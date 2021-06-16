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Таня Боброва

В Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и других Статьи редакции

К 15 июля компаниям нужно привить работников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым.

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Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, в котором назвала ситуацию с Covid-19 в столице «неблагополучной». Поэтому она постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в некоторых сферах москвичей:

  • Торговля.
  • Салоны красоты, SPA, массажные салоны, солярии, бани, сауны, финтес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы.
  • Бытовые услуги (прачечные, химчистки и другие).
  • Общепит.
  • Клиентские подразделения банков и других финансовых организаций, почтовых организаций.
  • МФЦ.
  • Общественный транспорт, такси.
  • Сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.
  • ЖКХ и энергетика.
  • Музеи, выставочные залы, библиотеки, организаторы лекций и тренингов, игровых мероприятий и мастер-классов.
  • Детские центры, лагеря, игровые комнаты и так далее.
  • Театры, кинотеатры, концертные залы, организаторы массовых спортивных мероприятий.

До 15 июля работодатели должны организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом. Отказаться от вакцинации смогут работники, у которых есть противопоказания.

Как будут проверять исполнение постановления

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля будет создана информационная система, с помощью которой можно будет контролировать процесс вакцинации компаниями.

Организации и индивидуальные предприниматели с 1 по 15 июля должны будут предоставить в личном кабинете юрлица или ИП на сайте мэра и правительства Москвы сведения о компании и работниках. В частности, нужно указать общую численность работников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, номера мобильных телефонов и данные паспортов.

Контролировать исполнение требования главного санитарного врача будут главное контрольное управление Москвы и уполномоченные органы исполнительной власти, говорится в указе Собянина.

В конечном счете, это дело каждого — прививаться или нет. […] Это личное дело ... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса.

Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии — это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался.

Сергей Собянин
мэр Москвы
Обновлено в 13:38. Власти Москвы рассматривают возможность ввести юридическую ответственность для работодателей за несоблюдение обязательств по вакцинации сотрудников, рассказали источники «Медузы» в мэрии.
  • Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан: к 15 июля работодатели должны привить 60% сотрудников первым уколом, а к 15 августа — вторым.
  • По словам источника «Интерфакса» в правительстве, вводить обязательную вакцинацию по всей России пока не планируется: «Решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах».

#новость #москва

259 259 комментариев
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Константин Суворов

83

Это плохо. Я не являюсь противником вакцинации, как и сторонником. Однако, обязывать ставить вакцину, которая не изучена на длинной дистанции в несколько лет нельзя. Это должно быть индивидуальное решение.

Отсутствие побочных эффектов на короткой дистанции не означает их отсутствие на длинной. Ни одним научным способом невозможно переиграть время.

Это должно быть индивидуальным решением. Особенно учитывая, что привитый всё равно будет заразен. Решение об обязательной вакцинации ещё дополнительный раз подчеркнуло для людей, которые не доверяют государству, что доверять ему не стоит и дальше.

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Гала Перидоловна

Константин
26

Я не являюсь противником вакцинации, как и сторонником.

Так все хорошо начинается.

Однако, обязывать ставить вакцину, которая не изучена на длинной дистанции в несколько лет нельзя.

Такой заход, а потом опять скатывание в антиваксерство. Можно, если риски побочек от болезни превышают текущие риски от вакцинации.

Решение об обязательной вакцинации ещё дополнительный раз подчеркнуло для людей, которые не доверяют государству, что доверять ему не стоит и дальше.

Ровно как и государству Израиль, UK и прочая Европа. Оно еще раз подчеркнуло, что большая часть населения не то, что не готова к свободным выборам, она не готова даже из пещеры выйти. Нужно отличать когнитивные искажения и слухи одной бабки от реальных фактов. Факты таковы, что без всеобщей вакцинации будет и четвертая волна и пятая. А пока все эти недоверяющие будут лежать в больницах люди с плановыми операциями будут умирать. Да и любители погулять по магазинам без масок(ведь это нарушает их права!) опять оборвут линии скорой, ведь они внезапно умирают. Ну а доктора будут дальше выгорать, ведь они обязаны этих идиотов спасать.

Как же хорошо в Швейцарии. Провели референдум по поводу того, что люди недовольны локдаунами. Пришли люди и 60% населения сказали, что норм, можно и дальше посидеть дома, получить свои привики и жить нормально.

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Rudolf Cunningham

Гала
13

Такой заход, а потом опять скатывание в антиваксерство

Никто не скрывает, что все эти вакцины (что наши, что зарубежные) слепили на коленке без необходимых испытаний. И если следить за новостями, то видно, что если уж не все, то многие вакцины точно хлам. То побочки вылезают, то недостаточно эффективные, то еще что. Каждый месяц куча стран меняет списки доверенных вакцин с которыми пускают в страну и которые сами ставят. Так что нынешняя ситуация напоминает не вакцинацию, а массовые клинические испытания. Лезть в это смысл будет примерно через год, когда наконец станет ясно и качество вакцин, и срок иммунитета который они предоставляют.

