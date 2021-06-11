Росстат рассчитал медианную зарплату россиян за 2020 год — она оказалась в полтора раза ниже средней Статьи редакции
Медианная зарплата — 32 422 рубля, средняя — 51 352 рубля.
- Медианная среднемесячная зарплата в России в 2020 году составляла 32 422 рубля: это на 6,4% выше, чем в 2019 году — 30 458 рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
- Как отмечает РБК, медианную зарплату впервые рассчитывали по новой методике — на основе данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.
- Это позволило учесть зарплаты в малом бизнесе и у индивидуальных предпринимателей, тогда как средняя зарплата считается только по данным средних и крупных предприятий.
- Медианная зарплата означает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше, то есть речь идет о зарплате среднестатистического работника в России.
- На основе медианной зарплаты с 2021 года в России высчитывают МРОТ — он составляет 42% от полученного Росстатом значения. Минтруд сообщил, что МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.
- По данным Росстата, средняя зарплата в 2020 году составила 51 352 рубля.
В Росси как раз среднего класса очень мало. Большинство бедные, меньше богатые, среднего класса совсем мало
В смысле мало, средний класс начинается с 13617 рублей, как говорит Путин
Что такое средний класс?
Если чиновники едят мясо, а народ капусту, то в среднем все едят голубцы.... так и со средней зарплатой.
Да нет никаких "нас", это все в совке осталось. Каждый сам за себя
Что осталось в совке - национализм, солидаризм? Не смешите
Товарищи, я вот читаю ваши язвительные сообщения и все в духе, что люди не зарабатывают, что все плохо, про какие-то 13-30-35тр заралаты вы пишете. Читаю я это и задаюсь вопросом, зачем вы это делаете?
Вы много сейчас видите людей с такими зп? Может быть вы их сами такие получаете? Или, может быть, вы такие зп платите своим сотрудникам? Зачем вы пишите эту ересь?
Я занимаюсь маркетингом и помогаю Клиентам с подбором менеджеров по продажам. В разных точках нашей страны, сам из Спб, пропорция Спб-другие города 70/30 в пользу Спб.
Владеете ли вы информацией из "полей" о том, что люди в Спб, Мск, Сургуте, Сочи, Крыму просто отказываются работать в продажах за 40тр фикс + флекс? Что они ходят толпами по собеседованиям и не принимают такие условия? Что им на этой мотивации НЕ нужно будет звонить в холодную (вообще)? Их не устраивает. Они хотят фикс от 50-60тр, при том, что в 85% случаев эти кадры из себя толком ничего не представляют (ни в личном, ни в профессиональном плане). Вы это понимаете?
И это происходит повсеместно, не только на позиции продажников. Люди НЕ хотят работать.
У меня в Москве Клиент - нормальный строитель (многоквартирные дома и малоэтажка), у него бригада в 90-130 человек (от объема), Вы думаете у него коренные Москвичи или граждане РФ работают? Даже гости (со всеми документами, что стоит овер нормальных денег) не хотят за 100-150тр в Москве работать, а это простые работяги, если что, это даже не прорабы.
О чем вы тут все вообще пишете сидите... Я смотрю на ваше нытье в каждом подобном топике и диву даюсь. То ли вы на ветилятор мастера набросить, но с вашей регулярностью это уже больше на работу походит (или вам нравится в такой стране просто жить), то ли вы полей не видели (в чем я очень сомневаюсь).
Предприниматели и другие учреждения не могут себе сотрудников найти, потому что люди работать не хотят нихрена. За обычные, средние, нормальные деньги. Вы понимаете?
Пример еще один: Спб, завод-производитель строительных смесей. Задача - пересобрать отдел продаж. 7 продажников. 250 откликов, 50 собеседований, 5 человек ели ели более-менее вменяемых, с которыми можно работать. Это было три года назад. Оклады 50 фикс + флекс (80-120тр итог). Тогда хотя бы откликов много было, а сейчас и такого нет.
Я могу открыть вам большой секрет: вы получаете и зарабатываете столько, на сколько работаете (касается честных способов заработка, депов и иже с ними не касается). Если ваш труд оценен в 13,30,40,50тр, можно еще попробовать задуматься о себе, хотя это всегда трудно бывает людям.
