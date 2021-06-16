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Маша Цепелева

Мастерские, игровая зона и гостиная: Google показала свой первый розничный магазин Статьи редакции

Пространство получило высший сертификат экологических стандартов в строительстве.

16 16 комментариев
1462 просмотров

17 июне в районе Челси в Нью-Йорке откроется первый розничный магазин Google. Накануне компания показала, как выглядят залы внутри.

Главный вход Google

Проект пространства разработало американское архитектурное бюро Reddymade. Компания рассчитывала, что каждая комната поможет протестировать устройства Pixel, Nest, платформы Google Maps, YouTube, Stadia и другие.

В отделке пространства компания использовала экологичные материалы. Например, мебель сделана из пробки и дерева на заказ, ковровое покрытие — из переработанных материалов. Пространство получило платиновый рейтинг LEED — наивысший из сертификатов в системе экологических стандартов строительства.

Подтверждение о получении платинового сертификата LEED в магазине Google
Витрина с демонстрацией товаров, которую видно снаружи Google
Витрина магазина Google

Рядом с главным входом стоит стеклянная конструкция высотой более пяти метров, которую компания назвала Google Imagination Space. Внутри покупатели могут настраивать интерактивные экраны, чтобы оценить возможности машинного обучения Google.

Также внутри Google Imagination Space можно испытать «Переводчик»: покупатель будет в реальном времени слышать свою речь на 24 языках одновременно.

Google Imagination Space Google
Место для демонстрации продуктов и общения с консультантами Google
Галерея Nest с 35 товарами для дома Google
Гостиная для демонстрации устройств Nest Google
Комната для игр сервиса Stadia Google
Комната для тестирования камеры смартфонов Pixel при разном освещении Google
Одна из мастерских Google, где будут проходит кулинарные мастер-классы с техникой Nest, концерты для YouTube, уроки фотографии с Pixel и другие мероприятия. Google

Магазин Google станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников компании.

  • В мае 2021 года Google получила разрешение на строительство кампуса на 20 тысяч человек в Сан-Хосе. Корпорация построит 679 тысяч м² офисных помещений для 20 тысяч работников и 4000 единиц жилья, из которых 1000 отведут под доступное.

#новость #google

16 16 комментариев
8
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16 комментариев
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One Geek

2

Нормальный коворкинг. Ещё бы кофемашину поставили, я бы там целый день тусил ;)

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Raimond Vladimirov

One
1

Станьте продавцом там

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One Geek

Raimond
12

Тогда там работать придется. А нам, хипстерам, надо менять мир и оставлять след во вселенной, работать некогда, кароч.

Ответить

Михаил Анюков

One
0

Как мир менять собираетесь? 

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Сергей Мазур

Михаил
0

комментами на VC, а как еще?)

Ответить

Михаил Анюков

One
0

Кровать сразу давайте и консоль

Ответить

Ivan Zenkov

1

Имиджовая какая-то хуйня.

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evilnw

1

Что продают в этом магазине? Персональные данные?

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Raimond Vladimirov

evilnw
0

мерч с брином :)

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Авраамий Палицын

0

Это алхимия? Почему после переработки пластик называют экологичным, а до не экологичным? Это же один и тот же материал

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Трафик Директян

Авраамий
1

Нет, это Маркетинг!)))

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Alisa Kolpona

0

Мы реализуем амбициозную задачу — меняем рынок здравоохранения, и у нас это отлично получается.
Действительно сложный вызов — правильно развивать и учитывать в единой группе всю экосистему компании.
Мы объединяем в себе три растущие сферы: медицина, страхование и ИТ.
Мы быстро растем — зимой 2018 года нас было 23, а сейчас уже больше 380 человек.
В нас поверили и проинвестировали топовые венчурные фонды в России: Target Global, AddVenture и другие.
Ты будешь работать в команде талантливых и мотивированных людей.
Офис в лофте на территории БП «Фактория» (три минуты от станции метро «Савеловская»), работать удаленно тоже можно.
Лучший ДМС с первого дня работы :)
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Комментарий удален

Ярослав Чебров

0

Тема с жильём для сотрудников - норм, ждём когда отечественные компании возьмут это себе в практику. Остальной текст новости - понт.

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Alisa Kolpona

0

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Wilfred Owen

0

Хороший процент с учетом таких расходов

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Sakibul Islam

0

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