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Tv Box

Rudolf
4

такой хлам что в привитой на 50% Польше с 38 миллионным населением уже уровень заболевших меньше чем в РБ с 9м населения и статистикой сильно занижающей число новых случаев)

Ответить

Igor Novák

Tv
2

Такой хлам , что смертность от ковида у вакцинированных в Польше в два раза выше , чем у неквакцинированых . Читайте статитику. 

Ответить

ян вольский

Igor
1

146%

Ответить

Tv Box

Igor
0

можно линк на статистику смертности вакцинированных в Польше?

Ответить

Rudolf

Tv
1

Так и отлично. Посмотрим их данные, проанализируем, возьмем на вооружение. Ну если по уму. А то столько веков шли к доказательной медицине, запрещали безнадежно больным ставиться экспериментальными препаратами и вот это вот все чтобы в момент на все наплевать?

Ответить

Rudolf

Tv
0

И это все еще забывают о том факте, что локдауны плодят локальные штаммы, на которых эффективность вакцин, по очевидным причинам, начинает ощутимо проседать.

Если речь идет об эффективности (вакцины "Спутник V") в лабораторных условиях - есть снижение 1,4-2,4 раза по сравнению с сывороткой, полученной от уханьских штаммов

Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V…
Гинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штамма
www.interfax.ru
Ответить

Tv Box

Rudolf
0

а без локдауна новых штаммов не будет?))

Ответить

Rudolf

Tv
0

Их будет ощутимо меньше.

Ответить

Гала

Rudolf
1

Чувак, чо у тебя в голове кроме киселечка, который ты пьешь? Это же ну прям нереальный бред. Такое придумать вообще не реально в здравом уме. Как при обрыве контактов можно провоцировать новые штаммы? Если тебе кислород перестать подавать ты начнешь ушами дышать?

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Igor Novák

Гала
3

Она будет и с вакинацией .) Осенью , ибо надо детей колоть . Живу в европе и вам скажу что всё это цирк . В прошлую пятницу верховный суд в 17-ый раз отменил решение правительства ,конктрентно в этот раз - ношение масок в помещениях . Ну я сразу распечатал и решение и пошёл в сосений магазин . Вообще я полтора месяца хожу без маски , один как видимо ,везде. В итоге на меня наехала продавщица я ей сказал что юх там, вот решение суда. Она позвала начальника охраны , я ему тоже сказах где юх. Приехала полиция , я им сказал где юх тоже . Они начали оформлять протокол о нарушении масочного режима. Я им сказал , что их действия незаконны . Мне грозит штраф, а им срок за принуждение к самочленовредительству . В итоге они попросили удалить видео в обмен на то что порвут протокол . Так я показал где юх. И теперь ещё более свободно хожу везде зная , что когда приедет полиция , то руки будут трестись у них ,а не у меня ,ведь на моей стороне правда , закон и юридическая страховка на 40к евро . Вот так вот в чехии. 

Ответить

Дмитрий Голушко

Igor
–2

Ну вы прям борец с государством, прям анархист, прям "молодец"

Ответить

Igor Novák

Дмитрий
4

Внимание здесь троль !

Ответить

Дмитрий Голушко

Igor
2

О боже. Тролль. Я просто не понимаю чем вам помешала дополнительная защита в виде маски в магазине. Я тоже живу в Чехии. И мне не очень приятно видеть что вместо здравого смысла вы руководствуетесь непонятно чем. Суд отменил требование не потому что это неправильно с точки зрения медицины, а потому что оно было неправильно сделано с точки зрения закона. Подведут под pandemicky zakon и будет точно также дальше работать. 

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Igor Novák

Дмитрий
0

Верховный суд не будет больше рассматривать повторно отменённые ограничения , следовательно они являются окончательными , суд я выйграю , в любом случае. Это признали даже полицейские , у которых руки тряслись , не я предложил порвать протокол ,а они . Я уже молчу о том как мы после этого инцендента говорили по душам , они тоже люди и понимают мою позицию. Где здесь анархизм ? Проще быть овечкой с маской на лице и кричать на всех анархист ? Если я анархист из-за того , что считаю , что когда я в парке сам и не ношу респиратор , как это говрит правительство ,это нормально , то тогда вы хуже раба , уж извините. 

Ответить

Дмитрий

Igor
–1

Кажется мы говорим не про парк, а про магазин, который представляет из себя ограниченное плохо вентилируемое пространство с кучей людей. Но в целом вашу позицию я понял. Бог вам судья :)

Ответить

Igor Novák

Дмитрий
0

А вы вкурсе что заражённых в стране 0,0002% , Какова вероятность заразиться ковидом в чехии ? Про парк это был пример вам , если вы не понимаете . Аренбергер вам сказал что если будете себя плохо вести будете всё лето ходить в масках , я всё лето хожу без маски , а вы ? ))

Ответить

Дмитрий

Igor
0

А я не хочу продолжать с вами диалог :)

Ответить

Igor Novák

Дмитрий
0

Я не анархист ,я уважаю решение верховного суда, а правительство нет . ) Может это не я анархист , а государство мафиократическое? Да кстати забыл сказать - власть в чехии с 2014 года захватили мафиократы ,почти все выходцы из дореволюционного чешского отделения КГБ. ) 

Ответить

Сергей

Igor
2

Когда в больнице под ИВЛ лежать будете, обязательно повторяйте почаще какой молодец и побороли систему. =)

Ответить

Kat

Igor
0

👏 👏👏

Ответить

Fred Johnson

Гала
5

Как же хорошо в Швейцарии. Провели референдум по поводу того, что люди недовольны локдаунами. Пришли люди и 60% населения сказали, что норм, можно и дальше посидеть дома, получить свои привики и жить нормально.
___
Ага, посидеть в локдаудах с компенсирующими выплатами.