Еще я видел такие примеры: менеджер, 31 год, годовалый ребенок, человек озвучивает стремления на 70-100 в месяц, ели ели делает вид работы, получает 35 и идет довольный домой (3,5 года назад), имея ипотеку на 30 в месяц и жену в декрете. При этом рассказывая интересные вещи о том, что ему помешало заработать больше, а я при этом его супервайзил на проекте и ездил с ним по встречам, на которых он, пройдя многократное обучение, просто мычал. И он такой был не один.
Жизнь маленько посложнее, чем ваши радужные рассказы о маленьких зарплатах. Смотрите на конкретные примеры, а не обощайте.
Я живу в спальном районе, мы дружим с родителями друзей детей. Только у одного человека зп реально 37тр, он на верфях работает (не частная компания), при этом он сам нихрена не хочет делать для своего результата нормального, это его выбор (он работает там, где его не уважают, не уенят и ни во что не ставят), хотя ему чуть за 30. У всех остальных нормальная работа (люди трудятся в компаниях, не на себя) и никто не получает 13-30-40-50тр.
Я вам не судья, товарищи, как не судья другим людям, но я просто отказываюсь вас понимать и принимать ваше нытье. 100% на то, что вы сами зарабатываете больше сумм, о которых вы тут пишете. А если вы так за страну переживаете, то это просто грустно. Ничего плохого я вам не желаю, я постарался поделиться с вами конструктивной позицией, пишу с телефона, мог какую-то мысль пропустить. Открыт к конструктивному диалогу. Оскорблять в ответ или отвечать на оскорбления не буду, не тратьте свое и мое время. Хорошего вечера.
Живёшь в СПБ, все ясно. Возьми нищие города с населением 10-100к, там зарплата в 30 тысяч это уже можно сказать повезло. Только не надо писать "перезжай оттуда", людей в таких городах по области живёт большинство и если они все переедут, то на всех не хватит вакансий от 100 и выше. Видел объявления : работник кфс - 19, маляр - 23, водитель скорой помощи - 17, монтажник в Ростелеком - 27 и т.д
Закрыл свою позицию с двух сторон, интересный подход. Если не устраивает работа с зп в 30тр, в маленьком городе, где в любой нише конкуренция может и есть, но сами конкуренты слабы, что мешает поменять что-то в себе? Начать подрабатывать на себя? Или там интернета нет? Или, может быть, люди из небольших городов не пользуются базовыми товарами и услугами?
Приведу простой пример: Белоруссия, город Гродно. Ниша "кухни под ключ" с чеком от 2000 долларов. Период аккурат во время их попытки гос переворота. Как ты думаешь, в этом небольшом городе, прямо посреди временной смуты, были ли лиды у кухоньщиков, с которыми я работал? Ответ: в день по 10-15 лидов при стоимости лида до 7долларов за лид. И деньги у людей из Гродно есть, и кухни они заказывали, представляешь? А молодежь на скамеечке стояла без обуви и жаловалась, а другая молодежь (30+) лиды с утра до вечера обрабатывала и проекты считала. Все начинается с конкретного человека.
Да, я из Спб и я занимался обучением приезжих в это Спб людей. Включая людей из Белоруссии. Все продажники. И люди сюда едут далеко не самые сильные, умные и умелые. Я уверен и знаю, что в упомянутых тобой городах есть люди, которые нормально развиваются и им сюда ехать не нужно.
Мы по Сургуту полтора месяца не можем найти одного продажника и одного монтажника, на фикс 40тр, например.
Человек может все, для этого можно начать что-то делать. Как считаешь?
С учётом кризиса, 20 тысяч, если повезёт. ;-) Зарплаты в некоторых сферах урезают только так. И не у всех есть возможность уехать или что-то изменить. К примеру, если у женщины маленькие дети, то хоть что делай, а деться некуда - будешь ходить и работать там, где живёшь.
Ну вот и раскрутили тебе карму твои соплеменники. Интереснейший эксперимент провел. Теперь окончательно все сомнения развеялись. Аккаунт на 7 комментов, 5 в этой теме, каждый люто заплюсован, мои заминусованы. Минусуют на 75% такие же боты как и ты (1-10 комментов, регистрация от 2-3 дней до 2019 года с отсутствием комментов и минимальной кармой). Вот и славно, теперь можешь работать спокойно, заминусить людей теперь проще будет. С +98 кармы до -70 за полтора дня мне оформили. Интересная у вас работа))) Спасибо за положительный результат моего теста.
