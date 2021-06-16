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Маша Цепелева

В Москве предприятия и ИП будут штрафовать за отказ от вакцинации сотрудников на сумму от 30 тысяч до 1 млн рублей Статьи редакции

За повторное нарушение предприятие могут закрыть на три месяца.

129 129 комментариев
5545 просмотров

Власти Москвы будут штрафовать ИП и организаций по статье 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации, сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Штраф за отказ от обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников составит:

  • Для индивидуальных предпринимателей — 30-50 тысяч рублей.
  • Для организаций — 100-300 тысяч рублей.
  • За повторное нарушение — должностное лицо оштрафуют на 300-500 тысяч рублей, юридическому лицу или ИП грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.

Все будем дополнительно проверять, взаимодействовать с организациями, у которых есть право на предоставление дополнительных материалов. Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут.

Евгений Данчиков
начальник Главконтроля

До 1 июля власти Москвы создадут информационную систему, которая будет контролировать вакцинацию в компаниях.

Организации и индивидуальные предприниматели с 1 по 15 июля должны будут в личном кабинете юрлица или ИП на сайте мэра и правительства Москвы предоставить сведения о компании и работниках. Нужно указать общую численность работников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, номера мобильных телефонов и данные паспортов.

  • 16 июня главный санитарный врач Москвы постановила организовать вакцинацию не менее 60% всех работающих в торговле, общепите, сфере услуг и на других предприятиях. Меры ввели и в Подмосковье.

#новость #covid19

129 129 комментариев
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129 комментариев
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KINCH

77

Компании то тут при чем? Суки @бнутые, уже достали всех.

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Григорий Крутеев

KINCH
1

Пи3дец. Мы на дне, ниже падать некуда.

Ответить

Alexey Gutorov

Григорий
4

 мечтатель!

Ответить

Андрей Прокофьев

KINCH
2

А как всё красиво начиналось, обещали автомобиль за вакцинацию, а потом решили а ну его на фиг, давайте лучше как и раньше штрафы новые введем!

Ответить

Авраамий Палицын

KINCH
0

А кто еще должен за своими рабами следить? Свободных людей ограничение вообще никак не касаются

Ответить

Парвиз Мелиев

46

Они нормальные вообще?

Ответить

Irina Gagina

Парвиз
20

Нет, а когда они вообще были нормальные?

Ответить

Gleb Chudetsky

46

Мы не можем обязать вакцинироваться сами, потому, что выборы на носу. Поэтому переложим все на бизнес. Власти хорошие, работодатель плохой.

Ответить

Mariya Belokopytova

32

Совсем охренели… а если люди не хотят, что их силком тащить?! При чем тут ИП и бизнес

Ответить

Maxim Stroganoff

Mariya
16

Видимо увольнять, главное не попасть под санкции за увольнение 😁

Ответить

Виноватый Орзэмэс

Mariya
10

"Плохо работаете с персоналом. Вот товарищ майор смог бы"

Ответить

Mariya Belokopytova

Виноватый
2

Перечитываю «Крутой маршрут» и как раз там есть: Недосмотрели, плохо сработали🤣

Ответить

Gleb Tyutikov

Mariya
0

Несогласные с желанием властей вакцинировать их будут скидываться  "всем отделом" на штраф.

Ответить

Anton Chernyavsky

36

Поддержка бизнеса

Ответить

Дмитрий

12

Что делать работодателю, если сотрудники отказываются и 60% не наберется? В смирительную рубашку и колоть?

Ответить

Александра Тимошенко

Дмитрий
15

А если нельзя по показаниям?
Очень странно заставлять людей вкалывать то, что не проверено временем. Организмы разные. Кто возьмём ответственность за смерти и побочку?

Ответить

Авраамий Палицын

Александра
5

Зачем брать ответственность?

Ответить

Оксана Темнова

Александра
0

В постановлении есть уточнение по поводу противопоказания, к счастью.

