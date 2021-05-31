Отказ от маркетплейса, развитие ритейла и доставка дронами: «Почта России» рассказала о своей стратегии до 2030 года Статьи редакции
Капзатраты оператора на развитие составят 298 млрд рублей, рассказал глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК.
О холдинге
«Почта России» станет холдингом, чтобы позволить дочерним компаниям самостоятельно привлекать инвестиции, «быстро генерировать продукты, тестировать гипотезы и выводить их на рынок». У оператора будет больше десяти «дочек».
По словам Акимова, компания уже расценивает как «дочек» «Национальные логистические технологии», «Почта Банк» и «ПочтаТех». «Мы точно уже понимаем, кто у нас в первой линейке на реорганизацию, и приступили к этой работе. Например, ритейл», — сказал Акимов.
О развитии онлайн-торговли
Своего маркетплейса у «Почты России» не будет, но оператора можно использовать как канал продвижения других маркетплейсов и товарных витрин. «Сейчас в нашем приложении мы продвигаем витрину goods.ru («Сбер» переименовал goods.ru в «Сбермегамаркет»), например, и могут добавиться и другие. Мы не будем сами управлять гигантскими маркетинговыми инвестициями в продвижении собственной электронной полки», — сказал глава компании.
«Почта России» планирует открыть магазин для заказов из dark store (магазины, работающие только на доставку) и начнет конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и «Самокатом». Оператор будет доставлять только товары первой необходимости. «Shop-to-home и dark stores — это наши форматы, в стратегии они есть», — добавил глава компании и отметил, что по этим направлениям «якорного партнера нет».
«Почта России» хочет стать ключевым игроком российского ритейла. Как отметил Акимов, до объемов «Магнита», «Дикси» и Х5 Group компания не вырастет, но может конкурировать с ними в формате сверхдешёвого «магазина у дома».
О доставке российского вина
Эксперимент с доставкой российского вина начнется 1 сентября. По словам Акимова, было решено начать пилот на платформе оператора, поскольку есть 50% вероятности, что он «не полетит — спроса не будет или регулятор скажет, что есть проблемы с идентификацией клиентов». В интервью Акимов также добавил, что «компания не целилась на этот рынок».
Источники РБК сообщали, что пилотный проект по доставке российского вина «Почтой России» планируется в Подмосковье и Мордовии с участием 25 крупнейших производителей вин в России.
О доставке
В 2020 году «Почта России» протестировала беспилотники для доставки грузов в труднодоступные места. Дальше компания планирует провести более длительный эксперимент с десятками маршрутов, тяжёлыми дронами ни большими расстояниями. «Возможно, будем работать по логистической модели, “покупке часов”, то есть партнер сможет использовать свою инфраструктуру для оказания услуг не только нам. Может быть, это будут наши аппараты», — сказал Акимов.
Решение относительно роботов «Яндекса» для доставки грузов будет принято по итогам тестирования, ответил Акимов. В 2020 году робот-курьер «Яндекс.Ровер» начал заниматься доставкой документов и посылок на территории Сколково, робот также возит корреспонденцию в отделение «Почты России».
О франчайзинге
Часть отделений «Почты России» планируют отдать под франчайзинг. Оператор планирует изменить зонирование, форматы, запустить так называемое отделение на дому и доплачивать сотруднику за то, что он работает из дома, а не из отделения. Но число отделений почты сокращать компания не будет.
Компания будет развивать сеть на базе частичной занятости: человек будет числиться на одну десятую ставку (из-за ограничений регуляторов с почтовыми отправлениями могут работать только штатные сотрудники). Но в то же время он будет предпринимателем, который продаёт сервис, пояснил Акимов.
О новых технологиях
«Почта России» планирует тестировать антивандальные постаматы, которые работают без подключения к питанию; экзоскелеты для облегчения погрузочных работ на сортировочных объектах; «защиту от засыпания» для водителей; анализ трафика и поведения клиентов в почтовых отделениях с помощью видеокамер. Деталей нововведений Акимов не раскрыл.
Речь точно идет о развитии того, что на фото? Или это параллельная реальность какая-то?
Реальному бизнесу из логистики это не понравится. Нахера им сильный конкурент? Пока Акимов будет валять дурака условный сдэк или ПЭК будет будет зарабатывать свое на том же рынке.