1. Вы называете себя маркетологом, но почему-то обо всем рынке судите не на основе данных собственно о рынке, а на основе собственных отрывочных впечатлений в одном его сегменте.
2. Рекомендую изучить, что такое эвристики доступности и репрезентативности. Это когнитивные искажения, действие которых вы продемонстрировали в комменте.
3. Если уж занимаетесь маркетингом в области HR, рекомендую изучить двухфакторную модель Герцберга. Приравнивание вами денег и "мотивации" говорит о том, что вы с этой моделью не знакомы, а, между тем, это одна из ключевых концепций в управлении персоналом. На маркетинг, кстати, тоже легко перекладывается и весьма полезна.
PS А вот ныть и правда бессмысленно, с этим согласен, но материал и комменты вроде о фактах и статистике, а не причинах и следствиях.
Учите других людей, когда вас об этом просят. В другом случае это называется отсутствие такта.
В общем и целом, Вы очень странный человек. У меня есть прямой релевантный опыт, который я описал в мини кейсах, Вы мне предлагаете изучать статистику, нет, спасибо. Меня живые люди и цифры по количеству, стоимости и закрываемости лидов у Клиентов интересуют больше, чем графики нарисованные другими людьми. Хорошего дня.
Типичная байка говноработодателей, мы такие хорошие, а все плохие, никого не можем найти.
Как и писал выше, тот факт что хр не может кого то найти говорит лишь о том, что это хреновый хр, не умеющий искать, и больше ни о чем. Даже хх с его открыто публикуемыми цифрами смеется в голос над такими мечтателями о заоблачных зп в питере.
Узнаю типичного токсичного сотрудника. Конечно, работадатели все были плохими, а как может быть иначе. Даже завод с 20 летней историей был тоже таким же, где люди по 5-10 лет работают, ага.
А вы сами пробовали строителем работать? За те же деньги намного физически легче работать курьером или таксистом. Тем более работяги знают что из 100-150 обещанных хорошо если до выплаты дойдет 2/3 в процессе работы - потому что "объект не сдан, деньги не поступили и ТД и тп"
У завода строительных смесей какой оборот? Минимум 50 млн в месяц? А вы хотели обеспечить его продажи тратя максимум 560-840 тысяч в месяц на персонал? Меньше 2% выручки на продажи? Вы и собственник - вообще адекватны?)
Заборы делай. Вон статья была на вц пару дней назад. Чел в какой-то глухой провинции делает 150к в мес
Евгений, а Вы вообще внимательно читали мои сообщения? Речь не о том, кем я пробовал работать, я в 18 лет и грузчиком работал, но это уже давно было, а потом и охранником сутками работал, пока головой думать не начал. Я написал о том, что люди зарабатывают больше тех сумм, о которых здесь плачут. А плачут они в каждом топике абсолютно, виня всех вокруг себя, хотя по факту они не входят в тех, о ком пишут. Я привел конкретные примеры из своего опыта, которые я знаю и о которых могу написать. Я считаю, что заниматься нужно своей жизнью и своей семьи, а не ныть без остановки. Не смог спокойно пройти мимо очередного потока плакального контента от местных странных персонажей, решил написать свою точку зрения.
По поводу твоей стройки:
Занимаюсь этим В МСК 15 лет, из работяг 100-150тр никто никогда не получал, максимум 60-70 если повезет. Частники да, при опыте в 15-20 лет получают примерно 100-150.
Так может вся твоя остальная писанина тоже не актуальна?
Конечно, для тебя, не актуальна. Если ты платишь своим работягам другие деньги, то другие платят такие же деньги, 100%. Аргумент у тебя железный, не поспоришь даже.
Комментарий удален
Только у одного человека зп реально 37тр, он на верфях работает (не частная компания), при этом он сам нихрена не хочет делать для своего результата нормального, это его выбор (он работает там, где его не уважают, не уенят и ни во что не ставят), хотя ему чуть за 30.
поподробнее можно? > что этот чел должен сделать работая на верфи что бы у него был нормальный результат, его ценили и уважали и тд и тп? - я так понимаю по твоей логике он должен уйти с верфи? - а кто будет на верфи работать? а кто будет например водилой/грузчиком работать в Красноармейске Саратовской области с графиком 6/1 за 12000? кто по твоему будет выполнять все эти и подобные низкооплачиваемые работы? - кто по твоему будет оказывать реальные услуги и создавать реальные физический продукт за эти копейки? или у тебя маркетологическая профессиональная деформация крайней степени и по твоему посылки сами до адресата добираются, а корабли растут на деревьях?
