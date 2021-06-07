Власти пригрозили аннулировать полёты для туроператоров, которые отправляют россиян на закрытые курорты грузоперевозками Статьи редакции
Если рейсы отменят, ответственность ляжет на туроператоров.
Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, пишет «Коммерсантъ».
Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов.
Путешественники летают на грузовых рейсах в Кипр и Тунис, сообщает источник газеты. По его словам, в субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на некоторые рейсы на Кипр уже аннулировал Ростуризм. Это подтверждается сообщениями в соцсетях.
3 июня подобное предупреждение для «недобросовестных операторов» сделала Росавиация. Она пригрозила компаниям ограничительными мерами и попросила туристов воздержаться от полётов такими рейсами.
Давно пора отменить все эти нелепые ограничения передвижения граждан между странами, вирус все равно давно внутри каждой страны, вакцинация идёт, коллективный иммунитет вырабатывается. Кто хочет сидеть дома и дрожать от страха - пусть сидят, в их жизни ничего от открытия границ не изменится. А те, кто каждый будний день ездит в Московском метро в офисы - больше рисков все равно уже не станет.
это ты будешь подыхая на ивл медсестре рассказывать
Научный хичхакер
А вакцина российская не работает?
Работает, но это пока. Уже кросс мутация произошла (очень низкий шанс был), когда два самых популярных по скорости распространения штамма объединились в один (если простым языком) и стали ещё лучше. Пока по миру ходит столько биореакторов — открывать ничего нельзя, нужно снизить всё до уровня Израиля.
Есть не нулевые шансы получить штамм с 10% смертностью (теоретически это очень даже возможно, в отличие от самых популярных разновидностей гриппа, т.к. разница межу первым SARS там небольшая). Так же довольно высокие шансы, что уже к концу года вакцины просто не будут работать на каком-то из популярных штаммов.
Так что вперед, открывайтесь и отдыхайте, прорядим планету от человечества ;).
А еще астероид может упасть, землетрясения везде, глобальное отепление, искусственный интеллект всех поработит и много других возможных угроз.
Запремся же добровольно в колониях с режимом пожестче, чтобы уже начать привыкать к тяжелым условиям жизни уже сейчас!
Астеройдов мало, а людей много. Кросс мутация уже случилась, один астероид считай что упал. Базовые принципы статистики работают, на выборке в 200 млн заболевших сработала реакция, шанс которой был 0.00000001 (не знаю точных цифр, для примера).
В начале пандемии тоже шутили по разному, мол чего вы дома сидите, херня это всё. Спустя 4 млн смертей планочка пофигизма просто поднялась.
Вы не могли бы дать ссылку на какойнибудь русскоязычный новостной портал с описанием этой страшной и редкой "кросс мутации"? а то гугление именно по этим словам ничего дельного не выдает.
Да это во всех новостях было https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1d60a9a794783c6231800
Вирусы не имеют возможности объединиться просто так, поэтому по словам серьёзных иммунологов это очень сильный звоночек.
Вьетнам здесь не причём, интересно то, что это случилось.
Скоро выйдут научные статьи по этому поводу, в которых больше будет информации.
На данный момент известно то, что учитывая структурные особенности коронавируса, это очень редкое событие. Здесь могла произойти рекомбинация или гомоплазия. На вики можно почитать, но я не эксперт как и все здесь, поэтому мало чего это даст :)
Что значит 'не имеют'? Про горизонтальный перенос генов слышали?
Значит, про горизонтальный перенос не слышали.
Ясно понятно
Не знаешь точных цифр, а зачем вообще что-то пишешь? Многие люди и так живут каждый день как в последний раз и готовы к смерти, есть: бизнесмены, путешественники, военные, экстремалы, каждая поездка на трассе или полет на самолете может быть последним, ну и т.д. Если офисный планктон хочет сидеть дома, то пусть сидит дома. Не считая этих 4млн по последствиям будущего экономического кризиса, голода в бедных странах и войн, которые устроят демократы, чтобы закрыть кризис как всегда, умрет не меньше чем из-за короны.
У Вас там ряд несостыковок с фактами:
1.Ни Израиль, ни Китай вирус так и не победили
2.Уже болеют около 200млн, ужасная мутация уже бы случилась.
3.В вакцине главное не то, что она этот штамп закрывает
4.Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи, кожные заболевания, экономическая деградация и т.д., - чтобы сравнить их с теми странами, где вообще ничего не закрывали вроде Беларуси или делали это плохо.
Я вообще ничего про победу не писал, у Израиля уровень заболеваемости низкий, который позволяет открывать страну для других стран, где он примерно такой же.
