Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.

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Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.

Режим «нерабочих дней» продлевать не будут — он отменяется с 21 июня.

В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.

Посещать бары и рестораны в Москве в ночное время можно будет только привитым гражданам при предъявлении ими QR-кода.