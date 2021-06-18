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Офлайн
Евгения Евсеева

В Москве запустили «бесковидные рестораны​», продлили ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня Статьи редакции

Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.

107 107 комментариев
6865 просмотров

Введённые ограничения продлят с 21 по 29 июня — будет также ограничена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ, ночная работа ресторанов и клубов за исключением работы навынос и введены другие ограничения.

Режим «нерабочих дней» продлевать не будут — он отменяется с 21 июня.

В Москве закроют фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

Эксперимент по общественным зонам, свободным от Covid-19, начнётся с 19 июня — сначала в 15-20 ресторанах. В качестве эксперимента эти рестораны объявят «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — скачать его можно с сайта Госуслуг.

Посещать бары и рестораны в Москве в ночное время можно будет только привитым гражданам при предъявлении ими QR-кода.

Собянин также отметил, что для вакцинации мигрантов будут использовать вакцину «Спутник Лайт» — разрешение на это получат в начале июля. В июне в городе объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и некоторых других. За отказ грозят штрафы.

#новость #москва #третьяволна #covid19

107 107 комментариев
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108 комментариев
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Небольшой жёлтый робот

34

Режим «рабочих-нерабочих дней» отменяется. Вводится локдаун-нелокдаун

Ответить

Необыкновенный месяц

Небольшой
15

За вашсчет-свойсчет

Ответить

Denis Video

17

Ок, ведь привитые тоже являются переносчиками и распространителями заболевания. Будут сидеть вместе и заражать друг друга. В чем логика?

Ответить

Ivan Susanin

Denis
13

Вопрос вероятности. И вероятности заразиться, и вероятности тяжелых последствий. Данные указывают, что она на порядки ниже

Ответить

Leo Uvarov

Ivan
–4

неправдо, эффективность Спутника процентов 90 всего 

Ответить

Hoken PWNZ

Denis
0

Зато без осложнений =)))

Ответить

Julia Eronina

Hoken
–1

Ну тут не понятно, так как клинические испытания ещё идут

Ответить

Hoken PWNZ

Julia
6

Ну так да, идут. Теперь и в "бесковидных ресторанах" 

Ответить

Sergey Ontime

Julia
1

Удивляют дизлайки комменту про испытания. Люди даже не знают, что цикл испытаний 5-6 лет.

Ответить

Julia Eronina

Sergey
–1

Может, боты. Или так вдохновились рекламой

Ответить

Julia Eronina

Julia
0

Меня моментально минусует одна и та же учетка))

Ответить

Hoken PWNZ

Julia
0

Не обязательно боты. Здесь много истеричек, что идут минусить все коменты разом, если ты чет неправильное, по их мнению сказал

Ответить

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brusnyakalla5 allabrusn

5

Если ты не привился, доступ в ресторан закрыт? Это что за давление на народ?

Ответить

Константин Суворов

brusnyakalla5
18

Да это скорее давление уже не на народ, а на бизнес и экономику в частности (пока что как один из этапов). Без кафе и ресторанов можно прожить, да и доставка в конце концов уже есть. Все кто хотел, с онлайном подружились. Другой вопрос, зачем с каждым разом вводить бестолковые методы под давлением, которые могут фундаментально принести ещё больше вреда.

Например, почему не ввести какие-то дополнительные нормы по вентиляции, пускай и с проверками. По контролю влажности в помещениях. Раз уж всё больше фактов в последних исследованиях всплывает в пользу распространения вируса аэрозольным, а не воздушно-капельным путём, то почему бы не придумывать созидательные методы по предотвращению. Это пойдёт на пользу всем и это понятные и измеримые вещи как для людей, так и для предпринимателей.

Я к тому, что можно заниматься действительно полезными вещами, а не вот этой вот всей политической... не знаю как и назвать даже.

Ответить

colorless

Константин
22

И отменить наконец злоебучие перчатки, ну смешно же.

Ответить

Pavel Pavel

colorle…
5

А что их еще кто-то носит что ли? Уж как месяца 3 точно нигде не встречал в Мск.

Ответить

Gre Li

Pavel
2

Не носят, как не носят маски. Требования носить маски И перчатки обесцениваниет меры полностью, в результате все не носят ни перчатки, ни маски, хотя маски носить следовало бы (причём правильно, а не под носом).

Ответить

Aleksandr

Pavel
0

в метро на них забили через пол года после введения обязательного ношения. так что текущий всплеск явно не из-за безалаберности. 