"Закон, регулирующий выплаты компаниям и работникам культуры во время пандемии короны, одобрили 60%."
https://aussiedlerbote.de/2021/06/referendum-v-shveitcarii-zhiteli-trizhdy-skazali-net-climatu/

Референдум в Швейцарии: жители сказали нет…
В отличие от немцев, швейцарцы в большинстве своем не хотят платить за сохранение климата…
aussiedlerbote.de
Ответить

Аналитик Диванный

Гала
0

Можно, если риски побочек от болезни превышают текущие риски от вакцинации.

Согласен, нужно делать градацию по возрасту: молодой-штуливый? Обойдёшься без вакцины. А остальных в обязательном порядке.

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Андрей Ивченко

Константин
8

Особенно учитывая, что привитый всё равно будет заразен

Намного менее заразен, чем не привитый. 

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Igor Novák

Андрей
1

Никто даже не сказал какие титры у уколотых ! Откуда вы это можете знать ? )))

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Сергей Подгорный

Константин
–15

Дружище, что же ты сидишь такой умный и не идешь работать в центр Гамалеи? Такой талант пропадает! Ты бы пожалел докторов наук, людей, которые всю жизнь положили на изучение предмета и помог бы им! Видимо они совсем заплутали и не могут сделать вакцину для вируса, структура которого уже изучает 20 30 лет с разными видоизменениями! Что они могут противопоставить невероятной экспертизе домохозяйки, её огромному багажу знаний, полученных из научных статей Дзена и видео лекциям РенТВ? Помоги им собрать статистику, ведь они такие дураки, что не считаю процент побочных эффектов после 15 миллионов прививок!

Ответить

Michael Petrov

Сергей
7

это те же самые таланты, которые за арбидол и кагоцел отвечали?

Ответить

Semen Unban

Michael
0

Они :)

Ответить

Murat Oshroev

Сергей
2

У меня родители не хотят прививаться именно из-за таких комментариев, как у вас. Нет бы объяснить что за вакцина, как и где создавалась, какие результаты получены, какие побочные явления были (если были), кому категорически нельзя и тд. 

Вот именно такие озверелые комментарии, как у вас, и транслируют все без исключения федеральные каналы (малышева сначала вещала, что ковидом болеют пенсионеры и гомосексуалисты, а после того, как заболел Мишустин, почему-то, перестала такую хню нести). Полный информационный вакуум и вещание о том, как от европейских вакцин люди умирают пачками.

Забегая вперёд: лично я привит спутником 

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Джон Крайтон

Сергей
1

В этом суть науки - она изучает не только мир, но и методы познания и верификации знания. И учёные не являются эксклюзивными носителями концепций, они в том числе делятся ими со всеми, как например наиболее оптимальные процедуры медицинских исследований, и отклонение от этих процедур - ухудшение вероятности достоверного результата.

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Gleb Kudryavtcev

Константин
10

Инженер и антипрививочник подходят к мосту через реку, кишащую крокодилами.
Антипрививочник спрашивает у инженера:
— Безопасно ли проходить по этому мосту?
Инженер отвечает:
— Проходить по этому мосту безопасно на 99.97%.
— Хм. Тогда я лучше вплавь.

Ответить

Дмитрий

Gleb
0

Прививка эффективна и безопасна на 99,97%?

Ответить

Gleb Kudryavtcev

Дмитрий
–1

На 99.99 и еще парочку девяток далее. 

Ответить

Дмитрий

Gleb
5

Клинические исследования в студию, конкретно про прививку от ковида. Отвечу заранее: данных на длинной дистанции нет, поскольку им просто неоткуда пока появиться

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Gleb Kudryavtcev

Дмитрий
4

Отвечу заранее - данных на длинной дистанции не нужно, в этой прививке нет ничего такого, от чего вы могли бы бегать 6 месяцев нормально, а далее ВНЕЗАПНО помереть. 

Если помрете - то сразу. И еще иммунный ответ может быть хреновым. Вот чем отличаются плохие вакцины от хороших. 

А вовсе не тем, что когда-то в будущем можно якобы от этого отбросить коньки. Нет таких механизмов у организма. Если вы думаете иначе, то идите снова в седьмой класс средней школы, пройдите курс биологии. 

