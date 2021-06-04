В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся десять дней Статьи редакции
Они начнутся 31 декабря 2021 года.
Последний день следующего года также будет выходным. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.
Котяков добавил, что выходные на майские праздники также будут длинными — по четыре дня и на 1, и на 9 мая. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр.
В 2020 году власти не стали делать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.
На что не пойдешь ради голосов на очередных выборах
Но когда об этом заявить если не на экономическом форуме в июне! все делают, чтобы получить голоса нищеты
это все в новостном фоне. Да, я думаю к выборам Пыня ещё не раз попиарится за счёт налогов и чужих денег
31.12 давно пора сделать выходным, все равно никто не работает.
Плюс к нему 1,2,7 января.
И этого хватит.
Если 31 сделать выходным, то люди начнут начинать отмечать прямо с 30))
По факту будут отдыхать только те организации, которые и в рабочие дни то плохо работают.
Давно пора оставить только Новогодние выходные. Сделать их с 25 по 5. Хватит этого дешёвого пиара за чужой счет
Блоги компаний
Показать еще