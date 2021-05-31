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Евгения Евсеева

У «Ростелекома» на Камчатке произошла авария — большая часть региона осталась без связи Статьи редакции

Причина аварии — обрыв кабеля из-за проведения земляных работ.

37 37 комментариев
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1684 просмотров

После аварии у «Ростелекома» абоненты остались без интернета и частично без телефонной связи, пишет местное издание «Кам 24».

Также в регионе не работают терминалы оплаты банковскими картами, невозможно и снять наличные, поскольку банкоматы тоже выключены.

Авария затронула банковскую систему, делопроизводство в частных и государственных учреждениях. В некоторых магазинах не принимают не только карты, но и наличные — системы учёта товарооборота тоже «завязаны» на интернете и не могут проводить данные о покупках.

Как передаёт корреспондент «РИА Новости» с Камчатки, с 15:10 по местному времени (6:10 по мск) на территории региона нет сотовой связи у «Билайна», «Мегафона», Tele2, отсутствуют мобильный интернет и кабельное ТВ.

«Ростелеком» — основной поставщик услуг связи на Камчатке. Пресс-секретарь дальневосточного филиала «Ростелекома» Дина Бабаева объяснила изданию, что причиной аварии стал обрыв кабеля при проведении земляных работ сторонней организацией.

Сейчас ведутся работы по восстановлению и ищут тех, кто повредил кабель, а количество пострадавших абонентов уточняется, уточнила Бабаева. Когда восстановят связь, в компании не уточняют.

#новость #ростелеком

37 37 комментариев
7
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37 комментариев
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Анна Рахманова

39
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Vasily Kuznetsov

12

Я сейчас как раз на Камчатке, реально связи не было воообще ни у кого!! Полный коллапс, и возврат к доцифровым временам) в аэропорту рейс в Москву задерживается на несколько часов, интернет появился буквально минут 7 назад

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Александр Кучеряев

12

К вопросу о спутниковом интернете от Илона.

Ответить

Евгений Кислов

9

Сами себе враги, других и не нужно

Ответить

Михаил Качалов

5

Инженерам Ростелекома удалось создать сеть полностью свободную от тех идей которые изначально были заложены в Интернет: децентрализация и устойчивость при выходе из строя части узлов

Ответить

Dmitry Mok

Михаил
0

Я так понимаю, что местная телефонная связь и локальные ресурсы были доступны. А дальше вопрос к сервисам поверх этой сети и экономике организации гео-резервирования.

Ответить

Михаил Качалов

Dmitry
2

дальше вопрос к сервисам поверх этой сети и экономике организации гео-резервирования

- в этих словах чувствуется опытный управленец умеющий выравнивать информационное поле и перераспределять риски

Ответить

Dmitry Mok

Михаил
1

Мои компетенции другие.
А в вас чувствуется потенциал депутата, который бы давал указания "сделать все хорошо" и все сразу делалось бы хорошо, а не так как инженерами на Камчатке)

Ответить

Михаил Качалов

Dmitry
0

все сразу делалось бы хорошо, а не так как инженерами на Камчатке

- ну почему же "сразу"? Это уже второй случай. Первый такой был 17 апр 2017, тогда удалось оставить без Интернета сразу три региона: Камчатку, Сахалин и Магаданскую область. Наверное с тех пор были сделаны какие то выводы. А кроме того с чего Вы взяли что сети Ростелекома проектируются "инженерами на Камчатке"?

потенциал депутата, который бы давал указания "сделать все хорошо"

- ну давайте продемонстрирую и свой гражданский потенциал: линия построена в 2016 году за 5 млрд руб., аналогичная авария уже была, возникает вопрос - эффективно ли тратятся налоги которые с меня собирает государство?

Ответить

Dmitry Mok

Михаил
0

А до строительства линии как все работало? Может её действительно не надо было строить, если ничего не улучшилось??

Ответить

Михаил Качалов

Dmitry
0

до строительства линии как все работало?