Ответить

Printsessa

Оксана
6

"Противопоказания к счастью"
Звучит =)

Ответить

Оксана Темнова

Printse…
1

Только немножечко грустно 😁

Ответить

EK

Александра
2

Вот в редакции есть интервью с работодателем из сочи, у которого сотрудника подстрелили при сносе здания. Ответ -  он еще не начал сносить, поэтому он получил травму, вне работы. Здесь также - "вакцину", вы сделали вне работы и "сами" захотели. Поэтому никто не виноват)

Ответить

Инокентий Смирнов

Александра
0

Переобувка, то есть никто, почему? Потому что потому!

Ответить

Базовый Петя

Александра
–3

Ну так-то да, но с другой стороны: более полумиллиона избыточных смертей. Будет ещё больше из-за других заболеваний и коллапса в медицине. Люди не хотят вакцинироваться, им похуй ну все меры и здравый смысл.

Ну и как победить пандемию? Ведь это будет не только плюс пара миллионов смертей, но ещё и серьезное сокращение жизни. 

Без эмоций, просто логика. Я сам правительство считаю идиотами, где не профессионалы, а лояльные. Но и населению пофигу все.

Ответить

Nikolay Isaev

13

От контроля порно до вакцинации - один шаг))00

Ответить

Андрей Соловьёв

Nikolay
0

Тут тогда надо другие секс услуги легализовать, чтобы они перестали совокупляться с ИП)

Ответить

Alexey Gutorov

10

КМБУ!

upd.:
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Источник: http://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-2/st-21-krf

Статья 21 Конституции Российской Федерации
Новая редакция Статьи 21 Конституции РФ с Комментариями и последними поправками на 2021 год.
constitutionrf.ru
Ответить

EK

Alexey
6

Кха, вспомнили...  Вот из этого же разряда, правда на сайте кремля...

Ответить

Глеб Котенко

Alexey
–2

Это не опыт, вакцина уже прошла испытания успешно

Ответить

EK

Глеб
1

Где прошла? https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
Они застряли на третьей стадии в 2020 году, и больше не дергаются...

Ответить

Alexey Gutorov

Глеб
0

смотрите комментарий к статье. речь о медицинском вмешательстве в широком смысле.

Ответить

Ерлан Мамин

8

Штраф за отказ от добровольной вакцинации — сплошной диссонанс…

Ответить

Птиц

Ерлан
0

У работников добровольная. Хочешь вакцинируйся, хочешь увольняйся. Полная свобода!

Ответить

One Geek

6

Красиво! Обязательная вакцинация. Штрафы. И это в выборный год. Странно, конечно...

Ответить

Irina Gagina

One
2

Зачем скрывать от налогоплательщиков, что от них ничего не зависит? Все, конечная остановка.

Ответить

Владимир Кузьмин

One
0

Так все равно наберут. Всегда ж набирали.
Пенсионеры, голосуют, военные голосуют, бюджетники в целом голосуют. А другие игнорят, вот они и проходят.
А потом опять, "новые технологические штрафы в эру АЙ ТИ."

Ответить

Semyashkin Oleg

6

Это уже пиздец, товарищи

Ответить

Nik Freid

Semyashkin
1

Никогда такого не было и вот опять)

Ответить

Semyashkin Oleg

Nik
0

Такого не было)

Ответить

Павел Герасимов

–12

Хорошая инициатива, главное дать возможность увольнять без выплат тех кто отказывается без наличия противопоказаний.

Ответить

Nik Freid

Павел
8

Свобода выбора?)

Ответить

Павел Герасимов

Nik
–9

Не работать или работать, и есть выбор. Если ножом убивать, то УК, если микробами, то молодец?

Ответить

Printsessa

Павел
5

Сам ходишь в костюме химзащиты 24/7, чтобы никого микробами не убить, угадала?

Ответить

Nik Freid

Павел
2

Зачем перекладывать ответственность на ИП? Если, уж идти по такому пути, то на федеральном уровне, или в Москву приезжают все привитые?)

