Рубрика развивается при поддержке
Офлайн
Алена Зеленина

«Есть стереотип, что надо выпить, чтобы спеть»: зачем предприниматель вложил $1,5 млн в кабинки для караоке в России Статьи редакции

Армен Погосян и его Bellis Karaoke Box производит караоке-боксы, которые устанавливает на корпоративах, в ТЦ и на улицах. В 2020-м компания получила 27 млн рублей прибыли, а в будущем она надеется выйти за рубеж — как минимум в СНГ.

2 2 комментария
217 просмотров

Идея

Армен Погосян работает в сфере караоке с 2011 года — тогда он открыл в Москве караоке-бар Bellis Bar. В 2018 году предприниматель задумался о расширении бизнеса. По его мнению, концепция клуба отсекала большую часть поющей аудитории — детей и подростков.

‎‎Детские праздники нам приходилось проводить днём, чтобы не было пьющей и курящей публики. Подростков до 18 лет мы пускать в клуб не могли. В какой-то момент стало очевидно — надо делать массовый продукт, который будет доступен всем.

Армен Погосян
основатель Bellis Karaoke Box

Тогда Погосян задумался о новом формате: звукоизоляционных кабинках для караоке, которые можно устанавливать где угодно.

Сначала бизнесмен пытался разработать такую кабинку самостоятельно, но потом узнал, что в Японии они существуют не первый год.

В Азии ваш таксист будет петь за рулём, никто абсолютно не стесняется. А у нас есть стереотип, что надо сначала выпить, чтобы спеть. Я с этим не согласен.

Армен Погосян

Погосян поехал в Японию и Китай, чтобы посмотреть, как развивается индустрия караоке. Изучив местные рынки, предприниматель решил, какой должна быть идеальная кабинка.

Производство и первые кабинки

Команда Bellis Karaoke Box пробовала разные варианты макетов, в том числе модели из Китая — но они не подошли. Поэтому кабинку пришлось придумывать самостоятельно. На создание первого бокса Погосян потратил 640 тысяч рублей.

Китайские караоке-боксы — это стеклянные будки площадью 2,4 м². Мне хотелось создать внутри «будки» более клубную и интимную атмосферу, поэтому от стеклянного корпуса отказались сразу. Наши боксы должны были быть компактнее, чтобы не платить большую аренду.

Армен Погосян

Предприниматель решил установить в бокс профессиональную музыкальную систему, как в настоящем караоке-клубе. Для разработки ПО Погосян привлёк российского программиста Антона Бурдынюка, который позже стал младшим партнёром в проекте.

Комплектующие (купюроприёмник, видеокамеры) и материалы (стекло, металл) компания заказывает из Китая, а сами будки собираются в России. Для этого Погосян арендовал в Москве производственную площадку на Варшавском шоссе.

Караоке-боксы собирают вручную — «каждый винтик», подчёркивает предприниматель. В среднем на одну кабинку уходит 15 дней, обычно в производство запускают партию из 20 штук.

Площадь бокса — 1,7 м². Будка оснащена караоке-машиной, видеокамерой, тачскрином, купюроприёмником и наушниками. Установленная внутри ультрафиолетовая лампа обрабатывает микрофон после каждого сеанса.

Себестоимость караоке-бокса составляет от 450 до 500 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Например, уличные варианты с защитой от дождя и ветра дороже обычных на 20%.

Караоке-машина стоит около 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей уходит на изготовление каркаса бокса, остальные расходы приходятся на камеры, купюроприёмники и другую «начинку».

Как работает Bellis Karaoke Box

Будка всегда открыта, прохожие могут зайти внутрь и прочитать правила пользования и тарифы. Порядок действий пользователя примерно таков:

  • Заходит в звуконепроницаемую кабину, оборудованную сенсорным экраном, двумя высокими стульями, двумя парами наушников, двумя микрофонами и кондиционером.
  • Выбирает песню в базе из 35 тысяч композиций на русском и английском языках.
  • Оплачивает — есть наличный и безналичный расчёт.
  • При желании включает запись своего исполнения: в конце на экране появится QR-код, по которому можно скачать песню.

Караоке-машина оснащена технологией обработки голоса: можно изменить тональность, добавить эффекты и поменять темп.

Исполнители могут сохранять спетые песни в приложении Bellis Box: там есть опция прослушивания записей, ещё ими можно делиться с друзьями в соцсетях.