Уже болеют около 200млн, ужасная мутация уже бы случилась.
Не болеют, а болели. Лучше забыть слово "уже", статистика так не работает. Весь бы пиздец на планете земля давно уже случился по вашей логике тогда (разного рода).
В вакцине главное не то, что она этот штамп закрывает
Главное имунный ответ и его качество. После хорошей вакцины, костный мозг запоминает вирус на года или на всю жизнь. Но я вообще про другое говорил, что с вакциной, что после того как переболел, новый штамм может сильно всё изменить. Старый опыт болезни не поможет.
Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи, кожные
Вообще пофиг, сейчас карантинов почти нигде нет. Я, опять же, про другое писал. Нужно сначала локально сводить к минимуму, а потом открываться.
у Израиля уровень заболеваемости низкий, который позволяет открывать страну для других стран
Вы же говорите про опасность мутации, но тут уже говорите что одинаковый уровень заболеваемости позволяет открывать страну для других стран. На Кипре уровень заболеваемости выше чем в РФ?
ничего про победу не писал
Хвалили это, как решение. Домашняя тюрьма без вины не решение.
открывать страну для других стран
И закрывать обратно спустя 2 дня, как показывает практика. Но пока буча с Палестиной сняла вопросы к Нетаньяху, можно послабить, да.
Не болеют, а болели
Проверяйте хоть цифры. Без них смертоносный вирус не случится, цифры не сходятся
Старый опыт болезни не поможет.
Есть ещё пару миллионов штампов, так себе аргумент
Вообще пофиг, сейчас карантинов почти нигде нет.
Вообще пофиг если вред карантина превысил пользу, да.
Под карантинами сейчас миллионы человек. Проверяйте инфу, не ленитесь
Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи
Как близкий к сообществу психологов человек заявляю - жопа там, и даже не с официальными психами, которые в больничках, а с обычными людьми, которые сейчас через одного в ахере и многие уже не вывозят. Можно спросить почти любого практикующего хотя бы года три психолога, он расскажет как картина поменялась.
Вчера в Питере саммит психологов начался, об этом в т.ч. говорили как раз.
Т.е. в Израиль супер-мутировавшая версия вируса уже не прорвется?
"Пока по миру ходит столько биореакторов — открывать ничего нельзя, нужно снизить всё до уровня Израиля."
а жрать чего будете?
Вакцина не панацея, все индивидуально - 100% защиты от ковида нет, кроме как соблюдать все необходимые меры
Научный хичхакер
А соблюдать все меры, считаете, 100% защита?
Нет, 100% помогает только если ты сидишь дома+доставка бесконтактная. Не в квартире, где вентиляция, а именно дом с садом. Но так как 99. 9% населения планеты даже пару месяцев без пьянок-гулянок-турпутевок не проживёт, то и говорить об этом бессмысленно.
Научный хичхакер
И на сколько долго так сидеть нужно? год, два, десять?
Прошлый раз (100 лет назад) хватило 2.5 года пока все кто мог помер или выздоровел. Опять же какая разница, что было 100 лет назад, когда самолётов не было и часть стран банально были в состоянии войны друг с другом? Сейчас большинство смелые, потому что в подкорке стоит программа "если заболею, пусть лечат, я ж омс/дмс плачу" или "если заболел (1й-2й-3й раз), то буду ходить на всех чихать пока не помру или не выздоровлю". Но ждать пока корона превратится в тыкву(станет по силе как ротавирус) уже нет смысла, за год только больше мутаций появилось и случаев long covid.
Так а в этот раз как понять, что уже можно выходить или все еще надо сидеть на изоляции в доме и расчитывать на бесконтактную доставку?
Ну вот выйдет такой отшельник из дома в итоге. Иммунитета у него дополнительного нет. В итоге, останется с тем же вариантом, что и до "отсидки".
Тут уже или до конца жизни сидеть или не заниматься херней в принципе.
Да, на ИВЛ лучше не попадать, как показала практика, ИВЛ - это 85% гарантия отправиться в мир иной. Ну а что поделать, лечат, как умеют, и на том, что есть.
В общем, будут тащить к ИВЛ - отбрыкивайтесь всеми руками и ногами, предлагайте что-то врачам, тогда м.б. не убьют.
Да, а если к вашему дому летят три пожарные машины, то ни в коем случае не давайте им проехать, 85% домов к которым приехали много пожарных машин - сгорели совсем.
Это я к чему - вы точно не путаете причину и следствие?
