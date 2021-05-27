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Евгения Евсеева

Правительство Петербурга предложило предоставить малому бизнесу вместо субсидий доступ к цифровым сервисам и коворкингам Статьи редакции

Сейчас власти раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много, большая часть денег уходит «Технопарку Петербурга» и другим городским учреждениям.

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Правительство Петербурга разработало новую политику в сфере малого и среднего предпринимательства до конца 2025 года, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на закрытое заседание общественного совета по малому бизнесу при губернаторе.

Цель политики — «обеспечить ускоренное восстановление и выход на траекторию устойчивого развития» малого и среднего бизнеса. За пять лет должно увеличиться на 210 тысяч человек количество работников небольших предприятий, ИП и самозанятых.

Власти также планируют вложить в бизнес 360 млн рублей в 2024 году и 393,5 млн рублей в 2025 году. Например, в 2021 году власти города выделят 318 млн рублей, в 2022 году – 323 млн рублей, в 2023 году – 385 млн рублей.

Главное новшество политики — переход от субсидий к предоплаченным сервисам. Как отмечает «Фонтанка», сейчас власти и так раздают в виде субсидий напрямую бизнесу не так много — в 2020 году выделили 10 млн рублей на возмещение затрат на аренду социальным предпринимателям.

Большая часть средств уходит принадлежащим городу учреждениям, например «Центру развития и поддержки предпринимательства» или «Технопарку Петербурга», пишет издание.

Что предлагают бизнесу

Часть денег, которые сейчас идут на финансирование инфраструктуры, перенаправят на предоставление цифровых сервисов. Например, городской акселератор, который заработал в марте, уже даёт доступ к сервису проверки контрагентов и конструктору интернет-сайтов.

Малый бизнес планируют обеспечить сетью из 32 коворкингов, к ним добавятся 18 точек молодежного пространства «Просто», университетские коворкинги, бизнес-инкубаторы и частные коворкинги — всё это станет элементами «инновационно-технологической инфраструктуры».

Торговле, общепиту и креативной индустрии предложили помочь развитием ярмарок и новых форматов нестационарной торговли вроде фудтраков и гастрорынков, созданием зон фермерской торговли и рыбных рядов.

Кроме того, чиновники хотят сформировать список поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области и продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельный пункт в программе — «Ресторанный гид Michelin». Когда он появится в Петербурге — неизвестно.

С помощью кредитов, грантов и образовательных услуг чиновники также хотят побудить самозанятых переходить к ИП, а ИП — регистрировать юрлица.

#новость #петербург

20 20 комментариев
3
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20 комментариев
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Rusik M

6

Денег не дадим, сидите в коворкинге.

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Кигхриль Vselensky

Rusik
4

Просто денег сразу кому надо дадим

Ответить

Никита Корниенко

Кигхриль
2

Себе

Ответить

Vladislav S

Rusik
0

Ковиркинге

Ответить

Павел Яньшин

Rusik
0

Просто сидите

Ответить

Дмитрий Шусов

Rusik
0
Ответить

Roman Moskovskiy

5

"Просто" охуенная вещь, в Москве не хватает

Ответить

Александр Кучеряев

Roman
0

По-моему шаринговая кухня для Дарк китченов звучит как идея для нового стартапа👍

Ответить

Сергей А

3

Самое крутое, что может сделать правительство, это пойти наХ.... и просто тупо не мешать. Ну то-есть если в один прекрасный момент их не станет, то бизнес расцветет!!!

Ответить

Александр Еремин

1

Аж 10 млн на аренду социальным предпринимателям. Бургеры на продажу в коворкинге можно будет делать?

Ответить

Unknown

1

Туалетной бумаги у нас к сожалению нет, но есть отличный наждак!

Ответить

DIVO Media

0

Например, городской акселератор, который заработал в марте, уже даёт доступ к сервису проверки контрагентов и конструктору интернет-сайтов.

Где?
 Нет ничего по ссылке. Кроме инкубатора Ингрия, где малым бизнесом и не пахнет - ничего не находится.

Ответить

Mika

DIVO
1

Не уверен, но возможно имеется ввиду этот: https://espb.pro/

Ответить

Иван Иванов

DIVO
1

https://www.crpp.ru/espbpro

Городской акселератор Санкт-Петербурга
Городской акселератор Санкт-Петербурга
www.crpp.ru
Ответить

Антон Василик

0

Мда

Ответить

Alexandr Simonov

0

На мгновенье показалось, что читаю новость на нейромедузе, но не смешную.

Ответить

Илья Шишкунов

0

Власти также планируют вложить

Может всё же инвестировать? 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
–1

Кроме того, чиновники хотят сформировать список поставщиков сельхозпродукции из Ленинградской области и продвигать бренд петербургской кухни и гастрофестивали. Отдельный пункт в программе — «Ресторанный гид Michelin»

Вполне заслужено, хотя в СПб огромная проблема с обычными продуктами в супермаркетах, причём настолько, что приходилось даже на уровне ежедневного потребления выходит напрямую на поставщиков или их партнёров, но качество ресторанов и кафе на вполне себе Европейском уровне, а многие кофейни могут заткнуть за пояс конкурентов, про выпечку и торты вообще молчу. 

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
0

Торговле, общепиту и креативной индустрии предложили помочь развитием ярмарок и новых форматов нестационарной торговли вроде фудтраков и гастрорынков, созданием зон фермерской торговли и рыбных рядов.

Это круто, помню ещё на всяких фестивальных ивентах обсуждали это, проблема в том, что где-то в 2014-2015 были сильные гонения на траки, особенно помню истории из Крыма запомнил (кому интересно https://primechaniya.ru/sevastopol/stati/11916
Фудтраки очень крутой формат, недавно был в Катовице, там они прямо на главной площади, выглядело очень круто. 
Нормальные рынки и зоны торговли просто необходимы, очень многое поделено между крупными игроками, которые не могли предложить качественную продукцию, сомневаюсь, что за год что-то поменялось, зато условные маленькие поставщики (вроде частных фермеров, мясников или вот таких ребят (не реклама) https://vk.com/plodovuizapas) вполне себе пользуются спором, подобное и надо поддерживать 

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Александр Николаев

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Первый абзац.. это как так написать можно

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