{"id":3659,"title":"\u041f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u043a\u0435 \u2014 \u0437\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3659&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/246963-riskuem-poteryat-dannye-i-narushit-zakon-pochemu-kompanii-opasayutsya-oblakov&hash=0eb73f54df097ff9c6e704e01144cf1a94e86f2f94717d9fe80eceaf7136bc97","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Nazigul Jusupova

Отказ от маркетплейса, развитие ритейла и доставка дронами: «Почта России» рассказала о своей стратегии до 2030 года Статьи редакции

Капзатраты оператора на развитие составят 298 млрд рублей, рассказал глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК.

34 34 комментария
Форум
1405 просмотров

О холдинге

«Почта России» станет холдингом, чтобы позволить дочерним компаниям самостоятельно привлекать инвестиции, «быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок». У оператора будет больше десяти «дочек».

По словам Акимова, компания уже расценивает как «дочек» «Национальные логистические технологии», «Почта Банк» и «ПочтаТех». «Мы точно уже понимаем, кто у нас в первой линейке на реорганизацию, и приступили к этой работе. Например, ритейл», — сказал Акимов.

О развитии онлайн-торговли

Своего маркетплейса у «Почты России» не будет, но оператора можно использовать как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин. «Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods.ru («Сбер» переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет»), например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки», — сказал глава компании.

«Почта России» планирует открыть магазин для заказов из dark store (магазины, работающие только на доставку) и начнет конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом». Оператор будет доставлять только товары первой необходимости. «Shop-to-home и dark stores — это наши форматы, в стратегии они есть», — добавил глава компании и отметил, что по этим направлениям «якорного партнера нет».

«Почта России» хочет стать ключевым игроком российского ритейла. Как отметил Акимов, до объемов «Магнита», «Дикси» и Х5 Group компания не вырастет, но может конкурировать с ними в формате сверхдешёвого «магазина у дома».

О доставке российского вина

Эксперимент с доставкой российского вина начнется 1 сентября. По словам Акимова, было решено начать пилот на платформе оператора, поскольку есть 50% вероятности, что он «не полетит — спроса не будет или регулятор скажет, что есть проблемы с идентификацией клиентов». В интервью Акимов также добавил, что «компания не целилась на этот рынок».

Источники РБК сообщали, что пилотный проект по доставке российского вина «Почтой России» планируется в Подмосковье и Мордовии с участием 25 крупнейших производителей вин в России.

Минфин подтвердил, что «Почта России» займётся…
Но обсуждать вопрос о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем пока преждевременно.
vc.ru

О доставке

В 2020 году «Почта России» протестировала беспилотники для доставки грузов в труднодоступные места. Дальше компания планирует провести более длительный эксперимент с десятками маршрутов, тяжёлыми дронами ни большими расстояниями. «Возможно, будем работать по логистической модели, “покупке часов”, то есть партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты», — сказал Акимов.

Решение относительно роботов «Яндекса» для доставки грузов будет принято по итогам тестирования, ответил Акимов. В 2020 году робот-курьер «Яндекс.Ровер» начал заниматься доставкой документов и посылок на территории Сколково, робот также возит корреспонденцию в отделение «Почты России».

О франчайзинге

Часть отделений «Почты России» планируют отдать под франчайзинг. Оператор планирует изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому и доплачивать сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения. Но число отделений почты сокращать компания не будет.

Компания будет развивать сеть на базе частичной занятости: человек будет числиться на одну десятую ставку (из-за ограничений регуляторов с почтовыми отправлениями могут работать только штатные сотрудники). Но в то же время он будет предпринимателем, который продаёт сервис, пояснил Акимов.

О новых технологиях

«Почта России» планирует тестировать антивандальные постаматы, которые работают без подключения к питанию; экзоскелеты для облегчения погрузочных работ на сортировочных объектах; «защиту от засыпания» для водителей; анализ трафика и поведения клиентов в почтовых отделениях с помощью видеокамер. Деталей нововведений Акимов не раскрыл.

#новость #почтароссии

34 34 комментария
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0447\u0442\u0430\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 4, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 252620, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 31 May 2021 14:55:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья

8

Речь точно идет о развитии того, что на фото? Или это параллельная реальность какая-то? 

Ответить

Полезный корабль

7

Нафига маркетплейс, нафига распылятся. Зачем не сфокусироваться на своём бизнесе, сделать его работу безотказным и точным как часы, а потом выдавить конкурентов с доставки? 

