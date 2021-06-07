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Новости TJ

Власти пригрозили аннулировать полёты для туроператоров, которые отправляют россиян на закрытые курорты грузоперевозками Статьи редакции

Если рейсы отменят, ответственность ляжет на туроператоров.

Ростуризм отправил туроператорам предупреждение, что у авиакомпаний могут аннулировать допуск на грузопассажирские рейсы, пишет «Коммерсантъ».

Перевозчики организуют туристические поездки в страны, с которыми официально не возобновлено сообщение, под видом грузопассажирских рейсов.

Путешественники летают на грузовых рейсах в Кипр и Тунис, сообщает источник газеты. По его словам, в субботу и воскресенье допуски для авиакомпаний на некоторые рейсы на Кипр уже аннулировал Ростуризм. Это подтверждается сообщениями в соцсетях.

3 июня подобное предупреждение для «недобросовестных операторов» сделала Росавиация. Она пригрозила компаниям ограничительными мерами и попросила туристов воздержаться от полётов такими рейсами.

#новость #туризм

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105 комментариев
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Dan Grigoryev

67

Давно пора отменить все эти нелепые ограничения передвижения граждан между странами, вирус все равно давно внутри каждой страны, вакцинация идёт, коллективный иммунитет вырабатывается. Кто хочет сидеть дома и дрожать от страха - пусть сидят, в их жизни ничего от открытия границ не изменится. А те, кто каждый будний день ездит в Московском метро в офисы - больше рисков все равно уже не станет.

Ответить

Константин Рогов

Dan
–20

это ты будешь подыхая на ивл медсестре рассказывать

Ответить

Научный хичхакер

Константин
14

А вакцина российская не работает?

Ответить

Alex Cox

Научный
9

Работает, но это пока. Уже кросс мутация произошла (очень низкий шанс был), когда два самых популярных по скорости распространения штамма объединились в один (если простым языком) и стали ещё лучше. Пока по миру ходит столько биореакторов — открывать ничего нельзя, нужно снизить всё до уровня Израиля.

Есть не нулевые шансы получить штамм с 10% смертностью (теоретически это очень даже возможно, в отличие от самых популярных разновидностей гриппа, т.к. разница межу первым SARS там небольшая).  Так же довольно высокие шансы, что уже к концу года вакцины просто не будут работать на каком-то из популярных штаммов. 

Так что вперед, открывайтесь и отдыхайте, прорядим планету от человечества ;).

Ответить

Научный хичхакер

Alex
–1

А еще астероид может упасть, землетрясения везде, глобальное отепление, искусственный интеллект всех поработит и много других возможных угроз. 
Запремся же добровольно в колониях с режимом пожестче, чтобы уже начать привыкать к тяжелым условиям жизни уже сейчас!

Ответить

Alex Cox

Научный
4

Астеройдов мало, а людей много. Кросс мутация уже случилась, один астероид считай что упал. Базовые принципы статистики работают, на выборке в 200 млн заболевших сработала реакция, шанс которой был 0.00000001 (не знаю точных цифр, для примера).

В начале пандемии тоже шутили по разному, мол чего вы дома сидите, херня это всё. Спустя 4 млн смертей планочка пофигизма просто поднялась.

Ответить

Научный хичхакер

Alex
3

Так мы все умрем, дайте перед смертью людям море увидеть хоть. 

Ответить

Андрей Калинин

Alex
4

Вы не могли бы дать ссылку на какойнибудь русскоязычный новостной портал с описанием этой страшной и редкой "кросс мутации"? а то гугление именно по этим словам ничего дельного не выдает.

Ответить

Alex Cox

Андрей
1

Да это во всех новостях было https://www.rbc.ru/society/29/05/2021/60b1d60a9a794783c6231800

Вирусы не имеют возможности объединиться просто так, поэтому по словам серьёзных иммунологов это очень сильный звоночек.

Ответить

Bublikov

Alex
0

Да, конечно, во Вьетнаме, где всё наглухо закрыто и города блокируют из одного заболевшего, где за всё время нашли <9к заражённых, вдруг нашли супер-угрозу.

Ответить

Alex Cox

Bublikov
0

Вьетнам здесь не причём, интересно то, что это случилось.

Скоро выйдут научные статьи по этому поводу, в которых больше будет информации. 

На данный момент известно то, что учитывая структурные особенности коронавируса, это очень редкое событие.  Здесь могла произойти рекомбинация или гомоплазия. На вики можно почитать, но я не эксперт как и все здесь, поэтому мало чего это даст :)

Ответить

Bublikov

Alex
3

Трепещем и ждём. 

