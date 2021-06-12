Собянин объявил «нерабочие дни» в Москве с 12 по 20 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Статьи редакции
Касается всех компаний, которые обычно не работают в выходные. Закроют фудкорты и детские комнаты в ТЦ, залам ресторанов и клубов запретят работать после 23:00.
Мэр Москвы подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.
Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Указ не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса».
В отличие от «нерабочих дней», которые объявлялись весной 2020 года, в указе Собянина прописаны конкретные параметры этого режима: работодатели должны рассматривать эти дни как выходные в воскресенье.
Собянин рекомендовал компаниям перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания (за исключением привитых от коронавируса).
С 13 по 20 июня также временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).
Не будут работать Московский зоопарк и частные зоопарки. В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Собянин заявил, что длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости «только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность».
«И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — заявил мэр Москвы.
с сохранением заработной платы для работников
Как похорошела Москва за чужие деньги.
Израиль вакцинировался, Китай - накарантинил. США вакинировали 45 процентов населения. А что дед за это время? Дед обнулился и всех отравил
Путин здесь вообще не при чём. Созданы абсолютно все условия для вакцинации, абсолютно везде её рекламируют, особенно в метро, где, помимо рекламы, на каждой станции можно воспользоваться антисептиком. Везде есть пункты. Проблема в том, что само население не желает вакцинироваться из-за надуманного "чипирования" — лично знаю таких людей. Либо же просто лень идти в пункт вакцинации
Конечно не причём, они всегда совершенно не причём )) только тупой народ во всем виноват!
Может меньше надо врать про «чудо чудесное», заболеваемость, смертность и все такое прочее? Масочки натянуть на рожицы свои чиновничьи, пример подать смердам? Парады, фестивали ватные на -дцать тысяч человек не собирать?
Неет, конечно нет, Вася, Серега и Наташа должны сами распутать этот клубок лжи и лицемерия.
А разве не федеральный канал "Россия 24" крутит передачи Михалкова, где тот и втирает людям про чипирование? А вы всё на людей валите. Люди виноваты только в том, что слишком доверчивые. А уж в распространении теорий заговора виноваты явно не обычные люди.
Косвенно они тоже помогли анти-прививочникам своей пропагандой, нацеленной на то, чтобы очернить западные вакцины.
Человек в РФ смотрит и видит, что даже западные вакцины дают побочки и не гарантируют защиту. Что тогда ждать от российской? Традиционно в РФ доверия к местным препаратам еще ниже, чем к западным. Таким образом госСМИ сыграли на руку противникам вакцинации
Путин здесь вообще не при чём. Созданы абсолютно все условия для вакцинации...
Какие условия созданы? Кто при чем, если народ не доверяет своей же медицине и своим же "народом избранным" представителям власти?
Если бы Путин открыто бахнул спутник было бы в 2 раза больше вакцинированных. Но он толи бахнул толи не бахнул и непонятно что именно. Это считываться так что даже Путин не верит в спутник. Никак по другому это считать нельзя.
Путин здесь вообще не при чём.
Пусть разрешит файзер и модерну! Я пойду и платно сделаю прививку!
Но он их не разрешает! Почему? Из-за политических игр?! Ну вот пусть играет дальше! Пошел он ...!
Я не хочу вакцинироваться потому что я не доверяю деду и всей его системе. Он постоянно врёт, поэтому я тупо не хочу с ним одной иглой колоться.
И вот эта его репутация, его заслуга, а не чья-то ещё. Он сам создал условия, когда ему население не доверяет. Ему и всей системе.
Не совсем.
Сначала власти форсили регистрацию вакцины, чем зародили сомнение в качестве проверки и дали в руки антипрививочников аргументацию. Еще и форсили новости про проблемы зарубежных коллег - в надежде противопоставить нашу «хорошую» вакцину их «плохим». А в результате - подрывали у части аудитории доверие к вакцинации в принципе.
Потом власти упорно не носили маски и убирали коронавирус из новостной повестки - создавая у телевизионной аудитории стойкое ощущение «уже все кончилось». Занижали статистику и манипулировали данными. Вводили точечные санитарные меры, носящие признаки ИБД.
И сейчас те же власти типа искренне удивляются - чего это у нас никто не вакцинируется! Ну - камон! «Как - это?! Как - это?!» гениальная сценка из Нашей раши, ровно про это.