Ответить

Marat Ahiar

Полезный
1

Реальному бизнесу из логистики это не понравится. Нахера им сильный конкурент? Пока Акимов будет валять дурака условный сдэк или ПЭК будет будет зарабатывать свое на том же рынке.

Ответить

ilia

3

В стране бум интернет-торговли - как отдельных магазинов, так и маркетплейсов, "Почте" надо-то просто выполнять свою основную функцию  доставки заказов-посылок. Все. Еще возможна реклама этих магазинов в отделениях или при доставке - флаером. Максимум из торговли - в отдаленных пунктах.

Ответить

Евгений Ларин

ilia
1

про бум отдельных магазинов мосье  шутить изволить?

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

Может имелось ввиду, что куча торговых динозавров из 90-х ринулись себе сайты заказывать? )))

Ответить

Евгений Ларин

Денис
0

Видимо бум продажи сайтов.
Потому что продажи через небольшие интернет магазины уже практически схлопнулись кроме оооочень узких ниш. На мой взгляд покрайне мере.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
1

Датаинсайд говорит, что за маркетплейсами половина рынка, у меня так и есть, чуть меньше половины продаж на сайт приходится и доля снижается в пользу маркетплейсов.  

Ответить

Евгений Ларин

Денис
0

Позволь угадать из которых львиная доля это старые клиенты а новых почти нет?

Ответить

Денис Демидов

Евгений
1

Новых достаточно, как и раньше.

Ответить

Евгений

Денис
0

Это хорошо. С поисковикоа?

Ответить

Денис Демидов

2

Участвовал в эксперименте с собственным маркетплейсом почты, где-то месяц доп.соглашения подписывал, за несколько месяцев пришел один мутный заказ, очень уж похож на тестовый от самой почты, связаться с клиентом не удалось, забил со словами, чего можно было ожидать от казенной шарашки. 
Справедливости ради, СДЕК тоже тужится со своим маркетплейсом, результат такой же, забил и на него.
Если через год не закроют, попробую еще раз.

Ответить

Игорь Протасов

Денис
0

Не рекомендуете сдэк? А то думал попробовать размещаться на нём

Ответить

Евгений Ларин

Игорь
1

Там посещалка 5000 чел в день. =) Судя по симиларвебу

Ответить

Денис Демидов

Игорь
0

Если все остально попробовали, то можно и его, а так смысла нет

Ответить

Anton Salimov

Игорь
0

это дичайший апендикс с отсутствием трафика. Да и вообще Сдек ассоциируется у всех с логистикой, но вовсе не ритейлом. Сложно даже нафантазировать, что может двигать человеком в выборе сдек.маркета, а не условного озона, с их огромной сетью точек + огромным выбором товара + продуманной программой привилегий и етс  

Ответить

Александр Алмазов

1

Почта России, я не сплю?! 😳

Ответить

Криминальный волк

Александр
0

Так мечтать то никто не запрещает))

Ответить

Евгений Ларин

1

Расскажу про зкзоскелет нашему дедушке почтальону глядишь еще не выйдет совсем на пенсию пяток другой лет этой надеждой

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Почта России в 2030:
Продукты,
Алкоголь,
Кредиты,
Технологии…
Только Почты нет

Ответить

Саша Александров

0

Пиздец всем почта наступает, займёмся всем и не сделаем нихрена. Объективно почта работает эффективнее , мне особо нравится их приложение. Вспоминаю старые добрые времена, когда я торговал на ибей и мучался с нашей почтой, компетентные сотрудники были лишь на главпочтампах.

Ответить

Евгений Ларин

Саша
2

я еще застал старую "добрую" партионную почту под виндовз.. это еще тот ад, был, особенно раз в год после очередного подорожания тарифов

Ответить

Михаил Похеров

Саша
2

Вспоминаю старые добрые времена, когда я торговал на ибей и мучался с нашей почтой, компетентные сотрудники были лишь на главпочтампах. 

Классное время, не конкурентов, и 500 наложек в одном окне получаешь. Все матерятся 

Ответить

Anton Salimov

Саша
0

да, приложение божественное и сроки доставки сильно сократили + доставка до дома появилась, но как били вдребезги посылки, так и бьют (периодически)

Ответить

badResistor

0

Надо отдать должное — за последние года 3 сервис стал значительно лучше.(не про емс речь). 

