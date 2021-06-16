В Москве предприятия и ИП будут штрафовать за отказ от вакцинации сотрудников на сумму от 30 тысяч до 1 млн рублей Статьи редакции
За повторное нарушение предприятие могут закрыть на три месяца.
Власти Москвы будут штрафовать ИП и организаций по статье 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации, сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.
Штраф за отказ от обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников составит:
- Для индивидуальных предпринимателей — 30-50 тысяч рублей.
- Для организаций — 100-300 тысяч рублей.
- За повторное нарушение — должностное лицо оштрафуют на 300-500 тысяч рублей, юридическому лицу или ИП грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.
До 1 июля власти Москвы создадут информационную систему, которая будет контролировать вакцинацию в компаниях.
Организации и индивидуальные предприниматели с 1 по 15 июля должны будут в личном кабинете юрлица или ИП на сайте мэра и правительства Москвы предоставить сведения о компании и работниках. Нужно указать общую численность работников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, номера мобильных телефонов и данные паспортов.
- 16 июня главный санитарный врач Москвы постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в торговле, общепите, сфере услуг и на других предприятиях. Меры ввели и в Подмосковье.
Компании то тут при чем? Суки @бнутые, уже достали всех.
Пи3дец. Мы на дне, ниже падать некуда.
А как всё красиво начиналось, обещали автомобиль за вакцинацию, а потом решили а ну его на фиг, давайте лучше как и раньше штрафы новые введем!
А кто еще должен за своими рабами следить? Свободных людей ограничение вообще никак не касаются
Они нормальные вообще?
Мы не можем обязать вакцинироваться сами, потому, что выборы на носу. Поэтому переложим все на бизнес. Власти хорошие, работодатель плохой.
Совсем охренели… а если люди не хотят, что их силком тащить?! При чем тут ИП и бизнес
Видимо увольнять, главное не попасть под санкции за увольнение 😁
Виноватый Орзэмэс
"Плохо работаете с персоналом. Вот товарищ майор смог бы"
Перечитываю «Крутой маршрут» и как раз там есть: Недосмотрели, плохо сработали🤣
Несогласные с желанием властей вакцинировать их будут скидываться "всем отделом" на штраф.
Что делать работодателю, если сотрудники отказываются и 60% не наберется? В смирительную рубашку и колоть?
А если нельзя по показаниям?
Очень странно заставлять людей вкалывать то, что не проверено временем. Организмы разные. Кто возьмём ответственность за смерти и побочку?
В постановлении есть уточнение по поводу противопоказания, к счастью.
"Противопоказания к счастью"
Звучит =)
Вот в редакции есть интервью с работодателем из сочи, у которого сотрудника подстрелили при сносе здания. Ответ - он еще не начал сносить, поэтому он получил травму, вне работы. Здесь также - "вакцину", вы сделали вне работы и "сами" захотели. Поэтому никто не виноват)
Базовый Петя
Ну так-то да, но с другой стороны: более полумиллиона избыточных смертей. Будет ещё больше из-за других заболеваний и коллапса в медицине. Люди не хотят вакцинироваться, им похуй ну все меры и здравый смысл.
Ну и как победить пандемию? Ведь это будет не только плюс пара миллионов смертей, но ещё и серьезное сокращение жизни.
Без эмоций, просто логика. Я сам правительство считаю идиотами, где не профессионалы, а лояльные. Но и населению пофигу все.
От контроля порно до вакцинации - один шаг))00
Тут тогда надо другие секс услуги легализовать, чтобы они перестали совокупляться с ИП)
КМБУ!
upd.:
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
Это не опыт, вакцина уже прошла испытания успешно
Где прошла? https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
Они застряли на третьей стадии в 2020 году, и больше не дергаются...
смотрите комментарий к статье. речь о медицинском вмешательстве в широком смысле.
Штраф за отказ от добровольной вакцинации — сплошной диссонанс…
Красиво! Обязательная вакцинация. Штрафы. И это в выборный год. Странно, конечно...
Зачем скрывать от налогоплательщиков, что от них ничего не зависит? Все, конечная остановка.
Так все равно наберут. Всегда ж набирали.
Пенсионеры, голосуют, военные голосуют, бюджетники в целом голосуют. А другие игнорят, вот они и проходят.
А потом опять, "новые технологические штрафы в эру АЙ ТИ."
Это уже пиздец, товарищи
Никогда такого не было и вот опять)
Хорошая инициатива, главное дать возможность увольнять без выплат тех кто отказывается без наличия противопоказаний.
Не работать или работать, и есть выбор. Если ножом убивать, то УК, если микробами, то молодец?
Сам ходишь в костюме химзащиты 24/7, чтобы никого микробами не убить, угадала?
Лучше бы ввели обязательную вакцинацию для всех, кроме тех, кто имеет противопоказания. Но выборы…
И началась бы прекрасная жизнь, все бы болели оспой, полиомиелитом, корью и т.д. Вот бы зажали все. Благодать
Классика.
А в чем проблема сделать вакцину? В Европе очереди стоят за вакциной, а у нас с января можно сделать. Очень странно. По теории Виктории Бони все живут? Заговор? Чипирование?