Ответить

Павел Герасимов

Nik
–4

Лучше бы ввели обязательную вакцинацию для всех, кроме тех, кто имеет противопоказания. Но выборы…

Ответить

Evgeny

Павел
6

Лучше бы ввели обязательную кастрацию, для таки как Вы)

Ответить

Павел Герасимов

Evgeny
–3

И началась бы прекрасная жизнь, все бы болели оспой, полиомиелитом, корью и т.д. Вот бы зажали все. Благодать

Ответить

Evgeny

Павел
1

Ну вот видите, все пережили, так что и этот вирус переживёте)

Ответить

Nik Freid

Павел
0

Тут с вами не возможно не согласиться, но вы говорите о вакцинах проверенных не только временем, но и часто создателями данных вакцин

Ответить

Michael

Nik
1

Ну на ком то надо было начинать, вот и начали со скота. 

Ответить

Nik Freid

Павел
1

Думаю, если бы не проблема доверия к власти, вопрос вакцинации бы не стоял, на повестке дня, но к сожалению имеем, что имеем)

Ответить

Хозяин

Nik
0

- Девочка, ты хочешь чтобы мы поехали на дачу или чтобы тебе оторвали голову?

Ответить

Semyashkin Oleg

Павел
0

Вам и не выплатят)

Ответить

Стас Кукушкин

5

Классика. 

Ответить

Nik Freid

Стас
2

Никогда не устареет)

Ответить

Стас Кукушкин

Nik
0

Главное ЧЕполлино не вспоминать. 

Ответить

Sergey Naumovich

5

Заебали они сами ее не делали все на словах твари

Ответить

Dima Tsurkan

–11

А в чем проблема сделать вакцину? В Европе очереди стоят за вакциной, а у нас с января можно сделать. Очень странно. По теории Виктории Бони все живут? Заговор? Чипирование?

Ответить

Фирменный спрей

Dima
6

Почему за чьё-то желание должен отвечать работодатель штрафом? Сегодня штрафуют работодателя за прививку, завтра будут за то, что сотрудник был рядом с несогласованным митингом, а послезавтра коллекторы уже будут требовать возврата долгов сотрудников с работодателей.

Ответить

Nik Freid

Фирменный
2

Так проще, делегирование ответственности

Ответить

Стас Кукушкин

Nik
0

И не заплатить за несение ответственности, а оштрафовать.

Ответить

Nik Freid

Стас
0

Всё просто, у самих не получается убедить людей, значит найдем крайних, с кого можно спросить)

Ответить

Стас Кукушкин

Фирменный
1

Тут вы немножко опаздали: коллекторы уже звонят в бухгалтерии и требуют, чтобы нерадивые работнички оплатили кредиты.

Ответить

Фирменный спрей

Стас
3

Иногда звонят, интересуются работает ли данный сотрудник, но я их мягко посылаю отвечая, что считаю это разглашением персональных данных. Что, тащем-то, таковым и является.

Ответить

Стас Кукушкин

Фирменн…
1

Да, мне когда звонят, я сначала узнаю ФИО должника и сумму, которую он задолжал. А потом сообщаю, что "передача личных данных третьему лицу..."
Звонок тут же обрывается.

Удивительно, но работает. 

Ответить

Nik Freid

Dima
5

Думаю, проблема в доверии)

Ответить

Dima Tsurkan

Nik
1

Согласен )

Ответить

Андрей Харьков

Dima
0

Это от гриппа

Ответить

Madina Djalilova

3

Людям не оставляют выбора
или сидеть без работы и денег
или вакцинируйся российской вакциной в течении месяца
Это самое скотское отношение к людям, которое только возможно.

Ответить

Александр Привалов

3

Высирали, высирали... Так ничего и не придумали кроме "запретить, обязать, штрафы". Прям берМУДСКИЙ треугольник...

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

2

Больше, больше ада в комментах!!1!!1!1!

Ответить

Николай Шелопугин

2

Будут массово увольняться

Ответить

Mariya Belokopytova

Николай
2

И работать неофициально…

Ответить

Dan Grigoryev

Mariya
0

это и так сплошь и рядом

Ответить

Pavel Vakhrushev

2

Что за ведомство такое Главконтроль? Это оттуда чёрные воронки выезжают?