Ответить

Механическ

Alex
0

Что значит 'не имеют'? Про горизонтальный перенос генов слышали? 

Ответить

Alex Cox

Механич…
0

У короновируса геном состоит из одной молекулы. 

Ответить

Механическ

Alex
0

Значит, про горизонтальный перенос не слышали.
Ясно понятно 

Ответить

Alex Cox

Механич…
0

Что тебе понятно, что ты разницу между вирусом и бактерией не понимаешь? Причём здесь горизонтальный перенос и мертвый вирус, с геномом из одной молекулы?

Это для живых организмов термин.

Ответить

Даниил Даниил

Alex
–1

Не знаешь точных цифр, а зачем вообще что-то пишешь? Многие люди и так живут каждый день как в последний раз и готовы к смерти, есть: бизнесмены, путешественники, военные, экстремалы, каждая поездка на трассе или полет на самолете может быть последним, ну и т.д. Если офисный планктон хочет сидеть дома, то пусть сидит дома. Не считая этих 4млн по последствиям будущего экономического кризиса, голода в бедных странах и войн, которые устроят демократы, чтобы закрыть кризис как всегда, умрет не меньше чем из-за короны.

Ответить

Pavel

Даниил
0

А давно при регистрации ИП выдают кодекс Бусидо?

Ответить

Bublikov Anton

Alex
1

У Вас там ряд несостыковок с фактами:
1.Ни Израиль, ни Китай вирус так и не победили
2.Уже болеют около 200млн, ужасная мутация уже бы случилась.
3.В вакцине главное не то, что она этот штамп закрывает
4.Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи, кожные заболевания, экономическая деградация и т.д., - чтобы сравнить их с теми странами, где вообще ничего не закрывали вроде Беларуси или делали это плохо.

Ответить

Alex Cox

Bublikov
1

Я вообще ничего про победу не писал, у Израиля уровень заболеваемости низкий, который позволяет открывать страну для других стран, где он примерно такой же.

 Уже болеют около 200млн, ужасная мутация уже бы случилась.

Не болеют, а болели. Лучше забыть слово "уже", статистика так не работает. Весь бы пиздец на планете земля давно уже случился по вашей логике тогда (разного рода).

 В вакцине главное не то, что она этот штамп закрывает

Главное имунный ответ и его качество. После хорошей вакцины, костный мозг запоминает вирус на года или на всю жизнь. Но я вообще про другое говорил, что с вакциной, что после того как переболел, новый штамм может сильно всё изменить. Старый опыт болезни не поможет.
 
Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи, кожные

Вообще пофиг, сейчас карантинов почти нигде нет. Я, опять же, про другое писал. Нужно сначала локально сводить к минимуму, а потом открываться. 

Ответить

Путачок

Alex
1

В Израиле 9 млн человек, в РФ 145. По вашей логике надо закрывать все регионы друг от друга, чтобы вирус не мутировал внутри страны.

Ответить

Путачок

Alex
0

 у Израиля уровень заболеваемости низкий, который позволяет открывать страну для других стран

Вы же говорите про опасность мутации, но тут уже говорите что одинаковый уровень заболеваемости позволяет открывать страну для других стран. На Кипре уровень заболеваемости выше чем в РФ?

Ответить

Bublikov Anton

Alex
–1

ничего про победу не писал

Хвалили это, как решение. Домашняя тюрьма без вины не решение.
открывать страну для других стран

И закрывать обратно спустя 2 дня, как показывает практика. Но пока буча с Палестиной сняла вопросы к Нетаньяху, можно послабить, да.
Не болеют, а болели

Проверяйте хоть цифры. Без них смертоносный вирус не случится, цифры не сходятся
Старый опыт болезни не поможет.

Есть ещё пару миллионов штампов, так себе аргумент
Вообще пофиг, сейчас карантинов почти нигде нет.

Вообще пофиг если вред карантина превысил пользу, да.
Под карантинами сейчас миллионы человек. Проверяйте инфу, не ленитесь

Ответить

Dmitry

Bublikov
0

Вообще, задвигать по такой теме с серьезным видом и называть штамм штампом - такое... не очень.

Ответить

Bublikov

Dmitry
0

Спасибо за Ваше замечание, Дмитрий!
Аргументы тяжелые, всё по делу, крыть нечем.