Так ты и будешь этим грузчиком работать же, ты ведь так сильно за это переживаешь. Такое количество людей понаписало хрени, что диву даешься. Ты сам грузчик из Саратовской области? Может быть ты кассир, пробивающий колбасу? Нет? И зп у тебя выше той, о которой ты так жалостливо написал. Ты же суть так и не понял всего, что я выше написал, но меня это не удивляет. Вас очень много, тех кто делает вид того, что "думает и переживает о стране". Т.е у тебя самого все нормально, но за других ты попереживать любишь сильнее. Мне не нужно проф деформироваться, чтобы сказать поппулисту о том, что он поппулист. Вас всех так раздражает тезис, что начинать нужно с себя и заниматься собой, что поделать. Я не пишу в каждом топике о том, что моя страна плохая и в ней все плохо и заботливого думателя о других из себя не строю. Это какой-то отдельный вид извращений, для меня не интересный.
Каждый человек для себя выбирает свою жизнь и окружение сам. Если вокруг тебя так много переживаний - ок, но ты сам это выбрал.
а кто будет на верфи работать? а кто будет например водилой/грузчиком работать в Красноармейске Саратовской области с графиком 6/1 за 12000?
Те, кого этот уровень дохода устраивает или те у кого нет выбора в связи с их личными возможностями. Если таковых не найдётся работодателю придётся менять кадровую политику.
я так понимаю по твоей логике он должен уйти с верфи? - а кто будет на верфи работать?
Эх, хорошо. Я тут набираю крепостных. Иди ко мне в рабы, у тебя правильное мышление!
ЗЫ
Вы вообще себя слышите?
Водилой за 12к будут работать с радостью многие.А на калымах/соляре делать еще 30к+
Это давняя специальная олимпиада, креаклы из столиц жалеют сирую и убогую провинцию.
Живу в Москве с перерывом в 4 года на жизнь в Питере. Знакомых/друзей очень много и тут, и там. Работал и работаю в команде, состоящей из жителей разных городов (Самара, Саратов, Нижний Новгород и т.д.) в финтехе (ИТ банка), ранее работал в бизнес-подразделениях банков - пишу к тому, что видел оклады и 1 млн, и 2 млн в месяц, у самого зп тоже вполне неплохая (чтобы не сложилось впечатление, что я типа Вашего примера с верфью).
Вот накопилось чуть статистики по зп. Все примеры - реальные места работы моих знакомых. Если по Москве низких зп не особо много встречал, то в Питере и других городах есть зп до 50к в совершенно любой сфере.
Москва: специалист колл-центра по продаже корма для животных - 30к; продажник алмазных дисков (для аэродромов, например) - 35-40к.
Питер: радиотехник (оборонка) - 35к; разраб pl/sql - 50к; js-прогер - 40к; продавец в магазе света - 45к, бизнес-анатилик в банке - 40к.
Саратов: почти все ИТшники банка Открытие получают до 50к (год назад был даже коллега с зп в 27к). В этом городе знаю только трёх человек, получающих более 100к.
Омск: там вообще не знаю никого, кто получает более 50к. Сестра в двумя образованиями получает 35к.
В общем, вывод такой: 99% даже такого крупного города, как Питер, получают плюс/минус 30-35к, не говоря уже об остальной России.
Я из Петербурга, у нас в бизнесе работает 50 человек. У нас и производственный, и коммерческий персонал. Вы всё верно пишете.
Ищем людей, они рассказывают о "больших" зарплатах на других местах своей работы и мы, когда уточняем, понимаем, что речь идёт про 45 000 рублей. Есть люди с зарплатой и в 90-120К в Петербурге, и больше, но это всё единицы. Массы как раз 30-35, думаю.
При этом, действительно, есть и сильно меньше: 20-25К.
В своё время понял, что ориентироваться на среднюю зарплату средней квалификации людей можно по зарплате, которую указывает в своей рекламе Макдональдс. Сейчас, за 5/2 по 8 часов в Макдональдсе платят 29 000 рублей (плюс возможны премии по 5 000 руб.)
Добрый вечер. Спасибо за мнение
JS-программист в Питере за 40к? Это какая-то абсолютно вырожденная ситуация. На грани абсурда. Ну может восьмиклассника-олимпиадника по информатике можно нанять за такие деньги.
