай Орлов

1

Меня всегда улыбало рекомендации ФНС о платеже не менее 1% налогов от оборота, причём маржинальность отраслей действительно от 7% до 300%. Васген, который торгует помидорами этот процент не заметит, а АЗС, табак - очень серьёзная нагрузка.

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Сергей Че

0

Слышал с магазина Пятерочки требуют от 500 тыс. выручки в день, а тут...

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Evgenii Evgenii

0

Языковые школы сейчас правда бум, полно желающих переехать, у знакомого школа в Калининграде, курсы польского забиты

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Вася Пражкин

0

Похоже, что ребятки из Тинькова обдолбались конкретно, когда это исследование делали. Так, чтобы открыть самому бизнес в IT нужно не больше ОДНОЙ тыщи рублей, это не шутка:

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Sergei spiridonov

0

какой то странный обзор...все всем знакомым..может на региональном сайте садоводов такая информация бы вызвала фурор, но тут...Опять же, сколько пробуют свой бизнес дропшипингом, или продавая брелки на какой-нибудь яроморке мастеров...или работая как агенты за %..очень базовая и не полная информация.

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MyTxtWebPage

0

Это неоспоримый факт. Так же, как харабатывать в США, тратить в России

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MEGAtraXXXer666

–2

Россиянам легче сразу закопать себя

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