Ответить

Aleksandr

Bublikov
0

 Абсолютно нет инфы о побочках карантинов, - психи

Как близкий к сообществу психологов человек заявляю - жопа там, и даже не с официальными психами, которые в больничках, а с обычными людьми, которые сейчас через одного в ахере и многие уже не вывозят. Можно спросить почти любого практикующего хотя бы года три психолога, он расскажет как картина поменялась.
Вчера в Питере саммит психологов начался, об этом в т.ч. говорили как раз.

Ответить

Bublikov Anton

Aleksan…
0

Вот бы ещё цифр и сравнить.

Ответить

Путачок

Alex
2

Ну то есть стимула ставить прививку вообще нет, ибо все-равно сиди дома

Ответить

Alex Cox

Путачок
0

Есть, по схеме Израиля

Ответить

Научный хичхакер

Alex
1

Т.е. в Израиль супер-мутировавшая версия вируса уже не прорвется?

Ответить

Bublikov

Научный
0

Таки когда надо будет стул под Нетаньяху шатать или не шатать, тогда и решим

Ответить

Alex Cox

Научный
0

Это всем странам нужно делать, тогда будет эффект. 

Ну и не надо забывать, что и без всяких прививок при наличии сильно отличающегося штамма люди смогут заболеть повторно буквально сразу, если повезет. Т.е. просто переболеть не спасёт на будущее.

Ответить

Путачок

Alex
0

Какой смысл в ограничениях, если они не тотальные? Опасный мутировавший штамм нападает только на туристов на Кипре?

Ответить

Philip

Alex
1

Конечно, ничего открывать нельзя, только Сочи!

Ответить

Leo Uvarov

Alex
0

 "Пока по миру ходит столько биореакторов — открывать ничего нельзя, нужно снизить всё до уровня Израиля."

а жрать чего будете?

Ответить

Alexey QuQu

Научный
0

Вакцина не панацея, все индивидуально - 100% защиты от ковида нет, кроме как соблюдать все необходимые меры

Ответить

Научный хичхакер

Alexey
–1

А соблюдать все меры, считаете, 100% защита? 

Ответить

Roman Zusman

Научный
1

Нет, 100% помогает только если ты сидишь дома+доставка бесконтактная. Не в квартире, где вентиляция, а именно дом с садом. Но так как 99. 9%  населения планеты  даже пару месяцев без пьянок-гулянок-турпутевок не проживёт, то и говорить об этом бессмысленно. 

Ответить

Научный хичхакер

Roman
0

И на сколько долго так сидеть нужно? год, два, десять?

Ответить

Roman

Научный
1

Прошлый раз (100 лет назад) хватило 2.5 года пока все кто мог помер или выздоровел. Опять же какая разница, что было 100 лет назад, когда самолётов не было и часть стран банально были в состоянии войны друг с другом? Сейчас большинство смелые, потому что в подкорке стоит программа "если заболею, пусть лечат, я ж омс/дмс плачу" или "если заболел (1й-2й-3й раз), то буду ходить на всех чихать пока не помру или не выздоровлю". Но ждать пока корона превратится в тыкву(станет по силе как ротавирус) уже нет смысла, за год только больше мутаций появилось и случаев long covid. 

Ответить

Научный

Roman
0

Так а в этот раз как понять, что уже можно выходить или все еще надо сидеть на изоляции в доме и расчитывать на бесконтактную доставку?

Ответить

Roman

Научный
0

Когда 90% населения всех развитых страе(где есть международное воздушное сообщение) переболеют или умрут?) 

Ответить

Научный

Roman
0

Ну вот выйдет такой отшельник из дома в итоге. Иммунитета у него дополнительного нет. В итоге, останется с тем же вариантом, что и до "отсидки". 

Тут уже или до конца жизни сидеть или не заниматься херней в принципе. 

Ответить

Александр Вербицкий

Константин
–4

Да, на ИВЛ лучше не попадать, как показала практика, ИВЛ - это 85% гарантия отправиться в мир иной. Ну а что поделать, лечат, как умеют, и на том, что есть.
В общем, будут тащить к ИВЛ - отбрыкивайтесь всеми руками и ногами, предлагайте что-то врачам, тогда м.б. не убьют.

Ответить

Алексей Ромалин

Алексан…
8

Да, а если к вашему дому летят три пожарные машины, то ни в коем случае не давайте им проехать, 85% домов к которым приехали много пожарных машин - сгорели совсем.

Это я к чему - вы точно не путаете причину и следствие?

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексей
3

Главное, не пейте воду. От этого 100% людей умерло.

Ответить

Александр

Алексей
–1

Точно не путаю. Применение ИВЛ было признано так себе решением, и что лучше применять "другую тактику респираторной поддержки", если есть возможность.