Так я сто раз уже говорил что беда России - инфантильные нытики у которых виноваты путины, рептилоиды и биллы гейтсы всегда. Но не они сами. В России охеренно легко и просто делать бизнес, куча незанятых ниш, бери и делай. Но тут жеж надо поднять жопу и ответственность взять за свою жизнь на себя. А это сложно и страшно, проще и приятнее ныть на ВЦ как все плохо
Если все кинутся делать бизнес, кто будет вас лечить, учить, обметать и пробивать колбасу на кассе?
и какой бизнес можно охеренно и легко сделать в стране с бедным населением?
И если все охеренно прекрасно, то почему снижается количество компаний в стране?
Те кто повторяет этот бред о том что в России приятно и легко делать бизнес, особенно про незанятые ниши, очевидно не имеет репрезентативных данных на этот счет, а скорее всего, ни разу и не пытался в бизнес по нормальному.
Делать бизнес ни разу не легко и просто по сравнению с работой на зарплате. Если нет стартового капитала - выбор ниш резко сужается. Плюс должна быть охрененная стрессоустойчивость. Есть те, у кого в силу везения или личных качеств всё идёт как по маслу, но я бы мало кому рекомендовал заниматься бизнесом вместо стабильной работы.
Напоминает слова известного музыканта, который точно также рассказывал, как в России легко начать бизнес. На вопрос, почему его мать уехала на пмж в Испанию и почему у неё отжали бизнес в России он, увы, нормально так и не ответил.
Кирилл, а я поддержу. Знаю что словлю минусов.
Ситуация в МСК (уже все написали что другая планета, но мне больше не с чем сравнивать):
1. Таксисты хвастаются заработками в 200-300 тысяч на руки.
По факту на 150-200 можно выйти, но работать придётся 12-14 часов в день. И да, их кстати немало, они есть.
Говорю тк работал в агрегаторе и самое большое что видел 300-350к доход с доплатами в месяц на полной обклейке. А это водитель такси 🚖
Для тех кто сомневается - когда доплаты снизили, уровень сместился на 200-250к. Но это по-прежнему хороший доход для такси, имхо.
2. Знаю людей которые вечно жалуются что у них все плохо: и работы нет, и везде по связям.
Но для того чтоб расти по зп не хотят прикладывать усилий. Просто сидеть на работе 9-17 и пораньше бежать домой. Тогда да, зарплатная вилка 50-70к.
3. Знаю кучу позиций которые в мск не могут закрыть на вилку 100-150к. Люди банально либо не хотят работать, либо требуют модель работы как фриланс (2-3 дня в неделю).
Короче резюмирую, в Москве если кто-то жалуется что работы нет - вызывает нехилый скепсис. Для большинства работа очень даже есть.
Про вакансии с вилкой 500-1500к в месяц и выше не говорю, тк это редкие позиции и там да, конкуренция высокая. Вот там наверное работы нет.
Нам и в Питере очень сложно закрывать программистов на вилку 140-170 тыс. Приходится брать далеко не тех, кого хочется, чтобы разработка двигалась. Вот тут соседний комментатор писал, что продажников тоже очень сложно находить. У нас продажники тоже зарабатывают в среднем 100+, а так как компания состоит почти исключительно из айтишников и продажников, то приходится платить много.
Но таких сфер с накрученными зарплатами не так много. Опять же из личного опыта: куча знакомых на очень достойных профессиях, которые получают копейки и мечтают в стиле "вот если бы я получал 80к - я бы ооооо". Есть профессии, где даже вкалывая на кучу ставок до 80к как до луны.
И мне не кажется достойной позиция "хотите получать много - вкалывайте много". Мне кажется, что работники должны работать в комфорте, без кранчей и переработок. При правильно выстроенном процессе такие работники по итогу эффективнее. Вы бы хотели быть пассажиром того таксиста, который работает по 14 часов в день?
Мне очень досадно жить в стране, где чтобы получать более-менее достойные чуть за 1000 долларов (смешные деньги для развитых стран) нужно либо находиться в очень востребованной профессии, либо жёстко вкалывать.
По-моему, Ваши рассуждения это частный пример ошибки выжившего. В Вашем окружении много тех, кто получает 70+ тысяч, но Вы же понимаете, что это слишком маленькая выборка для каких-то глобальных выводов.