Забавно, что "чипирование" ты во всех подряд видишь, а то, что клинические испытания не пройдены (то, что называлось "клиническими испытаниями" нарушает протоколы и требования к клиническим испытаниям почти полностью) ты не видишь.
Чиптрование странный пример. А вот то что вакцина так себе и полочки странные - это есть. Если уж все такие заботливые, может выбор дать? Или патриотизм дороже здоровья?
Не зря же по приказу партии и правительства Ютуб восстановил Бесогон с мудрым Никитой!
Проблема в том, что угроза потенциальна, а побочки и результаты исследований, которые до сих пор проводятся - реальны.
Так же у 2 знакомых из 10-15 привитых глухота на одно ухо уже более месяца, у других проблемы с давлением начались - пониженное, повышенное.
Но основная причина непрививания - недоверие к государству. Покажите чистую статистику, сравнительный анализ(честный) с сезонным гриппом. Странности во всем, включая время года, когда в основном бушуют вирусы в межсезонье у нас спад, когда по всей логике спад должен идти - у нас подъем.
Созданы абсолютно все условия для вакцинации
Прям таки все? Где у нас можно вакцинироваться Пфайзером или Модерной? Нигде? Вот, уже получается, что не все.
«Проблема в том, что само население не желает вакцинироваться» — это от недоверия к власти. Когда власть, к которой такое низкое доверие говорит «делай», народ не делает. Чистый опыт: когда эта власть говорила нам что-то делать, становилось хуже. И это грустный парадокс: вроде у нас хорошая вакцина из-за советской базы, но наш народ её боится
Да что же с вами такое то? Немедленно выкиньте зомбоящик. Это очень, очень вредно для вас и вашего будущего. Но видимо поздно. Прививку-то уже сделали.
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А почему вы так не говорили про всю страну когда на всю страну были объявлены нерабочие оплачиваемые дни? Тем более некоторые всё равно дальше работают в обычном режиме..
PS минусующие, что, правда мучает? Я вообще работаю все эти дни так что можно злорадствовать над этим.
Откуда вы знаете, что не говорил? Говорил.
"Всем пива за счет заведения" я и тогда и сейчас не поддерживал.
Нужны нормальные и решительные меры, а не так, что одних штрафуют, а другие целые стадионы собирают.
Долгий коктейль
Многие рассчитывают, что эпидемия сама по себе рассосется. На карантин же не сажают. Можно гулять, тусоваться в барах, ни о чём не думать.
Много причин
-исконная дремучесть и тупость населения
-постоянное победные реляции, что корона отступила, не то что в этих европах гейских
-недоверие всему государственному. Одно дело за поправочки сходить, а другое - свою тушку под укол подставить. Тут уж без нас, как говорится
То, что население мракобесничает и отказывается вакцинироваться - это дед, конечно, виноват
Удивительно, но именно так. Когда врачи с серьезным видом назначают Арбидол, который по решению Минздрава включен в ЖНЛВП вместе с Кагоцелом, слушать их россказни про нашу вакцину?.. Если тебе постоянно врут, о том, как все хорошо, то очередному такому сообщению доверия нет
Конечно.
Если врать постоянно по любому большому и мелкому поводу, то люди перестают верить даже если власть случайно начинает разумные вещи говорить.
Как верить людям не стесняющим врать про отравление Навального и Скрипалей, про сбитый нашим Буком Боинг или про причины поправок в конституцию.
Разве не власть церквей строит больше чем больниц и школ? Она сотни миллиардов пускает на разведение мракобесия в массах.
Есть не одно исследование, показывающее прямую корреляцию между отказом от вакцинирования и уровнем доверия правительству со стороны населения, так что да, тут вина деда ключевая причина.
Дед обеспечил массовую вакцинацию, это можно сделать буквально под каждым деревом, но критично мыслящее население попросту игнорирует вакцинацию, потому что рашка говняшка. При этом приводит примеры сознательности граждан других стран.
Скажите ещё, что это не так
Ну, стоит сказать, что Израиль хорошо так принуждал вакцинироваться, в США люди сами идут, в Китае тоже не давали выбора, у нас же люди все ждут непонятно чего - ни маски носить и не вакцинироваться, попробует государство в открытую принуждать, пусть добровольно-принудительно - начнется вой.
Кстати, интересно. В армии как дела обстоят. Разрешены ли массовые мероприятия.
Хороший показатель.
Продолжают помогать малому среднему бизнесу :))) какие молодцы 🤣
"Всем пива за счёт заведения" 2.
