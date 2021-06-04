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TJ

В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся десять дней Статьи редакции

Они начнутся 31 декабря 2021 года.

Последний день следующего года также будет выходным. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Котяков добавил, что выходные на майские праздники также будут длинными — по четыре дня и на 1, и на 9 мая. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр.

В 2020 году власти не стали делать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.

#новость #выходные

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13 13 комментариев
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13 комментариев
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kova7ev

3

На что не пойдешь ради голосов на очередных выборах

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Михаил Б

kova7ev
5

Так 16 лет уже такие новогодние каникулы

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Vladislav S

Михаил
–1

Но когда об этом заявить если не на экономическом форуме в июне! все делают, чтобы получить голоса нищеты 

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Михаил Б

Vladisl…
6

Нищета прям следит за анонсами ПМЭФ.
Путин много чего популистского делает ради голосов на выборах и думаю до осени мы еще не раз увидим "всем пива за счет бара", но это явно не тот случай.
Каждый год Минтруд весной делает анонс выходных на следующий год.

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Vladislav S

Михаил
0

это все в новостном фоне. Да, я думаю к выборам Пыня ещё не раз попиарится за счёт налогов и чужих денег

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Pavel Ko

3

31.12 давно пора сделать выходным, все равно никто не работает.
Плюс к нему 1,2,7 января. 
И этого хватит. 

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Игорь Гольмаков

Pavel
0

Если 31 сделать выходным, то люди начнут начинать отмечать прямо с 30))

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Ильяс Урганаев

2

По факту будут отдыхать только те организации, которые и в рабочие дни то плохо работают. 

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Александр Якунин

1

Гуляй рванина

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Pavel Pavel

0

Для пятницы новость самое то

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Vladislav S

–1

Когда ничего хорошего в экономике нет - приходится заявлять о выходных. 

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Vladislav S

–1

Давно пора оставить только Новогодние выходные. Сделать их с 25 по 5. Хватит этого дешёвого пиара за чужой счет

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Чистый месяц

–1

дебилизм

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