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Semen Unban

Gleb
0

Нейтрофи́лы, или нейтрофи́льные гранулоци́ты, или нейтрофи́льные сегментоя́дерные гранулоци́ты, или полиморфонуклеа́рные нейтрофи́лы, — наиболее многочисленная группа гранулоцитов, на долю которой приходится от 40 % до 70 % всех лейкоцитов.

7 Класс биологии с вами не согласен. Вы невежа.

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Gleb

Semen
–1

Дурачок, они не производят антитела. Почитай википедию дальше первой страницы, не позорься. 

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Semen

Gleb
0

Если вам нужны анитела - пробафайтесь интерфероном 1а, и через 2 недели интерфероном В. Не позорьтесь, вы не понимаете о чем пишете.

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Tv Box

Дмитрий
3

да давайте все подождем 5 лет, заодно посмотрим на побочки от 5-10 раз перенесенного ковида :)

У большинства обычных лекарств в инструкции побочки примерно как у этих вакцин, но их никто даже не читает.

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Roman Abubekerov

Константин
7

Доверие государства за пять минут не восстановишь. И даже за один год этого не сделать. А что то делать надо уже сейчас(точнее уже "вчера") и есть позитивный опыт других стран провакцинировавших большую часть населения. Есть предложения что ещё сделать, кроме как критиковать?

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Максим Абдрахманов

Roman
16

Пусть государство закупит иностранную вакцину и даст гражданам выбор: хочешь прививайся отечественным спутником, а хочешь не скрепным файзером. А если государство настолько уверено в своей вакцине, то пусть даёт финансовую гарантию от побочек.

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Судебный огонь

Максим
7

Пусть государство закупит иностранную вакцину.

Ответить

Roman Abubekerov

Максим
3

Это все конечно хорошо, но файзера сейчас на всех банально не хватает. Его даже на дружественные европейские страны не могут отгрузить американцы. А делать что то надо уже сейчас. Люди мрут пачками(я лично знаю таких), а могли бы не умирать. Вот и вся простая альтернатива - либо ты насильно всех заставляешь прививаться вакциной которая может и не идеальная, но показала эффективность на целых странах (сан Марино), либо ждать пока все согласятся добровольно/придет файзер/явятся инопланетяне и всех вылечат,  а до этого момента помрёт ещё куча людей.

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Roman Abubekerov

Максим
0

Финансовые гарантии и так есть - идёшь в суд и докаываешь, что вакцина тебе нанесла ущерб здоровью. По другому все равно никак это не может работать, хоть даже тебе бумажку напишут с обещанием возместить ущерб, все через суд.

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Yaroslav Gryaznov

Константин
6

«Я не расист, но» - такая прям универсальная схема аргументации. Ваша позиция как раз и удлиняет наше пребывание в этом масочном аду.

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Константин Суворов

Yaroslav
1

Моя позиция лишь в том, что каждый сам должен решать ставить или нет экспериментальную жижу, которая даже не одобрена ВОЗ. То есть буквально - обязать привиться тем ,что не соответствует доказательной медицине.

Ещё раз - я не противник вакцинации. Есть масса проверенных, нужных и важных прививок, которые необходимо ставить уже не первое десятилетие. От ранних лет до достижения определенного возраста.

Экспериментальные, такие как эта, едва ли стоит делать обязательными.

Ответить

Alexandr

Констан…
0

Что же вы на этот ВОЗ то молитесь, это обычная бюрократическая конторка, в ней работают такие же люди как и в нашем минздраве, вот вам прекрасная статейка как раз из начала пандемии https://www.kommersant.ru/doc/4234018

Ответить

Tv Box

Alexandr
2

 Европейское региональное бюро ВОЗ готово поддержать председательство Беларуси в СНГ в 2021 году по вопросам здравоохранения

это та РБ в которой от ковида предлагали лечиться трактором и баней, и про ковид  вспоминают только тогда когда удобно не пустить адвоката к подзащитному или закрыть границы на ВЫЕЗД. Где статистику рисуют в открытую. Прямо эталон председательства в ВОЗ по вопросам здравоохранения. Я начинаю думать что Трамп был не  таким уж и дураком когда не лестно отзывался о ВОЗ и перестал их финансировать. 

Ответить

Сергей Захаров

Alexandr
0

Ну на науку тоже молиться не стоит. Она тоже подвержена "болезням" и коррупции
https://www.youtube.com/watch?v=gjHn5Ia__hM

Ответить

Sergey Furtaev

Константин
–1

А какая разница? Пусть это было твоё "индивидуальное решение", привился, появились допустим какие-то побочки, пусть даже серьёзные (как любят пугать).
Противоположный сценарий: сам решил не вакцинироваться, заболел.
Что теперь, вычёркивать тебя из ОМС, потому что ну ты же сам решил в обоих случаях?

Ответить

Сергей

Sergey
19

Может ещё растрелы ввести ? Что совок из головы не выветрился ? Полис полностью оплачен налогами на твою зп. С какого перепуга кого то должны лишать этого полиса. 