До 23:00 корона спит, после просыпается как в мафии
Ну это ещё норм тема. Лето. После 23 экономишь бабло и здоровье)
Астрологи объявили месяц короны.
Количество вбросов на предстоящих "выборах" увеличилось вдвое.
Чрезвычайно уебанская манипуляция - человека скептически воспринимающего ковидовакцинацию (при этом обколотого АДСМ, БЦЖ и прочим полезным набором) записывать в антипрививочники. Эдакая стигматизация во второсортные граждане для создания давления путем общественного осуждения.
И, в целом, пока вакцинация не позволит свободного передвижения (в том числе через границы) без уебанских СИЗ, она нахрен не сдалась. Ибо вакцинировался ты или нет, ты всё равно как идиот ходишь в наморднике и делаешь "ку" любому вахтеру в общественных местах.
Кудахтанье насчет заботы об обществе можно оставить при себе, у нас не коллективистский СССР, а капиталистическая РФ, тут каждый сам за себя.
Вы приплетаете передовую форму собственности к теме об элементарном самосохранении.
Это не логично, не правильно, эмоционально и не по существу.
Кудахтанье насчет заботы об обществе можно оставить при себе, у нас не коллективистский СССР, а капиталистическая РФ, тут каждый сам за себя.
Когда бабушка на улице упадет и не сможет встать без чужой помощи, вы тоже пройдете мимо с криком "Каждый сам за себя! Капитализм!"?
Вот вы не привьетесь, подвергните риску заразить условно трех бабушек в метро. Которые могут умереть от вашего действия/бездействия. Оно вам надо? А ведь это может быть ваша мама/бабушка. Третье лицо с такой же позицией как у вас заразит ваших родных, рады будете? Каждый сам за себя?
Определенный каякер
Вы вообще в курсе, что вакцинация НЕ ИЗБАВЛЯЕТ вас от возможности заразиться и тем более НЕ ИЗБАВЛЯЕТ от факта быть переносчиком вируса.
Поэтому вакцинировался ты или нет - шансы для бабушек быть или не быть зараженными равны. А вот снизить риски осложнений и пройти заболевание в легкой форме - на это направлена вакцинация. Следовательно это бабушка должна прививаться и минимизировать риски, а не те, кто с ней условно контактирует.
Видимо, совсем вакцинация загибается, раз пошли старые приемы.
Хорошо, что есть стабильность - все выходные не за счет государства.
Голодный череп
Видимо, совсем вакцинация загибается
Помимо системных проблем тут ещё антипрививочники расплодились чрезмерно, хз что с ними сделать можно.
Имхо тут проблема не в антипрививочниках, а в том, что у нас свой особый ковид, который работает только по расписанию и для определенных групп людей) В ресторанах вот например с 23, до этого он там не появляется. А в транспорте заражает только сидящих сбоку, но никак не спереди/сзади. Еще если надо сходить за изменения в Конституции проголосовать, или парад в честь 9 мая, то опять же ковида на этих мероприятиях нет, все норм. И на концертах в честь Крыма его нет. И у чиновников его тоже нет - в новостях все руководство страны на 99% без масок, что в видео, что на фото. Добавим сюда оптимизационные мероприятия в области медицины, продвигаемые на госуровне фуфломицины типа арбидола, громкие заявления о том, что вакцина абсолютно безопасна, а исследования мы потом закончим, и как итог скорее удивительно, что хотя бы такое количество желающих привиться набралось. Ну то есть у нас все по-моему сделано для того, чтобы у людей создалось впечатление что нафиг надо, а потом те же чиновники, благодаря которым это впечатление и создалось, удивляются в камеру, мол как же так, почему у нас народ несознательный такой, не спешит в едином порыве в ближайший центр вакцинации.
а зачем с ними что то делать? Они имеют право на выбор.
Да потому что любому нормальному человеку, даже далекому от медицины понятно что не может эпидемия идти два года подряд с сезонными обострениями. Особенно если она такая заразная, что без масок и перчаток все разом заболеют.
Любой нормальный человек понимает, что "бессимтомное течение заболевания" это вообще какой-то бред. Лет 10 назад если придти к врачу и сказать "доктор, я болею бессимптомно" можно было получить пинок под зад и клеймо симулянта.
Если вы регулярно врете и обманываете население, то никто не будет вам верить. Даже в вашу вакцину. Это как в притче про мальчика и волков. Врите дальше.
