В Москве запустили сайт для работы надзорных органов и бизнеса: он поможет узнать о проверках и подготовиться к ним Статьи редакции
Например, подскажет, какие требования предъявляют к конкретному бизнесу.
Система «Открытый контроль» позволит московским предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку, а также о требованиях к ведению конкретного вида бизнеса. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы соответствовать требованиям — например, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.
Пока на платформе представлено два сервиса: «Симулятор нагрузки» — для проверки требований к конкретному бизнесу и «Обязательные требования» — список всех региональных требований к предпринимателям. В будущем систему будут обновлять и дополнять.
Воспользоваться системой могут все предприниматели из Москвы. Для доступа в личный кабинет нужна подтверждённая учётная запись юрлица или ИП на сайте правительства Москвы или на Госуслугах. Если её нет — нужно зарегистрироваться на любом из этих сайтов.
При авторизации в системе «Открытый контроль» заново указывать информацию об организации не нужно — все сведения автоматически доступны для работы и синхронизированы с существующей учётной записью.
А будут пуши?
14.32. К Вам выехала черная Тойота Камри, госномер Т392МН 99. Проверяющий Сергей. Рейтинг коррупционности 5 звезд.
"...отменить поездку: 500к ₽"
"Предпочитает Курвуазье и апплевотч нестандартных расцветок"
«Сидел 2 раза за взяточничество в особо крупном»
"...что характеризует как надежного коллегу и уверенного хозяйственника"
После этого еще кто-то удивляется, что бизнес нарушает все, что можно
Поищи конкурента в сервисе проверок и его добавят в очередь на проверку?))
Спасибо, теперь будем знать когда закрывать старую компанию и открывать новую)
Можно добавить только общепиты... А подразумевается, как сервис для всех сфер, странно
Неплохо вроде, прошёл авторизацию. Правда старые проверки в списке не появились.
Комментарий удален
Пока на платформе представлено два сервиса: «Симулятор нагрузки»
Как удобно, можно заранее проверить, прокормишь ли проверяющих или лучше и не пытаться.
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