А кто же в Крым поедет, если отменить ограничения?
Те же, что ездили до 2020 и ещё прибавится.
Научный хичхакер
Хватит, там когда меньше туристов, то цены поднимают чтобы компенсировать теми, кто туда ехать вынужден.
~80% населения не имеющих заграна все прочие невыездные, да.
И за 500к/ночь в "Мрии" именно невыездные снимают, да.
Во-первых, станет. Одно дело, когда в метро крутится и мутирует одинаковый штамм, а другое, когда встречается новый штамм, к которому иммунитет даже не формировался.
Во-вторых, при чем тут, кто хочет, кто не хочет? Наивно полагать, что ваше здоровье нужно только вам, а не вы здоровый нужны гос-ву)
Так есть же всякие Сербии промежуточные, Армении опять же. Ну или через какие там другие перевалочные пункты можно на Кипр или в Австрии - Италии долететь?
Ограничения нужны для того, чтобы не давать еще большую нагрузку на коечный фонд и медработников - во многих странах ресурсы здравоохранения перегружены.
У меня есть знакомый из серии "...а чё мне бояться коронавируса - пусть он меня боится...". Он так раньше говорил - до того, как очень тяжело переболели он сам и жена его с детьми. Вам бы с ним пообщаться - вправил бы...
За последний месяц делал три PCR теста - 1 в Турции и два в ОАЭ. Как арабо пакистанцы делают "забор" это полный произвол. Даже намека на то что после 1 секундного поглаживания ноздри они найдут там какой то вирус нет.
Зачем странам с более высоким уровнем вакцинации подвергать свою систему здравоохранения дополнительной финансовой нагрузке в виде стран с низким уровнем вакцинации?
Поражаюсь русской смекалке ))
При чём тут смекалка? Похоже некоторые думают что грузопассажирский рейс это когда людей в контейнер кладут:)
Сейчас абсолютное большинство рейсов между странами идут как грузопассажирские. Это просто статус рейса, который выполняется на основе разовых разрешение на полет отличие от регулярного авиасообщения. А самолёт летит обычный.
Ну, так не каждый смекнул разовые разрешения получить, при том и смекалка
Да с чего вы взяли такие фантазии? Я знаю что это статус, тут смысл другой в комментарии.
Как же уже задолбало видеть эту присказку в каждой новости, где что-то в России произошло. Думаете нигде больше никто не догадался до такой сложной схемы как «запихнём людей, которые хотят улететь, в самолёты, которые улетают»? Если уж до чего «русская смекалка™» и довела тут так до того, что даже Ростуризм прознал об этой невероятно хитрой и скрытной схеме.
Так сайт же русскоязычный, логично видеть тут подавляющее количество новостей из России.
Скорее тупость.
Многие так могут придумать, но только в России сделают
Если честно не могу понять на что немцы рассчитывали в 45-х годах? Смекалка, после которой хочется задать вопрос: А что, так можно было?
Из Питера частями отправляют?
Да, конечности по отдельности, туловище отдельно, там по прибытию собирают обратно. Так дешевле
На ПМЭФ можно слетаться со всей страны (мира 🤣), а на Кипр нельзя-нельзя! Но на яхте конечно можно.
а потом эти грузотуристы воют что не могут вернуться в россию матушку и требуют выслать за ними борт мчс
Грузотурист даже не знает что рейс грузопассажирский. Вы хоть изучите ситуацию.
Бизнес авиацию закройте для начала
я думаю надо построить стену для самолётов. а заплатить должны египтяне!
Всегда своя страна не Мила. Ну такой менталитет у нас. Будем жить не тужить
из обращения непонятно - будут отменять рейсы для туроператоров или всем, кто едет по таким рейсам в отпуск (без путёвки)
В метро можно, встречая тысячи человек за одно утро и потом столько же за вечер, а в самолете с 300-800 пассажирами нельзя. Какая смешная фуйня...
Это все таки грузопассажирские рейсы и на них можно спокойно купить билеты на сайте ак россия или редвингс . Библиоглобус продает туры в Тунис и на Кипр с апреля, на прошлой неделе полетели рейсы на греческие острова. Я как частник могу спокойно купить билеты в Салоники или Афины у Аэрофлота за 50к или через Лондон за 5к и те же ТО предлагаю туры в "закрытые" страны и на кривых рейсах. На сайтах турагрегаторов полно подобных предложений например неделя в шикарном Мелатроне (Халкидки) всего 140т пруф по ссылке
Дешевые путевки на Чёрное море!!! Теперь и в товарных вагонах!!!!
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