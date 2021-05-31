У «Ростелекома» на Камчатке произошла авария — большая часть региона осталась без связи Статьи редакции
Причина аварии — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.
После аварии у «Ростелекома» абоненты остались без интернета и частично без телефонной связи, пишет местное издание «Кам 24».
Также в регионе не работают терминалы оплаты банковскими картами, невозможно и снять наличные, поскольку банкоматы тоже выключены.
Авария затронула банковскую систему, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные — системы учёта товарооборота тоже «завязаны» на интернете и не могут проводить данные о покупках.
Как передаёт корреспондент «РИА Новости» с Камчатки, с 15:10 по местному времени (6:10 по мск) на территории региона нет сотовой связи у «Билайна», «Мегафона», Tele2, отсутствуют мобильный интернет и кабельное ТВ.
«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке. Пресс-секретарь дальневосточного филиала «Ростелекома» Дина Бабаева объяснила изданию, что причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ сторонней организацией.
Сейчас ведутся работы по восстановлению и ищут тех, кто повредил кабель, а количество пострадавших абонентов уточняется, уточнила Бабаева. Когда восстановят связь, в компании не уточняют.
Я сейчас как раз на Камчатке, реально связи не было воообще ни у кого!! Полный коллапс, и возврат к доцифровым временам) в аэропорту рейс в Москву задерживается на несколько часов, интернет появился буквально минут 7 назад
Инженерам Ростелекома удалось создать сеть полностью свободную от тех идей которые изначально были заложены в Интернет: децентрализация и устойчивость при выходе из строя части узлов
Я так понимаю, что местная телефонная связь и локальные ресурсы были доступны. А дальше вопрос к сервисам поверх этой сети и экономике организации гео-резервирования.
дальше вопрос к сервисам поверх этой сети и экономике организации гео-резервирования
- в этих словах чувствуется опытный управленец умеющий выравнивать информационное поле и перераспределять риски
Мои компетенции другие.
А в вас чувствуется потенциал депутата, который бы давал указания "сделать все хорошо" и все сразу делалось бы хорошо, а не так как инженерами на Камчатке)
все сразу делалось бы хорошо, а не так как инженерами на Камчатке
- ну почему же "сразу"? Это уже второй случай. Первый такой был 17 апр 2017, тогда удалось оставить без Интернета сразу три региона: Камчатку, Сахалин и Магаданскую область. Наверное с тех пор были сделаны какие то выводы. А кроме того с чего Вы взяли что сети Ростелекома проектируются "инженерами на Камчатке"?
потенциал депутата, который бы давал указания "сделать все хорошо"
- ну давайте продемонстрирую и свой гражданский потенциал: линия построена в 2016 году за 5 млрд руб., аналогичная авария уже была, возникает вопрос - эффективно ли тратятся налоги которые с меня собирает государство?
А до строительства линии как все работало? Может её действительно не надо было строить, если ничего не улучшилось??
до строительства линии как все работало?
- спутниковый интернет, медленный, дорогой, но ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, т е устойчивый к авариям типа той что сейчас произошла и парализовала весь край.
Может её действительно не надо было строить, если ничего не улучшилось?
- скорость улучшилась, цена уменьшилась, а надежность исчезла. Можно посчитать размер убытка который понес бизнес из-за простоя. Из-за того что кто то решил сэкономить не строя опорное кольцо. Можно еще прикинуть как японский диверсант перерубает кабель, а мы в Москве смотрим телек и ахаем от того какая у нас мощная армия и как расцветает СевМорПуть
В коментах перепись всёпропальщиков)
- сети надо уметь строить. Один (!) порванный кабель и весь регион без Интернета.
Вы зарплаты их сетевиков видели? Те, кто хоть что-то умел давно в других отраслях трудятся, либо в других странах.
Вы зарплаты их сетевиков видели?
- во первых проектированием сетей скорей всего занимаются в г. Москва, а во вторых когда низкая ЗП стала оправданием некачественно выполненных работ? Не можешь или не хочешь, не берись
"когда низкая ЗП стала оправданием некачественно выполненных работ? Не можешь или не хочешь, не берись"
Не является, но как итог везде и во всем "жопа на жопе и все через жопу".
Если устраивает такой результат, то надо продолжать так же платить, а потом расхлебывать последствия аварий.
Ровно тогда когда за зарплату соглашаются работать только совсем никому нужные люди, которым совершенно плевать на свою работу. Их всё устраивает, надеюсь вас качество связи тоже.
Онлайм (он же РТ) заявлял нам о том, что у них технология резервирования реализована. Вот только оптические кабели идут вместе. ;) LAG обычный.
А как вы хотели? Это кабель по дну моря
- ну во первых перебили его не на дне моря, а во вторых "я хотел" бы за народные деньги (5 млрд руб в ценах 2016 года) в стратегически важном регионе видеть опорную сеть в виде кольца
У меня сложилось впечатление, что часть комментируют не совсем представляет, где географически расположена Камчатка.
Очередной прорыв
Вся суть монополизма
А что, много желающих кинуть кабель на Камчатку с материка?)
есть другие пути
Какие?) Все юзают кабель Ростела. Кто туда свой кабель тянул?
например, без кабеля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_Интернет
Бери да прокладывай, кто тебе не даёт?
Потому что население маленькое, а затраты на кабель огромны.
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