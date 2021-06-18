В Москве запустили «бесковидные рестораны», продлили ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня Статьи редакции
Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.
Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.
Режим «нерабочих дней» продлевать не будут — он отменяется с 21 июня.
В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.
Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.
Посещать бары и рестораны в Москве в ночное время можно будет только привитым гражданам при предъявлении ими QR-кода.
Собянин также отметил, что для вакцинации мигрантов будут использовать вакцину «Спутник Лайт» — разрешение на это получат в начале июля. В июне в городе объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.
Режим «рабочих-нерабочих дней» отменяется. Вводится локдаун-нелокдаун
Ок, ведь привитые тоже являются переносчиками и распространителями заболевания. Будут сидеть вместе и заражать друг друга. В чем логика?
Вопрос вероятности. И вероятности заразиться, и вероятности тяжелых последствий. Данные указывают, что она на порядки ниже
Зато без осложнений =)))
Ну тут не понятно, так как клинические испытания ещё идут
Удивляют дизлайки комменту про испытания. Люди даже не знают, что цикл испытаний 5-6 лет.
Может, боты. Или так вдохновились рекламой
Меня моментально минусует одна и та же учетка))
Не обязательно боты. Здесь много истеричек, что идут минусить все коменты разом, если ты чет неправильное, по их мнению сказал
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Если ты не привился, доступ в ресторан закрыт? Это что за давление на народ?
Да это скорее давление уже не на народ, а на бизнес и экономику в частности (пока что как один из этапов). Без кафе и ресторанов можно прожить, да и доставка в конце концов уже есть. Все кто хотел, с онлайном подружились. Другой вопрос, зачем с каждым разом вводить бестолковые методы под давлением, которые могут фундаментально принести ещё больше вреда.
Например, почему не ввести какие-то дополнительные нормы по вентиляции, пускай и с проверками. По контролю влажности в помещениях. Раз уж всё больше фактов в последних исследованиях всплывает в пользу распространения вируса аэрозольным, а не воздушно-капельным путём, то почему бы не придумывать созидательные методы по предотвращению. Это пойдёт на пользу всем и это понятные и измеримые вещи как для людей, так и для предпринимателей.
Я к тому, что можно заниматься действительно полезными вещами, а не вот этой вот всей политической... не знаю как и назвать даже.
И отменить наконец злоебучие перчатки, ну смешно же.
А что их еще кто-то носит что ли? Уж как месяца 3 точно нигде не встречал в Мск.
Какие ещё нормы вентиляции и влажности? Типа резко метнуться, разнести ресторан и расширить вентиляцию в несколько раз, чтоб тянуло с каждого столика (ага, особенно где-нибудь в сити набурить новых дырок в монолитных перекрытиях) - это проще для рестораторов и бизнеса в целом? А главное, как это поможет, если не изолировать людей по кабинкам. Продвигать вакцинацию через снятие ограничений для вакцинированных (и тех у кого есть антитела) - это вполне правильная практика, Израиль как раз по ней пошел и будто бы пришёл к успеху.
Так этот путь означает, что маски не спасают. И с вентиляциями надо заморачиваться. И на свежем воздухе, получается, можно проводить время, а не закрывать парки....
Ой, какие-то крамольные вы вещи озвучиваете)
Ну типа, да. Если заражение (и его тяжесть) неизбежно и зависит от концентрации и количества вируса в воздухе, то влиять надо именно на этот показатель. Тогда будет уже менее важно, вакцинирован человек или нет. С маской или без. Странно, что не занимаются самым главным.
Ну когда такое было?
Просто поменяют маски на респираторы и вот тогда будет дороговато и не достать.
Парки открыты
Так это начало ограничений. Прошлой весной закрывали
Не релевантный пример, во всем мире так сделали в прошлом голу
Не релевантный ответ. У России "особый путь" уже несколько десятилетий.
Это пока у вас никто не умер от ковида, вы рассуждает про давление
Такая у вас, конечно, попытка манипуляции очевидная
вот вы сейчас необдуманные комменты постите, а потом "этими руками будете хлеб брать"
У меня в близком кругу одного еле вытащили с 90% поражением лёгких, другой сейчас дома лежит тряпку изображает, ибо колбасит его не по децки.