В стране бум интернет-торговли - как отдельных магазинов, так и маркетплейсов, "Почте" надо-то просто выполнять свою основную функцию доставки заказов-посылок. Все. Еще возможна реклама этих магазинов в отделениях или при доставке - флаером. Максимум из торговли - в отдаленных пунктах.
про бум отдельных магазинов мосье шутить изволить?
Может имелось ввиду, что куча торговых динозавров из 90-х ринулись себе сайты заказывать? )))
Видимо бум продажи сайтов.
Потому что продажи через небольшие интернет магазины уже практически схлопнулись кроме оооочень узких ниш. На мой взгляд покрайне мере.
Датаинсайд говорит, что за маркетплейсами половина рынка, у меня так и есть, чуть меньше половины продаж на сайт приходится и доля снижается в пользу маркетплейсов.
Позволь угадать из которых львиная доля это старые клиенты а новых почти нет?
Новых достаточно, как и раньше.
Участвовал в эксперименте с собственным маркетплейсом почты, где-то месяц доп.соглашения подписывал, за несколько месяцев пришел один мутный заказ, очень уж похож на тестовый от самой почты, связаться с клиентом не удалось, забил со словами, чего можно было ожидать от казенной шарашки.
Справедливости ради, СДЕК тоже тужится со своим маркетплейсом, результат такой же, забил и на него.
Если через год не закроют, попробую еще раз.
Не рекомендуете сдэк? А то думал попробовать размещаться на нём
это дичайший апендикс с отсутствием трафика. Да и вообще Сдек ассоциируется у всех с логистикой, но вовсе не ритейлом. Сложно даже нафантазировать, что может двигать человеком в выборе сдек.маркета, а не условного озона, с их огромной сетью точек + огромным выбором товара + продуманной программой привилегий и етс
Почта России, я не сплю?! 😳
Расскажу про зкзоскелет нашему дедушке почтальону глядишь еще не выйдет совсем на пенсию пяток другой лет этой надеждой
Почта России в 2030:
Продукты,
Алкоголь,
Кредиты,
Технологии…
Только Почты нет
Пиздец всем почта наступает, займёмся всем и не сделаем нихрена. Объективно почта работает эффективнее , мне особо нравится их приложение. Вспоминаю старые добрые времена, когда я торговал на ибей и мучался с нашей почтой, компетентные сотрудники были лишь на главпочтампах.
я еще застал старую "добрую" партионную почту под виндовз.. это еще тот ад, был, особенно раз в год после очередного подорожания тарифов
Вспоминаю старые добрые времена, когда я торговал на ибей и мучался с нашей почтой, компетентные сотрудники были лишь на главпочтампах.
Классное время, не конкурентов, и 500 наложек в одном окне получаешь. Все матерятся
да, приложение божественное и сроки доставки сильно сократили + доставка до дома появилась, но как били вдребезги посылки, так и бьют (периодически)
Надо отдать должное — за последние года 3 сервис стал значительно лучше.(не про емс речь).
У EMS черная дыра в подмосковье. Если с первого раза не доставили без звонка клиенту, всё, можешь забыть. "Выясняйте на 8-800 "
Это по всей стране нет. Курьер позвонил, сказал щас буду и все, с концами, через 2 дня мне звонят и спрашивают когда я вручение смогу принять, сказал хоть сейчас, говорят ок, приезжайте, оно в отделении на другом конце города, на вопрос как так вышло, сказали что курьер к вам 3 раза приезжал ни разу домофон не открыли. Приехал разбираться, стоят отметки когда он попасть не смог, смотрим в записи домофона, а там никого. Бабки все равно за доставку пришлось отдать. Рядом стоял мужик который заказывал доставку за 80км от города, ситуация один в один, как у меня. Но он там вроде ни чего не платил им за доставку, потому что орал так что стены дрожали во всем здании.
Доставка вина не выстрелит? Да это отличная идея, доставка качественного алкоголя в регионы.
Почта Росии и ритейл ?
С товарами, которые в соседних магазинах продаются в 2 раза дешевле ?
Интересно, как эта стратегия сработает на деле. Говорить красиво умеют многие, а вот реально работать...
Они бы для начала свои отделения в порядок привели. А то как притон выглядит.
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