Ответить

Константин

Сергей
0

При отказе от вакцинации лечить нужно, но в пределах объёма ранее сделанных отчислений гражданина в ФОМС. Дело в том, что стоимость лечения тяжелого COVID-19 уже ~400 тыс. рублей (и это заниженные цифры, которые установлены чиновниками; просто посмотрите, например, сколько стоит инъекция иммунодепресантов , которые применяют для остановки цитокинового шторма - по 90 - 100 тыс. за флакон той же Актемры), а отчисления с зарплаты составляют 5.1%.

Ответить

Сергей

Констан…
6

Полис считается не по человеку, а по среднему обращению к врачу и стоимости сопутствующих мед услуг. У меня оба родителя в больнице 3 года не были. Куда идут эти деньги которые они оплачивают ? не буду говорить про остальную родню, вроде бабушек, и тд. Но как минимум ни каких бесплатных лекарств они в жизни не видели. Все что есть, за свои деньги. Я обращался в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения, не полное ишемическое блокирование кровотока, что все равно считается инсультом, и даже тогда я капельницу и все сам предоставлял больнице, ничего кроме обращение к врачу получается не оплачивалось. Где деньги ? 
У нас в регионе сейчас при обращении с клещем нет бесплатного имуноглабулина, вопрос тот же, где деньги ?
Я готов отказаться от всех налоговых сборов с меня, и шикарных услуг, если я в замен получу европейскую зарплату. хоть сейчас подпишу, где подписывать ?

Ответить

Semen Unban

Сергей
0

Ну что вы так, в самом деле. Яхты сами себя не купят, знаете-ли.

Ответить

Michael Petrov

Констан…
2

а можно мне фуфломицины типа кагоцелов и арбидолов и прочее гавно, которое закупают по 20к за ампулу в стоимость лечения не включать?

Ответить

Константин

Michael
0

Без проблем, все равно стоимость терапии COVID-19 в случае пребывания в палате интенсивной терапии легко переваливает за 1млн рублей - только за счёт препаратов для сдерживания цитокинового шторма + поддержания штанов и почек, ну и ИВЛ. Если же требуется ЭКМО, то там вообще ценник космический

Ответить

Tv Box

Констан…
0

наконец-то выплачиваемые налоги начали окупаться :)

Ответить

Alexandr Chernyshew

Константин
7

нет буквально ни одной вакцины от ковида, которая изучена на длинной дистанции, зато есть куча трупов и больных, мертвая экономика и выборы на носу, тут уже никто о доверии не говорит. индивидуальную реакцию на вакцину все равно почти не предугадать.

Ответить

Mika

Константин
3

Это личное дело ... до тех пор, пока вы сидите дома или на даче. Но когда вы выходите в общественные места и соприкасаетесь с другими людьми, вольно или невольно вы становитесь соучастником эпидемиологического процесса. Буквально звеном цепочки в распространении опасного вируса.

Ответить

Victor Saveliev

Mika
–2

Да, и вирусу, который на вас переезжает с одного места на другое, плевать на то, вакцинированы вы или нет. 

Ответить

Mika

Victor
1

Что это за бред? В зависимости от того вакцинированы вы или нет, вы можете заболеть с сильно разной вероятностью. И процесс заболевания может протекать тяжелее или легче.
Когда вирус на вас катается, вы уже звено в цепочке его распространения. Например, дети почти не болеют сами, но распространять его могут. 
У вируса нет мозга, ему вообще на все плевать.

Ответить

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Victor Saveliev

Mika
0

Я не говорю про заболевание. Я говорю про перенос. Странно если это неочевидно.

Ответить

Nikita Vasiljevskij

Константин
2

Принцип действия вакцины в длительной перспективе изучен на вакцине против Эболы, которая была изготовлена на том же механизме. Она безопасна. Журнал The Lancet признал это. Если не сделать прививку- рано или поздно ты всё равно заболеешь, и течение болезни, долгосрочные последствия могут быть гораздо тяжелее. Этот момент тоже уже изучен. Я сам переболел прошлой осенью, и думаю о том, что бы сделать прививку. Я пытаюсь изо всех сил найти оправдание её не делать, но ни одного серьёзного подтверждения моих опасений я так и не нашёл. Все наши академики, профессора, действующие медики, да и не только наши, но и за рубежом рекомендуют привиться. А Спутник V во многом не признаётся по политическим мотивам.

Ответить

Александр Якунин

Nikita
2

Не понятна ваша позиция, я тоже переболел, и не зависимо от наличие антител как таковых вакцина для переболевших как мне кажется глупость.

Объясняю, как пишите вы и все остальные прививаться надо потому что не знаешь как переболеешь и какие долговременные последствия будут, поскольку ваш организм уже встретился с инфекций не зависимо от штамма, и вы не попали в выборку тяжелых, математически вам уже не стоит боятся того чего боятся те кто на болел, у вас уже нет выбора есть только факт встречи с инфекцией и последствий которые будут или не будут далее.

Если же вы болели тяжело, то безусловно прививка необходима

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Nikita

Алексан…
0

Дело в том, что переболев, иммунитет сохраняется лишь на пол года- год. Количество антител просто падает со временем, остаются только те, что совсем глубоко- в гене. Это значит что спустя какое то время я точно так же могу заболеть, но эти "глубокие" антитела не позволят болеть в тяжёлой форме. Конечно в любом случае, естественный иммунитет сильнее, чем прививочный. Но прививка ещё больше укрепляет иммунитет и даёт гарантию, что какое то время ты не заболеешь.

