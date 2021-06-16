Правительство России запланировало объединить на одной платформе данные со всех городских камер страны — «Ъ» Статьи редакции
На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» и установку камер планируют потратить 250 млрд рублей за пять лет.
Проект предполагает расширение технологии, которая применяется на городских камерах Москвы, там данные отправляются в единый центр методом непрерывного потока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлённая система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».
Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк сообщила, что идея разработки платформы 13 мая обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ).
По данным издания, подрядчиком по разработке системы рассматривается «Национальные технологии» — совместное предприятие Ростеха и «Ростелекома».
Удобно!
"К сожалению, момент убийства оппозиционного политика не был распознан системой, как преступление, и не был зафиксирован"
У них в этот момент обычно камеры ломаются...
Смотрят в сторону
Ждём посадок мамкиных опозиционеров, а все остальное будет в духе когда убьют тогда и приходите.
Ждём ещё комментариев мамкиных нигилистов по этому поводу
В чем заключается нигилизм моего комментария? Сейчас принимается куча законов которые направлены на борьбу с недовольными, а порядок в целом ни кому не нужен. Вроде как начали наводить порядок с самокатами и итог ничего не поменялось. А ситуация с нацменами, которые уже считают себя высшими нациями и могут творить что хотят на улицах. Где работающая полиция и выполнение принятых законов?
С самокатами в Питере все поменялось. Бухарики последние дни по ночам не носятся на вуше, так как им скучно 15 кмч тошнить...
Судебный огонь
Ждём посадок мамкиных опозиционеров
Да, любая инициатива правительства направлена исключительно на борьбу с внесистемной оппозицией. Вся госдура днями и ночами сидит думает, как бы навредить Максиму Канищеву.
За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж.
Иллюзия контроля
Было бы славно чтобы система работала и в другие направления. К примеру как в Китае, Японии. Выкинул мусор не туда куда нужно - Камера засняла, распознала кто, система выставила штраф и показала это штрафнику.
«самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».
Нет, оно будет опознавать лица и номера авто. Список непрерывно отправлять в ЦОД.
Когда понадобится, вот тогда видео и загрузят.
Все защитники гопников и домушников тут отметятся с комментариями про 1984?
Прямо полиция будет за гопниками и домушниками бегать. Им это надо?
Однако, помимо всего прочего, бегает. Я живу в частном секторе. Десять лет назад у нас "обносы" домов случались раз в неделю регулярно. Сейчас такие новости от соседей приходят раз в пару месяцев...
Зачем дома обносить, если можно оказывать услуги в контактном центре сбербанка? Преступность шагает в ногу со временем.
Блоги компаний
Показать еще