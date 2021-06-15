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Офлайн
Евгения Евсеева

Порты в Китае столкнулись со сбоями в работе из-за Сovid-19 — проблема может стать серьёзнее блокировки Суэцкого канала Статьи редакции

Из-за нее возникли перебои в трёх крупных портах Китая — сроки ожидания судов растянулись до 16 дней, говорят эксперты.

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Вспышка Covid-19 на южном побережье Китая — в провинции Гуандун — привела к перебоям в работе крупных китайских портов и росту транспортных расходов, пишет CNBC.

Порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт с 25 по 31 мая, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка морских перевозок. Из-за этого грузы перераспределили на ближайшие терминалы — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу, но они не справляются с нагрузкой.

Это привело к большому скоплению грузов как в порту, так и за его пределами. Часть Яньтяня открыли, но порт работает лишь на 30% от прежней мощности. Как отмечает CNBC, время ожидания судов выросло с 12 часов до 16 дней. Такие же оценки у опрошенных экспертов «Ъ».

По оценке гендиректора консалтинговой компании Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25 500 TEU. «Блокировка Суэца затронула 55 000 TEU в сутки. Но это продолжалось «всего» шесть дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу», — сказал Йенсен.

По мнению экспертов CNBC, заторы и задержки судов продлятся ещё две недели. Вице-президент транспортно-логистической компании Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак отметил, что как только порты возобновят нормальную работу, ещё около двух-пяти недель понадобится на устранение возникшего затора.

Шэньчжэнь и Гуанчжоу — третий и пятый по величине контейнерные порты мира. На Гуандун приходится около 24% всего китайского экспорта, пишет CNBC.

Директор логистического оператора Rail Cargo Logistics—Rus Александр Баскаков рассказывает, что компания ожидает задержек в поставках, например, электроники и микросхем, последние уже стали остродефицитным товаром.

Уже повлияла на нефть и угрожает задержками…
Огромный контейнеровоз перекрыл крупнейший морской торговый путь, из-за чего больше сотни кораблей…
vc.ru

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76 комментариев
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One Geek

18

К вопросу о грамотном распределении нагрузок и монополиях. Как мы видим, наличие одного решения/провайдера ведёт к печальным последствиям, которые стоят миллиарды долларов. Почему-то никто не думает, что рост "зеленого-уже-не-банка" или "желтого-уже-не-поиска" будет иметь аналогичные последствия в случае очередного лебедя для всего нашего маленького рынка. Но платить за это будем несомненно мы, пользователи.

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Жалкий Илья

One
10

Ну монополии я и сам терпеть не могу, но не могут же они строить порты просто так, про запас и на всякий случай. 

Ответить

One Geek

Жалкий
0

Я имею ввиду устойчивость систем. Стул на 3 ножках менее устойчив, чем на 4 ножках. Один большой провайдер менее с точки зрения устойчивости системы хуже, чем несколько провайдеров. Ну и народное про яйца в одной корзине никто не отменял, даже Уоррен Баффет, хоть он и высказывался иначе.

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Жалкий Илья

One
7

Так тут речь не про провайдеров, а про порты. Если до этого три порта справлялись и, скорее всего, еще и запас имели, кто будет четвертый строить? 

Завтра, к примеру, метеорит прилетит и минус один порт. Но ведь такое хрен предскажешь. Ковид тоже никто не ждал (а зря!). Можно привести аналогию с тем, что во всех странах медицина не справляется, но никто ж не будет тратить в "спокойное" время миллиарды долларов на оборудование и койки, которые не нужны.

Ну или еще проще: дикий снегопад, люди возмущаются, что улицы не убирают. Что мгновенно не убирают. При этом они не представляют, сколько нужно техники и персонала, которые будут работать 1-2 раза в год )

Устойчивость это хорошо и я даже за. Но мы живем в эпоху потребления. Где все делают с точки зрения экономики. Да о чем говорить, мы кучу ресурсов тратить на майнинг бесполезной крипты, какая тут может быть вообще логика? Никто "про запас" ничего делать не будет. Человечество не способно мыслить даже на год вперед, к сожалению.

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One Geek

Жалкий
–5

1) во всех странах медицина не справляется...
- это не так. Смотрите статистику, уже европейские страны справились. Не все, но уже количество заболевших manageable.

2) снегопад
- живя в России, можно поверить, что снегопад наступает внезапно и его последствия сложно нивелировать. Но ходят слухи, что где-то в других странах все иначе.

