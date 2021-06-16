В конечном счете, это дело каждого — прививаться или нет. […] Это личное дело ... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.

Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.