Ответить

Юрий Карпов

2

Вакцину надо было называть не "Спутник-В", а "Жизнь без штрафов" :)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

2

Да в тюрьму всех, чё мелочиться 

Ответить

Sergey Neonow

2

На масках Собянин уже зарабатывает, на штрафах тоже. ШТРАФ наше всё!

Ответить

Michael Stephenson

2

Статистику бы хорошо увидеть по вакцинированным и смертность среди них. А так колоть какую то дурь без понимания уровня риска, чет так себе перспектива. В новостях пишут типа не выработал антитела и всякая чушь а в итоге может помер от вакцины.
Вакцина вообще может вызвать рецидив и ухудшить состояние здорового человека? 

Ответить

Инокентий Смирнов

Michael
0

Статистику, вам нарисуют

Ответить

Птиц

Michael
0

Какой рецидив? А вот ухудшить - в принципе да, писали, допустим, что может свёртываемость крови усилить. Случаи ещё исследуются, но они очень редки в любом случае. Вероятность умереть от ковида выше.

Ответить

Veniamin Bocherov

1

Всё, приехали.
Скоро чипировать начнут.

Ответить

Ivan

1

А если сотрудники откажутся?

Ответить

One Geek

Ivan
1

Уволят, делов-то. Ну и штраф, куда без него. Всех трёх: работника, руководителя и предприятие.

Ответить

Дмитрий

One
5

Уволят, а новых будут набирать исключительно привитых, а не по проф пригодности, так что ль? И где взять новых сотрудников с прививкой?

Ответить

Игорь Рачук

One
1

А увольнять-то тоже просто так нельзя)) Тоже штраф!)))

Ответить

Nik Freid

Игорь
0

Из двух зол, надо выбирать меньший штраф)

Ответить

Irina Gagina

Игорь
0

Умные работодатели будут решать с удаленной или по соглашению сторон, а тупые будут обещать рисовать прогулы и наказания, чтобы написали по собственному. Всё как обычно.

Ответить

Виктор Андреев

1

А если в ИП один сотрудник или два, то в любом случае всех надо вакцинировать. 
Это как?)

Ответить

Фирменный спрей

Виктор
1

Опять неразбериха с ИП, как в прошлом году. В документе (https://www.mos.ru/authority/documents/doc/46633220/) ОПЯТЬ явно не указано, нужно ли отчитываться ИП без сотрудников, но в Приложении 2 заголовок таблицы «Перечень сведений о работниках организаций и индивидуальных предпринимателей». ИП по отношению к себе не является работником, значит с вероятностью 99.9% отчитываться не надо.
 
Вопрос, как работника и исполнителя по гражданско-правовому договору можно заставить вакцинироваться? Это за гранью разума.

Ответить

Виктор Андреев

Фирменный
0

Спасибо. Значит сотрудника первого брать с вакциной и второго тоже, а иначе штраф. 

Ответить

Фирменный спрей

Виктор
1

Потом, вероятно, будет ревакцинация, за которую тоже могут взяться похожим образом. 

Ответить

Nik Freid

Виктор
1

Не важно, главное не менее 60 процентов, от общего числа)

Ответить

Виктор Андреев

Виктор
0

Все ип с 1,2 сотрудниками вакцинируют полностью.

Ответить

Птиц

Виктор
0

А без сотрудников?

Ответить

Виктор Андреев

Птиц
0

Владелец = сотрудник вроде бы.

Ответить

Владимир Кузьмин

Виктор
1

ИП не является работником. Не работает, в юридическом смысле этого слова.

Ответить

Alexandr Murashkin

1

Жесть...

Ответить

Khamitov Ilshat

1

Ахахаха. Дожили… Хорошо бы с госдумы и чиновников всех мастей начать, муниципалитеты, исполкомы, райцентры, бюджетников, Госкомпании. И только когда эту огромную ораву вакцинируют, идти к Ипешникам

Ответить

Михаил Гельм

1

До 1 июля они обосрутся и нихуя не создадут.