3) Человечество не способно мыслить даже на год вперед, к сожалению.
- возможно. Я не думаю такими категориями, поэтому мне ни возразить, ни поддержать нечем. Скорее всего вы правы, но тут нужно много думать, а я не на философском факультете для таких больших проблем.

Ответить

Жалкий Илья

One
1

1 Нет. Когда бахнуло, они нихрена не справлялись. Сейчас да, вакцины, иммунитет и все такое, прошло полтора года, развернули ресурсы. Тут имхо не о чем спорить вообще, в новостях все было.

2 Нет. Вы проигнорировали слово "дикий". Т.е. необычно сильный снегопад, когда за сутки месячная норма выпадает, например. А в этих ваших "других странах" нихуя не иначе, просто погуглите словосочетание  "снегопад парализовал + любая страна".

Ответить

One Geek

Жалкий
–3

Вот у меня знакомый купил квартиру в старом доме. Хорошая, с хорошим ремонтом. А сейчас пожил в другой стране и говорит: вернусь и все переделаю: теплый водяной пол, двери со звукоизоляцией, кухню и так далее. А вот если бы не пожил, думал бы что и так хорошо.

Вам нужно пожить в другой стране. Тогда отчетливо начинаешь видеть, как можно сделать иначе.

А спорить я с вами не хочу. Лишь по одной причине, спорить о вкусе устриц нужно с теми, кто их пробовал (Жванецкий). Гуглить словосочетание нужно не на русском, а на другом языке, ибо новости весьма однобоки и часто не показывают реальное положение дел.

Ответить

Жалкий

One
1

Так я живу в другой стране уже 😁

Ответить

One Geek

Жалкий
–1

Тогда мне непонятна ваша реакция.

Очередная волна в России во время когда во всем мире спад. Когда во всем мире сокращение. Это как очередной снегопад, про который мы знали, но не подготовились.  Разве это нормально?

Ну и к слову, вы меня увели в какие-то детали, а моя мысль была про распределение нагрузок и опасность монополий. Давайте лучше про это поговорим. Рост Сбера - это хорошо? Монополизация рынка такси Яндексом - это хорошо? Давайте про это, а не про Tirol Schneefall (да, я гуглил ваш запрос, только не на русском).

Кстати, вы в какой стране?

Ответить

Жалкий

One
1

Лень долго писать, но я бы не равнял порт и Яндекс со Сбером. Может смешно прозвучит, но это вот вообще другая история. Порты ведь не выкупают и не вытесняют конкурентов. Есть как бы монополии, а есть естественные монополии. Вот и все. К Яндексу отношусь отрицательно в целом и считаю, что эта компания виновата в том, что Рунет это помойка.

Я в Сербии живу.

Ответить

HungryTea

One
5

Я зарегистрировался чтобы вам сказать: стул на трех ножках будет все-таки более устойчивей, чем стул на четырёх.

Ответить

Vasiliy Gorin

HungryT…
2

Нет.

Ответить

Syzygy

HungryT…
1

Только круглый.

Ответить

One Geek

HungryT…
0

Это прекрасно, что я смог изменить жизнь хотя бы одного человека :)

... а теперь - доказательство ;)

Ответить

Дмитрий Малахов

One
1

Просто крупные порты и крупные суда дают экономику.
А  нынешний мир не очень любит реальное резервирование - потому что это дорого.
Проще получить + в прибыле и получить бонусы....

Ответить

Данил Дудник

One
1

Тоже сумничаю о стульях:
«Именно поэтому табурет, имеющий три ножки, всегда устойчив на неровном полу. А вот табурет (или стол), имеющий четыре точки опоры, чаще всего будет ^неустойчив.» (какой то дядя с пикабу)
Не просто так штативы и роботы с войны миров на трех ногах

Ответить

Sergei Timofeyev

One
2

Интересно, что будет с рынком труда, если эти две компании вдруг откажутся от IT-специалистов? )))

Ответить

Shoo

Sergei
4

ЕПАМ расправит плечи. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Shoo
1

Заправит в плечи и займётся демпингом.

Ответить

One Geek

Sergei
0

Коллапс-с. Но они не откажутся, у них слишком узкий взгляд и вера в ит.

Ответить

Sergei Timofeyev

One
0

Как раз коллапса не будет.

Ответить

Станислав Назаров

Sergei
0

В России будет бум стартапов.

