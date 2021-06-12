Касается всех компаний, которые обычно не работают в выходные. Закроют фудкорты и детские комнаты в ТЦ, залам ресторанов и клубов запретят работать после 23:00.

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Мэр Москвы подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

Это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Указ не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса».

В отличие от «нерабочих дней», которые объявлялись весной 2020 года, в указе Собянина прописаны конкретные параметры этого режима: работодатели должны рассматривать эти дни как выходные в воскресенье.

Установить, что с 15 июня 2021 г. по 19 июня 2021 г. включительно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, устанавливается режим работы, аналогичный режиму работы в выходной день (воскресенье), который действовал в таких организациях, у индивидуальных предпринимателей до 12 июня 2021 г. указ Сергея Собянина

Собянин рекомендовал компаниям перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания (за исключением привитых от коронавируса).

С 13 по 20 июня также временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. В ресторанах, кафе, барах, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

Не будут работать Московский зоопарк и частные зоопарки. В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

Собянин заявил, что длинные выходные помогут справиться с ростом заболеваемости «только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность».

«И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», — заявил мэр Москвы.