Пространство получило высший сертификат экологических стандартов в строительстве.

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17 июне в районе Челси в Нью-Йорке откроется первый розничный магазин Google. Накануне компания показала, как выглядят залы внутри.

Главный вход Google

Проект пространства разработало американское архитектурное бюро Reddymade. Компания рассчитывала, что каждая комната поможет протестировать устройства Pixel, Nest, платформы Google Maps, YouTube, Stadia и другие.

В отделке пространства компания использовала экологичные материалы. Например, мебель сделана из пробки и дерева на заказ, ковровое покрытие — из переработанных материалов. Пространство получило платиновый рейтинг LEED — наивысший из сертификатов в системе экологических стандартов строительства.

Подтверждение о получении платинового сертификата LEED в магазине Google

Витрина с демонстрацией товаров, которую видно снаружи Google

Витрина магазина Google

Рядом с главным входом стоит стеклянная конструкция высотой более пяти метров, которую компания назвала Google Imagination Space. Внутри покупатели могут настраивать интерактивные экраны, чтобы оценить возможности машинного обучения Google.

Также внутри Google Imagination Space можно испытать «Переводчик»: покупатель будет в реальном времени слышать свою речь на 24 языках одновременно.

Google Imagination Space Google

Место для демонстрации продуктов и общения с консультантами Google

Галерея Nest с 35 товарами для дома Google

Гостиная для демонстрации устройств Nest Google

Комната для игр сервиса Stadia Google

Комната для тестирования камеры смартфонов Pixel при разном освещении Google

Одна из мастерских Google, где будут проходит кулинарные мастер-классы с техникой Nest, концерты для YouTube, уроки фотографии с Pixel и другие мероприятия. Google

Магазин Google станет частью городского кампуса в районе Челси, где живут более 11 тысяч сотрудников компании.