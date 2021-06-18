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Таня Боброва

Скидки и деньги: как российские компании уговаривают сотрудников и пользователей на прививки от Covid-19 Статьи редакции

Обязательную вакцинацию 60% персонала в сфере услуг, торговли и других уже ввели в Москве и части регионов.

  • «Делимобиль» даст скидку в 70% по фикс-тарифу на поездки для тех, кто едет на вакцинацию в Москве. Пользователям каршеринга нужно будет выбрать один из 25 пунктов вакцинации и указать в приложении его адрес в качестве конечной точки маршрута.
  • «АвтоВАЗ» пообещал работникам завода и «дочек» компании по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса, пишет РБК. В компании работает 35 тысяч сотрудников, вознаграждение могут получить и уже привитые.
  • Руководство телеканала RT обещало по 57 500 рублей тем сотрудникам, кто уже привился или сделает прививку до 10 июля. Уже переболевшие Covid-19 работники с антителами тоже получат деньги, даже если они вакцинируются позже.
  • По 1000 рублей за прививку от коронавируса выплатит сотрудникам новосибирский бар BlaBlaBar, пишет «МК в Новосибирске». Они должны поставить прививку или принести справку об антителах до 7 июля. Новосибирский завод полупроводниковых приборов также обещает премии — по 4 тысячи рублей.
  • В московской сети фитнес-клубов OrangeFitness собственник разыграет Apple Watch среди вакцинированных сотрудников, сообщает РБК.
  • В «Азбуке вкуса» будут давать сотрудникам оплачиваемые выходные в дни прививки, пишет Forbes.

#новость #третьяволна #covid19

1610 просмотров
41 41 комментарий
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Shoo

17

Вау. Оплачиваемый выходной в день прививки (после которой ты валяешься с температурой пару дней). 
Вот это да. Вот это аттракцион невиданной щедрости. Азбуке вкуса мое почтение. 

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Ivan Pogoreloff

Shoo
1

 после которой ты валяешься с температурой пару дней

Или не валяешься. 2 компонента - никаких побочек. Вообще. Выше 36.5 не поднималась. АТ есть.

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Вл В

Ivan
1

Я ковидом болел 1 день (температура) и 3 дня слабости. Гриппом всегда болел тяжелее.  Думаю никаких прививок и не надо вообще.

Нормальная же логика, да?

Ответить

Vl Al

Вл
1

Мой случай, относительно простой - неделя 37-37.5, потом десять дней слабости. Объективный урон тренированности - три месяца. Чтобы было понятнее - до ковидлы я мог пробежать 30 км, а сейчас с трудом 10 км пробегаю.

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Приятный вентилятор

Ivan
0

Всё очень индивидуально

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Vera

Ivan
0

Вам повезло. В марте 2020 я переболела короной гораздо легче, чем перенесла прививку. Точнее, переношу, потому что жуткие побочки уже неделю, и конца им не видно. Понимаю, что это индивидуальная реакция, но смотрю на своих привитых болеющих знакомых и что-то перестаю понимать смысл этой процедуры. 

Ответить

John Doe

Shoo
0

Странный сарказм. Почему вы не возьмете эти дни за свой счет? почему вы не возьмете эти дни как отпуск?

Ответить

Игорь

John
1

А не проще взять больничный после прививки если температура как побочка появится?) Зачем за свой счёт сидеть дома.

Ответить

Vl Al

Игорь
0

"взять больничный" - Если москвабадец и белая ЗП - why not? За пределами москвабада - по факту я потерял на официальном больничном 35 тысяч.

Ответить

Игорь

Vl
0

У меня зарплата ежемесячная 13 тысяч (годовая 970, за счёт квартальных премий, изредка ежемесячные), Москва. Больничный за 10 дней - 22 тысячи. Мне проще поболеть если знать что в этом месяце не будет ежемесячной премии,больше заработаю болея всего 10 дней)). А белая зарплата это нормально и она и в регионах есть. А не только в Москве.

Ответить

Павел Егоров

Игорь
0

Если я ничего не путаю, то больничный это не возмещение зарплаты за этот день, там все равно есть потери, причем иногда драматичные.

Ответить

Вл В

John
0

Ну может потому, что речь про "уговор на прививку"?

