Армен Погосян и его Bellis Karaoke Box производит караоке-боксы, которые устанавливает на корпоративах, в ТЦ и на улицах. В 2020-м компания получила 27 млн рублей прибыли, а в будущем она надеется выйти за рубеж — как минимум в СНГ.

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Идея

Армен Погосян работает в сфере караоке с 2011 года — тогда он открыл в Москве караоке-бар Bellis Bar. В 2018 году предприниматель задумался о расширении бизнеса. По его мнению, концепция клуба отсекала большую часть поющей аудитории — детей и подростков.

‎‎Детские праздники нам приходилось проводить днём, чтобы не было пьющей и курящей публики. Подростков до 18 лет мы пускать в клуб не могли. В какой-то момент стало очевидно — надо делать массовый продукт, который будет доступен всем. Армен Погосян основатель Bellis Karaoke Box

Тогда Погосян задумался о новом формате: звукоизоляционных кабинках для караоке, которые можно устанавливать где угодно.

Сначала бизнесмен пытался разработать такую кабинку самостоятельно, но потом узнал, что в Японии они существуют не первый год.

В Азии ваш таксист будет петь за рулём, никто абсолютно не стесняется. А у нас есть стереотип, что надо сначала выпить, чтобы спеть. Я с этим не согласен. Армен Погосян

Погосян поехал в Японию и Китай, чтобы посмотреть, как развивается индустрия караоке. Изучив местные рынки, предприниматель решил, какой должна быть идеальная кабинка.

Производство и первые кабинки

Команда Bellis Karaoke Box пробовала разные варианты макетов, в том числе модели из Китая — но они не подошли. Поэтому кабинку пришлось придумывать самостоятельно. На создание первого бокса Погосян потратил 640 тысяч рублей.

Китайские караоке-боксы — это стеклянные будки площадью 2,4 м². Мне хотелось создать внутри «будки» более клубную и интимную атмосферу, поэтому от стеклянного корпуса отказались сразу. Наши боксы должны были быть компактнее, чтобы не платить большую аренду. Армен Погосян

Предприниматель решил установить в бокс профессиональную музыкальную систему, как в настоящем караоке-клубе. Для разработки ПО Погосян привлёк российского программиста Антона Бурдынюка, который позже стал младшим партнёром в проекте.

Комплектующие (купюроприёмник, видеокамеры) и материалы (стекло, металл) компания заказывает из Китая, а сами будки собираются в России. Для этого Погосян арендовал в Москве производственную площадку на Варшавском шоссе.

Караоке-боксы собирают вручную — «каждый винтик», подчёркивает предприниматель. В среднем на одну кабинку уходит 15 дней, обычно в производство запускают партию из 20 штук.

Площадь бокса — 1,7 м². Будка оснащена караоке-машиной, видеокамерой, тачскрином, купюроприёмником и наушниками. Установленная внутри ультрафиолетовая лампа обрабатывает микрофон после каждого сеанса.

Себестоимость караоке-бокса составляет от 450 до 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Например, уличные варианты с защитой от дождя и ветра дороже обычных на 20%. Караоке-машина стоит около 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей уходит на изготовление каркаса бокса, остальные расходы приходятся на камеры, купюроприёмники и другую «начинку».

Как работает Bellis Karaoke Box

Будка всегда открыта, прохожие могут зайти внутрь и прочитать правила пользования и тарифы. Порядок действий пользователя примерно таков:

Заходит в звуконепроницаемую кабину, оборудованную сенсорным экраном, двумя высокими стульями, двумя парами наушников, двумя микрофонами и кондиционером.

Выбирает песню в базе из 35 тысяч композиций на русском и английском языках.

Оплачивает — есть наличный и безналичный расчёт.

При желании включает запись своего исполнения: в конце на экране появится QR-код, по которому можно скачать песню.

Караоке-машина оснащена технологией обработки голоса: можно изменить тональность, добавить эффекты и поменять темп.

Исполнители могут сохранять спетые песни в приложении Bellis Box: там есть опция прослушивания записей, ещё ими можно делиться с друзьями в соцсетях.