Ответить

Sergei Timofeyev

Станисл…
0

Мне кажется, что не будет по многим причинам:
1. Инвестиций будет ещё меньше, так как условия для инвестирования в России и без того плохие. Чересчур рисковые получаются;
2. Большое число высококлассных программистов на рынке, даст толчок для мощнейшего демпинга;
3. Покупательская способность снизится процентов на 30% у населения, а также упадёт интерес у компаний в автоматизации (не на что).

Нет, безусловно, что-то выстрелит, что не требует больших затрат в разработке и раскручивании, но глобальные и мощные старт-апы - это не про Россию в такой ситуации.

Ответить

Pavel Vakhrushev

One
1

Что бы изменилось если бы в порту оперировало три грузоперевозчика?

Ни че го

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
2

Свалились бы три перевозчика.

Ответить

One Geek

Pavel
–1

Вы мыслите погрузчиками, а я - портами.

Ответить

Хлоргексидин

One
1

Что-то мне подсказывает, что строительство и обслуживание одного крупного порта будет в разы дешевле, чем горстки маленьких

Ответить

One Geek

Хлоргек…
0

Конечно, до первого коллапса.

Ответить

Yuri Istomin

Хлоргек…
0

Это из разряда: 1 большой гипермаркет лучше, чем 10 супермаркетов "у дома".
Владельцу - да, лучше. Но не клиентам.

Ответить

One Geek

Pavel
0

Паш, ну ты, конечно, обидчивый :) Или очень чувствительный. Правда непонятно, почему эта ситуация в Китае так тебе близка.

Тысяча извинений ;)

Ответить

Valentin Dombrovsky

One
0

Ну как раз таки в этом случае на российском рынке наблюдается олигополия - борьба эко-систем. А Вы бы что предложили? 

Ответить

One Geek

Valentin
0

Ну что вы, Валентин, как раз идёт монополизация. Просто конечный бенефициар ещё не проявился. Скоро, все будет скоро ;)

Ответить

Хлоргексидин

One
0

Обещаешь? А насколько скоро?

Ответить

One Geek

Хлоргек…
0

"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!" (с) Булгаков, Собачье сердце.

:)

Ответить

Valentin

One
0

Слушайте, ну то, что в России вся экономика - государственная, это уже другое (tm). 

Ответить

One Geek

Valentin
0

Вы, Валентин, живете в этой реальности, поэтому для вас это не другое, это ваше. Насколько я знаю, не так много людей из DO и Гринфилд уехали в Штаты (Михаил, насколько я знаю делает с вами пайтон-ру). Вот для них это другое. А для нас - нет.

К слову, сейчас решил окунуться в старые времена и посмотреть что-нибудь из Цифрового Октября. Так вот, домен не продлили и у них висит заглушка от руцентра. Кончилась эпоха...

Ответить

Valentin

One
0

Оно наше, но это проблема другого плана. Вот в Штатах, к примеру, монополии поделили поляны между собой — у нас же несколько крупных игроков пока что «бодаются» за куски одного пирога. 

Ответить

Vlsd Seregin

One
0

"К вопросу о грамотном распределении нагрузок и монополиях"
А чё за вопрос такой? Вроде никто его не ставил.

Ответить

One Geek

Vlsd
0

Так и есть, никто не ставил :)

Ответить

Rimas

–1

Страшно представить , что будет к концу года ...

Ответить

Sergei Timofeyev

Rimas
3

А что будет?!

Ответить

Ненужный бокал

Sergei
34

конец года

Ответить

Sergei Timofeyev

Ненужный
12

Ну хоть какая-то определённость.

Ответить

Радостный

Sergei
2

Но это не точно

Ответить

Люц Шнайдер

Ненужный
0

Декабрь 

Ответить

Sergei Timofeyev

Люц
2

В конце года будет 31 декабря.

Ответить

Люц Шнайдер

Sergei
0

А ты хорош 👍🏻

Ответить

Станислав

Люц
1

Бесконечный декабрь ))))

Ответить

Данила Романов

3

китайская вакцина работает очень плохо, в топе по заражениям страны с 50-70% привитых китайскими вакцинами 

Ответить

А. С.

Данила
0

Россия не поделилась вакциной? Почему?

