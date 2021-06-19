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Таня Боброва

В Петербурге новые ограничения: закроют аттракционы, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции

Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов после рекомендаций главного санитарного врача.

  • С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
  • С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.
  • С этого же числа на конгрессно-выставочные и иные мероприятия численностью более 75 человек, которые согласовывает комитет по промышленной политике, можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей не может превышать 500 человек.
  • С 22 июня водный транспорт сможет работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности». Его форму до 21 июня обновит комитет по транспорту.
  • Беглов также распорядился вакцинировать 65% сотрудников органов власти, госучреждений и ГУПов до 15 августа.

С 17 июня в Петербурге уже ужесточали меры из-за Covid-19: временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения.

#новость #третьяволна #санктпетербург

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11 11 комментариев
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11 комментариев
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Иван Шеметов

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А если корона прикончит 50 процентов населения хаты подешевеют? А то хочется себе студию метров 10 хотя бв

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Исполнительный спрей

Иван
4

Ебать ты юморист

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Vitaliy Nechaev

Иван
0

Если выживешь... 50/50
Сможешь взять со скидкой года через 2

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Иван Шеметов

Vitaliy
0

А в какой валюте начать копить? 

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Dmitriy

Иван
2

В шекелях

Ответить

Game Topia

1

Странно только то, что сами медики не спешат прививаться, иначе зачем им проверять всех посетителей. 

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Авраамий Палицын

0

Год назад нельзя было писать, что от короновируса умирают и что заболеваемость растёт, за это полиция ловила людей в интернетах, штрафовала, заставляла опровержение снимать. Теперь все стало наоборот, говорить что от короновируса умирают можно и нужно, как и о росте заболеваемости. Что фейк ньюз а что нет как понять?

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Алексей Волосач

Авраамий
1

за это полиция ловила людей в интернетах, штрафовала, заставляла опровержение снимать.

Доказательства, пожалуйста.

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Vl Al

0

Ой, фнезапно-фнезапно опять ковидла началась. 

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Виктор Булов

0

Это какая волна по счёту?

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Dmitriy

Виктор
0

Не последняя

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Selectel
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5
Офлайн
Таня Боброва
В Петербурге новые ограничения: закроют аттракционы, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции

Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов после рекомендаций главного санитарного врача.

11 11 комментариев
4
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