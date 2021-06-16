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Маша Цепелева

Глава Карелии ввёл «паспорта коллективного иммунитета» для компаний с более 60% привитых сотрудников Статьи редакции

Это позволит не применять одинаковые ограничительные меры ко всем компаниям, считает глава региона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об оформлении в регионе паспортов коллективного иммунитета.

Предприятия, где 60% и более работников прошли вакцинацию или переболели Covid-19 после 1 января 2021 года, могут направить в региональное Минэкономразвития заявку (форму можно посмотреть в тексте распоряжения) на оформление паспорта коллективного иммунитета.

Заявку проверит местный Минздрав и, если данные совпадут, выдаст паспорт. К предприятиям с паспортами не будут применять ограничительные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, либо будут, но с «преференциями». Глава региона не уточняет, какие именно преимущества будут у предприятий.

Это не дискриминация. Это точечный разумный подход, который позволит нам не применять одинаковые ограничительные меры ко всем без исключения.

Артур Парфенчиков
глава Республики Карелия
  • 16 июня главный санитарный врач Москвы постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в торговле, общепите, сфере услуг и на других предприятиях. Меры ввели и в Подмосковье.

#новость #covid19

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Илья Вечерин

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60%… коллективного иммунитета…
В регионах обьявили конкурс на чушь?

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Иван Вундермахер

Илья
1

Ну так это санитарный врач придумал, а этим ток исполнять, вот и пошло поехало

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Маркетологов к стенке

–3

еще один из участников геноцида.
Забавно, как народ не повелся за кусок колбасы колоть себе отраву. Это значит правильное восприятие ситуации. Их не интересует, что прививка не защищает от слова совсем, им главное, чтобы все укололись.

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Alex S

Маркетологов
0

Чем аргументируете по поводу того что прививка не защищает?

Ответить

Маркетологов к стенке

Alex
–1

тем, что прививочники тут слюной все забрызгали, убеждая всех привиться. Если она защищает, то им должно быть пофигу.
Кроме того, после прививок мрут куда больше, чем до.

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Max Krou

Маркето…
0

прививка это не магический щит, она снижает шанс переболеть в тяжелой форме. Если вокруг тебя будут скакать альтернативно одаренные антипрививочники тебя никакая прививка не спасет. А вот если все привьются тогда и распространяться зараза перестанет. 

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Skorpyon

0

Ветеринарный паспорт

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Маркетологов к стенке

Skorpyon
1

Да, привитое стадо должно быть под мониторингом

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Инокентий Смирнов

1

Я одного не понимаю, если ты перебол и имеешь антитела естественного происхождения, зачем ещё делать прививку? Иммунитет от прививки лучше естественно приобретенного?

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Елизавета Маркус

Инокентий
0

согласна! почему не уравнять переболевших и привившихся? Хотя бы по принципу - на 6 месяцев с момента прививки/подтвержденного анализа

Ответить

Константин Арманкуцев

0

Звучит странно =/

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Михаил Синицын

0

Как думаете это лучше чем ничего не делать ?

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Инокентий Смирнов

0

Если человек сделал прививку и опять заболел, болезнь якобы протикает легче? Это означает что антитела от первой прививки почти исчезли, отсюда вытекает то, что прививку нужно делать постоянно, а она, прививка снижает иммунитет, получается некая наркота которую нужно вводить регулярно с каждым разом снижая свой иммунитет и каждое новое заболевание будет проходить жёстче?

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Инокентий Смирнов

0

Много вопросов, ещё врач сказал что молодому и здоровому лучше не делать, мол побочка ещё не изучена, значит она в теории может быть, но какой, мы ещё не знаем, это очень настораживает

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Инокентий Смирнов

0

А что с поездками заграницу? Наша прививка там некотируется, их некотируется у нас. Это рождает дополнительные сложности в виде постоянных тестов и карантинов

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Инокентий Смирнов

0

И вообще все это выглядит супер сырым, что тоже настораживает

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Инокентий Смирнов

0

Если бы люди делились реальными историями после прививки, это было бы полезным для тех, кто думает

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