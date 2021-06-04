Они начнутся 31 декабря 2021 года.

Последний день следующего года также будет выходным. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На новогодние праздники у нас с вами будет десять выходных дней — к 31 декабря добавится 9 дней в январе. С учётом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», — сказал он.

Котяков добавил, что выходные на майские праздники также будут длинными — по четыре дня и на 1, и на 9 мая. «Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — заявил министр.

В 2020 году власти не стали делать 31 декабря выходным днём на федеральном уровне, однако большинство регионов объявили его нерабочим.