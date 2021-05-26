Наибольшие средние обороты в России у оптовых ритейлеров, ресторанов и образовательных секций.

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Для исследования «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело» (есть у vc.ru) «Тинькофф Бизнес» и Avito выбрали топ-15 направлений бизнеса с самым большим оборотом и средним чеком по всей России.

Согласно исследованию, оптовая торговля стала лидером по оборотам среди малого бизнеса в России. Авторы составили рейтинг сфер с максимальным средним оборотом на одну компанию за квартал:

Оптовая торговля — 735 000 рублей.

Кафе и рестораны — 514 000 рублей.

Дополнительное образование — 492 000 рублей.

Строительство зданий и сооружений — 455 000 рублей.

Ритейлеры бытовой техники и компьютеров — 452 000 рублей.

Розничная торговля продуктами — 452 000 рублей.

Розничная онлайн-торговля — 447 000 рублей.

Торговля и ремонт автомобилей — 395 000 рублей.

Розничная торговля — 392 000 рублей.

ИТ и разработка ПО — 347 000 рублей.

Операции с недвижимостью — 342 000 рублей.

Научная и техническая деятельность — 328 000 рублей.

Бухгалтерия, право, реклама, консалтинг, HR — 315 000 рублей.

Строительные работы — 313 000 рублей.

Грузовые автоперевозки — 246 000 рублей.

По размеру среднего чека в России лидирует сфера строительства зданий и сооружений, где за один заказ можно выручить в среднем 118 418 рублей. Затем следуют отделочные и ремонтные работы — до 72 784 рублей. На третьем месте — оптовая торговля: 68 000 рублей.

Рейтинг отраслей с максимальным средним оборотом и средним чеком за первый квартал 2021 года по Москве «Тинькофф Бизнес»

Сколько стоит начать свое дело

По данным авторов исследования, самый низкий порог для входа в бизнес у сферы услуг, которой не нужен офис. Специалистам достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и разместить объявление о своих услугах.

Многие предприниматели начинают бизнес с самозанятости. Например, грузоперевозчики принимают отдельные заказы, а потом постепенно расширяют бизнес, нанимая сотрудников и арендуя машины. Готовый бизнес в сфере грузоперевозок в среднем стоит около 2,5 млн рублей.

«Это одно из самых дорогих направлений для приобретения готового бизнеса, что связано с востребованностью отрасли, высокой стоимостью покупки или аренды автомобиля», — говорится в исследовании.

В некоторых отраслях предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем запускать собственное дело с нуля. В пример эксперты приводят покупку готовой торговой точки, которая обойдется как открытие магазина — в среднем в 410 тысяч рублей. Открытие небольшой языковой школы будет стоить примерно 500 тысяч рублей, а автомастерской — от 350 тысяч рублей.