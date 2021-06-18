В Башкирии запретят непривитым жителям без отрицательного ПЦР-теста ходить в кино, кафе и музеи Статьи редакции
Ограничения не распространяются на тех, у кого есть справка о противопоказаниях к вакцинации.
- Приобрести товары и получить услуги жители смогут только по справке о вакцинации (в том числе первой дозой вакцины), справке о наличии противопоказаний к вакцинации или с отрицательным тестом на Covid-19.
- С 22 июня справка нужна для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, массовых мероприятий в закрытых помещениях.
- С 29 июня только по сертификату вакцинации или справкам можно будет ходить в рестораны и кафе (при наличии более 10 посадочных мест), салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-клубов и других мест. Также ограничения вводятся в санаториях, студенческих общежитиях, на междугородние автобусные перевозки и работу пригородного поезда «Орлан».
В январе 2021 года правительство Башкирии анонсировало антиковидные паспорта: при наличии отрицательного теста на Covid-19 или справки о вакцинации жители получают преференции. Например, можно сидеть в кино без соблюдения ограничений.
Регионы начали ужесточать ограничения на фоне роста заболеваний коронавирусом. Так, в Москве запустили «бесковидные рестораны» и продлили ограничения для бизнеса на неделю.
1 июля ходить будет вообще нельзя.
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На АЗС не будут обслуживать, в продуктовый не пустят, Потом скажут «насильно никого не заставляем».
Все правильно. Такая же система в Израиле например действует давно. Если люди сами не идут прививаться, только так и нужно, а то это вечно будет продолжатса
Вакциной которую признали только в странах третьего мира и которую не тестировали?
Признание вакцины это политика чистой воды. Как такая очевидная вещь не доходит до людей на вц — непонятно.
Почитайте исследования, в том числе международные. По крайней мере Спутник точно эффективен. И рога от него не вырастут, это уже к теории как вообще работает вакцина, та же вакцина как против гриппа, только видоизмененная. У меня после прививки антител 150+
Так пусть заносят прививку от ковида как обязательную, как от гриппа. Тогда спокойно сделаю. Почему я должен якобы "добровольно" принимать ее, если никто за ее возможные побочки не несет ответственности, кроме меня?
Вот именно ответственность никто не берёт даже производитель! Тогда о какой добровольности может идти речь! Ты «государство» хочешь меня привить тогда бери ответственность за безопасность вакцины и последствий!
Скоро заместо дверных замков будут qr-сканеры. Будем из дома только с прививкой выходить)
А как же Сабантуй?
Приобрести товары и получить услуги жители смогут только по справке о вакцинации
А как покупать еду
Непривитые умрут с голода и тем самым помогут в сдерживания вируса.
Интересная тактика. А зачем тогда правительство пропагандирует размножение, если ему нужна наша смерть?...
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Ну а зачем было проводить кампанию по вакцинации, если потом если что можно будет добровольно принудить
Просто сейчас все массово купят справки , и как обычно отчитаются что все ок , а по факту сами знаете …
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А как по другому? Не хочешь жаловаться, что бизнес выжимают по полной из за короны и отправляют на каникулы , то не противься мерам
Как же они за.бали! Это Шовинизм и дискриминация людей! Мало того, что это не законно это просто постановления или указы, но не закон. А так как большинство населения не хотят знать свои права другим людям знающим свои права приходиться о как не сладко их отстаивать! Но Правда победит!
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Ограничения не распространяются на тех, у кого есть справка о противопоказаниях к вакцинации.
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