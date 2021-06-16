За повторное нарушение предприятие могут закрыть на три месяца.

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Власти Москвы будут штрафовать ИП и организаций по статье 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации, сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Штраф за отказ от обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников составит:

Для индивидуальных предпринимателей — 30-50 тысяч рублей.

Для организаций — 100-300 тысяч рублей.

За повторное нарушение — должностное лицо оштрафуют на 300-500 тысяч рублей, юридическому лицу или ИП грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.

Все будем дополнительно проверять, взаимодействовать с организациями, у которых есть право на предоставление дополнительных материалов. Если в ходе административного расследования выясним, что требования были соблюдены, то предписания оформлены не будут. Евгений Данчиков начальник Главконтроля

До 1 июля власти Москвы создадут информационную систему, которая будет контролировать вакцинацию в компаниях.

Организации и индивидуальные предприниматели с 1 по 15 июля должны будут в личном кабинете юрлица или ИП на сайте мэра и правительства Москвы предоставить сведения о компании и работниках. Нужно указать общую численность работников, номера их полисов ОМС и СНИЛС, номера мобильных телефонов и данные паспортов.