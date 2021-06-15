Основатель Alibaba Джек Ма на время проблем с бизнесом занялся живописью и благотворительностью Статьи редакции
Пока Ant Group проходит через реструктуризацию, а Alibaba оправляется от рекордного штрафа, Джек Ма сосредоточился на своих хобби.
Джек Ма «затаился» и сосредоточился на своих хобби и филантропии, рассказал CNBC исполнительный вице-председатель Alibaba Джо Цай.
«Я разговариваю с ним каждый день, дела у него идут хорошо, он увлёкся живописью», — пояснил он телеканалу.
Цай также пояснил, что Джек Ма создал «компанию потрясающего масштаба» и теперь решил тратить своё время и силы на вещи, которыми хочет заниматься сейчас больше, чем бизнесом.
По его словам, несмотря на то, что сейчас бизнес Ant Group проходит реструктуризацию и находится под контролем антимонопольных регуляторов, бизнес продвигается вперёд. При этом «нужно отделять от компании то, что происходит с Джеком Ма».
Проблемы с бизнесом Джека Ма
Регуляторы обратили внимание на бизнес-империю Ма после того, как он открыто критиковал финансовую политику Китая. Он рассказывал, что постоянный контроль может «задушить» инновации в стране.
В октябре 2020 года Ant Group готовилась к размещению на бирже, которое могло стать крупнейшим в истории. Но после вмешательства китайских властей биржи Шанхая и Гонконга остановили IPO.
Чтобы возобновить IPO, Ant Group должна пойти на уступки китайским властям. Вместе с регуляторами компания разработала план реструктуризации: согласно ему, Ant станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям для банков.
В марте 2021 года Bloomberg рассказал, что сотрудники Ant Group начали увольняться после срыва рекордного IPO. Компания приостановила программу обратного выкупа акций для нынешних и бывших сотрудников — у многих из них они составляют большую часть дохода. Вслед за этим ушёл и гендиректор компании Саймон Ху.
В апреле 2021 года антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Alibaba на рекордные $2,8 млрд. Компанию обвиняли в том, что она не разрешает продавцам платформы сотрудничать с конкурентами.
Интересно, погорел на том, что критиковал. Либералы такие либералы. Когда идут дела хорошо - критикуют государство, а как ж*па какая, так сразу верят в него.
Либералы верят в государство? Гм, в это чтоли? Нет, не правильно - кто-то еще верит в это государство? Ну чтож сейчас узнаем по дизлайкам )
Фабулу мою верно не уловил ты, юный подаван. Количество дизлайков не равно качеству понимания дела
Зависит от того, кого считать либералом
По сути всех тех, кто рассказывает об ужасах (регуляторного и не только) вмешательства государства в экономику, мол рыночек сам все порешает
Ну, это очень обтекаемое определение. Много кто может критиковать централизацию, гос план и вмешательство государства.
С позиции экономической науки подобные взгляды считаются (нео)либеральными.
С некоторыми людьми, которые неожиданно в религию ударяются похожая ситуация происходит
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