По словам Погосяна, 80% пользователей предпочитают расплачиваться картой. Наличные деньги из караоке-боксов собирает сотрудник из команды проекта.

Первый год и запуск

Армен Погосян (второй слева) и команда

Первоначальные инвестиции в проект составили $150 тысяч. В первый год в команде было пять человек:

  • Учредитель Армен Погосян.
  • Его супруга Инна Маркарян — гендиректор и ответственная за маркетинг.
  • Главный разработчик Антон Бурдынюк.
  • Специалист, который отвечал за ведение всех расчётов.
  • Управляющий.

Каждый месяц на зарплаты уходило 200–300 тысяч рублей. Основные расходы приходились на монтажные работы, аренду, гарантийные взносы торговым центрам и тесты, чтобы улучшить боксы.

На маркетинг компания тратила не больше 100 тысяч рублей в месяц. Деньги шли на продвижение в «Яндексе» и таргетированную рекламу в Facebook и Instagram.

Очередь в караоке-бокс на корпоративном мероприятии Mail.ru Group в яхт-клубе «Адмирал»

Летом 2019 года караоке-боксы впервые поставили на корпоративном мероприятии, заказчиком стала Mail.ru Group. Договориться с компанией удалось благодаря личным связям жены Погосяна.

У кабинок образовались огромные очереди, которые не прекращались до позднего вечера. Так мы поняли, что идём в правильном направлении и что наша аудитория — это не только подростки, но и взрослые, которые стесняются петь в караоке-клубах. Однако в закрытый бокс, где их никто не услышит, пойдут с удовольствием.

Армен Погосян

В ноябре 2019 года команда Погосяна поставила первые караоке-боксы в торговых центрах Москвы, тогда же начали развивать франшизу. Но первый год компания работала в минус.

Как искали локации

Погосян говорит, что сначала сам ‎‎‎‎ходил по торговым центрам и рассказывал про проект. ‎‎‎‎Аренда места в ТЦ стоит от 10 до 30 тысяч рублей в месяц в зависимости места.

Бизнесмен считает, что торговые центры — не самая перспективная площадка. Сейчас команда сосредоточилась на поиске уличных локаций. Договориться с городом, по словам Погосяна, проблематично: в Москве, в отличие от регионов, результата пока не добились.

‎‎Торговые центры работают до 22 часов, а наши гости приходят после 18-19 часов. Уличные точки — выход из ситуации. Мы протестировали эту идею, когда началась пандемия. Торговые центры закрылись, мы начали ставить наши боксы на крымских курортах и увидели, что размах здесь гораздо больше.

Армен Погосян

Ещё одно потенциально удачное место — аэропорты. Караоке-боксы уже стоят в сочинском аэропорту, в июле они появятся во «Внуково». Также на рассмотрении две-три локации в «Домодедово».

Интересны Погосяну и рестораны быстрого питания. До пандемии он успел посотрудничать с KFC: в точке у метро «Авиамоторная» в Москве стоит брендированный караоке-бокс.

Аудитория

Аудитория караоке-боксов — это молодые люди от 15 до 30 лет. В Москве больше поёт молодёжь, в регионах публика старше. При этом женщины заказывают песни чаще, чем мужчины.

В каждом регионе свои хит-парады: в Москве и Санкт-Петербурге чаще всего выбирают Моргенштерна и Клаву Коку. В регионах, например Новосибирске и Краснодаре, поют Успенскую, Басту и Лепса. Песня ‎‎«Батарейка» группы ‎‎«Жуки» — одна из самых популярных на курортах Краснодарского края.

Доходы и расходы

Одна песня в Bellis Karaoke Box стоит 100 рублей — это фиксированная цена. Можно арендовать бокс на 30 минут за 500 рублей, тогда количество композиций не ограничено.

В среднем заказывают от трёх до пяти песен, средний чек — 300—500 рублей. На курортах сумма больше, чем в столице: отдыхающие могут взять с собой в будку бутылку вина и провести там целый час, объясняет Погосян.

«В плюс мы начали выходить в 2020 году, как ни странно, благодаря Краснодарскому краю», отметил Погосян. В 2021 году 140 караоке-боксов компании стоят в 15 российских городах. По собственным данным, ими ежедневно пользуются 2000 человек.

Предприниматель пока не окупил вложения в проект — суммарно это около $1,5 млн. Первый год Bellis Karaoke Box закончила в минусе.

В 2020 году оборот компании составил 54 млн рублей, чистая прибыль — 27 млн рублей.