Ответить

Sergey S

Константин
11

Какие ещё нормы вентиляции и влажности? Типа резко метнуться, разнести ресторан и расширить вентиляцию в несколько раз, чтоб тянуло с каждого столика (ага, особенно где-нибудь в сити набурить новых дырок в монолитных перекрытиях) - это проще для рестораторов и бизнеса в целом? А главное, как это поможет, если не изолировать людей по кабинкам. Продвигать вакцинацию через снятие ограничений для вакцинированных (и тех у кого есть антитела) - это вполне правильная практика, Израиль как раз по ней пошел и будто бы пришёл к успеху.

Ответить

Julia Eronina

Константин
1

Так этот путь означает, что маски не спасают. И с вентиляциями надо заморачиваться. И на свежем воздухе, получается, можно проводить время, а не закрывать парки....
Ой, какие-то крамольные вы вещи озвучиваете) 

Ответить

Константин

Julia
3

Ну типа, да. Если заражение (и его тяжесть) неизбежно и зависит от концентрации и количества вируса в воздухе, то влиять надо именно на этот показатель. Тогда будет уже менее важно, вакцинирован человек или нет. С маской или без. Странно, что не занимаются самым главным.

Ответить

Julia Eronina

Констан…
0

Ну когда такое было? 
Просто поменяют маски на респираторы и вот тогда будет дороговато и не достать.

Ответить

Александр Якунин

Julia
0

Парки открыты

Ответить

Julia Eronina

Алексан…
0

Так это начало ограничений. Прошлой весной закрывали

Ответить

Александр Якунин

Julia
–2

Не релевантный пример, во всем мире так сделали в прошлом голу

Ответить

Julia Eronina

Алексан…
–1

Не релевантный ответ. У России "особый путь" уже несколько десятилетий. 

Ответить

Покойный

Julia
1

Столетий

Ответить

Dennis Gerasimov

brusnyakalla5
1

Это пока у вас никто не умер от ковида,  вы рассуждает про давление

Ответить

Julia Eronina

Dennis
6

Такая у вас, конечно, попытка манипуляции очевидная

Ответить

Dennis Gerasimov

Julia
1

вот вы сейчас необдуманные комменты постите, а потом "этими руками будете хлеб брать"

У меня в близком кругу одного еле вытащили с 90% поражением лёгких, другой сейчас дома лежит тряпку изображает, ибо колбасит его не по децки.

А я - манипулирую, да

Ответить

Julia Eronina

Dennis
4

Ну у меня кузина умерла от того, что все больницы перепрофилировали под ковид, а ей - онкобольной - потребовалась помощь.

И раз я теперь могу рассуждать на эту тему, то повторю: давление на население - не выход. Мое мнение не изменилось

Ответить

Dennis Gerasimov

Julia
–1

Сочувствую. 
Но вернёмся к "попытке манипуляции"

Каждый сам решает. Мне проще сделать прививку и затем не заморачиваться со всеми указами, эдиктами и распоряжениями

Ответить

Julia Eronina

Dennis
2

Это опасная позиция, потому что делать прививки в пандемию - риск, для любой прививки. Делать прививку без анализа состояния здоровья - риск для любой прививки. Вам это любой врач подтвердит. У прививок есть осложнения и побочки. 
И не заморачиваться с указами - ну смотря, что делали. Вот про эпиваккорону второй день пишут, что нет антител спустя сколько-то там месяцев

Ответить

Dennis

Julia
0

Что доктор скажет, тем и привьюсь.

Ответить

Danila

Dennis
1

"Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал: в морг, значит - в морг"

Ответить

Dmitry

Julia
0

Конечно. Делать прививки в пандемию - риск. Потому давайте их не делать. Логика просто на ура. Сколько случаев смерти от последствий прививки короной не подскажете? Вроде достаточно уже привито, чтобы статистика появилась.

Ответить

Ivan Susanin

brusnyakalla5
5

Мне нравится, что если я иду в ресторан и снимаю там маску, то в двух метрах от меня гарантированно не будет ни одного человека без вакцины или антител

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Ivan
4

а в трех метрах будет. толку то. я после вакцинации болел (не из-за). и был заразен как и все (пцр+). знакомый с антителами заболел второй раз. это какие-то плюшевые гарантии в условиях, когда гарантий нет.

Ответить

Ann Lukashenko

Ivan
4

Гарантировано будут только люди с qr-кодом. А как они его получили, учитывая расцветающую продажу индульгенций вакцинированным - вопрос.

