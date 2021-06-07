Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, пишет «Коммерсантъ».

Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов.

Путешественники летают на грузовых рейсах в Кипр и Тунис, сообщает источник газеты. По его словам, в субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на некоторые рейсы на Кипр уже аннулировал Ростуризм. Это подтверждается сообщениями в соцсетях.