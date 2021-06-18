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Таня Боброва

В Башкирии запретят непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кино, кафе и музеи Статьи редакции

Ограничения не распространяются на тех, у кого есть справка о противопоказаниях к вакцинации.

  • Приобрести товары и получить услуги жители смогут только по справке о вакцинации (в том числе первой дозой вакцины), справке о наличии противопоказаний к вакцинации или с отрицательным тестом на Covid-19.
  • С 22 июня справка нужна для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, массовых мероприятий в закрытых помещениях.
  • С 29 июня только по сертификату вакцинации или справкам можно будет ходить в рестораны и кафе (при наличии более 10 посадочных мест), салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов и других мест. Также ограничения вводятся в санаториях, студенческих общежитиях, на междугородние автобусные перевозки и работу пригородного поезда «Орлан».

В январе 2021 года правительство Башкирии анонсировало антиковидные паспорта: при наличии отрицательного теста на Covid-19 или справки о вакцинации жители получают преференции. Например, можно сидеть в кино без соблюдения ограничений.

Регионы начали ужесточать ограничения на фоне роста заболеваний коронавирусом. Так, в Москве запустили «бесковидные рестораны» и продлили ограничения для бизнеса на неделю.

#новость #третьяволна #covid19

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33 33 комментария
7
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Sergei Timofeyev

7

1 июля ходить будет вообще нельзя.

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Zurab Pro

4

На АЗС не будут обслуживать, в продуктовый не пустят, Потом скажут «насильно никого не заставляем».

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Артем Голендберг

Zurab
4

Все правильно. Такая же система в Израиле например действует давно. Если люди сами не идут прививаться, только так и нужно, а то это вечно будет продолжатса

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Zurab Pro

Артем
2

Вакциной которую признали только в странах третьего мира и которую не тестировали? Точнее тестируют …так и тестируют

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Igor Chimbur

Zurab
8

 Вакциной которую признали только в странах третьего мира и которую не тестировали?

Признание вакцины это политика чистой воды. Как такая очевидная вещь не доходит до людей на вц — непонятно.

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Andrey

Zurab
6

Слушайте, уже 15 миллионов привито и вроде как трупы штабелями нигде не лежат. А вот трупы от ковида очень даже лежат.

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Zurab Pro

Andrey
–2

Речь не о трупах, а других побочках, погуглите. О цифрах мы с вами тоже никогда не узнаем, даже если будут, увы.
Я не настроен принципиально, если покажет себя хорошо, то и прививку сделаю, а пока понаблюдаю за теми, кто привился.

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Andrey

Zurab
0

Я привился месяца 3 назад. Все норм.

Ответить

Stanislav

Zurab
0

А что с побочками? Есть исследования на эту тему? Или это из серии «мне так кажется»?

Ответить

Артем Голендберг

Zurab
4

Почитайте исследования, в том числе международные. По крайней мере Спутник точно эффективен. И рога от него не вырастут, это уже к теории как вообще работает вакцина, та же вакцина как против гриппа, только видоизмененная. У меня после прививки антител 150+

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vlad nep

Артем
0

После вакцины в ботов превращаются. Вот наглядный пример. 

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Stanislav

Zurab
3

Откуда же вы такие лезете?

Спутник - единственная из российских вакцин, кто прошёл все три этапа испытаний, публикация по этому поводу в Lancet есть

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Для закладок

Артем
1

Так пусть заносят прививку от ковида как обязательную, как от гриппа. Тогда спокойно сделаю. Почему я должен якобы "добровольно" принимать ее, если никто за ее возможные побочки не несет ответственности, кроме меня? 

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Alex Chepkasov

Для
–1

Вот именно ответственность никто не берёт даже производитель! Тогда о какой добровольности может идти речь! Ты «государство» хочешь меня привить тогда бери ответственность за безопасность вакцины и последствий!

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Александр Романенко

2

Скоро заместо дверных замков будут qr-сканеры. Будем из дома только с прививкой выходить) 

Ответить

Anatoly Ivanov

Александр
0

к этому все стремительно и идет

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Igor Sergeevich

1

Все животные равны...
Какая чудная сегрегация нас ждёт

Ответить

BearStrikesBack

1

Два раза Ку говорить при входе нужно будет?

Ответить

Маджид Гаджиев

1

А как же Сабантуй? 

Ответить

Anatoly Ivanov

Маджид
0

с вакциной и QR-кодом - пожалуйста

Ответить

Приятный вентилятор

0

Ептваю. "Вся страна, в едином порыве..."

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Sergei Timofeyev

Приятный
0
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Marina Shamova

0

хаха. щас

Ответить

Для закладок

0

 Приобрести товары и получить услуги жители смогут только по справке о вакцинации

А как покупать еду

Ответить

Виктор Якунин

Для
0

Непривитые умрут с голода и тем самым помогут в сдерживания вируса.

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Для закладок

Виктор
0

Интересная тактика. А зачем тогда правительство пропагандирует размножение, если ему нужна наша смерть?...

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Ar AbduRashid

0

Лучше бы дороги чинили....

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Митя Мурасов

0

Ну а зачем было проводить кампанию по вакцинации, если потом если что можно будет добровольно принудить

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Алмаз Хамидуллин

0

Не схлопнется ли сфера услуг в родной Башкирии?

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SA Dab

0

Просто сейчас все массово купят справки , и как обычно отчитаются что все ок , а по факту сами знаете …

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Денис Ваганов

0

Что дальше Желтые нашивки сделаем на одежду дня не привитых?)

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Иван Шеметов

0

А как по другому? Не хочешь жаловаться, что бизнес выжимают по полной из за короны и отправляют на каникулы , то не противься мерам 

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Alex Chepkasov

–1

Как же они за.бали! Это Шовинизм и дискриминация людей! Мало того, что это не законно это просто постановления или указы, но не закон. А так как большинство населения не хотят знать свои права другим людям знающим свои права приходиться о как не сладко их отстаивать! Но Правда победит!

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Таня Боброва
В Башкирии запретят непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кино, кафе и музеи Статьи редакции

Ограничения не распространяются на тех, у кого есть справка о противопоказаниях к вакцинации.

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