А я - манипулирую, да
Ну у меня кузина умерла от того, что все больницы перепрофилировали под ковид, а ей - онкобольной - потребовалась помощь.
И раз я теперь могу рассуждать на эту тему, то повторю: давление на население - не выход. Мое мнение не изменилось
Сочувствую.
Но вернёмся к "попытке манипуляции"
Каждый сам решает. Мне проще сделать прививку и затем не заморачиваться со всеми указами, эдиктами и распоряжениями
Это опасная позиция, потому что делать прививки в пандемию - риск, для любой прививки. Делать прививку без анализа состояния здоровья - риск для любой прививки. Вам это любой врач подтвердит. У прививок есть осложнения и побочки.
И не заморачиваться с указами - ну смотря, что делали. Вот про эпиваккорону второй день пишут, что нет антител спустя сколько-то там месяцев
Мне нравится, что если я иду в ресторан и снимаю там маску, то в двух метрах от меня гарантированно не будет ни одного человека без вакцины или антител
а в трех метрах будет. толку то. я после вакцинации болел (не из-за). и был заразен как и все (пцр+). знакомый с антителами заболел второй раз. это какие-то плюшевые гарантии в условиях, когда гарантий нет.
Гарантировано будут только люди с qr-кодом. А как они его получили, учитывая расцветающую продажу индульгенций вакцинированным - вопрос.
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Вас смущает когда не пропускают в ресторан? А когда обязывают к рабочему месту сделать прививку? Я так понимаю что рестораны, клубы сейчас важнее чем остальные трудности в повседневной жизни.
Света, ну а что им ещё делать, кроме как жрать и развлекаться? )))
Почти уверен, что будут спрашивать не справку о прививке, а тест на антитела. Если переболели, прививаться нельзя, но антител много.
Тут же написано, что будут спрашивать qr- код для привитых
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Несколько дней назад в Коммунарке лежало 1456 человек. Привиты из них 2 человека.
С 30.12,2020 поступило 136 пациентов (из них 69 получили оба компонента). Время от введения до госпитализации 5-6 дней, то есть иммунитет не успел выработать антитела.
Ну и общее количество пациентов за этот период 23281.
Интересно, спасибо, а откуда информация?
Посещать бары и рестораны в Москве в ночное время можно будет только привитым гражданам при предъявлении ими QR-кода.
Какой-то Оруэл! Не думал, что застану подобное. Смотря Эквилибриум и играя в Халфу 2 в детстве, всё происходящее казалось интересной, но невозможной дичью.
Необыкновенный месяц
Главное - не трогать собачку Киану Ривза. Тогда система будет спасена.
А где список этих 15-20 ресторанов? Интересно что за бизнес так легко "прогибается"
Теремок)
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Признать иноагентами!
Какие ваши доказательства? Вдруг это была Виагра?
Экспертный месяц
Ну так-то и по Спутнику справки попкупают или в апельсин вкалывают. ;) Что грустно, конечно.
я вакцинировалась 2 недели назад (оба раза). все мои записи о прививках есть в EMIAS. У меня есть все бумаги, но на госуслугах никакого QR кода и сертификата не отображается. В поликлинике говорят - это нормально, система виснет, информация не всегда доходит. Жалоба отправлена на госуслугах, ответа пока нет. Так что и вакцина, оказывается, ещё не является пропуском в бесковидную зону, а именно какой-то QR код, который ещё нужно получить через бюрократический ад.
Ну так после прививки ещё нужно время на выработку антител, нет? Не сразу же этот процесс происходит
Ну я бы не давала qr-код пока не прошло среднее время появления антител. Это же ещё хуже. Вы сделали укол, иммунитет ослаб, вырабатывает антитела - и так, например, месяц (не знаю среднее время). А вы уже думаете, что стали бессмертны сразу после укола и вообще перестали как-то беречься. Хотя как раз в этот момент шансы заболеть стали выше
Но не я проектировала выдачу кодов и весь процесс
Появится если написать претензию через госуслуги и пождать около 3-4 месяцев.
В "бесковидных ресторанах" права граждан ограничиваются по медицинским факторам? Это по какому такому НПА? А как же врачебная тайна? Хотя, стоп! Это же бизнес сам так делает, а не гос-во. В случае чего, мы этот бизнес а-та-та, накажем в общем.
