Как Fetch Rewards разработали кешбек для производителей

На тему кэшбека написано так много статей, что, пожалуй, только ленивый не потрудился посвятить этой теме хотя бы пару строчек. Расскажу про сервис, который отличается от распространённой модели тем, что работает не с продавцами, а с производителями.