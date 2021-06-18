Сотрудник «Сбербанка» авторизовался в моём аккаунте — это было сделано без моего согласия

Привет. Недавно я купил дом в ипотеку через «Домклик». На этапе сделки произошло кое-что странное — менеджер Сбербанка со своего компьютера авторизовалась в моем аккаунте в «Домклике», чтобы написать самой себе хороший отзыв.