Фирменный спрей
Почему за чьё-то желание должен отвечать работодатель штрафом? Сегодня штрафуют работодателя за прививку, завтра будут за то, что сотрудник был рядом с несогласованным митингом, а послезавтра коллекторы уже будут требовать возврата долгов сотрудников с работодателей.
И не заплатить за несение ответственности, а оштрафовать.
Тут вы немножко опаздали: коллекторы уже звонят в бухгалтерии и требуют, чтобы нерадивые работнички оплатили кредиты.
Фирменный спрей
Иногда звонят, интересуются работает ли данный сотрудник, но я их мягко посылаю отвечая, что считаю это разглашением персональных данных. Что, тащем-то, таковым и является.
Да, мне когда звонят, я сначала узнаю ФИО должника и сумму, которую он задолжал. А потом сообщаю, что "передача личных данных третьему лицу..."
Звонок тут же обрывается.
Удивительно, но работает.
Людям не оставляют выбора
или сидеть без работы и денег
или вакцинируйся российской вакциной в течении месяца
Это самое скотское отношение к людям, которое только возможно.
Высирали, высирали... Так ничего и не придумали кроме "запретить, обязать, штрафы". Прям берМУДСКИЙ треугольник...
Будут массово увольняться
И работать неофициально…
Что за ведомство такое Главконтроль? Это оттуда чёрные воронки выезжают?
Статистику бы хорошо увидеть по вакцинированным и смертность среди них. А так колоть какую то дурь без понимания уровня риска, чет так себе перспектива. В новостях пишут типа не выработал антитела и всякая чушь а в итоге может помер от вакцины.
Вакцина вообще может вызвать рецидив и ухудшить состояние здорового человека?
А если сотрудники откажутся?
А увольнять-то тоже просто так нельзя)) Тоже штраф!)))
Умные работодатели будут решать с удаленной или по соглашению сторон, а тупые будут обещать рисовать прогулы и наказания, чтобы написали по собственному. Всё как обычно.
А если в ИП один сотрудник или два, то в любом случае всех надо вакцинировать.
Это как?)
Опять неразбериха с ИП, как в прошлом году. В документе (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/) ОПЯТЬ явно не указано, нужно ли отчитываться ИП без сотрудников, но в Приложении 2 заголовок таблицы «Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей». ИП по отношению к себе не является работником, значит с вероятностью 99.9% отчитываться не надо.
Вопрос, как работника и исполнителя по гражданско-правовому договору можно заставить вакцинироваться? Это за гранью разума.
Спасибо. Значит сотрудника первого брать с вакциной и второго тоже, а иначе штраф.
Потом, вероятно, будет ревакцинация, за которую тоже могут взяться похожим образом.
Все ип с 1,2 сотрудниками вакцинируют полностью.
Владелец = сотрудник вроде бы.
ИП не является работником. Не работает, в юридическом смысле этого слова.
Ахахаха. Дожили… Хорошо бы с госдумы и чиновников всех мастей начать, муниципалитеты, исполкомы, райцентры, бюджетников, Госкомпании. И только когда эту огромную ораву вакцинируют, идти к Ипешникам
До 1 июля они обосрутся и нихуя не создадут.
Блан "Б" на конец осени с принудительной эвакуацией и проведением процедур в лагерях
А когда объявили обязательную вакцинацию?
У людей очень много вопросов на которые нет ответов, отсюда полное нежелание вакцинироваться
Не выглядит, как правда.
Это касается юрлиц, зарегистрированных в Москве, или ведущих хозяйственную деятельность в Москве?
А увольнять не привитых можно?
ну как раз тут трудовой кодекс то и не подправили - так что ИПшники в клещах)
Есть выбор - платить штраф за невакцинированных или за необоснованное увольнение.
Звучит, как будто сами предприятия и ИП будут колоть вакцину, не отходя от рабочего места.
у нас по внутреннему опросу как раз 65% не собираются вакцинироваться ни при каких обстоятельствах ))
хотя я вакцинировался и вхожу в 9% тех кто тоже вакцинировался
Эти идиоты застряли на третьей фазе https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines которую пытались пройти в 2020 году и забили.
А если компания юр лицо другой страны, но работает в России, то пофиг же?
А как иностранная компания работает в России без местного представительства?
Каково это на естественно выробатанные антитела накатывать прививку? Полезно?
Пипец. У нас в Канаде без всяких штрафов и наказаний уже давно вакцины сделали больше 60%. Государство просто грамотно всё сделало. Привязало ослабление мер к процентам вакцинации. Крутили социальную рекламу. Политики поставили вакцины на камеру. Открыли тысячи центров вакцинации. Сделали информационную систему где можно было легко выбрать дату, время и место. В итоге вышли на первые места по вакцинации.
Тут речь шла в соседних ветках о фотках для диагностической карты, о "покупке" статуса вакцинированного, о разрешенном и неразрешенном порно, о централизации камер безопасности.
Может все это объединить на госуслугах? Типа вот вакцинированные, а к ним "госролики с разрешенным госпорно со госкамеры умного города, как госдевушка в костюме госврача вводит в гражданина " - найдено 146 млн.
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