Ответить

Евгений Швайковский

71

Вот мы и получим рынок поддельных свидетельств о вакцинации

Ответить

Влад Борщ

Евгений
24

Он уже есть) 5000 стоит

Ответить

Базовый Петя

Влад
4

Наверное, подделку  покупают те же существа, которые предпочитают иконки, а не соблюдение ПДД и пристёгиваться )

Ответить

Ilya Hammer

Базовый
1

Почему подделку. Все официально. Просто не колят.

Ответить

Anton Frolov

Ilya
0

Ну а разве это не подделка? На бумаге чел безопасен, в реале - нет.

Ответить

Рустам Амирханов

Влад
0

2к стоит в Волгограде и в Ростове

Ответить

Судебный огонь

Рустам
4

С проводкой в реестре? Или просто бумажный сертификат?

Ответить

Andrew van de

Судебный
4

С проводкой

https://baza.io/posts/ac4e2515-10f5-4c60-b6cd-fbee4e318feb

Без укола. Как устроен чёрный рынок сертификатов…
«База» узнала, что в чатах по продаже нелегальных услуг можно купить сертификат об инъекции…
baza.io
Ответить

Судебный огонь

Andrew
0

Журналист под видом покупателя опросил ещё с десяток продавцов сертификатов из чатов в Telegram и ещё одного с крупнейшего русскоязычного форума по пробиву. Стоимость услуги — в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Ответить

Для Сохранения

Судебный
7

Так дорого не колоться этой сомнительной дрянью.

Ответить

Судебный огонь

Andrew
0

Поделитесь ссылкой на расследование.

Ответить

Андрей Языков

Влад
0

Можно подробнее?
Где нашли?

Ответить

Ялкынчик🔥

Андрей
3

https://tjournal.ru/397068

Ответить

Судебный огонь

Ялкынчи…
4

Интересно, сколько они продали сертификатов за 13.000р. Нормальный бизнес на адептах антивакцинаторства.

Ответить

Mihael Isaev

Судебный
2

здоровье дороже

Ответить

NEFORMAT 13

Ялкынчи…
–2

Заскринил, и советую другим

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Vlad Limbo

NEFORMAT
0

На хера? оверпрайсно же)))

Ответить

Vlad Limbo

Влад
0

Подорожало, раньше в мск за 1к делали.

Ответить

Green Base

Влад
0

За 12к можно ещё в гос.реестр внести

Ответить

Юрий

Влад
0

Сейчас подорожает видимо

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

Влад
0

дорого, в краснодарском крае 1000

Ответить

Candy Blue

Евгений
0

А как ты предлагаешь решать проблему роста числа зараженных?

Ответить

Alexey Gutorov

Candy
36

о боже. нерешаемая проблема! просто нерешаемая, Карл!

навскидку:
- повышать доверие к вакцине (публичная под камеры прививка первых лиц, а не как сейчас)
-  допустить вакцины других производителей (многие не хотят прививаться именно спутником и/или подозрения к вакцинации подкреплен тем фактом, что навязывается вакцина только одного производителя)
- нормальная социальная реклама
- ввести ответственность за пропаганду мракобесия и "альтернативного" мнения со стороны врачей (некоторые врачи не стесняются публично сомневаться в вакцинировании вообще, что наносит самый серьезный урон - "даже врачи сомневаются!!!111" и вот это все)
- локдаун. пока не будет достигнут порог вакцинации с действенными мерами поддержки бизнеса.

в общем, все то, что прошли большинство развиты стран, которые сейчас выбираются  или выбрались из пандемии, пока мы шапкозакидательствовали.

upd: забыл еще одно (мстительное)
- предать публичной порке мясниковых, малышевых и всех остальных. с раскаянием и последующим вон-из-профессии

Ответить

Blackrock

Alexey
1

Хз на кипре просто создали невыносимые условия для невакцинированных и все. Безо всяких ьам реклам

Ответить

Alexey Gutorov

Blackro…
10

методы бывают разные во всем спектре от кнута до пряника. можно вспомнить обычный советский... РАССТРЕЛ! - ну что, тоже метод.

не знаю, как там на Кипре, но предполагаю, что репрессивные методы в коррумпированном государстве приведут (и уже приводят) только к росту изобретательности в поисках способа обойти то, по глубинному убеждению населения вредно. поэтому бороться нужно именно с недоверием как с причиной, а не следствием. как обычно, в общем.

Ответить

Сильвестр Иванов

Alexey
2

Коррумпированное государство очевидно делает коррумпированную вакцину.
Вы не очень-то помогаете бороться с недоверием к вакцине!

Ответить

Alexey Gutorov

Сильвес…
0

туше́

Ответить

Vlad Limbo

Blackro…
2

А за что минусят данного господина, ведь правду говорит. Подтверждаю, что на Кипре, либо прививаешься, либо изволь сдавать тест за кучу денег каждые несколько дней.

