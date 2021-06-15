Пока Ant Group проходит через реструктуризацию, а Alibaba оправляется от рекордного штрафа, Джек Ма сосредоточился на своих хобби.

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Джек Ма «затаился» и сосредоточился на своих хобби и филантропии, рассказал CNBC исполнительный вице-председатель Alibaba Джо Цай.

«Я разговариваю с ним каждый день, дела у него идут хорошо, он увлёкся живописью», — пояснил он телеканалу.

Цай также пояснил, что Джек Ма создал «компанию потрясающего масштаба» и теперь решил тратить своё время и силы на вещи, которыми хочет заниматься сейчас больше, чем бизнесом.

По его словам, несмотря на то, что сейчас бизнес Ant Group проходит реструктуризацию и находится под контролем антимонопольных регуляторов, бизнес продвигается вперёд. При этом «нужно отделять от компании то, что происходит с Джеком Ма».

Проблемы с бизнесом Джека Ма

Регуляторы обратили внимание на бизнес-империю Ма после того, как он открыто критиковал финансовую политику Китая. Он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в стране.

В октябре 2020 года Ant Group готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.

Чтобы возобновить IPO, Ant Group должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.

В марте 2021 года Bloomberg рассказал, что сотрудники Ant Group начали увольняться после срыва рекордного IPO. Компания приостановила программу обратного выкупа акций для нынешних и бывших сотрудников — у многих из них они составляют большую часть дохода. Вслед за этим ушёл и гендиректор компании Саймон Ху.