- спутниковый интернет, медленный, дорогой, но ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, т е устойчивый к авариям типа той что сейчас произошла и парализовала весь край.

Может её действительно не надо было строить, если ничего не улучшилось?

- скорость улучшилась, цена уменьшилась, а надежность исчезла. Можно посчитать размер убытка который понес бизнес из-за простоя. Из-за того что кто то решил сэкономить не строя опорное кольцо. Можно еще прикинуть как японский диверсант перерубает кабель, а мы в Москве смотрим телек и ахаем от того какая у нас мощная армия и как расцветает СевМорПуть

Ответить

Андрей Деревянко

2

В коментах перепись всёпропальщиков)

Ответить

Михаил Качалов

Андрей
7

- сети надо уметь строить. Один (!) порванный кабель и весь регион без Интернета.

Ответить

Evgeny Gorsky

Михаил
1

Вы зарплаты их сетевиков видели? Те, кто хоть что-то умел давно в других отраслях трудятся, либо в других странах.

Ответить

Михаил Качалов

Evgeny
0

Вы зарплаты их сетевиков видели?

- во первых проектированием сетей скорей всего занимаются в г. Москва, а во вторых когда низкая ЗП стала оправданием некачественно выполненных работ? Не можешь или не хочешь, не берись

Ответить

Давний

Михаил
1

Ясно, понятно.

Ответить

Mike Espoo

Михаил
1

"когда низкая ЗП стала оправданием некачественно выполненных работ? Не можешь или не хочешь, не берись"
Не является, но как итог везде и во всем "жопа на жопе и все через жопу".
Если устраивает такой результат, то надо продолжать так же платить, а потом расхлебывать последствия аварий.

Ответить

Evgeny Gorsky

Михаил
0

Ровно тогда когда за зарплату соглашаются работать только совсем никому нужные люди, которым совершенно плевать на свою работу. Их всё устраивает, надеюсь вас качество связи тоже.

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Онлайм (он же РТ) заявлял нам о том, что у них технология резервирования реализована. Вот только оптические кабели идут вместе. ;) LAG обычный.

Ответить

SansNom

Михаил
0

А как вы хотели? Это кабель по дну моря в полуразвитый малонаселённый регион

Ответить

Михаил Качалов

SansNom
0

А как вы хотели? Это кабель по дну моря

- ну во первых перебили его не на дне моря, а во вторых "я хотел" бы за народные деньги (5 млрд руб в ценах 2016 года) в стратегически важном регионе видеть опорную сеть в виде кольца

Ответить

Олег Никитин

3

У меня сложилось впечатление, что часть комментируют не совсем представляет, где географически расположена Камчатка.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Очередной прорыв

Ответить

Михаил Качалов

Небольшой
0

прорыв

- разрыв

Ответить

MEGAtraXXXer666

1

Вся суть монополизма

Ответить

Антон Штадлер

MEGAtraXXXer666
2

А что, много желающих кинуть кабель на Камчатку с материка?)

Ответить

Илюша Шантарамка

Антон
0

есть другие пути

Ответить

Антон Штадлер

Илюша
0

Какие?) Все юзают кабель Ростела. Кто туда свой кабель тянул?

Ответить

Илюша Шантарамка

Антон
0

например, без кабеля
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_Интернет

Ответить

Дэни Трэхо

MEGAtraXXXer666
1

Бери да прокладывай, кто тебе не даёт?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Дэни
0

Starlink?

Ответить

Нина Соболева

1

Вообще не удивительно, ахахха

Ответить

Константин Полухтин

–8

О Боже, как теперь они там без госуслуг жить будут?!

Ответить

Бессмысленный мангал

0

А почему ТТК свой кабель туда не кинула, интересно 

Ответить

Дмитрий Малахов

Бессмысленный
1

Потому что население маленькое, а затраты на кабель огромны.

Ответить

Yury Istomin

Бессмысленный
1

Потому что там нет ж/д, ваш КО.

Ответить

Матвей Синицин

0

прикольно, сказали те, кто работает на удалёнке

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