Ответить

Михаил Похеров

badResistor
1

У EMS черная дыра в подмосковье. Если с первого раза не доставили без звонка клиенту, всё, можешь забыть. "Выясняйте на 8-800 " 

Ответить

Angel Vivaldi

Михаил
0

Это по всей стране нет. Курьер позвонил, сказал щас буду и все, с концами, через 2 дня мне звонят и спрашивают когда я вручение смогу принять, сказал хоть сейчас, говорят ок, приезжайте, оно в отделении на другом конце города, на вопрос как так вышло, сказали что курьер к вам 3 раза приезжал ни разу домофон не открыли. Приехал разбираться, стоят отметки когда он попасть не смог, смотрим в записи домофона, а там никого. Бабки все равно за доставку пришлось отдать. Рядом стоял мужик который заказывал доставку за 80км от города, ситуация один в один, как у меня. Но он там вроде ни чего не платил им за доставку, потому что орал так что стены дрожали во всем здании.

Ответить

Алексей Попков

0

Доставка вина не выстрелит? Да это отличная идея, доставка качественного алкоголя в регионы.

Ответить

Степан Воронцов

0

Про франшизу правильно. Давно пора. Глядишь и сервис лучше станет

Ответить

Киреев Максим

0

Посмотрим в дальнейшем на осуществление такой стратегии в реальную жизнь

Ответить

LolKekNet

0

Почта Росии и ритейл ?
С товарами, которые в соседних магазинах продаются в 2 раза дешевле ?

Ответить

Диана Ершова

0

Интересно, как эта стратегия сработает на деле. Говорить красиво умеют многие, а вот реально работать...

Ответить

Angel Vivaldi

0

Они бы для начала свои отделения в порядок привели. А то как притон выглядит.

Ответить

El'murza Alchakov

–3

Все мы помним историю многомиллионного Дрона который влетел в стену

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

DD Planet
Подписан
Отписаться
SEO за 50 000 рублей: как продвинуть сайт в поиске Яндекса и Google
SEO-специалист digital-интегратора DD Planet Ксения Загребельная рассказала о методах поисковой оптимизации, которые пр…
4
red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Тренды ИИ: что происходит в сфере искусственного интеллекта в 2021 году
Аналитический центр red_mad_robot и разработчик ИИ-решений RDL by red_mad_robot собрали важные тренды этого года: NLP,…
2
NTA
Подписан
Отписаться
Как искать нужных людей на картинке? (сам себе поисковик)
Достаточно часто при работе с видео ставится задача узнать – сколько людей было в кадре и получить их лица.

Показать еще

Лучшие комментарии
Шамиль Эдиев
за день
Ждём пока Apple через лет 5 выпустит такой продукт и все такие "Инновация от Apple"...
Xiaomi показала устройство, которое заряжает батарею на 4000 мА·ч за восемь минут по проводу и за 15 минут без провода
Eugene Pastukhov
за неделю
человек является клиентом, у него установлено даже мобильное приложение и они не могут для подтверждения кредита прислать push!? Они там что, всех сотрудников заменили на Моргенштерна?
«Альфа-Банк»: на меня оформили кредит по поддельным документам — на мой взгляд, банк допустил ряд грубых ошибок
Комментарии

Валерия Гиппиус

Почему люди не захотят купить в…

Reborn Soul

Австралийская Qantas предложила…

Сергей Висман

Яндекс.Go допускает машины на…

Oleg Dergilev

Исповедь регионального…

SansNom

Евросоюз предложил усложнить…

AeternaMens

Отговорить от LLC в Delaware…

Максим Глущенко

Тренды ИИ: что происходит в…

Oleg Dergilev

Исповедь регионального…

Vasiliy Leytman

Евросоюз предложил усложнить…

Евгений Воронов

Мошенники сняли с кредитки…

Михаил Штанько

«Мегафон» подключили мне…

Андрей Морозов

Почему большинство…

Fyodor

Евросоюз предложил усложнить…

Дмитрий Дмитрий

Мошенники сняли с кредитки…

Сергей Висман

Яндекс.Go допускает машины на…

Маркетологов к…

Австралийская Qantas предложила…

Shlomo Goldenberg

Евросоюз предложил усложнить…

Антон Адамов

Мошенники сняли с кредитки…

Евгений Воронов

Мошенники сняли с кредитки…

Тома Весёлая

Почему люди не захотят купить в…
null