Итак, я слесарь пятого разряда (из шести возможных в моей сетке), СПО, стаж пять лет, зарплата 40-45 тысяч в месяц, до средней по Петербургу ~70 я, мягко говоря, не дотягиваю. Из моего окружения мастера получают 55-65, старший мастер за 80. Место хорошее, нагрузка средняя (до этого работал за меньшие деньги, го работы было больше), готов перейти за 60+ чистыми. Сижу на ХХ, откликнулся на три вакансии с обещанной 60+, доехал только до одной, сразу убедился, что враньё. Две остальных отсеял по отзывам сотрудников. У одной компании был сплошной негатив и пара отзывов, где рассказывали про чудесных руководителей, которые помогают зарабатывать своим подчинённым деньги. Словом, бред уровня секты.
Езжу к родственникам в провинцию (Ленинградская область), зарплата 30 тысяч считается довольно высокой. Есть пара предприятий, на одном из них работает мой друг за 45 тысяч. Казалось бы, неплохо, но весомая часть его з/п - выплаты за вредность. И я бы не сказал, что их платят ни за что.
К сказкам росстата отношусь с недоверием, всё же их первостепенная задача - угодить руководству, которое, в свою очередь, пытается доказать нам, будто условия у нас замечательные, порою сравнивая их с девяностыми. Смешно на это смотреть, тем более даже выдуманная (моё оценочное суждение) средняя зарплата в Петербурге не дотягивает до 1000$.
Да ты хоть раз ездил в маленькие города, где зарплата дворника, 11000 тысяч, а в Питере дворник получает 48000тысяч, вот тебе и средняя , цены в магазине одинаковые, что в Питере, что в моем городе Торжке Тверской обл. , Если все будут работать по твоей специальности, кто будет улицы убирать, хлеб печь. Нам всегда говорили к вас дачи, значит овощи у вас свои, а ты знаешь чтобы это вырастить надо, столько сил вложить и денег. И я на своем примере знаю какая разница между вами и нами.В Питере работала продавцом в Диске, надо было помочь детям, у меня там аванс был 11000тыс, а сейчас в моём городе, тоже работаю продавцом в Диске, также по 14 часов, два через два, и зарплата только 14000 тысяч. Так что не надо говорить что в провинции одни лодыри остались. Я на тебя бы посмотрела, после 14часов работы на следующей день на даче к верху задом, чтобы получить лишнюю копейку. У вас дачи для отдыха, а у нас ещё для одной работы. В Госдуме они что физически работают, и по 14часов, а какая у них зарплата ,ты не знаешь? Если бы им платили как нам в провинции по 11000тысяч, думаю может они зашевелились бы, может что нибудь и изменилось в нашей жизни.
Очень красивая история от бота с одним комментарием, который зарегистрировался специально оставить развернутый комментарий про стояние в позе на огороде. Я оценил.
Сложно не согласиться со многими Вашими наблюдениями и мыслями. Я также живу в СПб и сам учился в Корабелке, поэтому есть одногруппники, которые работают на верфях. Но зарабатывают они поболее, чем в Вашем примере, особенно, когда у них начинаются ходовые испытания.
Также есть множество знакомых, которые зарабатывают либо меньше 40, либо больше 100. Странно, но почему-то получается, что тех, кто зарабатывает от 40 до 100 - таких меньшинство.
Примерно такая же история со знакомыми в Сочи, но там градация до 30, и свыше 80. Совпадение? Возможно. А может получается, что либо человек работает за небольшие зп и его это устраивает, либо человек стремится к большему и развивается, а следом и растет его доход, который быстро переваливает за средние доходы.
Тогда получается, что средним классом можно назвать то меньшинство, от 40 (30) до 100 (80) в СПб (Сочи). И этот средний класс постепенно вымывается с 2013 при ежегодном падении реальных доходов.
Если у вас много знакомых кто получает меньше 40 или больше 100, то у вас не репрезентативная выборка. В среднем чем больше платят тем меньше таких позиций. Вот график
По делу. У нас продавцов то на 35к в далёком городе от Москвы хрен найдешь...а ведь аренда квартиры стоит 12к в месяц, так что платим хорошо...а люди вон кричат что 30к мало...в регионах жесть..так в регионах то и все стоит в разы меньше ) в Екатеринбурге человек с доходом 90к живёт лучше чем с 300к в мск
у вас екатеринбурге цены на всё ниже московских? айфоны раздают на улице?