Заработанные средства Погосян вкладывает в развитие бизнеса. Летом 2021-го деньги в основном уходят на маркетинг.

Структура ежемесячных операционных расходов выглядит так:

  • Зарплатный фонд — около 1,5 млн рублей.

  • Расходы на маркетинг — от 300 до 500 тысяч рублей.

  • Аренда производства и склада — 200 тысяч рублей.

  • Аренда мест, где находятся боксы — около 1,5 млн рублей (ежемесячно прибавляется по пять-шесть точек).
  • Гарантийные взносы в ТЦ для каждой новой точки: ежемесячная аренда в двойном размере, это примерно 60 тысяч рублей на весь период.

На налоги уходит примерно 6% всей выручки. Также каждый месяц компания тратит на транспорт и аренду серверов для хранения записей пользователей. Точную сумму этих расходов Погосян не раскрыл.

На разработку приложения Bellis Box, где пользователи могут делиться своими песнями, Погосян потратил около 5 млн рублей. Сначала им занималась команда на аутсорсе, потом в штат наняли собственных разработчиков.

Часть команды проекта

По данным на июнь 2021 года, в проекте работают примерно 20 человек: четыре разработчика, управляющий проектом, SMM-специалист, руководитель отдела развития, руководитель отдела продаж и менеджеры. На производстве также заняты несколько сборщиков.

По словам Погосяна, преимущество его бизнеса в том, что он позволяет работать с минимальной командой. Особенно это важно для технической поддержки боксов в других городах.

Мы поставили бокс в Казани или Ростове, и у нас нет необходимости держать человека, который будет стоять и смотреть за ним. Бокс работает автономно, мы просто следим за техническим состоянием и качеством уборки с помощью камер.

Армен Погосян

На всех точках находят техников и уборщиков, в основном это сотрудники арендодателя. Уборщик получает в среднем 2000 рублей в месяц, техник — 2000—3000 рублей. Как отмечает Погосян, боксы ломаются редко, поэтому не доставляют больших хлопот. Ежедневную уборку и дезинфекцию проводят во всех точках.

Франшиза

Бизнес развивается в том числе и по франшизной модели, но с ней особых перспектив Погосян пока не связывает. ‎‎«Мы не ищем потенциальных франчайзи, в основном они находят нас сами», — подчёркивает он.

Наш бизнес не зависит от продаж будок. Кроме того, мы трезво оцениваем экономическую ситуацию: люди сейчас не готовы вкладывать в дорогостоящее оборудование, у них просто нет на это денег.

Армен Погосян

В месяц Bellis Karaoke Box продаёт три-четыре будки. Цена аппарата для торговых центров и офисов — 850 тысяч рублей, уличный бокс стоит 900 тысяч рублей. Для покупателей нескольких кабинок компания делает скидки.

Паушального взноса нет, франчайзи отчисляют ежемесячно 12% от выручки. Эти деньги Погосян направляет на техническую и программную поддержку, единый колл-центр и маркетинг.

Планы

Армен Погосян рядом с Bellis Karaoke Box

Погосян считает, что с приходом пляжного сезона число клиентов вырастет до 6000—8000 человек в день. Надежды предпринимателя связаны с курортами российского юга. По словам Погосяна, пандемия дала толчок бизнесу.

Компания планирует выводить свой продукт за рубеж — и уже получает предложения из стран СНГ, например, Казахстана и Армении. Бизнесмену также интересны европейские курорты, а в перспективе Погосян надеется вывести свой продукт в Лос-Анджелес, Филадельфию и Майами.

В 2021 году компания планирует больше вкладывать в продвижение, в том числе в TikTok. В отдалённых планах предпринимателя — развитие собственного лейбла, поиск талантов по всему миру и их продвижение.

Каждый месяц в мобильном приложении Bellis Box команда Погосяна разыгрывает по 20 тысяч рублей в четырёх номинациях: «поп», «рэп», «рок» и «шансон». Участники конкурса записывают своё исполнение в караоке-кабинке и публикуют запись в приложении, лучшего выбирают пользователи.

Скриншот приложения Bellis Box

«В нашем приложении есть очень талантливые люди. Они часто не подозревают, насколько их собственное исполнение хитов — выдающееся», — говорит Армен Погосян.