По словам Погосяна, 80% пользователей предпочитают расплачиваться картой. Наличные деньги из караоке-боксов собирает сотрудник из команды проекта.

Первый год и запуск

Армен Погосян (второй слева) и команда

Первоначальные инвестиции в проект составили $150 тысяч . В первый год в команде было пять человек:

Учредитель Армен Погосян.

Его супруга Инна Маркарян — гендиректор и ответственная за маркетинг.

Главный разработчик Антон Бурдынюк.

Специалист, который отвечал за ведение всех расчётов.

Управляющий.



Каждый месяц на зарплаты уходило 200–300 тысяч рублей. Основные расходы приходились на монтажные работы, аренду, гарантийные взносы торговым центрам и тесты, чтобы улучшить боксы.

На маркетинг компания тратила не больше 100 тысяч рублей в месяц. Деньги шли на продвижение в «Яндексе» и таргетированную рекламу в Facebook и Instagram.

Очередь в караоке-бокс на корпоративном мероприятии Mail.ru Group в яхт-клубе «Адмирал»

Летом 2019 года караоке-боксы впервые поставили на корпоративном мероприятии, заказчиком стала Mail.ru Group. Договориться с компанией удалось благодаря личным связям жены Погосяна.

У кабинок образовались огромные очереди, которые не прекращались до позднего вечера. Так мы поняли, что идём в правильном направлении и что наша аудитория — это не только подростки, но и взрослые, которые стесняются петь в караоке-клубах. Однако в закрытый бокс, где их никто не услышит, пойдут с удовольствием. Армен Погосян

В ноябре 2019 года команда Погосяна поставила первые караоке-боксы в торговых центрах Москвы, тогда же начали развивать франшизу. Но первый год компания работала в минус.

Как искали локации

Погосян говорит, что сначала сам ‎‎‎‎ходил по торговым центрам и рассказывал про проект. ‎‎‎‎Аренда места в ТЦ стоит от 10 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости места.

Бизнесмен считает, что торговые центры — не самая перспективная площадка. Сейчас команда сосредоточилась на поиске уличных локаций. Договориться с городом, по словам Погосяна, проблематично: в Москве, в отличие от регионов, результата пока не добились.

‎‎Торговые центры работают до 22 часов, а наши гости приходят после 18-19 часов. Уличные точки — выход из ситуации. Мы протестировали эту идею, когда началась пандемия. Торговые центры закрылись, мы начали ставить наши боксы на крымских курортах и увидели, что размах здесь гораздо больше. Армен Погосян

Ещё одно потенциально удачное место — аэропорты. Караоке-боксы уже стоят в сочинском аэропорту, в июле они появятся во «Внуково». Также на рассмотрении две-три локации в «Домодедово».

Интересны Погосяну и рестораны быстрого питания. До пандемии он успел посотрудничать с KFC: в точке у метро «Авиамоторная» в Москве стоит брендированный караоке-бокс.

Аудитория

Аудитория караоке-боксов — это молодые люди от 15 до 30 лет. В Москве больше поёт молодёжь, в регионах публика старше. При этом женщины заказывают песни чаще, чем мужчины.

В каждом регионе свои хит-парады: в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего выбирают Моргенштерна и Клаву Коку. В регионах, например Новосибирске и Краснодаре, поют Успенскую, Басту и Лепса. Песня ‎‎«Батарейка» группы ‎‎«Жуки» — одна из самых популярных на курортах Краснодарского края.

Доходы и расходы

Одна песня в Bellis Karaoke Box стоит 100 рублей — это фиксированная цена. Можно арендовать бокс на 30 минут за 500 рублей, тогда количество композиций не ограничено.

В среднем заказывают от трёх до пяти песен, средний чек — 300—500 рублей . На курортах сумма больше, чем в столице: отдыхающие могут взять с собой в будку бутылку вина и провести там целый час, объясняет Погосян.

«В плюс мы начали выходить в 2020 году, как ни странно, благодаря Краснодарскому краю», отметил Погосян. В 2021 году 140 караоке-боксов компании стоят в 15 российских городах. По собственным данным, ими ежедневно пользуются 2000 человек.

