«Яндекс» запустит доставку посылок и интернет-заказов за час из отделений «Почты России» Статьи редакции
Это позволит доставлять покупки во все уголки страны, считают в «Почте».
- Чтобы курьер привез посылку из отделения, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты», рассказали vc.ru в компании. Соглашение о сотрудничестве подпишут на Петербургском международном экономическом форуме.
- Заказ привезут в течение 60 минут собственные курьеры «Почты России» или с помощью «Яндекс.Доставки». Регионы, в которых будет доступна такая доставка, и сроки запуска не уточняют.
- У «Почты» более 42 тысяч отделений по всей стране – экспресс-доставка из них поможет миллионам людей, не выходя из дома, получать покупки даже в самых отдалённых регионах, отметил замгендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин.
- В «Почте России» отметили, что обсуждают расширение сотрудничества — например, «Яндекс.Маркет» может получить доступ к примерочным в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений.
- Также компании обсуждают возможность отправлять товар покупателям напрямую через почтовые отделения — минуя склады и сортировочные центры маркетплейса.
- В 2017 году «Яндекс.Маркет» запустил доставку товаров в Москве через «Почту России».
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