Ответить

Александр Вербицкий

Dan
10

А кто же в Крым поедет, если отменить ограничения?

Ответить

Bublikov Anton

Александр
2

Те же, что ездили до 2020 и ещё прибавится.

Ответить

Александр

Bublikov
2

Всякие силовики и прочие невыездные? Этим так и надо. Но хватит ли их для поддержания цен на нынешнем достойном уровне?

Ответить

Научный хичхакер

Алексан…
1

Хватит, там когда меньше туристов, то цены поднимают чтобы компенсировать теми, кто туда ехать вынужден. 

Ответить

Bublikov Anton

Алексан…
0

~80% населения не имеющих заграна все прочие невыездные, да.
И за 500к/ночь в "Мрии" именно невыездные снимают, да.

Ответить

Влад Борщ

Dan
9

Дело не в вирусе. Всем насрать на вирус и прочее и все всё понимают. Тут уже политика и лоббирование интересов государства. Государство защищает граждан от заражения? Я вас умоляю)

Ответить

Андрей Деревянко

Dan
4

Во-первых, станет. Одно дело, когда в метро крутится и мутирует одинаковый штамм, а другое, когда встречается новый штамм, к которому иммунитет даже не формировался.
Во-вторых, при чем тут, кто хочет, кто не хочет? Наивно полагать, что ваше здоровье нужно только вам, а не вы здоровый нужны гос-ву)

Ответить

Путачок

Андрей
5

Подскажите пожалуйста, какой на Кипре особенный штамм крутится, которого нет в перечне разрешенных стран? Не будем лукавить, лицемерные властители просто запирают людей, чтобы они летели в Геленджик.

Ответить

Roman Zusman

Путачок
0

Так есть же всякие Сербии промежуточные, Армении опять же. Ну или через какие там другие перевалочные пункты можно на Кипр или в Австрии - Италии долететь? 

Ответить

Путачок

Roman
0

Можно, только с пересадками неудобно и дорого

Ответить

Leo Uvarov

Андрей
0

если штамм мутирует, то он уже не одинаковый.

Ответить

Dmitry Kiselev

Dan
1

Ограничения нужны для того, чтобы не давать еще большую нагрузку на коечный фонд и медработников - во многих странах ресурсы здравоохранения перегружены.

Ответить

Хозяин

Dmitry
1

Есть идея что нет смысла ограничивать перемещения между странами если внутри сами стран всё открыто.

Ответить

Путачок

Хозяин
2

Нет смысла ограничивать полеты в страны, где заболеваемость ниже

Ответить

Ed numizmat

Dan
0

У меня есть знакомый из серии "...а чё мне бояться коронавируса - пусть он меня боится...". Он так раньше говорил - до того, как очень тяжело переболели он сам и жена его с детьми. Вам бы с ним пообщаться - вправил бы... 

Ответить

Igor Kachura

Dan
0

За последний месяц делал три PCR теста - 1 в Турции и два в ОАЭ. Как арабо пакистанцы делают "забор" это полный произвол. Даже намека на то что после 1 секундного поглаживания ноздри они найдут там какой то вирус нет. 

Ответить

user_90123129312

Dan
0

Зачем странам с более высоким уровнем вакцинации подвергать свою систему здравоохранения дополнительной финансовой нагрузке в виде стран с низким уровнем вакцинации?

Ответить

Максим Митин

49

Контейнер с пермяками задержали на таможне Туниса

Ответить

Антон Казаков

39

Поражаюсь русской смекалке ))

Ответить

Oleg Oleg

Антон
20

При чём тут смекалка? Похоже некоторые думают что грузопассажирский рейс это когда людей в контейнер кладут:)
Сейчас абсолютное большинство рейсов между странами идут как грузопассажирские. Это просто статус рейса, который выполняется на основе разовых разрешение на полет отличие от регулярного авиасообщения. А самолёт летит обычный.

Ответить

Sergei Timofeyev

Oleg
1

Путешествие в деревянном макинтоше?

Ответить

Михаил Тевс

Oleg
0

Ну, так не каждый смекнул разовые разрешения получить, при том и смекалка

Ответить

Александр Антипов

Oleg
–1

Да с чего вы взяли такие фантазии? Я знаю что это статус, тут  смысл другой в комментарии.

Ответить

Oleg Oleg

Алексан…
0

Ну и какой в вашем комментарии смысл?
Сейчас почти все рейсы из России и в Россию грузопассажирские. Нет других.