в мск дороже только аренда - всё остальное дешевле.
по поводу продавцов - эта такая вакансия - наверное все мечтают пойти продавцом(нет), а может точка убогая и никто не идет.
ps тоже самое можно сказать и про сша - там дороже только услуги - всё остальное дешевле.
поэтому тупость говорить что человек с зп 150 т.р живет лучше чем американец с зп 3500$
Что в регионах стоит а разы меньше
Итак, 35 тысяч в месяц. Официальное трудоустройство? Зарплата белая? Отпуск оплачиваемый? 35 тысяч уже после выплаты налогов? Какой график?
И, главное, как до сих пор выживают ларьки? Разве всё не выкупили сетевики?
"Спб, Мск, Сургуте, Сочи"
Окей. А как насчёт Саратов-Волгоград-Брянск-Тамбов?
Написал о тех регионах, с которыми работал и работаю. Не про все города знаю точно. Если у Вас есть полнзная информация или хотите поделиться мнением, я всегда открыт к диалогу
Комментарий удален
Комментарий удален
У вас свой опыт, очевидно.
А я год назад на Авито давал две вакансии. Разработчик и продавец. У первого оклад 20 000 рэ при 5 рабочих часах в день, а у продавана 10 000 рэ оклад.
У меня во входящих больше 100 сообщений. Я так все и не разобрал.
Какие 50 000, ало... Какие 150?! Люди за 10 тыщ фикс готовы работать.
Пысы. Сам был в шоке.
Типичный подход олигофрена из бизнес молодости - бизнесмены сверхлюди, все остальные мусор
Я к ней не имею никакого отношения. А если бы ты, Василий, умел внимательно читать, ты бы понял, что речь не о предпринимателях была, а о людях в приципе. Но зачем думать, у Василия есть набор шаблонов, он ими и оперирует.
Обычно, где народ ноет и ноет о своих 30..40 тыс, у них левака еще на сотку в месяц выходит.
Дмитрий анатольич считает, что все должны в бизинес уйти. И тогда у каждого будет вилла(прям как у него). А пока денег нет, но вы держитесь)
Положенный каякер
В моей провинции зарплата в размере МРОТ реальный кейс (массовый).
Зарплата в 20к считается нормальной и даже хорошей.
40к мечта многих.
Короче очередной продаван из ДС2 позволяющий себе на времянке своих процентов пожрать более 3 раз в день вещает про то как все обленились, приводя выдуманные примеры в вакууме
Комментарий удален
Написало тело с двумя комментариями, которые оба в этом топике))) Понимаю
Вы не правы, подавляющее большинство именно столько и получает. Вы из продаж, поэтому зарплаты на все сферы распространяете, а я пришел в больницу, кафе, магазин и там люди совершенно другие деньги получают. Если среди вашего круга общения нет людей с средними зарплатами, это не значит что их нет, это значит только что в вашем круге их нет.
Поддерживаю Вас. В 2015 году найти молодого сварщика, 6-го разряда в РФ мега проблема была с учётом зп +/- 100тр. Крановщик на 30т краны зп 50-80тр, на 200т краны 100тр. При этом на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле или Челябинске ЗП 20-30тр. А людей нет катастрофически. Возили сварщиков из Украины, Белоруссии, Казахстана.
В 2015 году найти молодого сварщика, 6-го разряда в РФ мега проблема была с учётом зп +/- 100тр
Просто имхо с таким разрядом можно и поболее заработать. Если посмотреть на рынок изготовления хотя бы интерьерных металлоконструкций - там меньше 60-80к заказ получить это надо еще постараться в нынешних реалиях. Стоит ли говоить про водителей мусоровозов или обычных камазов, которые ездят по 8-10 часов в день по разнарядкам типа принять пару раз мусор, отвезти на полигон, вернуться и т.д.
https://online.rdw.ru/papers/rdw-kos/20161129_47/index.html
Чисто на квартиру и поесть
Голодный череп
Я бы дополнил: на хуёвую квартиру и говна поесть.
Сейчас не реально простолюдине купить себе квартиру. Как наши бабушки и родители получали кВ? Вот вернуть бы те времена правления.
Здесь не соглашусь. Я раньше снимала квартиру, за 15 тыс, а сейчас эту сумму плачу в ипотеку, и лет через 15 она будет моя)))
Я зарабатываю 85к, ты 15к, в среднем мы зарабатываем по 50к.