Предприниматель пока не окупил вложения в проект — суммарно это около $1,5 млн. Первый год Bellis Karaoke Box закончила в минусе. В 2020 году оборот компании составил 54 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн рублей.

Заработанные средства Погосян вкладывает в развитие бизнеса. Летом 2021-го деньги в основном уходят на маркетинг.

Структура ежемесячных операционных расходов выглядит так:

Зарплатный фонд — около 1,5 млн рублей.

Расходы на маркетинг — от 300 до 500 тысяч рублей.

Аренда производства и склада — 200 тысяч рублей.

Аренда мест, где находятся боксы — около 1,5 млн рублей (ежемесячно прибавляется по пять-шесть точек).

Гарантийные взносы в ТЦ для каждой новой точки: ежемесячная аренда в двойном размере, это примерно 60 тысяч рублей на весь период.

На налоги уходит примерно 6% всей выручки. Также каждый месяц компания тратит на транспорт и аренду серверов для хранения записей пользователей. Точную сумму этих расходов Погосян не раскрыл.

На разработку приложения Bellis Box, где пользователи могут делиться своими песнями, Погосян потратил около 5 млн рублей . Сначала им занималась команда на аутсорсе, потом в штат наняли собственных разработчиков.

Часть команды проекта

По данным на июнь 2021 года, в проекте работают примерно 20 человек: четыре разработчика, управляющий проектом, SMM-специалист, руководитель отдела развития, руководитель отдела продаж и менеджеры. На производстве также заняты несколько сборщиков.

По словам Погосяна, преимущество его бизнеса в том, что он позволяет работать с минимальной командой. Особенно это важно для технической поддержки боксов в других городах.

Мы поставили бокс в Казани или Ростове, и у нас нет необходимости держать человека, который будет стоять и смотреть за ним. Бокс работает автономно, мы просто следим за техническим состоянием и качеством уборки с помощью камер. Армен Погосян

На всех точках находят техников и уборщиков, в основном это сотрудники арендодателя. Уборщик получает в среднем 2000 рублей в месяц, техник — 2000—3000 рублей. Как отмечает Погосян, боксы ломаются редко, поэтому не доставляют больших хлопот. Ежедневную уборку и дезинфекцию проводят во всех точках.

Франшиза

Бизнес развивается в том числе и по франшизной модели, но с ней особых перспектив Погосян пока не связывает. ‎‎«Мы не ищем потенциальных франчайзи, в основном они находят нас сами», — подчёркивает он.

Наш бизнес не зависит от продаж будок. Кроме того, мы трезво оцениваем экономическую ситуацию: люди сейчас не готовы вкладывать в дорогостоящее оборудование, у них просто нет на это денег. Армен Погосян

В месяц Bellis Karaoke Box продаёт три-четыре будки. Цена аппарата для торговых центров и офисов — 850 тысяч рублей, уличный бокс стоит 900 тысяч рублей . Для покупателей нескольких кабинок компания делает скидки.

Паушального взноса нет, франчайзи отчисляют ежемесячно 12% от выручки. Эти деньги Погосян направляет на техническую и программную поддержку, единый колл-центр и маркетинг.

Планы

Армен Погосян рядом с Bellis Karaoke Box

Погосян считает, что с приходом пляжного сезона число клиентов вырастет до 6000—8000 человек в день. Надежды предпринимателя связаны с курортами российского юга. По словам Погосяна, пандемия дала толчок бизнесу.

Компания планирует выводить свой продукт за рубеж — и уже получает предложения из стран СНГ, например, Казахстана и Армении. Бизнесмену также интересны европейские курорты, а в перспективе Погосян надеется вывести свой продукт в Лос-Анджелес, Филадельфию и Майами.

В 2021 году компания планирует больше вкладывать в продвижение, в том числе в TikTok. В отдалённых планах предпринимателя — развитие собственного лейбла, поиск талантов по всему миру и их продвижение.

Каждый месяц в мобильном приложении Bellis Box команда Погосяна разыгрывает по 20 тысяч рублей в четырёх номинациях: «поп», «рэп», «рок» и «шансон». Участники конкурса записывают своё исполнение в караоке-кабинке и публикуют запись в приложении, лучшего выбирают пользователи.

Скриншот приложения Bellis Box