Ответить

Yaroslav m13

Михаил
0

Блан "Б" на конец осени с принудительной эвакуацией и проведением процедур в лагерях

Ответить

Александр Привалов

Yaroslav
0

*эякуляцией

Ответить

Pavel Vakhrushev

1

Москва це не Россия? Почему отдельные ИТ системы в одном городе страны?

Ответить

Forgotten Games

1

А когда объявили обязательную вакцинацию?

Ответить

Птиц

Forgotten
0

Были выходные-невыходные, теперь обязательно-необязательная вакцинация.

Ответить

Инокентий Смирнов

1

У людей очень много вопросов на которые нет ответов, отсюда полное нежелание вакцинироваться

Ответить

Дмитрий Махлин

0

Не выглядит, как правда.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Дмитрий
0
Ответить

Vasiliy coconut

0

Приплыли

Ответить

Artem Petrenkov

0

Это касается юрлиц, зарегистрированных в Москве, или ведущих хозяйственную деятельность в Москве?

Ответить

Sergey Bespalov

0

А увольнять не привитых можно?

Ответить

Nik Freid

Sergey
0

На то и расчет, хочешь кушать, вакцинируйся)

Ответить

Агнец невинный

Sergey
0

ну как раз тут трудовой кодекс то и не подправили - так что ИПшники в клещах)

Ответить

Егор Какой-то

Sergey
0

Есть выбор - платить штраф за невакцинированных или за необоснованное увольнение.

Ответить

Егор Какой-то

0

Звучит, как будто сами предприятия и ИП будут колоть вакцину, не отходя от рабочего места.

Ответить

Nick Name

0

Одно что "царь" сказал вакцинация добровольная

Ответить

Агнец невинный

0

у нас по внутреннему опросу как раз 65% не собираются вакцинироваться ни при каких обстоятельствах ))
хотя я вакцинировался и вхожу в 9% тех кто тоже вакцинировался

Ответить

Максим Курносов

0

Поговорят пустое и вакцинируются. Ничего нового.

Ответить

EK

0

Эти идиоты застряли на третьей фазе https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines которую пытались пройти в 2020 году и забили. 

COVID-19 vaccine tracker and landscape
These landscape documents have been prepared by the World Health Organization (WHO) for…
www.who.int
COVID-19 vaccine tracker and landscape
These landscape documents have been prepared by the World Health Organization (WHO) for…
www.who.int
Ответить

Инокентий Смирнов

EK
0

Можно пожалуйста подробнее

Ответить

Евгений Нуриш

0

Лайк

Ответить

Виктор Гинзбург

0

А если компания юр лицо другой страны, но работает в России, то пофиг же?

Ответить

Artem Petrenkov

Виктор
0

А как иностранная компания работает в России без местного представительства?

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Каково это на естественно выробатанные антитела накатывать прививку? Полезно?

Ответить

Soslan Chekhov

0

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Пипец.  У нас в Канаде без всяких штрафов и наказаний уже давно вакцины сделали больше 60%. Государство просто грамотно всё сделало. Привязало ослабление мер к процентам вакцинации. Крутили социальную рекламу.  Политики поставили вакцины на камеру.  Открыли тысячи центров вакцинации. Сделали информационную систему где можно было легко выбрать  дату, время и место. В итоге вышли на первые места по вакцинации. 

Ответить

Стас Кукушкин

Alexandre
0

Простите, но мы тут Россия, у нас тут иным путём. 

Ответить

Инокентий Смирнов

Alexandre
0

Ну Вы сравнили Канаду с Россией, у нас тут, у вас там

Ответить

Вадим Швальняк

0

Тут речь шла в соседних ветках о фотках для диагностической карты,  о "покупке" статуса вакцинированного, о разрешенном и неразрешенном порно, о централизации камер безопасности. 
Может все это объединить на госуслугах? Типа вот вакцинированные, а к ним "госролики с разрешенным госпорно со госкамеры умного города, как госдевушка в костюме госврача вводит в гражданина " - найдено 146 млн.  

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Стас Кукушкин

Вадим
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Вам бы книжки писать...

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