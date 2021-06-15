Из-за нее возникли перебои в трёх крупных портах Китая — сроки ожидания судов растянулись до 16 дней, говорят эксперты.

5980 просмотров

Вспышка Covid-19 на южном побережье Китая — в провинции Гуандун — привела к перебоям в работе крупных китайских портов и росту транспортных расходов, пишет CNBC.

Порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт с 25 по 31 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка морских перевозок. Из-за этого грузы перераспределили на ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу, но они не справляются с нагрузкой.

Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами. Часть Яньтяня открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности. Как отмечает CNBC, время ожидания судов выросло с 12 часов до 16 дней. Такие же оценки у опрошенных экспертов «Ъ».

По оценке гендиректора консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25 500 TEU. «Блокировка Суэца затронула 55 000 TEU в сутки. Но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу», — сказал Йенсен.

По мнению экспертов CNBC, заторы и задержки судов продлятся ещё две недели. Вице-президент транспортно-логистической компании Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак отметил, что как только порты возобновят нормальную работу, ещё около двух-пяти недель понадобится на устранение возникшего затора.

Шэньчжэнь и Гуанчжоу — третий и пятый по величине контейнерные порты мира. На Гуандун приходится около 24% всего китайского экспорта, пишет CNBC.