#стартапы #vcru_spotify #музыка

2 2 комментария
6
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Алена Зеленина", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430","vcru_spotify"], "comments": 2, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 260750, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 22 Jun 2021 17:35:44 +0300", "is_special": false }
Рассказываем о музыке
В контексте бизнеса, технологий и историй предпринимателей
Читать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Anton Sharonov

3

Захотелось спеть в караоке.

Ответить

Stas

0

Интересно как решён вопрос с авторскими правами на песни?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
КРОК
Уроки 2020 года или как мы выросли в два раза быстрее рынка
0 Обсудить
16
Финансы
Ilya Pestov
Декаданс венчурного капитала: как взращиваются современные «единороги»

DoorDash предлагал клиентам пиццу за $16 из ресторана, где она стоит $24. Сервис проката самокатов Bird терял $27 на каждые заработанные $10. Примеров компаний, предоставляющих субсидируемый инвесторами сервис, масса: Uber, WeWork, Airbnb и другие. Весь их «дисрапшн» — продажа доллара за полцены.

40 40 комментариев
85
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Маша Цепелева
Сервис Pump запустил подписку на бензин и заправку без участия водителя в Москве, Петербурге и Сочи Статьи редакции

Количество бензина в баке контролируют датчики, а заливает топливо заправщик.

194 194 комментария
66
Техника
Nazigul Jusupova
Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года Статьи редакции

После выхода спутников на рабочую орбиту компания начнёт переговоры о предоставлении услуг со странами.

86 86 комментариев
25
Seagate Russia
Бекап всему голова: как сохранять, чтобы потом не восстанавливать
0 Обсудить
0
Истории
Евгений Делюкин
NYT: руководители Google уходят из-за главы компании Сундара Пичаи — он медлит, не рискует и зациклен на мнении общества Статьи редакции

«Ещё никогда не было так легко убедить руководителей Google отказаться от стабильной семизначной зарплаты ради возможности работать в другом месте», — говорят в Кремниевой Долине.

Сундар Пичаи The Verge
7 7 комментариев
31
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Опять сгорели дедлайны, хотя ты распланировал весь день?
0 Обсудить
0
Checkaso
Кейс. Как увеличить конверсию приложения на 6,3% за счет графического ASO?

Показываем на примере приложения для занятий спортом, как с помощью качественной и продающей графики на странице в Google Play увеличить конверсию из просмотра в установку на 6,3%. Бонус: пять примеров конвертирующей графики.

0 Обсудить
6
Московский акселератор
ТМК и Агентство инноваций Москвы запустили акселерационную программу для московских стартапов

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Агентство инноваций Москвы запустили акселерационную программу в рамках трека «Московского акселератора» PipeIndustryTech.

0 Обсудить
0
Личный опыт
Битрикс24
Сооснователь «Самоката» — о первых деньгах, армейском опыте, конкуренции между сервисами и транспорте курьеров

Вячеслав Бочаров окончил военно-финансовое училище, два года отслужил по контракту в Чечне, а потом ушел в ритейл и логистику — работать с «Магнитом» и «Почтой России». Теперь он развивает свой стартап, оборот которого за прошлый год — 9,7 млрд рублей.

44 44 комментария
37
Еда
Евгения Евсеева
McDonald's запустил свой первый двусторонний «МакАвто» — для праворульных и леворульных машин Статьи редакции

Он открылся в Хабаровске.

McDonald's
0 Обсудить
Больше статей
Комментарии

Екатерина

В Москве запретят ходить в кафе…

Николай Кузнецов

Как вернуть VPN в браузере Opera?

Екатерина

В Москве запретят ходить в кафе…

Артём Родионов

Независимая лаборатория не…

Stas

«Есть стереотип, что надо…

Pavel Natalia…

В Москве запретят ходить в кафе…

Silverjohn

Citilink ввёл в заблуждение при…

Владислав

В Москве запретят ходить в кафе…

Nikitinz

Независимая лаборатория не…

Denis Smirnov

Toyota показала…

colorless

В Москве запретят ходить в кафе…

Kat

В Москве запретят ходить в кафе…

evilnw

В Москве запретят ходить в кафе…

Лев Щенин

«Текучка такая…», или что мы…

Igor Sergeevich

Независимая лаборатория не…

Dmitry Mok

В Москве запретят ходить в кафе…

Екатерина

В Москве запретят ходить в кафе…

Канацкий Пограмист

Декаданс венчурного капитала…

Pavel Natalia…

В Москве запретят ходить в кафе…

Илья М

В Москве запретят ходить в кафе…
null