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TJ

Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару Статьи редакции

И не работать на открытом воздухе.

23 23 комментария
1708 просмотров

Роспотребнадзор выпустил инструкции для россиян, которые работают в условиях жары.

Сократить рабочий день в помещении рекомендуют при следующих условиях:

  • на один час — если температура выросла до +28,5 градусов;
  • на два часа — если она выше +29;
  • на четыре часа — если выше +30,5.

Во время работ на улице рекомендации такие:

  • если температура выше +32,5 градуса, то работать по 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в прохладном помещении;
  • в спецодежде — работать на жаре не дольше четырёх-пяти часов, без спецодежды — полтора-два часа.

20 июня в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, к среде ожидают температуру до +36 градусов, что может стать рекордом за 120 лет.

#новости #роспотребнадзор

23 23 комментария
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23 комментария
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Aleksandr Denisevich

11

Это же обычные требования по охране труда

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Катерина Новикова

Aleksandr
7

На которые многие дружно забивают)

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Вадим Демидов

Катерина
7

В смысле многие? Вообще кладут на них.

Ответить

Катерина

Вадим
0

Из тех работодателей, с которыми сталкивалась я, никто не соблюдал: столы, стулья некорректных параметров и многое другое. Но я же не могу за всех остальных говорить, поэтому пишу не "все", а "многие", чтоб не преувеличивать) Возможно, кто-то да соблюдает)

Ответить

Amanda Ramirez

4

А можно вообще не работать? мне слишком жарко)))) 

Ответить

Катерина Новикова

Amanda
1

Можно. Не недадутденяк 😬

Ответить

Amanda Ramirez

Катерина
1

я об этом не подумала)))))) 

Ответить

Катерина

Amanda
0

Сложно жить)))

Ответить

MEGAtraXXXer666

4

Работодатели уже успели положить на это)))))))))))))

(не все конечно, наверно)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

4

на четыре часа — если выше +30,5.

Работодатели:

Ответить

Для закладок

1

 +36 градусов

Что тут аномального? Неженки

Ответить

Antsiforov Stanislav

Для
1

+36 для Ташкента или Балканабада не критично. А для Москвы +36 - это звиздос. 

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Миша Магадан

2

вроде это без всякого надзора где-то в ТК (или где там) записано

Ответить

Sasha Guseinov

2

И оплачивать это время конечно же никто не будет. Соотвественно идея полная херня. Люди и так крохи получают, так сейчас будут недополучать.

Ответить

Andrei Mesherjakov

0

Я кайфую с нашего РПН. Неужели они не понимают что в большинстве случаев все это не работает. Только народ бесполезно возникать начинает, ловить надежду что сейчас ИПшник их на 4 часа раньше домой отправит

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Nikolai Erovenko

Andrei
1

все что нужно знать об отношениях ИП хозяина к народу

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Участковый велосипед

Nikolai
0

С этим и начали бороться на гос уровне. Дальше пару проверок и ... вот тут самый главный вопрос у меня. Штрафовать смысла нет этот штраф ляжет на плечи сотрудников равномерно. Так что с нетерпением жду развития истории.

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Igor

Andrei
0

А, типа лучше вообще узаконить каторжные условия? И ещё в трудовой кодекс кандалы и телесные наказания прописать

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Andrei Mesherjakov

Igor
0

Нет конечно. Лучше сделать нормальные суды, чтобы законы работали.

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Андрей Деревянко

1

С улицей ещё понятно, а в офисе - выгоднее кондиционер поставить

Ответить

Алексей К

1

Астрахань расходится по домам ))) Странно, почему все нормы пишутся под среднюю полосу России. Вот например, тонировка. В МСК без нее можно вполне обходиться. На юге после нескольких часов на +40 в машине печка.

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Black Jack

0

Сократить рабочий день из-за жары и всем на жару пить пиво и готовить шашлыки.

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Саксаганска Злата

0

Рекомендация хорошая, но работодатели не прислушаются)

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