У меня дед в начале мая сделал второй укол - на днях подтвержденный ковид и температура. У мамы на работе коллегу в коммунарку увезли с ковидом - там каждый второй привитый. Сами колитесь компотом.
Не верю ни в какие теории заговора, ни в чипирование, но история подсказывает, что с новыми вакцинами/таблетками легко может оказаться что-то не так:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4
И дело не в том, Российская вакцина или зарубежная, а в том, что эти вакцины появились совсем недавно и решение "подождать" - не такое уж и мракобесное.
Дождались ёпт
Скорее всего пошла вспышка индийской версии, т.к. несколько знакомых на неделе попали в больницы именно с насморком и болью в горле (основные симптомы индийской версии). Старая версия уже не так сильно распространялась. Плюс 2 знакомых с привиками, а один из них успел ещё в том году переболеть, опять заболели (тут уж явные контакты с больными, а не где-то там на улице или в метро).
Если почитать исследования, то вакцины от изначальной короны не очень то и эффективны против индийской (имунный ответ ниже раза в 2-3). Так что не важно, дожидались бы или нет. В Европе 3-я волна пошла тоже из-за нового штамма — британского.
Вакцинация загибается потому что люди не идут вакцинироваться.
если честно, просто охреневаю количество тех кто стал антипрививочников и не верит в вакцины. Хотя все же они в детстве получали вакцины и только благодаря этому многие из них не сдохли от детских болячек. В Москве вакцинация технически организована просто идеально, Но люди не идут. Имеем полный провал пропаганды со стороны государства.
Вывод нужно действовать жестче чтобы заставить всех привиться.
На полном серьезе некоторые покупают мед отводы от вакцинации. Ирония в том что они потом заболевают
какой-то нескончаемый праздник жизни.
даже мне плохо, будучи не предпринимателем
расскажи миллионам людей потерявших своих близких в пандемию какой у тебя там праздник нескончаемый.
В 2020-м в РФ умерло меньше, чем каждый год с 1999-го по 2005-й. Чудовищная пандемия.
зачем?
Слишком мало заражённых? Объявим выходные, пусть поедут за шашлыки, заразятся
На открытом воздухе микро компашкой очень сложно заразиться. Одна поездка в метро куда более вероятна)
ну просто людям нужно на любую новость написать негативный комментарий. завтра напишут, что деньги с вертолётов будут разбрасывать, артёмы барановы будут недовольны шумом и номиналом купюр
откуда такие выводы? почему-то расти число заражённых начало с выходом людей в офисы
Почему не вакцинируются люди 50+ я не понимаю. Лично я вакцину делать не буду - не по причине того что опасаюсь, а по причине того что переболел, официально, с симптомами, пцр+ и антителами на выходе. А вот девушке моей делать ее запретил - ей 26 и рожать ещё, какое влияние окажет этот коктейль на беременность никто не знает, но видимо не просто так официально не разрешают планировать беременность в течение полугода после прививки...
А про "выходные" - реально задолбали просто...
Ах эти идиотские оправдания
А чем они идиотские? Доводы есть? Ещё раз говорю - 50+ и не болел - однозначно на вакцинацию.
А чего люди не вакцинируются? (я уехал, не знаю)
Вакцины проверяются по 6 лет по протоколу. Сколько прошло с изобретения сейчас? Это называется на свой страх и риск выступать подопытным. Безопаснее заняться иммунитетом, если ещё можно.
Вот я живу в США. В благополучном районе с высоким средним доходом и уровнем образования. У нас привились 90% населения 12+ лет (в США вакцины одобрены для 12+). А в России привито сколько. 10%? Потому что самые умные.
Между уровнем образования и успешности и процентом привитых есть прямая и сильная корреляция. Отказ от прививки - это показатель необразованности и низкого социального статуса, а не ума и независимости.
А как вы им займётесь 🤣
Как-то не бьется с вакцинированием в сша, европе, израиле и тд. Там вакцины тоже не 50 лет назад придумали
Только вот при ковиде частая тема, когда ваш собственный иммунитет разносит ваш организм. Цитокиновый шторм так называемый
Какой такой протокол, который неизвестен воз и минздраву, а комментаторам на vc известен? Может, пусть медики решают, безопасна вакцина или нет?
Если все вакцинирующая, то перестанут объявлять выходные. Кому это нужно?