Ответить

Тарас Мукин

Антон
3

Как же уже задолбало видеть эту присказку в каждой новости, где что-то в России произошло. Думаете нигде больше никто не догадался до такой сложной схемы как «запихнём людей, которые хотят улететь, в самолёты, которые улетают»? Если уж до чего «русская смекалка™» и довела тут так до того, что даже Ростуризм прознал об этой невероятно хитрой и скрытной схеме.

Ответить

Pavel Pavel

Тарас
2

Так сайт же русскоязычный, логично видеть тут подавляющее количество новостей из России.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Антон
3

Хоть тушкой, хоть чучелком

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Антон
–1

Скорее тупость.
Многие так могут придумать, но только в России сделают

Ответить

Механический танк88

Антон
1

Вам шашечки или ехать? -) 

Ответить

Светлана Завацкая

Антон
0

Если честно не могу понять на что немцы рассчитывали в 45-х годах? Смекалка, после которой хочется задать вопрос: А что, так можно было?

Ответить

I S

12

Из Питера частями отправляют?

Ответить

Ar AbduRashid

I
0

Да, конечности по отдельности, туловище отдельно, там по прибытию собирают обратно. Так дешевле

Ответить

Silanser

7

10 лет в Туризме, никогда такого бардака не было, жалею ли я? Да!

Ответить

Путачок

5

На ПМЭФ можно слетаться со всей страны (мира 🤣), а на Кипр нельзя-нельзя! Но на яхте конечно можно.

Ответить

Дмитрий

Путачок
5

Ну так это другое, вы что

Ответить

Dmitry Yashin

Путачок
0

Кто про яхты сказал?

Ответить

Константин Рогов

–6

а потом эти грузотуристы воют что не могут вернуться в россию матушку и требуют выслать за ними борт мчс

Ответить

Путачок

Константин
7

Грузотурист даже не знает что рейс грузопассажирский. Вы хоть изучите ситуацию.

Ответить

Onetwo Threefour

5

Бизнес авиацию закройте для начала

Ответить

Александр Вербицкий

Onetwo
0

Ниже пояса бьете )

Ответить

Raimond Vladimirov

3

На курорт Федексом!

Ответить

Bulat Ziganshin

2

я думаю надо построить стену для самолётов. а заплатить должны египтяне!

Ответить

Путачок

Bulat
0

Дональд Трамп пусть платит за стену!

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Ну хоть не грузовиками

Ответить

Сергей Иванов

2

Бред какой то происходит. Новости каждый день удивляют всё больше и больше

Ответить

Израильский ГОСТ

1

Этих животных перевозят в клетках или как?

Ответить

MVE

1

Может быть просто пузатых руссо туристо выгоднее возить именно на грузовых? 

Ответить

Любовь Рогова

–4

Всегда своя страна не Мила. Ну такой менталитет у нас. Будем жить не тужить

Ответить

Dan Grigoryev

Любовь
4

страна мила, не мил плохой сервис по безумным ценам.

Ответить

Pavel Repin

1

из обращения непонятно - будут отменять рейсы для туроператоров или всем, кто едет по таким рейсам в отпуск (без путёвки)

Ответить

Konstantin Zhivenkoff

1

В метро можно, встречая тысячи человек за одно утро и потом столько же за вечер, а в самолете с 300-800 пассажирами нельзя. Какая смешная фуйня...

Ответить

Vadim Rybkin

0

Это все таки грузопассажирские рейсы и на них можно спокойно купить билеты на сайте ак россия или редвингс .  Библиоглобус продает туры в Тунис и на Кипр с апреля, на прошлой неделе полетели рейсы на греческие острова. Я как частник могу спокойно купить билеты в  Салоники или Афины у Аэрофлота за 50к или через Лондон за 5к и те же ТО предлагаю туры в "закрытые" страны и на кривых рейсах. На сайтах турагрегаторов полно подобных предложений  например неделя в шикарном Мелатроне (Халкидки) всего 140т  пруф по ссылке

Цены Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel…
  Гостиница Аegean Мelathron одна из роскошных пятизвездочных гостиниц, принадлежащая сети Аegean…
saletur.ru
Ответить

Павел -

–1

Перевозка в багажном отделении - вместе с крупными собаками? )

Ответить

Demaster

0

Дешевые путевки на Чёрное море!!! Теперь и в товарных вагонах!!!!

Ответить

Путачок

Demaster
2

Дешевые?))))

Ответить

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Александр Сенс

0

До чего докатилась страна, позорище.

Ответить

Дмитрий Печеркин

0

Так вроде Кипр открыт с июня, нет?

Ответить

John Doe

0

А Аэрофлот за рейсы в США так же отменят?? :) 

Ответить
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