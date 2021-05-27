Сейчас власти раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много, большая часть денег уходит «Технопарку Петербурга» и другим городским учреждениям.

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Правительство Петербурга разработало новую политику в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на закрытое заседание общественного совета по малому бизнесу при губернаторе.

Цель политики — «обеспечить ускоренное восстановление и выход на траекторию устойчивого развития» малого и среднего бизнеса. За пять лет должно увеличиться на 210 тысяч человек количество работников небольших предприятий, ИП и самозанятых.

Власти также планируют вложить в бизнес 360 млн рублей в 2024 году и 393,5 млн рублей в 2025 году. Например, в 2021 году власти города выделят 318 млн рублей, в 2022 году – 323 млн рублей, в 2023 году – 385 млн рублей.

Главное новшество политики — переход от субсидий к предоплаченным сервисам. Как отмечает «Фонтанка», сейчас власти и так раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много — в 2020 году выделили 10 млн рублей на возмещение затрат на аренду социальным предпринимателям.

Большая часть средств уходит принадлежащим городу учреждениям, например «Центру развития и поддержки предпринимательства» или «Технопарку Петербурга», пишет издание.

Что предлагают бизнесу

Часть денег, которые сейчас идут на финансирование инфраструктуры, перенаправят на предоставление цифровых сервисов. Например, городской акселератор, который заработал в марте, уже даёт доступ к сервису проверки контрагентов и конструктору интернет-сайтов.

Малый бизнес планируют обеспечить сетью из 32 коворкингов, к ним добавятся 18 точек молодежного пространства «Просто», университетские коворкинги, бизнес-инкубаторы и частные коворкинги — всё это станет элементами «инновационно-технологической инфраструктуры».

Торговле, общепиту и креативной индустрии предложили помочь развитием ярмарок и новых форматов нестационарной торговли вроде фудтраков и гастрорынков, созданием зон фермерской торговли и рыбных рядов.

Кроме того, чиновники хотят сформировать список поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области и продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельный пункт в программе — «Ресторанный гид Michelin». Когда он появится в Петербурге — неизвестно.