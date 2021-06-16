Это позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем компаниям, считает глава региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об оформлении в регионе паспортов коллективного иммунитета.

Предприятия, где 60% и более работников прошли вакцинацию или переболели Covid-19 после 1 января 2021 года, могут направить в региональное Минэкономразвития заявку (форму можно посмотреть в тексте распоряжения) на оформление паспорта коллективного иммунитета.

Заявку проверит местный Минздрав и, если данные совпадут, выдаст паспорт. К предприятиям с паспортами не будут применять ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, либо будут, но с «преференциями». Глава региона не уточняет, какие именно преимущества будут у предприятий.

Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения. Артур Парфенчиков глава Республики Карелия

16 июня главный санитарный врач Москвы постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в торговле, общепите, сфере услуг и на других предприятиях. Меры ввели и в Подмосковье.