В чем выгода ресторанам продолжать работать? В Москве же 12% только привилось.
Нет, я привился, например, и знаю людей моего возраста, которые тоже
+1 +1 в моей семье, нам по 37 лет, антител дохера, полет нормальный 😎
А деньги есть?
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Среди молодой и образованной части населения доля, субъективно, должна быть существенно выше. Мои знакомые (белые воротнички) ооочень многие привились, я тоже
А мои знакомые (острые козырьки) относятся к вакцинации с отвращением.
А мои знакомые проходяь чекапы перед прививкой, так как это не просто укольчик. Причем из молодой и образованной части населения. И дальше смотрят на свое состояние, а не других
молодым людям нужно подумать дважды, прежде чем прививаться (если они планируют детей)
Необыкновенный месяц
а у меня есть непривитые знакомые. Причем из молодой и "образованной" части населения.
Но ,к счатью, таких меншинство.
все это прекрасно, но что делать бл#ь тем, кто тупо переболел и ходит с антителами? им нельзя ставить прививку до падения антител почти в ноль (прививка тупо не сработает, антитела после болезни сожрут прививку раньше, чем она сделает свое дело). а переболевших гораздо больше, их права то почему поражаются?
Написали хрень, прививка не чего не сожрет, но и ставить ее надо после промежутка от болезни, с индивидуальным замером антител.
Механизм естественой вакцинации через болезнь и прививку отличается, при болезни на весь комплекс белков иммунитет, через прививку на конкретный вектор белка.
И там много переменах, но то что переболевшие вне системы почти во всем мире это хреново
ну вы матчасть изучите сначала. иммунитет после болезни на весь спектр, включая тот самый векторный компонент s белка (шипа). толку колоть себе часть вируса, если и ее иммунитет сожрет. а учитывая, что шип это как бы ну слабая часть вируса, то и даже остаточный слабый иммунитет с ним справится. поговорите с врачами.
Ну так я и написал что естественный иммунитет на весь комплекс белков, а прививка на конкретный вектор, что не так?
Укол для переболевших это класическая реакция ревакцинации через промежуток времени
что прививка не работает на тех, у кого есть антитела после болезни. при этом антитела после болезни может будут держаться меньше, чем у тех, у кого есть прививка. но факт, что пока они есть, ставить прививку бесполезно, неоспорим. но при этом государство не пытается отделять мух от котлет и приравнивать тех, у кого есть антитела к тем, кто сделал привику. а надо бы.
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Для них будут отдельные рестораны, видимо )
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Где список ресторанов, хоть посмотреть, что наваяли))
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дети разрешены без ограничений
вовсю продаются сертификаты через госуслуги по 10-30к
Ну да, ну да, безковидные :D
Сначала QR-код с госуслуг, подтверждающий вакцинацию, потом QR-код, подтверждающий социальный рейтинг не ниже 3000 пунктов
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А ещё говорят пропаганда всесильна, но вот без административных мер никак не получается увеличить вакцинируемость по стране.
"Вакцинируемость" в этом контексте - неточное слово. Реализация продукта с неизвестными свойствами и последствиями для употребившего.
И к слову, весь банкет - за счёт употребившего. Ни производители вакцин, ни медики, ни государство не берут на себя ответственность за побочные эффекты. Приятно, что заботливое правительство заставляет ставить на себе эксперименты, но не собирается оплачивать последствия в случае чего.
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Надо признать, что по сравнению со вчерашними новостями новости сегодня получше
Логично было бы по тестам на антитела. Кажется их пока нельзя купить за 5к на авито
Не очень логично, потому что заболеть можно через минуту после сдачи теста ) И тест показывает фактически результат от позавчера.
Еле нашел в Госуслугах этот QR, теперь распечатаю и повешу в качестве ̶ж̶е̶л̶т̶о̶й̶ ̶з̶в̶е̶з̶д̶ы̶ нашивки, авось поможет ̶и̶з̶б̶е̶ж̶а̶т̶ь̶ ̶р̶а̶с̶с̶т̶р̶е̶л̶а̶ пожрать на фудкорте 😇
Преступная власть репрессирует бизнес и общество. Надо понимать что это все про политику, а не про здоровье.
Общество должно себя защищать
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