Знаем мы ваши статистики😁
А там чем больше людей, тем цифры размытее становятся и диапазон шире.
Так суть медианы как раз в том что она больше отражает реальное положение дел, а не (85+15)/2, как средняя.
Хотя медиана все ещё очень размытая история, потому что например в моем родном городе зарплата в 20к это уже «жизнь удалась».
А что за город?
тихо....не пугай человека математикой и статистикой...он сюда не за знаниями пришел а сморозить хрень :)
Не совсем так. Давай на примере:
1. Распределяем людей (ставки, должности...) по бакетам.
2. В пределах банкетов зарплату усредняем.
3. Количество банкетов и распределение людей между ними подбираем так, чтобы у нас получалась высокая медианная зарплата.
Условно, у нас есть 20 нищих слесарей, дирекция и ИТ отдел. Мы получили 3 банкета и взяли медиану — "средняя зарплата" у нас это сотрудники ИТ.
Я утрирую, конечно же.
Медиана как раз не учитывает среднее, она более точный показатель реального дохода. В данном случае это означает, что 75 млн человек зарабатывает ниже 32 т.р. Из этих 32 надо вычесть ндфл: получится примерно 28. В РФ трудоспособного населения примерно 50% населения, то есть примерно половина населения живет в месяца на сумму менее 20 тыр, примерно на 250$. А половина домохозяйств (семья с детьми) на сумму менее 500$.
500$. Закономерный итог 20 лет правления
430 вообще-то.
Падение почти в 2 раза к 2013 году
И это при том, что у доллара тоже есть инфляция, и 430$ в 2013 году и 430$ сейчас - это разные доллары.
А когда-то 810 было (в 2013 году)
Тогда много было халявных денег. Ими и жили. Потом лавочку прикрыли.
Семикратный рост так-то :)
Средний доход населения увеличился с 1 659 рублей в месяц (70 $) в 1999 году
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
Еще б разбивку по регионам
Если Москву отсечь, то медианна опустится до путинских 17 т.р.
Сомнительно. 90% населения страны живёт за пределами, поэтому влияние 10% с зарплатой в 2-2,5 раза выше - не очень сильное на медиану.
А зачем отсекать Москву? Там живут/работают 15% населения страны. Они не россияне что ли?
Чтобы медиана опустилась из за Москвы, в ней должно проживать более 60 миллионов человек
$400 в мес. Это уже африка или ещё нет?
на словах конкуренция с западом, в реальности гонка с африкой за уменьшение себестоимости добычи ресурсов
это на 6,4% выше, чем в 2019 году
впервые рассчитывали по новой методике
Ну и нахер вы их тогда в лоб сравниваете?
В 2019г. вот такую картинку публиковали.
Я - счастливый обладатель ипотеки и отец 2 детей, и, глядя на свой банковский счёт и по сторонам - например, на авто в пробках и у дома, - с очень, ОЧЕНЬ большим трудом верю, что попадаю в менее чем 1% населения страны по доходам. И это я ещё не в Москве живу, туда из прекрасного, но с каждым днем все более разваливающегося Питера вообще как на экскурсию езжу
Вы зарабатываете от 240 тыс в месяц? 250 тыс и выше в месяц это 0.8%
1. Данные за 2019-й год.
2. Данные по всем регионам в целом. Для Москвы распределение в целом сдвинуто в сторону бОльших зарплат. В сравнении с регионами вы попадаете в золотой процент, в сравнении с Москвичами это будет уже не 1, а N процентов.
А есть похожий график за 2020 год?
А есть похожий график за 2020 год?
Такой график обычно Росстат рисует и примерно в конце мая выдает статистику за прошлый год. За 2020 мне не попадался. Возможно есть где-то у них на сайте.
*есть вот такая статья (ссылка ниже), но я не знаю на сколько ей можно верить и там больше про регионы.
А за этот год нет такой картинки?
Скорее всего на этот год еще не рассчитали, так как крайний срок представления сведений — 20 мая 2021 года, а прошло не так много времени.
*Росстат собирает данные со средних и крупных предприятий, попавших в выборку, они должны сдать обновленную форму № 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам зарплаты».
**выглядит бланк примерно так...
Моральные дивергенты... сидят в мск в офисах на зп в 100+ и считают... ладно бы верно считали... мне чтоб 52к в зп упала надо 3/1 по 12 часов на заводе отпахать.