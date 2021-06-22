«Есть стереотип, что надо выпить, чтобы спеть»: зачем предприниматель вложил $1,5 млн в кабинки для караоке в России Статьи редакции
Армен Погосян и его Bellis Karaoke Box производит караоке-боксы, которые устанавливает на корпоративах, в ТЦ и на улицах. В 2020-м компания получила 27 млн рублей прибыли, а в будущем она надеется выйти за рубеж — как минимум в СНГ.
Идея
Армен Погосян работает в сфере караоке с 2011 года — тогда он открыл в Москве караоке-бар Bellis Bar. В 2018 году предприниматель задумался о расширении бизнеса. По его мнению, концепция клуба отсекала большую часть поющей аудитории — детей и подростков.
Тогда Погосян задумался о новом формате: звукоизоляционных кабинках для караоке, которые можно устанавливать где угодно.
Сначала бизнесмен пытался разработать такую кабинку самостоятельно, но потом узнал, что в Японии они существуют не первый год.
Погосян поехал в Японию и Китай, чтобы посмотреть, как развивается индустрия караоке. Изучив местные рынки, предприниматель решил, какой должна быть идеальная кабинка.
Производство и первые кабинки
Команда Bellis Karaoke Box пробовала разные варианты макетов, в том числе модели из Китая — но они не подошли. Поэтому кабинку пришлось придумывать самостоятельно. На создание первого бокса Погосян потратил 640 тысяч рублей.
Предприниматель решил установить в бокс профессиональную музыкальную систему, как в настоящем караоке-клубе. Для разработки ПО Погосян привлёк российского программиста Антона Бурдынюка, который позже стал младшим партнёром в проекте.
Комплектующие (купюроприёмник, видеокамеры) и материалы (стекло, металл) компания заказывает из Китая, а сами будки собираются в России. Для этого Погосян арендовал в Москве производственную площадку на Варшавском шоссе.
Караоке-боксы собирают вручную — «каждый винтик», подчёркивает предприниматель. В среднем на одну кабинку уходит 15 дней, обычно в производство запускают партию из 20 штук.
Площадь бокса — 1,7 м². Будка оснащена караоке-машиной, видеокамерой, тачскрином, купюроприёмником и наушниками. Установленная внутри ультрафиолетовая лампа обрабатывает микрофон после каждого сеанса.
Как работает Bellis Karaoke Box
Будка всегда открыта, прохожие могут зайти внутрь и прочитать правила пользования и тарифы. Порядок действий пользователя примерно таков:
- Заходит в звуконепроницаемую кабину, оборудованную сенсорным экраном, двумя высокими стульями, двумя парами наушников, двумя микрофонами и кондиционером.
- Выбирает песню в базе из 35 тысяч композиций на русском и английском языках.
- Оплачивает — есть наличный и безналичный расчёт.
- При желании включает запись своего исполнения: в конце на экране появится QR-код, по которому можно скачать песню.
Караоке-машина оснащена технологией обработки голоса: можно изменить тональность, добавить эффекты и поменять темп.
Исполнители могут сохранять спетые песни в приложении Bellis Box: там есть опция прослушивания записей, ещё ими можно делиться с друзьями в соцсетях.
По словам Погосяна, 80% пользователей предпочитают расплачиваться картой. Наличные деньги из караоке-боксов собирает сотрудник из команды проекта.
Первый год и запуск
Первоначальные инвестиции в проект составили $150 тысяч. В первый год в команде было пять человек:
- Учредитель Армен Погосян.
- Его супруга Инна Маркарян — гендиректор и ответственная за маркетинг.
- Главный разработчик Антон Бурдынюк.
- Специалист, который отвечал за ведение всех расчётов.
- Управляющий.
Каждый месяц на зарплаты уходило 200–300 тысяч рублей. Основные расходы приходились на монтажные работы, аренду, гарантийные взносы торговым центрам и тесты, чтобы улучшить боксы.
На маркетинг компания тратила не больше 100 тысяч рублей в месяц. Деньги шли на продвижение в «Яндексе» и таргетированную рекламу в Facebook и Instagram.
Летом 2019 года караоке-боксы впервые поставили на корпоративном мероприятии, заказчиком стала Mail.ru Group. Договориться с компанией удалось благодаря личным связям жены Погосяна.
В ноябре 2019 года команда Погосяна поставила первые караоке-боксы в торговых центрах Москвы, тогда же начали развивать франшизу. Но первый год компания работала в минус.
Как искали локации
Погосян говорит, что сначала сам ходил по торговым центрам и рассказывал про проект. Аренда места в ТЦ стоит от 10 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости места.
Бизнесмен считает, что торговые центры — не самая перспективная площадка. Сейчас команда сосредоточилась на поиске уличных локаций. Договориться с городом, по словам Погосяна, проблематично: в Москве, в отличие от регионов, результата пока не добились.
Ещё одно потенциально удачное место — аэропорты. Караоке-боксы уже стоят в сочинском аэропорту, в июле они появятся во «Внуково». Также на рассмотрении две-три локации в «Домодедово».