Ответить

Vlad Limbo

Alexey
6

О каком доверии к первым лицам государства можно говорить после того, что происходит уже много лет со страной, в том числе, после того что случилось в прошлом году с конституцией РФ. Например, я не поверю в видео, где ВВП и его друзья колется каким-то составом, потому что никто не гарантирует, что это не спец вакцина/физраствор, зато я прекрасно знаю, как в аэропорту Домодедово на пункте вакцинации умер, спустя 15 минут после первой части прививки, молодой 24 летний парень из ДИТ аэропорта или то, что у меня мать после привики в феврале не вылезает из больниц, кстати, в которых не безопасно, из-за побочек этой прививки.

Ответить

Сильвестр Иванов

Alexey
4

- повышать доверие к вакцине (публичная под камеры прививка первых лиц, а не как сейчас)

вона как кривляются на камеру, да им пфазер/физраствор/секретный состав колют!
- допустить вакцины других производителей

и наверное тоже бесплатно? или будет пфайзер за 10ку и спутник забесплатно (значит говно, раз бесплатно, а на пфайзер денег нет)
- ввести ответственность за пропаганду мракобесия

37 год
- локдаун

это можно, только опять это будет за счет заведения

Ответить

Vlad Limbo

Сильвес…
1

Вы не смотрите в глубь проблемы вакцинации и истерии с ней, бесплатно это для Вас, а не для бюджета, а из бюджета куча денег уходит в фарм компании кого нужно или Вы думаете просто так у нас наклепали столько вакцин. Исходя из чего пускать на рынок РФ, даже платно, вакцины с которых заинтересованный круг лиц не поимеет денег никто не будет.

Ответить

Сильвестр Иванов

Vlad
0

Это, конечно, основной фактор. Но даже если предположить, что все вакцины допущены, их что, все за счет бюджета колоть? Или будут бесплатные (а дешево, как известно, хорошо не бывает) и дорогие для элитки?

Ответить

Vlad Limbo

Сильвес…
0

Не совсем Вас понял, если вы имеете ввиду, ситуацию при которой отечественные вакцины "бесплатны", а зарубежные за свой счет, то такая практика существует при лечении различных тяжелых заболеваний, хочешь бесплатно - получай отечественный дженерик, хочешь хорошо - плати деньги, родной. При таких раскладах процент добровольной вакцинации был бы выше. Но во всей этой истерии с распространением вируса люди забывают очень важный момент, а именно, как соблюдается карантинный режим, люди абсолютно не носят маски, на фудкортах это даже легально, в отдельно стоящих кафе и ресторанах, тоже, выглядит смешно, когда заходишь в маске и должен дойти до столика в ней, а садишься и все можно снимать. То есть, абсолютно нет какого-либо контроля за соблюдением этих мер, более того "замечательный" мэр Москвы, зачем-то устраивает дополнительные выходные, да-да, люди летом в хорошую погоду конечно же будут сидеть дома, (очевидно, что нет), тогда зачем это делать, учитывая, что люди которые ходят на работу в любом случае посетили бы меньше общественных мест, используя одни и те же маршруты и заведения, чем люди, которые в "дополнительный  выходной" поедут на общественном транспорте в парки, кафе, встретятся с друзьями и прочее. Сейчас, я вижу картину, где люди со стороны власти, ответственные за сдерживание эпидемии, наоборот подливают масла в огонь.

Ответить

Yarro S

Alexey
2

локдаун. пока не будет достигнут порог вакцинации

Звучит как мечта интроверта 

Ответить

Ray Smith

Alexey
0

Выбор тащемта уже есть. Аж целых 3 вакцины. От разных производителей. 

Ответить

Philipp Volnov

Ray
0

А неотечественные есть?
Меня смущает идея прививаться российской вакциной. Не потому, что я не верю в производителя, а потому, что визу с прививкой от условного спутника не получить. А колоть две вакцины — ну, такое. Это, наверное, даже и нельзя на уровне здоровья.

Ответить

Ray Smith

Philipp
2

Ну Спутнег вроде как имеет какие-то шансы быть признанными на мировом уровне. А остальные - да даже и не пытались продвигать.

Ответить

Philipp Volnov

Ray
1

Ну вот хотелось бы сначала признания.
Потому что если его не случится, то какие-то альтернативные решения придумывать, если захочется куда-то съездить, я даже не знаю как.

Впрочем, я уже естественным образом получил антитела... :)

Ответить

Dmitry

Philipp
1

только вот эти ваши естественные антитела вообще никого не волнуют, ни у нас, ни в Европах. И вот это напрягает. Вместо того, чтобы требовать результат анализа на антитела, требуют сертификат о вакцинации. Шашечки вместо ехать, буквально.

Ответить

Константин

Philipp
0

Ну скорее всего признают Спутник в ближайшее время и ВОЗ и EMA.

На прошлой неделе эксперты EMA приезжали и инспектировали линии производства Спутника - это хороший знак, т.к. инпекция является одним из последних этапов проверки перед допуском.
https://www.kommersant.ru/doc/4856522 

Эксперты ВОЗ должна приехать через неделю где-то.