Смотрите, к Астрозенеке (очень похожая на спутник вакцина) дают бумажку, в которой написано, что есть такой-то повышенный риск тромбов, в течение такого периода, следите за симптомами и делайте такие-то лаги для минимизации риска. Что происходит привакцинации спутником? Тебе говорят, что вакцина настолько классная, что побочки крайне редкие, никаких тромбов, прививайтесь в любом ТЦ в любое время, никаких противопоказаний.
Ну так вакцины разные, в чём претензия? Кошка на собаку тоже похожа, только одна лает, а другая мяукает.
Причина-следствие: по астрозенеке появилась статистика с тромбами, а по спутнику V нет таких побочек. Даже не верится что такой примитив нужно объяснять взрослому человеку
Мальчик 100 кричал про волков, а когда они появились, то мальчику никто не верит.
Думают что путин чипы вводит, или просто априори не доверяют отечественному. Ну или просто не хотят, на что имеют полное право.
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Как же вы надоели со своими выходными и праздниками, дайте поработать нормально
У меня есть пара коллег, которые проклинают все такие внезапнички (так как работать могут и в целом то не против, но нормально не получается) и вот почему.
Большинство их контрагентов с которыми идёт активное плотное взаимодействие работать оказывается удалённо не умеют и всегда используют такие внезапные выхи чтобы чуть ли не всей конторой свалить на шашлы(что видно по фейсбукам).
хз какой там регион и попадают ли они в этот раз под это, но вот конкретный пример
Очевидный меч
Да вот не у всех есть возможность. У нас например обязанность проводить идентификацию людей в офисе человека физически. Какая удалёнка
Плюсы есть всегда, даже сейчас… теперь в ближайшие дни можно будет лицезреть неадекватный плачь и обвинения людей «крутыми» чуваками в том, что они козлы и уроды т.к. не сделали прививку. И в «выходных» виноваты они, а не Собянин*…
*его ругать нельзя, а то огорчится еще…
Цирк ей Богу
А где найти чек-лист / памятку / или любой другой документ, в котором будет подробно описано, как оффлайн бизнесу генерировать выручку для оплаты "сохранной заработной платы" сотрудникам, пока эти сотрудники не работают? Ищу такой с весны прошлого года)
У ряда этих льгот потом оказалось двойное дно. Например, нельзя было увольнять 10% сотрудников или около того. Уволил уборщицу кухни, пока та закрыта - и все, обратно нужно было возвращать часть льгот.
Общепит сильно просел по выручке, даже крупные сети. Маленькие - вообще страдали. У нас же не было пособий, как в Северной Америке, на которые люди могли прожить.
Ни рубля не увидели с начала этого беспредела в 2020 по оффлайн бизнесам. А по IT проекту, налоговый маневр в качестве подарка прилетел. Зато все друзья и родственники кто не в теме восхищались льготами для IT, которые обернулись маневром, про него то путин по тв не говорил.
Самое забавное в антипрививочниках то, что они реально верят вирус-мутант, который вырвался из китайской лаборатории будет в дальней перспективе менее опасен, чем прививка, технология которой отработана уже на миллионе человек только в Москве и предлагается на экспорт.
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Бесполезно с ними вести беседы. Не помню какая именно прививка имеют схожую вероятность нелетального побочного эффекта и летального эффекта, если не привиться. И для антипрививочников даже такая простая статистика не под силу.
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Не из китайской лаборатории, а из американской, и не будет менее опасен, а он уже менее опасен - всего год назад вы нам рассказывали что все умрут, смертность 146%, мыть руки спиртом, протирать глаза спиртом, вечером ванна из спирта, в Италии гробы возили по городам по кругу, завывали со всех телеканалов, в итоге сверхсмертность от ковида +15%, от сердечнососудистых + 45%. Вирус быстро выродился в популяции при нескольких пассажах - раз и уже обычный насморк, из которого его сделали генные инженеры в Форт Дейтрике. Только периодическое распространение вашими хозяевами по популяции изначальных штаммов поддерживает "вторые", "третьи" и прочие волны.
Тот случай когда врут всегда и во всём. и удивляются потом, почему всю инфу про местные вакцины люди тоже считают враньём.
я вот не понимаю, чего они не додумаются давать выходные за вакцинацию (как за сдачу крови), дней так пять, тогда бы резко вырос % вакцинированных
Примем факт наличия вируса и его гипер-заразность как абсолютно достоверные факт. Тогда очев