Интересны Погосяну и рестораны быстрого питания. До пандемии он успел посотрудничать с KFC: в точке у метро «Авиамоторная» в Москве стоит брендированный караоке-бокс.
Аудитория
Аудитория караоке-боксов — это молодые люди от 15 до 30 лет. В Москве больше поёт молодёжь, в регионах публика старше. При этом женщины заказывают песни чаще, чем мужчины.
В каждом регионе свои хит-парады: в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего выбирают Моргенштерна и Клаву Коку. В регионах, например Новосибирске и Краснодаре, поют Успенскую, Басту и Лепса. Песня «Батарейка» группы «Жуки» — одна из самых популярных на курортах Краснодарского края.
Доходы и расходы
Одна песня в Bellis Karaoke Box стоит 100 рублей — это фиксированная цена. Можно арендовать бокс на 30 минут за 500 рублей, тогда количество композиций не ограничено.
В среднем заказывают от трёх до пяти песен, средний чек — 300—500 рублей. На курортах сумма больше, чем в столице: отдыхающие могут взять с собой в будку бутылку вина и провести там целый час, объясняет Погосян.
«В плюс мы начали выходить в 2020 году, как ни странно, благодаря Краснодарскому краю», отметил Погосян. В 2021 году 140 караоке-боксов компании стоят в 15 российских городах. По собственным данным, ими ежедневно пользуются 2000 человек.
Заработанные средства Погосян вкладывает в развитие бизнеса. Летом 2021-го деньги в основном уходят на маркетинг.
Структура ежемесячных операционных расходов выглядит так:
- Зарплатный фонд — около 1,5 млн рублей.
Расходы на маркетинг — от 300 до 500 тысяч рублей.
Аренда производства и склада — 200 тысяч рублей.
- Аренда мест, где находятся боксы — около 1,5 млн рублей (ежемесячно прибавляется по пять-шесть точек).
- Гарантийные взносы в ТЦ для каждой новой точки: ежемесячная аренда в двойном размере, это примерно 60 тысяч рублей на весь период.
На налоги уходит примерно 6% всей выручки. Также каждый месяц компания тратит на транспорт и аренду серверов для хранения записей пользователей. Точную сумму этих расходов Погосян не раскрыл.
На разработку приложения Bellis Box, где пользователи могут делиться своими песнями, Погосян потратил около 5 млн рублей. Сначала им занималась команда на аутсорсе, потом в штат наняли собственных разработчиков.
По данным на июнь 2021 года, в проекте работают примерно 20 человек: четыре разработчика, управляющий проектом, SMM-специалист, руководитель отдела развития, руководитель отдела продаж и менеджеры. На производстве также заняты несколько сборщиков.
По словам Погосяна, преимущество его бизнеса в том, что он позволяет работать с минимальной командой. Особенно это важно для технической поддержки боксов в других городах.
На всех точках находят техников и уборщиков, в основном это сотрудники арендодателя. Уборщик получает в среднем 2000 рублей в месяц, техник — 2000—3000 рублей. Как отмечает Погосян, боксы ломаются редко, поэтому не доставляют больших хлопот. Ежедневную уборку и дезинфекцию проводят во всех точках.
Франшиза
Бизнес развивается в том числе и по франшизной модели, но с ней особых перспектив Погосян пока не связывает. «Мы не ищем потенциальных франчайзи, в основном они находят нас сами», — подчёркивает он.
В месяц Bellis Karaoke Box продаёт три-четыре будки. Цена аппарата для торговых центров и офисов — 850 тысяч рублей, уличный бокс стоит 900 тысяч рублей. Для покупателей нескольких кабинок компания делает скидки.
Паушального взноса нет, франчайзи отчисляют ежемесячно 12% от выручки. Эти деньги Погосян направляет на техническую и программную поддержку, единый колл-центр и маркетинг.
Планы
Погосян считает, что с приходом пляжного сезона число клиентов вырастет до 6000—8000 человек в день. Надежды предпринимателя связаны с курортами российского юга. По словам Погосяна, пандемия дала толчок бизнесу.
Компания планирует выводить свой продукт за рубеж — и уже получает предложения из стран СНГ, например, Казахстана и Армении. Бизнесмену также интересны европейские курорты, а в перспективе Погосян надеется вывести свой продукт в Лос-Анджелес, Филадельфию и Майами.
В 2021 году компания планирует больше вкладывать в продвижение, в том числе в TikTok. В отдалённых планах предпринимателя — развитие собственного лейбла, поиск талантов по всему миру и их продвижение.
Каждый месяц в мобильном приложении Bellis Box команда Погосяна разыгрывает по 20 тысяч рублей в четырёх номинациях: «поп», «рэп», «рок» и «шансон». Участники конкурса записывают своё исполнение в караоке-кабинке и публикуют запись в приложении, лучшего выбирают пользователи.
«В нашем приложении есть очень талантливые люди. Они часто не подозревают, насколько их собственное исполнение хитов — выдающееся», — говорит Армен Погосян.
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