Ответить

Alexey Gutorov

Ray
1

думаю, что все, в т.ч. и вы, поняли, что речь о допуске вакцин зарубежных производителей, т.к. доверие российским у кого-то низкое.

Ответить

Авраамий Палицын

Alexey
1

повышать доверие к вакцине (публичная под камеры прививка первых лиц, а не как сейчас)

Я как-то по телевизору видел, как публично, под камеры мужик стоял, а потом растекся по полу как ртуть!

Телевидение это просто средство для создания выразительного образа. Пока человек работает в кадре он актер, даже если у него есть работа президентом, депутатом, конгрессменом - влез в кадр будь добр умей делать шоу, в этот момент первое лицо ничем не отличается от актера, рекламирующего стиральный порошок или зубную пасту. А при рекламе стирального порошка в кадре даже стиральный порошок используется бутафорский, они там все действия играют правильно, но ничего не стирают, а снимают дубли для видеоролика

Ответить

Андрей Иванов

Candy
–1

Всем открыть границы и путешествия, но только для вакцинированных со строгой проверкой. Соскучившиеся по Европе, Бали и Таиландам сразу же побегут делать вакцины и забудут о "принципах и чипировании". Потому что волкинг стрит и сёрфинг важнее всего вот этого.

Ответить

Роман Аванесов

Андрей
2

Много ли в России людей, которые могут позволить себе Бали и Тайланд? Тем более сейчас. 

Ответить

Андрей Иванов

Роман
1

Посмотрите сколько в Крыму и Анапах сейчас - как минимум все они. Тай и Бали, тем более сейчас, дешевле аналогичного отдыха на наших курортах - главное туда долететь.

Ответить

Илья Тюменцев

Евгений
9

Следующим шагом будет обязательное фотографирование процесса вакцинации. По аналогии с техосмотром автомобилей.

Ответить

Ivan Pogoreloff

Илья
2

Не поможет. Место общественное, ты без АТ, по всем правилам нужно находиться в маске. Разве что с разворотом паспорта и каким-нибудь кодом из госуслуг.

Ответить

Arseniy Kirsanov

Илья
1

В кабинетах уже есть камеры. Врачи имитируют укол.

Ответить

Artem Kravchenko

Евгений
4

Знакомая рассказывала, что в одной областной горбольнице в пункте вакцинации можно просто попросить, чтоб не ставили при явке, дать пару рублей на пиво медбрату, и все. И покупать не надо ниче ни у кого - все прям на месте происходит со всеми проводками и т.п.

Ответить

Ivan Pogoreloff

Евгений
0

Там глупые люди работают, на самом деле. Можно ведь "стричь" не только желающих получить липовые сертификаты, но и иностранцев, у которых нет доков, но которые хотят привиться.

Ответить

Ar AbduRashid

Евгений
0

Было 3, сейчас за 3.5 можно, но это не точно 😀

Ответить

Хуан Маралес

Евгений
0

К сожалению, да.

Ответить

Ray Smith

Евгений
0

Наврядли это будет массовое явление.

Ответить

Alex Olear

39

Видимо розыгрыши авто и квартир не зашли

Ответить

Валентин Колосов

5

Ну наконец-то. Одно из немногих адекватных решений 

Ответить

Канищев Максим

Валентин
4

Нельзя заставлять так. Народ только начал позитивно настраиваться и тут на тебе принудиловка.

Ответить

Евгений Бос

Канищев
2

этот народ который за путина? надо заставлять, овец зачем ждать

Ответить

Канищев Максим

Евгений
4

Кто за путина? Я лично не знаю людей кто за путина. В 14 году были такие люди, а сейчас уже как-то уже нет. 

Ответить

Евгений Бос

Канищев
0

Я о том что это адекватная реакция от гос-ва которую следовало ожидать, учитывая кто у власти.

Ответить

Tim32

Канищев
0

Это называется эффект выжившего.

Ответить

Денис Демидов

Канищев
1

У нас экономика дохлая, если и дальше жевать сопли, то так вообще всему кирдык придет.
По хорошему, надо было еще в 2020 все в карантин приезжающих из-за границы на пару недель сажать.

Ответить

Пит Подлый

Канищев
–6

А как иначе с баранами? Пока под зад не пнешь, не шевелятся.

Ответить

Leo Uvarov

Валентин
0

согласен, оченно правильный ход перед "выборами" :)

Ответить

Wonabeez Doratie

10

Минусуйте сколько хотите, но правильно. Вон в Израиле всех привили и живут спокойно.

Ответить

Artemy

Wonabeez
11

ну как спокойно...

Ответить

Авраамий Палицын

Wonabeez
5

В Израиле можно юридически привиться, не прививаясь фактически. Такая услуга 3000 шекелей наличными стоит и у многих случаев, когда рассказывают о тех, кто после вакцинации заболел мне кажется эта причина

Ответить

Raimond Vladimirov

Wonabeez
1

В Израиле же вроде не было обязательной?

Ответить

Philipp Finaev

Raimond