Скидки и деньги: как российские компании уговаривают сотрудников и пользователей на прививки от Covid-19 Статьи редакции
Обязательную вакцинацию 60% персонала в сфере услуг, торговли и других уже ввели в Москве и части регионов.
- «Делимобиль» даст скидку в 70% по фикс-тарифу на поездки для тех, кто едет на вакцинацию в Москве. Пользователям каршеринга нужно будет выбрать один из 25 пунктов вакцинации и указать в приложении его адрес в качестве конечной точки маршрута.
- «АвтоВАЗ» пообещал работникам завода и «дочек» компании по 1,5 тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса, пишет РБК. В компании работает 35 тысяч сотрудников, вознаграждение могут получить и уже привитые.
- Руководство телеканала RT обещало по 57 500 рублей тем сотрудникам, кто уже привился или сделает прививку до 10 июля. Уже переболевшие Covid-19 работники с антителами тоже получат деньги, даже если они вакцинируются позже.
- По 1000 рублей за прививку от коронавируса выплатит сотрудникам новосибирский бар BlaBlaBar, пишет «МК в Новосибирске». Они должны поставить прививку или принести справку об антителах до 7 июля. Новосибирский завод полупроводниковых приборов также обещает премии — по 4 тысячи рублей.
- В московской сети фитнес-клубов OrangeFitness собственник разыграет Apple Watch среди вакцинированных сотрудников, сообщает РБК.
- В «Азбуке вкуса» будут давать сотрудникам оплачиваемые выходные в дни прививки, пишет Forbes.
Вау. Оплачиваемый выходной в день прививки (после которой ты валяешься с температурой пару дней).
Вот это да. Вот это аттракцион невиданной щедрости. Азбуке вкуса мое почтение.
после которой ты валяешься с температурой пару дней
Или не валяешься. 2 компонента - никаких побочек. Вообще. Выше 36.5 не поднималась. АТ есть.
Вам повезло. В марте 2020 я переболела короной гораздо легче, чем перенесла прививку. Точнее, переношу, потому что жуткие побочки уже неделю, и конца им не видно. Понимаю, что это индивидуальная реакция, но смотрю на своих привитых болеющих знакомых и что-то перестаю понимать смысл этой процедуры.
У меня зарплата ежемесячная 13 тысяч (годовая 970, за счёт квартальных премий, изредка ежемесячные), Москва. Больничный за 10 дней - 22 тысячи. Мне проще поболеть если знать что в этом месяце не будет ежемесячной премии,больше заработаю болея всего 10 дней)). А белая зарплата это нормально и она и в регионах есть. А не только в Москве.
Если я ничего не путаю, то больничный это не возмещение зарплаты за этот день, там все равно есть потери, причем иногда драматичные.
Руководство телеканала RT обещало по 57 500 рублей тем сотрудникам, кто уже привился или сделает прививку до 10 июля. Уже переболевшие Covid-19 работники с антителами тоже получат деньги, даже если они вакцинируются позже.
Нормально Симоньян государственное бабло разбрасывает.
«Отдельно отмечу, что все выплаты осуществляются из коммерческих, то есть самостоятельно заработанных, средств», — заявила Симоньян.
То есть вот 27 млрд. рублей — это в одной копилочке, а вот «заработанные средства» — они в другой копилочке? Передайте Маргарите, что пока канал существует преимущественно на государственные деньги, это так не работает.
Почему я не работаю в RT?
57500?
Твоих
А Сьмоньян за это орден дадут «За подвиги в антиковидной войне».
У меня друг сделал прививку, пережил её тяжело. Два дня лежал. Делал это в свой выходной.
Я думаю, если бы он был мотивирован одним выходным или 1500 рублями, то в итоге считал бы себя обманутым.
А как быть тем, кто переболел? Нужно за свой счет сдавать на антитела?
Отсутствие понимания сарказма - последствие ковида.
Кстати, вот это вот "последствие ковида" - очень удобная фраза. У меня мама ходила к врачу, рассказывала о симптомах своих, а он ей говорит, что это "последствие ковида" (пофиг, что симптомы раньше начались), но я теперь этот довод везде использую. Забыл что-то - это у меня память плохая, последствия ковида. Опоздал - тяжело ходить, реакция не та, последствия ковида. Трахаться лень - последствие ковида. ))
Отсутствие понимания сарказма - последствие ковида.
Ваш сарказм я понял, только вот он ни капли не дает ответ на мой вопрос, поэтому остался не замеченным, увы :)
Кстати, вот это вот "последствие ковида" - очень удобная фраза.
Столкнулся с этим у врачей, у них и до этого была хорошая отговорка: "может нервное". Нормальные врачи уже давно кончились.
Сейчас чувствую, что более менее восстановился, не жалуюсь.
Богомерзкий OrangeFitness пусть лучше зарплату сотрудникам научится выплачивать вовремя и в срок. Задерживают ЗП по месяцу и более. При увольнении не производят расчет. Людям приходится выбивать свои деньги. Такие горе-бизнесы нужно закрывать, а владельцев привлекать к ответственности. Apple Watch они разыграют... Псы сутулые!
Приятный вентилятор
Напишите статейку про это. Почитаем, обсудим и (может быть) гневно осудим
Лол скидки тем кто едет на вакцинацию, так если я не поеду я вообще ничего не потрачу
Вангую бездны зависти к сотрудникам RT и воплей в стиле "это наши деньги" :)
Пример работодателям хороший, годный.
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