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Евгения Евсеева

«Яндекс» запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из отделений «Почты России» Статьи редакции

Это позволит доставлять покупки во все уголки страны, считают в «Почте».

  • Чтобы курьер привез посылку из отделения, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты», рассказали vc.ru в компании. Соглашение о сотрудничестве подпишут на Петербургском международном экономическом форуме.
  • Заказ привезут в течение 60 минут собственные курьеры «Почты России» или с помощью «Яндекс.Доставки». Регионы, в которых будет доступна такая доставка, и сроки запуска не уточняют.
  • У «Почты» более 42 тысяч отделений по всей стране – экспресс-доставка из них поможет миллионам людей, не выходя из дома, получать покупки даже в самых отдалённых регионах, отметил замгендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.
  • В «Почте России» отметили, что обсуждают расширение сотрудничества — например, «Яндекс.Маркет» может получить доступ к примерочным в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.
  • Также компании обсуждают возможность отправлять товар покупателям напрямую через почтовые отделения — минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.
  • В 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России».
«Яндекс»

#новость #яндекс #почтароссии

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1 1 комментарий
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Свежий Петя

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"Гладко было на бумаге, но забыли про овраги". Почта России меняется, несомненно, но все равно это адский ад и вряд ли будет работать четко в ближайшие годы. Но верить надо )))

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