Ответить

Данила Романов

А.
3

поделилась ноухау и китайская векторная разработана при участии рос. компании, но китайцы решили не напрягаться и не строить мощности для производства векторных

так еще их инактивированная на варианте WT, а надо хотяб с D614G мутацией, чтоб вирионы были не такими лысыми

Ответить

Дмитрий Печеркин

Данила
11

Ничего не понятно, но интересно. :)

Ответить

Данила Романов

Дмитрий
1

оригинальный вариант (WT) вируса был с кучей дефектных шипов, потом появился D614G, в котором это было пропатченно. Все новые варианты с этой мутацией. А китайская инактивированная на первоначальном варианте, так еще в процессе инактивации шипы повреждаются. 

Защита от заражения крайне низкая, но есть какая-никакая защита от тяжелого течения. 

Китайцам по 3-4 дозы надо, иначе будут в вечных локдаунах.

Ответить

Sergey Bespalov

Данила
1

А они уже всех вакцинировали?

Ответить

Олег Саенов

Данила
0

они все работают очень плохо, с новыми штаммами

Ответить

Anton Kostenko

Олег
1

mRNA с новыми штаммами работает нормально, с большинством, по крайней мере. Действительно, есть штаммы против которых вакцина не особо эффективна, но пока они не особо распространены (хотя страны, которые хреново прививаются, как раз и будут инкубаторами этих новых опасных вариантов).

Ответить

Люц Шнайдер

0

Какие акции покупать?

Ответить

evilnw

Люц
6

Макароны, гречку и тушёнку пока не подорожали.

Ответить

Люц Шнайдер

evilnw
8

Я в марте 2020 всё купил уже.

Ответить

Урфин Джус

Люц
0

все правильно сделал 👍🏻🤪

Ответить

Станислав

Урфин
0

На хаях взял, плохая стратегия. 

Ответить

Урфин Джус

Станисл…
0

март 20 го был на низах особенно по тем кто больше всего страдал от пандемии, - нефть например, туризм , вообще очень много всего просело

Ответить

Станислав

Урфин
1

Гречка и тушёнка на хаях была )

Ответить

Люц

Станисл…
0

Не, я прям чётко до повышения цен взял. Плюс различную химию бытовую в долгосрок.

Ответить

Vee-Eight

Станисл…
0

что такое хаях?))

Ответить

Станислав

Vee-Eig…
0

high - высокий, высоко. 
Взять на хаях - значить взять, когда индекс чего-то высоко, на пике или около.
Например, "взял акции газпрома на хаях, а потом они упали."  

Ответить

Дмитрий Малахов

evilnw
0

Хмм вообще подорожали

Ответить

Igor Novák

1

За что боролись. Нефик было Спайк белок оптимизировать. ))

Ответить

Лора Маслова

–1

Мы вынуждены сейчас отправлять контейнеры жд, они идут через Забайкальск. Сейчас уникальная ситуация доставка жд дешевле чем море (см. статью) и риски на жд стали даже ниже чем на море. Понятно, что позже ситуация выправится. Но наше государство полностью равнодушно к этим транзитным миллиардам. Богатеют финские порты, посредники, немного достается таможне ...

Ответить

Igor Novák

Лора
1

Потому что они не читали книгу романа Плотникова виват император. Из цикла империя. )) Один маглев обогатил всю рашку похлеще нефти. Естественно с параллельно построенной следующей инфраструктурой. 

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Артемий Риевский

Лора
0

Вы пробовали ездить через Владивосток?

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Иван Шеметов

manosi
0

@Инспектор 

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Сильвестр Иванов

0

Спонсор акции по закрытию китайских портов - РЖД.
"Теперь у вас одна дорога"

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Дмитрий Малахов

Сильвестр
0

Вообще нет.
Сейчас уже все нитки с ДВ расписаны на все 100
Более того идет сильная конкуренция между контейнерами ( экспорт/импорт и транзит) и углем.
При том за уголь сильно давят регионы...

В этом плане для РЖД приход "вопящих" и лезущих вне очереди клиентов, оперирующих "не отвезете- продукты в магазинах изчезнут" это не плюс а минус.

Добавлю колорита - по наземным переходам с КНР тоже жопа - из за "ковидлы" китайцы резко снизили пропускную способность

Ответить

Alex Lee

0

Я уже потерял сегодня деньги, пришлось сырье покупать дороже у тех у кого есть на складах, из-за того, что график нарушен поставок на полтора месяца, уже по факту. Ждём новых сюрпризов.

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Сейчас в Китае с некоторыми судами очень интересная история выходит. Иные заказчики требуют историю, где судно было последние  месяца, и кто его посещал, чтобы исключить занос инфекции.

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