В Новгородской области жителям с 1 октября запретят ходить на работу без вакцины или ПЦР-теста Статьи редакции
Его нужно сдавать раз в неделю.
- В Новгородской области с 1 октября сотрудников будут допускать на работу только при наличии свежего теста на антитела или прохождении вакцинации. Все остальные смогут работать при условии сдачи ПЦР-теста раз в семь дней.
- Сдавать тест придётся за свой счёт, либо за счёт работодателя. Если человек не готов прививаться и у него нет справки о противопоказаниях, значит, он «должен позаботиться таким образом о тех людях, которые работают рядом с ним», заявил губернатор региона Андрей Никитин.
- На сайте правительства Новгородской области уточняется, что требования о еженедельных тестах будут действовать для предприятий гостиничного бизнеса, санаторно-курортных, пассажирского транспорта, автозаправочных станций, общественного питания, туризма, розничной торговли и других, в которых переболели или вакцинировались менее 60% работников. Для бюджетных организаций — 100%.
- По информации властей Новгородской области, с начала пандемии в регионе выявили 31,7 тысячи заразившихся Covid-19. Их них 859 человек до сих пор болеют, еще 182 человека умерли. Рост заболеваемости в регионе за последнюю неделю составил 16%.
Лепота!
Предупреждали все сколько-нибудь разумные люди: "будете носить тряпки — будут принудительные уколы и собачьи паспорта".
Тряпки послушно носили, дома послушно сидели ("всего две недельки, сгладить кривую!"), запугивания ковидобесов слушали - и вот закономерный результат.
Мда уж, что тут скажешь ..... помню, многие посмеивались и говорили, что такие люди РенТВ пересмотрели, интересно, что теперь думают? Хотя...... к сожалению, и теперь хватает достаточно идиотов, ой, простите, «сознательных, грамотных граждан» которые до сих пор верят в этот цирк, достаточно посмотреть кто минусует антимасочные и антивакцинные комменты 😕
Самый жир будет года через полтора - когда станет ясно, что принуждают ширяться раз в полгода, включая детей и беременных.
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Именно так и будет!
Спасали жизни, носили намордник, сидели дома, слушали вопли ковидобесов?
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ПОЛУЧАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ.
Да, читала. Только сам Песков имеет особый иммунитет (с его слов в том же интервью) ему вакцинироваться не надо 😂😂😂😂
К сожалению, многие не понимали... Может хотя бы сейчас люди поймут, к чему идет. Ковидобесы даже планов уже не скрывают, собрались колоть каждые полгода, для поддержания уровня антител, уже на подростках собрались вакцину испытывать. В Израиле ковидный паспорт на полгода тоже. Просто раз откупиться подделкой не получится, постоянно придется или колоть или платить, и то если лавки не прикроют.
"Прогрессивные" желающие насильно всех отвакцинировать и отказаться от базовых прав во имя святой безопасности, хоть бы задумались, что вы и себя этих прав лишите. Вот вы уверены, что в другой раз вам понравится их решение?
—- хоть бы задумались, что вы и себя этих прав лишите. Вот вы уверены, что в другой раз вам понравится их решение?
Золотые слова. Но ковидобесы не способны думать на шаг вперед.
Разрушить полностью систему законов и прав, построить чудовищную карательную машину - ради спасения от гриппа?
ЛЕГКО!
Как же эти клоуны надоели! Геноцид устраивают и подают это под видом, что человек сам виноват раз отдаёт себе отчёт об ответсвенности за своё здоровье. Почему никто из «них» не берет на себя ответственность за последствия от вакцины? Суд и трибунал нужен таким чинушам. От Москвы до Камчатки.
Одной совести не хватит на всех мракобесов. Найдутся Светлые люди с нужными возможностями!
чтобы судить, судье вакцинироваться придется
Не уверен, что это в полной мере законно. Насколько я понимаю, отказ от вакцинации является основанием для отстранения только в случае постановления от властей или санитарных врачей (плановая вакцинация по эпидемическим показаниям). Особые условия допуска к работе при отказе от вакцинации - это что-то новенькое, кажется.
Это вообще не законно
Вообще к этому все и шло изначально
Да оно-то понятно, что "обязательная" (добровольно-принудительная) вакцинация была неизбежна рано или поздно. Другой вопрос, что инструменты для склонения сотрудника к вакцинации в законе уже есть, и именно их сейчас задействуют регионы. К чему нужны дополнительные меры наподобие еженедельных тестов, которые к тому же не упомянуты ни в 76-ТК, ни в 157-ФЗ, пока неясно. Думаю, от этой инициативы откажутся - она ничем не мотивирована и нецелесообразна.
Почему не ясно? Очень даже понятно, если сотрудника обяжут сдавать еженедельно!!! тест, да ещё и за его счёт, то на долго сотрудника не хватит 🤷🏼♀️ придётся либо увольняться, либо делать прививку. Это иллюзия выбора, которого на самом деле нет
Вы меня не поняли. Уже существующий в законе порядок и так в достаточной степени ставит человека перед простым выбором: либо вакцинируйся, либо предоставь противопоказания/медотвод/антитела, либо сиди без з/п. Учитывая, что в регионах на Госуслугах уже упал сервис записи на вакцинацию, дополнительные стимулы, в общем-то, не нужны.
Вот мы и дожили до дня, когда комментарии антипрививочников и ковид-диссидентов набирают плюсы даже на VC 🤦♀️
Самый жир будет года через полтора - когда станет ясно, что принуждают ширяться раз в полгода, включая детей и беременных.
.
Именно так и будет!
Спасали жизни, носили намордник, сидели дома, слушали вопли ковидобесов?
.
ПОЛУЧАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ.
Так они и не пойдут. Мол: «все-равно нет прививки, че я буду работу искать». У нас и так страна тунеядцев, а теперь ещё одна причина не выйти на работу.
Следующий шаг будет запрет появляться в общественных местах, а потом и вовсе выходить из дома тому, кто без вакцины
Да уже итак побежали все вакцинироваться.Сегодня, на Госуслугах в Москве и области на вакцинацию не записаться, все висит или вылетает по тайм-ауту, DevOps зря зарплату получает.
Ну всё же предельно очевидно. Произвели, надо сбывать. Я с самого начала говорил, что, всех со временем заставят! Мне вон скажи, что летать без вакцины нельзя, и я побегу!
В Новгородской области жителям запретят ходить
Ну, если подумать, а куда в этой Новгородской области вообще есть смысл ходить и зачем?
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Его нужно сдавать раз в неделю.