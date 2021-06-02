«Открытый контроль» — это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы.

Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными.