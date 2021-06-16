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TJ

Правительство России запланировало объединить на одной платформе данные со всех городских камер страны — «Ъ» Статьи редакции

На разработку системы «Национальная платформа видеонаблюдения» и установку камер планируют потратить 250 млрд рублей за пять лет.

Проект предполагает расширение технологии, которая применяется на городских камерах Москвы, там данные отправляются в единый центр методом непрерывного потока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями.

близкий к проекту источник «Коммерсанта»

Обновлённая система будет «самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк сообщила, что идея разработки платформы 13 мая обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств «Безопасный город» (входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ).

По данным издания, подрядчиком по разработке системы рассматривается «Национальные технологии» — совместное предприятие Ростеха и «Ростелекома».

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Герман Воронов

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Удобно!
"К сожалению, момент убийства оппозиционного политика не был распознан системой, как преступление, и не был зафиксирован"

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илья тарасов

Герман
5

У них в этот момент обычно камеры ломаются... 

Ответить

Небольшой жёлтый робот

илья
1

Смотрят в сторону

Ответить

Вадим Швальняк

Небольш…
0

Провластно зажмуриваются.

Ответить

Игорь Протасов

8

Теперь записи с камер станет удобнее продавать

Ответить

Канищев Максим

4

Ждём посадок мамкиных опозиционеров, а все остальное будет в духе когда убьют тогда и приходите.

Ответить

Αлексей Μихеев

Канищев
2

Ждём ещё комментариев мамкиных нигилистов по этому поводу

Ответить

Канищев Максим

Αлексей
3

В чем заключается нигилизм моего комментария? Сейчас принимается куча законов которые направлены на борьбу с недовольными, а порядок в целом ни кому не нужен. Вроде как начали наводить порядок с самокатами и итог ничего не поменялось. А ситуация с нацменами, которые уже считают себя высшими нациями и могут творить что хотят на улицах. Где работающая полиция и выполнение принятых законов?

Ответить

Антон piter

Канищев
2

С самокатами в Питере все поменялось. Бухарики последние дни по ночам не носятся на вуше, так как им скучно 15 кмч тошнить...

Ответить

Судебный огонь

Канищев
1

Ждём посадок мамкиных опозиционеров

Да, любая инициатива правительства направлена исключительно на борьбу с внесистемной оппозицией. Вся госдура днями и ночами сидит думает, как бы навредить Максиму Канищеву.

За 12 месяцев 2020 г. с использованием системы городского видеонаблюдения – правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» было раскрыто 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж.

Ответить

Алексей Кравцов

2

Привет, это Н…

Ответить

Олег Ващуков

2

Иллюзия контроля

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Театр безопасности. Ваши места на сцене!

Ответить

Артем Павлючук

1

Было бы славно чтобы система работала и в другие направления. К примеру как в Китае, Японии. Выкинул мусор не туда куда нужно - Камера засняла, распознала кто, система выставила штраф и показала это штрафнику.

Ответить

Канищев Максим

Артем
1

И собачников за говно штрафовала. 

Ответить

А. С.

1

«самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, например преступления, и только после этого отправлять видеопоток в ЦОД».

Нет, оно будет опознавать лица и номера авто. Список непрерывно отправлять в ЦОД.
Когда понадобится, вот тогда видео и загрузят.

Ответить

Либеральный Илья

1

Учитывая постоянные утечки всего и вся + скажем так, 'доверия' к так называемому государству... 

Ответить

Судебный огонь

1
Ответить

Константин Арбузов

0

Интересно, чьё ЭТО будет детище ?

Ответить

Artemy

0

Моя прелесть

Ответить

Сергей Милосердов

0

Как удобно то будет взламывать.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

На платформе"Новогиреево"? 

Ответить

Kasur Kasurs

0

Одно кольцо чтобы править всеми

Ответить

Антон piter

–3

Все защитники гопников и домушников тут отметятся с комментариями про 1984?

Ответить

Dimon

Антон
0

Я вот удивился , как тебе такое в голову пришло ?😅

Ответить

Канищев Максим

Антон
0

Прямо полиция будет за гопниками и домушниками бегать. Им это надо?

Ответить

Антон piter

Канищев
0

Однако, помимо всего прочего, бегает. Я живу в частном секторе. Десять лет назад у нас "обносы" домов случались раз в неделю регулярно. Сейчас такие новости от соседей приходят раз в пару месяцев...

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Канищев Максим

Антон
0

Зачем дома обносить, если можно оказывать услуги в контактном центре сбербанка? Преступность шагает в ногу со временем. 

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