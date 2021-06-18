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Евгения Евсеева

Кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыться — введённые ограничения и так лишат их зрителей Статьи редакции

Власти региона запретили ходить в кино без сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста.

  • Кинотеатры Нижегородской области направили письмо губернатору Глебу Никитину и областному министру культуры Олегу Берковичу — его подписали семь гендиректоров от имени 18 кинотеатров, пишет РБК.
  • Закрыть кинотеатры их владельцы попросили из-за введёных 16 июня ограничений — они запрещают пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19.
  • Кинотеатры уже продают не больше 60% билетов и обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями. Новое требование лишит залы зрителей совсем, уверены они.
  • Вакцинация в стране проходит медленно, и если требовать справку о прививке для посещения кинотеатра, люди просто выберут другой способ развлечения, уверены предприниматели.
  • Если губернатор Нижегородской области поручит приостановить работу кинотеатров, это позволит отправить сотрудников на вынужденный простой и вести переговоры с арендодателем о снижении или отмене арендной платы за период закрытия.

#новость #covid19 #третьяволна

1061 просмотров
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Evgeny Shiryaev

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Маразм крепчал(((

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Покойный Паша

2

Вполне логичная просьба

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Глеб Кабанов

2

эх. а ведь были надежды, что всё закончилось... 

Ответить

Andy Lenty

Глеб
0

Ну уханьский закончился, теперь индийский в дело пошёл, но и это пройдёт.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ДРУЖИЩЕ!

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Поднимем Нижегородские кинотеатры, как американцы подняли AMC!

Ответить

Игорь Протасов

Raimond
1

Купим билеты и не придем? 
Кстати, если я он-лайн купил билет, а меня не пустили, то можно ли обратно деньги получить? 

Ответить

Сергей

Игорь
1

Да, услугу вам же не оказали

Ответить

Миша Магадан

Сергей
2

Ага, расскажите это тем, кто в 2020 купил билеты на самолёт.

Ответить

Andy Lenty

Миша
0

Вы не понимаете, это другое ;)

Ответить

Иван Шеметов

1

Я один с трудом прочитал заголовок? 

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Antsiforov Stanislav

Иван
0

Нет, ожидал в тексте увидеть решение властей закрыться им или нет после письма.

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Игрок

0

Уверенности нету в вашей вакцине. Завезти сюда вакцину из штатов, и люди пойдут делать прививки чаще

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