Ответить

Aleksandr

Ann
–1

ну мне врач так же сказал про прививку, пока я подписывал карантин, что гарантированно я получаю сертификат, а иммунитет по случаю. но все же если прививка поможет даже 10% народу, что без нее бы отошел, оно того стоит.

Ответить

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Амбиент Музыкантов

brusnyakalla5
6

Это типа бизнес наступает сам себе на горло. :)

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

brusnyakalla5
4

Меньше жрете - здоровее будете ))

Ответить

Светлана Завацкая

brusnyakalla5
0

Вас смущает когда не пропускают в ресторан? А когда обязывают к рабочему месту сделать прививку? Я так понимаю что рестораны, клубы сейчас важнее чем остальные трудности в повседневной жизни.

Ответить

Dennis Gerasimov

Светлана
0

Света, ну а что им ещё делать, кроме как жрать и развлекаться? )))

Ответить

Mika

brusnyakalla5
0

Почти уверен, что будут спрашивать не справку о прививке, а тест на антитела. Если переболели, прививаться нельзя, но антител много. 

Ответить

Julia Eronina

Mika
0

Тут же написано, что будут спрашивать qr- код для привитых

Ответить

Mika

Julia
1

Они это обсуждать начали только сутки назад.  Сегодня это уже попало в новости. Похоже в статье упомянули просто одно из озвученных предложений. Нет смысла ограничивать тех у кого антитела есть и без прививки. 

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Ольга

9

Несколько дней назад в Коммунарке лежало 1456 человек. Привиты из них 2 человека.

С 30.12,2020 поступило 136 пациентов (из них 69 получили оба компонента). Время от введения до госпитализации 5-6 дней, то есть иммунитет не успел выработать антитела.
Ну и общее количество пациентов за этот период 23281.

Ответить

Артём Прокопенко

Ольга
2

Интересно, спасибо, а откуда информация? 

Ответить

Антон Ивлиев

Артём
5

Фейсбук Дениса Проценко

Ответить

Ольга

Антон
2

Да

Ответить

Андрей Иванов

9

 Посещать бары и рестораны в Москве в ночное время можно будет только привитым гражданам при предъявлении ими QR-кода.

Какой-то Оруэл! Не думал, что застану подобное. Смотря Эквилибриум и играя в Халфу 2 в детстве, всё происходящее казалось интересной, но невозможной дичью.

Ответить

Необыкновенный месяц

Андрей
2

Главное - не трогать собачку Киану Ривза. Тогда система будет спасена.

Ответить

Иван Матвеев

7

А где список этих 15-20 ресторанов? Интересно что за бизнес так легко "прогибается"

Ответить

Василий Гуров

Иван
7

Теремок)

Ответить

Sergei Timofeyev

Василий
0

Причём, Миша сам прививаться не горит желанием.

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lavaw

Иван
2

Фаршмаки всякие, у которых клиентов нет

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Экспертный месяц

0

А что, например, экспаты, которые привиты Pfizer?

Ответить

Роман Аванесов

Экспертный
23

Признать иноагентами!

Ответить

Необыкновенный месяц

Роман
3

А если привиты наши граждане? 
Врагами народа?

Ответить

Serge Tikhonenko

Экспертный
0

Какие ваши доказательства? Вдруг это была Виагра?

Ответить

Экспертный месяц

Serge
0

Ну так-то и по Спутнику справки попкупают или в апельсин вкалывают. ;) Что грустно, конечно.

Ответить

Max Kudryavtsev

Экспертный
0

Расстрелять 😂

Ответить

Madina Djalilova

7

я вакцинировалась 2 недели назад (оба раза). все мои записи о прививках есть в EMIAS. У меня есть все бумаги, но на госуслугах никакого QR кода и сертификата не отображается. В поликлинике говорят - это нормально, система виснет, информация не всегда доходит. Жалоба отправлена на госуслугах, ответа пока нет. Так что и вакцина, оказывается, ещё не является пропуском в бесковидную зону, а именно какой-то QR код, который ещё нужно получить через бюрократический ад.

Ответить

Julia Eronina

Madina
0

Ну так после прививки ещё нужно время на выработку антител, нет? Не сразу же этот процесс происходит

Ответить

Sergey S

Julia
4

На выработку QR тоже нужно время? Так может уже б сделали простую и понятную схему и всем разъяснили, как это работает, вместо розыгрышей машин и увольнений? 

