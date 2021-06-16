Глава Карелии ввёл «паспорта коллективного иммунитета» для компаний с более 60% привитых сотрудников Статьи редакции
Это позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем компаниям, считает глава региона.
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об оформлении в регионе паспортов коллективного иммунитета.
Предприятия, где 60% и более работников прошли вакцинацию или переболели Covid-19 после 1 января 2021 года, могут направить в региональное Минэкономразвития заявку (форму можно посмотреть в тексте распоряжения) на оформление паспорта коллективного иммунитета.
Заявку проверит местный Минздрав и, если данные совпадут, выдаст паспорт. К предприятиям с паспортами не будут применять ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, либо будут, но с «преференциями». Глава региона не уточняет, какие именно преимущества будут у предприятий.
- 16 июня главный санитарный врач Москвы постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в торговле, общепите, сфере услуг и на других предприятиях. Меры ввели и в Подмосковье.
60%… коллективного иммунитета…
В регионах обьявили конкурс на чушь?
Ну так это санитарный врач придумал, а этим ток исполнять, вот и пошло поехало
еще один из участников геноцида.
Забавно, как народ не повелся за кусок колбасы колоть себе отраву. Это значит правильное восприятие ситуации. Их не интересует, что прививка не защищает от слова совсем, им главное, чтобы все укололись.
Чем аргументируете по поводу того что прививка не защищает?
тем, что прививочники тут слюной все забрызгали, убеждая всех привиться. Если она защищает, то им должно быть пофигу.
Кроме того, после прививок мрут куда больше, чем до.
Ветеринарный паспорт
Я одного не понимаю, если ты перебол и имеешь антитела естественного происхождения, зачем ещё делать прививку? Иммунитет от прививки лучше естественно приобретенного?
согласна! почему не уравнять переболевших и привившихся? Хотя бы по принципу - на 6 месяцев с момента прививки/подтвержденного анализа
Если человек сделал прививку и опять заболел, болезнь якобы протикает легче? Это означает что антитела от первой прививки почти исчезли, отсюда вытекает то, что прививку нужно делать постоянно, а она, прививка снижает иммунитет, получается некая наркота которую нужно вводить регулярно с каждым разом снижая свой иммунитет и каждое новое заболевание будет проходить жёстче?
Много вопросов, ещё врач сказал что молодому и здоровому лучше не делать, мол побочка ещё не изучена, значит она в теории может быть, но какой, мы ещё не знаем, это очень настораживает
А что с поездками заграницу? Наша прививка там некотируется, их некотируется у нас. Это рождает дополнительные сложности в виде постоянных тестов и карантинов
Если бы люди делились реальными историями после прививки, это было бы полезным для тех, кто думает
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