Мастерские, игровая зона и гостиная: Google показала свой первый розничный магазин Статьи редакции
Пространство получило высший сертификат экологических стандартов в строительстве.
17 июне в районе Челси в Нью-Йорке откроется первый розничный магазин Google. Накануне компания показала, как выглядят залы внутри.
Проект пространства разработало американское архитектурное бюро Reddymade. Компания рассчитывала, что каждая комната поможет протестировать устройства Pixel, Nest, платформы Google Maps, YouTube, Stadia и другие.
В отделке пространства компания использовала экологичные материалы. Например, мебель сделана из пробки и дерева на заказ, ковровое покрытие — из переработанных материалов. Пространство получило платиновый рейтинг LEED — наивысший из сертификатов в системе экологических стандартов строительства.
Рядом с главным входом стоит стеклянная конструкция высотой более пяти метров, которую компания назвала Google Imagination Space. Внутри покупатели могут настраивать интерактивные экраны, чтобы оценить возможности машинного обучения Google.
Также внутри Google Imagination Space можно испытать «Переводчик»: покупатель будет в реальном времени слышать свою речь на 24 языках одновременно.
Магазин Google станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников компании.
- В мае 2021 года Google получила разрешение на строительство кампуса на 20 тысяч человек в Сан-Хосе. Корпорация построит 679 тысяч м² офисных помещений для 20 тысяч работников и 4000 единиц жилья, из которых 1000 отведут под доступное.
Нормальный коворкинг. Ещё бы кофемашину поставили, я бы там целый день тусил ;)
Станьте продавцом там
Как мир менять собираетесь?
Что продают в этом магазине? Персональные данные?
Это алхимия? Почему после переработки пластик называют экологичным, а до не экологичным? Это же один и тот же материал
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Тема с жильём для сотрудников - норм, ждём когда отечественные компании возьмут это себе в практику. Остальной текст новости - понт.
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