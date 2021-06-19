В Петербурге новые ограничения: закроют аттракционы, введут обязательную вакцинацию минимум 65% госслужащих Статьи редакции
Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов после рекомендаций главного санитарного врача.
- С 20 июня в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» — до 1000 человек.
- С 21 июня запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы.
- С этого же числа на конгрессно-выставочные и иные мероприятия численностью более 75 человек, которые согласовывает комитет по промышленной политике, можно будет пройти только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей не может превышать 500 человек.
- С 22 июня водный транспорт сможет работать только «при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности». Его форму до 21 июня обновит комитет по транспорту.
- Беглов также распорядился вакцинировать 65% сотрудников органов власти, госучреждений и ГУПов до 15 августа.
С 17 июня в Петербурге уже ужесточали меры из-за Covid-19: временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения.
А если корона прикончит 50 процентов населения хаты подешевеют? А то хочется себе студию метров 10 хотя бв
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Странно только то, что сами медики не спешат прививаться, иначе зачем им проверять всех посетителей.
Год назад нельзя было писать, что от короновируса умирают и что заболеваемость растёт, за это полиция ловила людей в интернетах, штрафовала, заставляла опровержение снимать. Теперь все стало наоборот, говорить что от короновируса умирают можно и нужно, как и о росте заболеваемости. Что фейк ньюз а что нет как понять?
за это полиция ловила людей в интернетах, штрафовала, заставляла опровержение снимать.
Доказательства, пожалуйста.
Это какая волна по счёту?
Настроить автопилот квадрокоптера и запрограммировать коллаборативного робота проще с виртуальными серверами.
Постановление городского правительства подписал губернатор Александр Беглов после рекомендаций главного санитарного врача.
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