Ответить

Julia Eronina

Sergey
0

Ну я бы не давала qr-код пока не прошло среднее время появления антител. Это же ещё хуже. Вы сделали укол, иммунитет ослаб, вырабатывает антитела - и так, например, месяц (не знаю среднее время). А вы уже думаете, что стали бессмертны сразу после укола и вообще перестали как-то беречься. Хотя как раз в этот момент шансы заболеть стали выше
Но не я проектировала выдачу кодов и весь процесс

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

Madina
0

Спасибо за комментарий! Был у меня такой вопрос

Ответить

Arkadiy K

Madina
0

Мне уведомление о QR коде пришло от госуслуг само, но через месяц или полтора

Ответить

Yan Purvenes

Madina
0

Появится если написать претензию через госуслуги и пождать около 3-4 месяцев.

Ответить

Igor Fedorov

7

В "бесковидных ресторанах" права граждан ограничиваются по медицинским факторам? Это по какому такому НПА? А как же врачебная тайна? Хотя, стоп! Это же бизнес сам так делает, а не гос-во. В случае чего, мы этот бизнес а-та-та, накажем в общем.

Ответить

Василий Гуров

4

Когда это выходные дни у нас успели стать нерабочими?

Ответить

Валентин Колосов

1

В чем выгода ресторанам продолжать работать? В Москве же 12% только привилось. 

Ответить

lavaw

Валентин
4

Причём эти 12 процентов это бабушки и те у кого нет денег ходить в рестики

Ответить

Глеб Котенко

lavaw
7

Нет, я привился, например, и знаю людей моего возраста, которые тоже

Ответить

Sergey Makhalov

Глеб
2

+1 +1 в моей семье, нам по 37 лет, антител дохера, полет нормальный 😎

Ответить

Johnny Vorony

Глеб
1

 А деньги есть?

Ответить

Глеб Котенко

Johnny
0

Не увидел там союза "И" сначала)

Ответить

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Ivan Susanin

Валентин
3

Среди молодой и образованной части населения доля, субъективно, должна быть существенно выше. Мои знакомые (белые воротнички) ооочень многие привились, я тоже

Ответить

Serge Tikhonenko

Ivan
2

А мои знакомые (острые козырьки) относятся к вакцинации с отвращением.

Ответить

Pavel Loginov

Ivan
1

Нужно искать корреляцию между вакцинацией и просмотром телевизора

Ответить

Julia Eronina

Ivan
1

А мои знакомые проходяь чекапы перед прививкой, так как это не просто укольчик. Причем из молодой и образованной части населения. И дальше смотрят на свое состояние, а не других

Ответить

Leo Uvarov

Ivan
0

молодым людям нужно подумать дважды, прежде чем прививаться (если они планируют детей)

Ответить

Max Krou

Leo
0

не переживайте, вас спасет ваша шапочка из фольги, особенно если перед этим по вакцине еще магическим камнем поводите

Ответить

Необыкновенный месяц

Ivan
0

а у меня есть непривитые знакомые. Причем из молодой и "образованной" части населения.
Но ,к счатью, таких меншинство.

Ответить

Artemiy

Необыкн…
1

Молодых и образованных?

Ответить

Leo Uvarov

Artemiy
0

ну по кр мере они сами о себе так думают :)

Ответить

Игорь Протасов

Валентин
1

Как понимаю, или так, или никак

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

2

все это прекрасно, но что делать бл тем, кто тупо переболел и ходит с антителами? им нельзя ставить прививку до падения антител почти в ноль (прививка тупо не сработает, антитела после болезни сожрут прививку раньше, чем она сделает свое дело). а переболевших гораздо больше, их права то почему поражаются?

Ответить

Александр Якунин

Aleksandr
0

Написали хрень, прививка не чего не сожрет, но и ставить ее надо после промежутка от болезни, с индивидуальным замером антител.

Механизм естественой вакцинации через болезнь и прививку отличается, при болезни на весь комплекс белков иммунитет, через прививку на конкретный вектор белка.

И там много переменах, но то что переболевшие вне системы почти во всем мире это хреново

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Александр
0

ну вы матчасть изучите сначала. иммунитет после болезни на весь спектр, включая тот самый векторный компонент s белка (шипа). толку колоть себе часть вируса, если и ее иммунитет сожрет. а учитывая, что шип это как бы ну слабая часть вируса, то и даже остаточный слабый иммунитет с ним справится. поговорите с врачами.

Ответить

Александр Якунин

Aleksan…
0

Ну так я и написал что естественный иммунитет на весь комплекс белков, а прививка на конкретный вектор, что не так?

