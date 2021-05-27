Правительство Петербурга предложило предоставить малому бизнесу вместо субсидий доступ к цифровым сервисам и коворкингам Статьи редакции
Сейчас власти раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много, большая часть денег уходит «Технопарку Петербурга» и другим городским учреждениям.
Правительство Петербурга разработало новую политику в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на закрытое заседание общественного совета по малому бизнесу при губернаторе.
Цель политики — «обеспечить ускоренное восстановление и выход на траекторию устойчивого развития» малого и среднего бизнеса. За пять лет должно увеличиться на 210 тысяч человек количество работников небольших предприятий, ИП и самозанятых.
Власти также планируют вложить в бизнес 360 млн рублей в 2024 году и 393,5 млн рублей в 2025 году. Например, в 2021 году власти города выделят 318 млн рублей, в 2022 году – 323 млн рублей, в 2023 году – 385 млн рублей.
Главное новшество политики — переход от субсидий к предоплаченным сервисам. Как отмечает «Фонтанка», сейчас власти и так раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много — в 2020 году выделили 10 млн рублей на возмещение затрат на аренду социальным предпринимателям.
Большая часть средств уходит принадлежащим городу учреждениям, например «Центру развития и поддержки предпринимательства» или «Технопарку Петербурга», пишет издание.
Что предлагают бизнесу
Часть денег, которые сейчас идут на финансирование инфраструктуры, перенаправят на предоставление цифровых сервисов. Например, городской акселератор, который заработал в марте, уже даёт доступ к сервису проверки контрагентов и конструктору интернет-сайтов.
Малый бизнес планируют обеспечить сетью из 32 коворкингов, к ним добавятся 18 точек молодежного пространства «Просто», университетские коворкинги, бизнес-инкубаторы и частные коворкинги — всё это станет элементами «инновационно-технологической инфраструктуры».
Торговле, общепиту и креативной индустрии предложили помочь развитием ярмарок и новых форматов нестационарной торговли вроде фудтраков и гастрорынков, созданием зон фермерской торговли и рыбных рядов.
Кроме того, чиновники хотят сформировать список поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области и продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельный пункт в программе — «Ресторанный гид Michelin». Когда он появится в Петербурге — неизвестно.
С помощью кредитов, грантов и образовательных услуг чиновники также хотят побудить самозанятых переходить к ИП, а ИП — регистрировать юрлица.
Денег не дадим, сидите в коворкинге.
Просто денег сразу кому надо дадим
"Просто" охуенная вещь, в Москве не хватает
По-моему шаринговая кухня для Дарк китченов звучит как идея для нового стартапа👍
Самое крутое, что может сделать правительство, это пойти наХ.... и просто тупо не мешать. Ну то-есть если в один прекрасный момент их не станет, то бизнес расцветет!!!
Аж 10 млн на аренду социальным предпринимателям. Бургеры на продажу в коворкинге можно будет делать?
Например, городской акселератор, который заработал в марте, уже даёт доступ к сервису проверки контрагентов и конструктору интернет-сайтов.
Где?
Нет ничего по ссылке. Кроме инкубатора Ингрия, где малым бизнесом и не пахнет - ничего не находится.
На мгновенье показалось, что читаю новость на нейромедузе, но не смешную.
Власти также планируют вложить
Может всё же инвестировать?
Кроме того, чиновники хотят сформировать список поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области и продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельный пункт в программе — «Ресторанный гид Michelin»
Вполне заслужено, хотя в СПб огромная проблема с обычными продуктами в супермаркетах, причём настолько, что приходилось даже на уровне ежедневного потребления выходит напрямую на поставщиков или их партнёров, но качество ресторанов и кафе на вполне себе Европейском уровне, а многие кофейни могут заткнуть за пояс конкурентов, про выпечку и торты вообще молчу.
Торговле, общепиту и креативной индустрии предложили помочь развитием ярмарок и новых форматов нестационарной торговли вроде фудтраков и гастрорынков, созданием зон фермерской торговли и рыбных рядов.
Это круто, помню ещё на всяких фестивальных ивентах обсуждали это, проблема в том, что где-то в 2014-2015 были сильные гонения на траки, особенно помню истории из Крыма запомнил (кому интересно https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/11916)
Фудтраки очень крутой формат, недавно был в Катовице, там они прямо на главной площади, выглядело очень круто.
Нормальные рынки и зоны торговли просто необходимы, очень многое поделено между крупными игроками, которые не могли предложить качественную продукцию, сомневаюсь, что за год что-то поменялось, зато условные маленькие поставщики (вроде частных фермеров, мясников или вот таких ребят (не реклама) https://vk.com/plodovuizapas) вполне себе пользуются спором, подобное и надо поддерживать
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