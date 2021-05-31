Причина аварии — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.

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После аварии у «Ростелекома» абоненты остались без интернета и частично без телефонной связи, пишет местное издание «Кам 24».

Также в регионе не работают терминалы оплаты банковскими картами, невозможно и снять наличные, поскольку банкоматы тоже выключены.

Авария затронула банковскую систему, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные — системы учёта товарооборота тоже «завязаны» на интернете и не могут проводить данные о покупках.

Как передаёт корреспондент «РИА Новости» с Камчатки, с 15:10 по местному времени (6:10 по мск) на территории региона нет сотовой связи у «Билайна», «Мегафона», Tele2, отсутствуют мобильный интернет и кабельное ТВ.

«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке. Пресс-секретарь дальневосточного филиала «Ростелекома» Дина Бабаева объяснила изданию, что причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ сторонней организацией.