Укол для переболевших это класическая реакция ревакцинации через промежуток времени

Ответить

Aleksandr

Алексан…
0

что прививка не работает на тех, у кого есть антитела после болезни. при этом антитела после болезни может будут держаться меньше, чем у тех, у кого есть прививка. но факт, что пока они есть, ставить прививку бесполезно, неоспорим. но при этом государство не пытается отделять мух от котлет и приравнивать тех, у кого есть антитела к тем, кто сделал привику. а надо бы.

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Sergey Makhalov

Aleksandr
0

Для них будут отдельные рестораны, видимо )

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Роман Степанов

1

Где список ресторанов, хоть посмотреть, что наваяли))

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Alexey Ivanov

2

Походу сами не знают уже , что придумать. Каждый день новые решения.

Ответить

colorless

2

дети разрешены без ограничений

вовсю продаются сертификаты через госуслуги по 10-30к

Ну да, ну да, безковидные :D

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MEGAtraXXXer666

2

Сначала QR-код с госуслуг, подтверждающий вакцинацию, потом QR-код, подтверждающий социальный рейтинг не ниже 3000 пунктов

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Покойный Паша

1

А вот и первый концлагерь.
PS. Странно, что начали с Москвы, а не, например, условного Воронежа. 

Ответить

Эмилия Теплова

0

А ещё говорят пропаганда всесильна, но вот без административных мер никак не получается увеличить вакцинируемость по стране.

Ответить

Виктор Петров

Эмилия
1

"Вакцинируемость" в этом контексте - неточное слово. Реализация продукта с неизвестными свойствами и последствиями для употребившего.
И к слову, весь банкет - за счёт употребившего. Ни производители вакцин, ни медики, ни государство не берут на себя ответственность за побочные эффекты. Приятно, что заботливое правительство заставляет ставить на себе эксперименты, но не собирается оплачивать последствия в случае чего.

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Julia Eronina

1

Надо признать, что по сравнению со вчерашними новостями новости сегодня получше

Ответить

Artemiy Shlesberg

1

Логично было бы по тестам на антитела. Кажется их пока нельзя купить за 5к на авито

Ответить

Sergey Makhalov

Artemiy
0

Не очень логично, потому что заболеть можно через минуту после сдачи теста ) И тест показывает фактически результат от позавчера.

Ответить

Sergey Makhalov

1

Еле нашел в Госуслугах этот QR, теперь распечатаю и повешу в качестве  ̶ж̶е̶л̶т̶о̶й̶ ̶з̶в̶е̶з̶д̶ы̶  нашивки, авось поможет  ̶и̶з̶б̶е̶ж̶а̶т̶ь̶ ̶р̶а̶с̶с̶т̶р̶е̶л̶а̶  пожрать на фудкорте 😇

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Алик Гафаров

1

Бля, везёт москвичам.

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Ivan Vishnyakov

1

Преступная власть репрессирует бизнес и общество. Надо понимать что это все про политику, а не про здоровье.
Общество должно себя защищать

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Эмилия Теплова

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Где Джессика Хайд? Кто такой мистер Кролик? Что скрывает комикс «Утопия»?

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Транспорт
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«АвтоВАЗ» планирует запустить подписки на свои автомобили в 2022 году — «Ведомости» Статьи редакции

Компания хочет «застолбить рынок» и может найти своего потребителя, считают эксперты.

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15
Приёмная
Сергей Ергин
Ozon FBS: товар показывается, но купить его никто не может

Добавляется в корзину, но при оформлении заказа никто купить его не может, потому что при выборе любого ПВЗ на карте Ozon пишет — «Невозможно доставить»! Магазин простаивает уже 5 день, поддержка игнорирует полностью. Рейтинг продавца Premium.

5 5 комментариев
5
GenerationS
#20вопросов исполнительному директору стартапа по компьютерному зрению и машинному обучению Visionlabs👁️

Многие знают компанию VisionLabs не понаслышке. Среди клиентов и партнеров Сбер, МТС, S7 Airlines и др. Список можно долго продолжать, называя всем знакомые имена крупных российских и международных компаний. Да, за несколько лет команда VisionLabs смогла стать одним из лидеров в своем направлении.

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Офлайн
Евгения Евсеева
В Москве запустили «бесковидные рестораны​», продлили ограничения на неделю и отменили режим «нерабочих дней» с 21 июня Статьи редакции

Количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до тысячи человек.

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