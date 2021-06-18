Кинотеатры в Нижегородской области попросили власти временно закрыться — введённые ограничения и так лишат их зрителей Статьи редакции
Власти региона запретили ходить в кино без сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста.
- Кинотеатры Нижегородской области направили письмо губернатору Глебу Никитину и областному министру культуры Олегу Берковичу — его подписали семь гендиректоров от имени 18 кинотеатров, пишет РБК.
- Закрыть кинотеатры их владельцы попросили из-за введёных 16 июня ограничений — они запрещают пускать на массовые мероприятия, в том числе в кино, посетителей без вакцины или отрицательного теста на Covid-19.
- Кинотеатры уже продают не больше 60% билетов и обеспечивают дистанцию в 1,5 метра между зрителями. Новое требование лишит залы зрителей совсем, уверены они.
- Вакцинация в стране проходит медленно, и если требовать справку о прививке для посещения кинотеатра, люди просто выберут другой способ развлечения, уверены предприниматели.
- Если губернатор Нижегородской области поручит приостановить работу кинотеатров, это позволит отправить сотрудников на вынужденный простой и вести переговоры с арендодателем о снижении или отмене арендной платы за период закрытия.
эх. а ведь были надежды, что всё закончилось...
Ну уханьский закончился, теперь индийский в дело пошёл, но и это пройдёт.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО, ДРУЖИЩЕ!
Поднимем Нижегородские кинотеатры, как американцы подняли AMC!
Купим билеты и не придем?
Кстати, если я он-лайн купил билет, а меня не пустили, то можно ли обратно деньги получить?
Ага, расскажите это тем, кто в 2020 купил билеты на самолёт.
Я один с трудом прочитал заголовок?
Нет, ожидал в тексте увидеть решение властей закрыться им или нет после письма.
Уверенности нету в вашей вакцине. Завезти сюда вакцину из штатов, и люди пойдут делать прививки чаще
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