Ответить

Игорь

Shoo
0

Я после прививки на следующий день с температурой оплачиваемый больничный взял) а мне выгодно болеть, у меня больничный за 10 дней выходит как ежемесячная зарплата за месяц (без учёта премий если), даже больше

Ответить

Valentin Dombrovsky

8

 Руководство телеканала RT обещало по 57 500 рублей тем сотрудникам, кто уже привился или сделает прививку до 10 июля. Уже переболевшие Covid-19 работники с антителами тоже получат деньги, даже если они вакцинируются позже.

Нормально Симоньян государственное бабло разбрасывает.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Valentin
10

 «Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — заявила Симоньян.

То есть вот 27 млрд. рублей — это в одной копилочке, а вот «заработанные средства» — они в другой копилочке? Передайте Маргарите, что пока канал существует преимущественно на государственные деньги, это так не работает. 

Ответить

Вл В

Valentin
1

Как и любая "госкорпорация": расходы - государственные (надо поддержать), а доходы  -  свои (вот молодцы, надо вознаградить)

Ответить

Вл В

Valentin
3

Не разбрасывает, а осваивает. На какие жертвы только не пойдешь, ради прививки!

Ответить

Ruslan Saidov

8

Почему я не работаю в RT?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Ruslan
8

Совесть ещё осталась, может быть? 

Ответить

Юрий Белкин

Ruslan
0

Почему я не работаю на Россия1?

Ответить

Александр Блохин

Ruslan
0

Зато платите им эти премии.

Ответить

Вячеслав Румянцев

2

57500?

Ответить

Инокентий Смирнов

Вячеслав
5

Твоих

Ответить

Valentin Dombrovsky

Инокентий
6

А Сьмоньян за это орден дадут «За подвиги в антиковидной войне».

Ответить

Вл В

2

У меня друг сделал прививку, пережил её тяжело. Два дня лежал. Делал это в свой выходной.
Я думаю, если бы он был мотивирован одним выходным или 1500 рублями, то в итоге считал бы себя обманутым.

Ответить

Юрий

2

Ну RT молодцы, на наши налоги своих сотрудников поощрять 

Ответить

KINCH

1

А как быть тем, кто переболел? Нужно за свой счет сдавать на антитела?

Ответить

Вл В

KINCH
2

Этим и так повезло, пусть херачат на работу.

Ответить

KINCH

Вл
0

Я переболел, никакого везения, на месяц выпал из жизни. 

Ответить

Вл В

KINCH
2

Отсутствие понимания сарказма - последствие ковида.

Кстати, вот это вот "последствие ковида" - очень удобная фраза. У меня мама ходила к врачу, рассказывала о симптомах своих, а он ей говорит, что это "последствие ковида" (пофиг, что симптомы раньше начались), но я теперь этот довод везде использую. Забыл что-то - это у меня память плохая, последствия ковида. Опоздал - тяжело ходить, реакция не та, последствия ковида. Трахаться лень - последствие ковида. ))

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KINCH

Вл
0

 Отсутствие понимания сарказма - последствие ковида.

Ваш сарказм я понял, только вот он ни капли не дает ответ на мой вопрос, поэтому остался не замеченным, увы :)

 Кстати, вот это вот "последствие ковида" - очень удобная фраза.

Столкнулся с этим у врачей, у них и до этого была хорошая отговорка: "может нервное". Нормальные врачи уже давно кончились.

Сейчас чувствую, что более менее восстановился, не жалуюсь. 

Ответить

Lossless Senator

–1

Богомерзкий OrangeFitness пусть лучше зарплату сотрудникам научится выплачивать вовремя и в срок. Задерживают ЗП по месяцу и более. При увольнении не производят расчет. Людям приходится выбивать свои деньги. Такие горе-бизнесы нужно закрывать, а владельцев привлекать к ответственности. Apple Watch они разыграют... Псы сутулые!

Ответить

Приятный вентилятор

Lossless
1

Напишите статейку про это. Почитаем, обсудим и (может быть) гневно осудим

Ответить

Андрей Языков

0

Почему я не Киселев?

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Инокентий Смирнов

0

Почему я не длбб¿

Ответить

Julia Eronina

0

Оперативно

Ответить

Илюша Шантарамка

0
Ответить

Noname

0

Лол скидки тем кто едет на вакцинацию, так если я не поеду я вообще ничего не потрачу

Ответить

Igor Filippov

0

Комментаторы vc обсуждают противоэпидемические меры:

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Как устроиться в RT? У меня друг интересуется.

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Илья М

–2

Вангую бездны зависти к сотрудникам RT и воплей в стиле "это наши деньги" :)
Пример работодателям хороший, годный.

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