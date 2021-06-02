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Евгения Евсеева

В Москве запустили сайт для работы надзорных органов и бизнеса: он поможет узнать о проверках и подготовиться к ним Статьи редакции

Например, подскажет, какие требования предъявляют к конкретному бизнесу.

14 14 комментариев
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Система «Открытый контроль» позволит московским предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы могут провести проверку, а также о требованиях к ведению конкретного вида бизнеса. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сервис подскажет, что нужно сделать, чтобы соответствовать требованиям — например, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

Пока на платформе представлено два сервиса: «Симулятор нагрузки» — для проверки требований к конкретному бизнесу и «Обязательные требования» — список всех региональных требований к предпринимателям. В будущем систему будут обновлять и дополнять.

Воспользоваться системой могут все предприниматели из Москвы. Для доступа в личный кабинет нужна подтверждённая учётная запись юрлица или ИП на сайте правительства Москвы или на Госуслугах. Если её нет — нужно зарегистрироваться на любом из этих сайтов.

При авторизации в системе «Открытый контроль» заново указывать информацию об организации не нужно — все сведения автоматически доступны для работы и синхронизированы с существующей учётной записью.

«Открытый контроль» — это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы.

Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными.

Евгений Данчиков
начальник Главного контрольного управления Москвы

#новость #проверки #москва

14 14 комментариев
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Михаил Б

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"...что характеризует как надежного коллегу и уверенного хозяйственника"

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Roman Trifonov

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После этого еще кто-то удивляется, что бизнес нарушает все, что можно

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Вася Пражкин

Roman
0

И все кушать хотят

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Andrey Kulakov

2

Поищи конкурента в сервисе проверок и его добавят в очередь на проверку?))

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слава Грищенко

1

Заблокировать немедля !)))

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Дамир Губаев

1

Спасибо, теперь будем знать когда закрывать старую компанию и открывать новую)

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Вадим Сальников

0

Можно добавить только общепиты... А подразумевается, как сервис для всех сфер, странно

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Святослав Гусев

0

Неплохо вроде, прошёл авторизацию. Правда старые проверки в списке не появились.

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Комментарий удален

Вася Пражкин

0

 Пока на платформе представлено два сервиса: «Симулятор нагрузки»

Как удобно, можно заранее проверить, прокормишь ли проверяющих или лучше и не пытаться.

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