Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день в жару Статьи редакции
И не работать на открытом воздухе.
Роспотребнадзор выпустил инструкции для россиян, которые работают в условиях жары.
Сократить рабочий день в помещении рекомендуют при следующих условиях:
- на один час — если температура выросла до +28,5 градусов;
- на два часа — если она выше +29;
- на четыре часа — если выше +30,5.
Во время работ на улице рекомендации такие:
- если температура выше +32,5 градуса, то работать по 15-20 минут с перерывом 10-12 минут в прохладном помещении;
- в спецодежде — работать на жаре не дольше четырёх-пяти часов, без спецодежды — полтора-два часа.
20 июня в Московском регионе ввели «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, к среде ожидают температуру до +36 градусов, что может стать рекордом за 120 лет.
Это же обычные требования по охране труда
На которые многие дружно забивают)
В смысле многие? Вообще кладут на них.
А можно вообще не работать? мне слишком жарко))))
Можно. Не недадутденяк 😬
я об этом не подумала))))))
Работодатели уже успели положить на это)))))))))))))
(не все конечно, наверно)
+36 градусов
Что тут аномального? Неженки
+36 для Ташкента или Балканабада не критично. А для Москвы +36 - это звиздос.
И оплачивать это время конечно же никто не будет. Соотвественно идея полная херня. Люди и так крохи получают, так сейчас будут недополучать.
Я кайфую с нашего РПН. Неужели они не понимают что в большинстве случаев все это не работает. Только народ бесполезно возникать начинает, ловить надежду что сейчас ИПшник их на 4 часа раньше домой отправит
все что нужно знать об отношениях ИП хозяина к народу
Участковый велосипед
С этим и начали бороться на гос уровне. Дальше пару проверок и ... вот тут самый главный вопрос у меня. Штрафовать смысла нет этот штраф ляжет на плечи сотрудников равномерно. Так что с нетерпением жду развития истории.
Нет конечно. Лучше сделать нормальные суды, чтобы законы работали.
Астрахань расходится по домам ))) Странно, почему все нормы пишутся под среднюю полосу России. Вот например, тонировка. В МСК без нее можно вполне обходиться. На юге после нескольких часов на +40 в машине печка.
Сократить рабочий день из-за жары и всем на жару пить пиво и готовить шашлыки.
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