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Офлайн
Евгения Евсеева

Google закроет центр для стартапов и разработчиков в Лондоне — для их поддержки не нужны личные встречи Статьи редакции

Пандемия показала компании, что поддерживать стартаперов можно и в онлайне, а доступ к ресурсам и программам важнее места для сборов.

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Google решила не открывать центр, который была вынуждена закрыть из-за пандемии Covid-19.

Своё решение в компании объясняют тем, что пандемия подстегнула искать новые поддержки стартапов в онлайне — с её начала Google поддержала более 50 стартапов в Великобритании и провела обучение более 1,6 тысячи предпринимателей.

Это показало, что для поддержки начинающих компаний не нужны личные встречи. В Google пришли к выводу, что стартапам больше нужен неограниченный доступ к ресурсам, наставникам и программам, чем общее пространство в офлайне.

Здание внутри Archtalent

Теперь работа со стартапами будет строиться по примеру с США и Германией, где Google работает с командой экспертов по стартапам без физического здания.

Google открыла Campus London для команд стартапов и разработчиков в 2012 году — целью компании было ускорение развития экосистемы стартапов и создание тесного сообщества. В нём проводили мероприятия и акселераторы, а также приходили консультанты из Google, которые предлагали бесплатное наставничество.

По словам руководителя центра Эзе Видра, теперь, когда «сцена для стартапов создана», необходимость в здании отпала.

#новость #google

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