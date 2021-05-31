Капзатраты оператора на развитие составят 298 млрд рублей, рассказал глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК.

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О холдинге

«Почта России» станет холдингом, чтобы позволить дочерним компаниям самостоятельно привлекать инвестиции, «быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок». У оператора будет больше десяти «дочек».

По словам Акимова, компания уже расценивает как «дочек» «Национальные логистические технологии», «Почта Банк» и «ПочтаТех». «Мы точно уже понимаем, кто у нас в первой линейке на реорганизацию, и приступили к этой работе. Например, ритейл», — сказал Акимов.

О развитии онлайн-торговли

Своего маркетплейса у «Почты России» не будет, но оператора можно использовать как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин. «Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods.ru («Сбер» переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет»), например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки», — сказал глава компании.

«Почта России» планирует открыть магазин для заказов из dark store (магазины, работающие только на доставку) и начнет конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом». Оператор будет доставлять только товары первой необходимости. «Shop-to-home и dark stores — это наши форматы, в стратегии они есть», — добавил глава компании и отметил, что по этим направлениям «якорного партнера нет».

«Почта России» хочет стать ключевым игроком российского ритейла. Как отметил Акимов, до объемов «Магнита», «Дикси» и Х5 Group компания не вырастет, но может конкурировать с ними в формате сверхдешёвого «магазина у дома».

О доставке российского вина

Эксперимент с доставкой российского вина начнется 1 сентября. По словам Акимова, было решено начать пилот на платформе оператора, поскольку есть 50% вероятности, что он «не полетит — спроса не будет или регулятор скажет, что есть проблемы с идентификацией клиентов». В интервью Акимов также добавил, что «компания не целилась на этот рынок».

Источники РБК сообщали, что пилотный проект по доставке российского вина «Почтой России» планируется в Подмосковье и Мордовии с участием 25 крупнейших производителей вин в России.

О доставке

В 2020 году «Почта России» протестировала беспилотники для доставки грузов в труднодоступные места. Дальше компания планирует провести более длительный эксперимент с десятками маршрутов, тяжёлыми дронами ни большими расстояниями. «Возможно, будем работать по логистической модели, “покупке часов”, то есть партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты», — сказал Акимов.

Решение относительно роботов «Яндекса» для доставки грузов будет принято по итогам тестирования, ответил Акимов. В 2020 году робот-курьер «Яндекс.Ровер» начал заниматься доставкой документов и посылок на территории Сколково, робот также возит корреспонденцию в отделение «Почты России».

О франчайзинге

Часть отделений «Почты России» планируют отдать под франчайзинг. Оператор планирует изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому и доплачивать сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения. Но число отделений почты сокращать компания не будет.

Компания будет развивать сеть на базе частичной занятости: человек будет числиться на одну десятую ставку (из-за ограничений регуляторов с почтовыми отправлениями могут работать только штатные сотрудники). Но в то же время он будет предпринимателем, который продаёт сервис, пояснил Акимов.

О новых технологиях