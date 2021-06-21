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Евгения Евсеева

В Новгородской области жителям с 1 октября запретят ходить на работу без вакцины или ПЦР-теста Статьи редакции

Его нужно сдавать раз в неделю.

  • В Новгородской области с 1 октября сотрудников будут допускать на работу только при наличии свежего теста на антитела или прохождении вакцинации. Все остальные смогут работать при условии сдачи ПЦР-теста раз в семь дней.
  • Сдавать тест придётся за свой счёт, либо за счёт работодателя. Если человек не готов прививаться и у него нет справки о противопоказаниях, значит, он «должен позаботиться таким образом о тех людях, которые работают рядом с ним», заявил губернатор региона Андрей Никитин.
  • На сайте правительства Новгородской области уточняется, что требования о еженедельных тестах будут действовать для предприятий гостиничного бизнеса, санаторно-курортных, пассажирского транспорта, автозаправочных станций, общественного питания, туризма, розничной торговли и других, в которых переболели или вакцинировались менее 60% работников. Для бюджетных организаций — 100%.
  • По информации властей Новгородской области, с начала пандемии в регионе выявили 31,7 тысячи заразившихся Covid-19. Их них 859 человек до сих пор болеют, еще 182 человека умерли. Рост заболеваемости в регионе за последнюю неделю составил 16%.

#новость #covid19 #третьяволна

1677 просмотров
37 37 комментариев
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Fedor Ngun

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Лепота! 
Предупреждали все сколько-нибудь разумные люди: "будете носить тряпки — будут принудительные уколы и собачьи паспорта".
Тряпки послушно носили, дома послушно сидели ("всего две недельки, сгладить кривую!"), запугивания ковидобесов слушали - и вот закономерный результат.

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Alex Chepkasov

Fedor
4

Согласен!!! Суд, трибунал за геноцид населения!

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Оксана Вихрова

Fedor
0

Мда уж, что тут скажешь ..... помню, многие посмеивались и говорили, что такие люди РенТВ пересмотрели, интересно, что теперь думают? Хотя...... к сожалению, и теперь хватает достаточно идиотов, ой, простите, «сознательных, грамотных граждан» которые до сих пор верят в этот цирк, достаточно посмотреть кто минусует антимасочные и антивакцинные комменты 😕

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Fedor Ngun

Оксана
3

Самый жир будет года через полтора - когда станет ясно, что принуждают ширяться раз в полгода, включая детей и беременных.
.
Именно так и будет!
Спасали жизни, носили намордник, сидели дома, слушали вопли ковидобесов?
.
ПОЛУЧАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ.

Ответить

Александр

Fedor
2

Так уже. "Ревакцинация от коронавируса в России «неизбежна», заявил Песков."
Шприцеваться, шприцеваться и еще раз шприцеваться, товагищи!

Ответить

Оксана Вихрова

Алексан…
1

Да, читала. Только сам Песков имеет особый иммунитет (с его слов в том же интервью) ему вакцинироваться не надо 😂😂😂😂

Ответить

Anna Fyrsova

Fedor
1

К сожалению, многие не понимали... Может хотя бы сейчас люди поймут, к чему идет. Ковидобесы даже планов уже не скрывают, собрались колоть каждые полгода, для поддержания уровня антител, уже на подростках собрались вакцину испытывать. В Израиле ковидный паспорт на полгода тоже. Просто раз откупиться подделкой не получится, постоянно придется или колоть или платить, и то если лавки не прикроют.
    "Прогрессивные" желающие насильно всех отвакцинировать и отказаться от базовых прав во имя святой безопасности, хоть бы задумались, что вы и себя этих прав лишите. Вот вы уверены, что в другой раз вам понравится их решение? 

Ответить

Fedor Ngun

Anna
0

—- хоть бы задумались, что вы и себя этих прав лишите. Вот вы уверены, что в другой раз вам понравится их решение?

Золотые слова. Но ковидобесы не способны думать на шаг вперед.
Разрушить полностью систему законов и прав, построить чудовищную карательную машину - ради спасения от гриппа? 
ЛЕГКО!

Ответить

Alex Chepkasov

7

Как же эти клоуны надоели! Геноцид устраивают и подают это под видом, что человек сам виноват раз отдаёт себе отчёт об ответсвенности за своё здоровье. Почему никто из «них» не берет на себя ответственность за последствия от вакцины? Суд и трибунал нужен таким чинушам. От Москвы до Камчатки.

Ответить

A V

Alex
0

А кто судить-то будет?

Ответить

Дмитрий

A
3

Повесить всех, господь узнаёт своих

Ответить

Alex Chepkasov

A
0

Одной совести не хватит на всех мракобесов. Найдутся Светлые люди с нужными возможностями!

Ответить

Mike Berdiev

A
0

чтобы судить, судье вакцинироваться придется 

Ответить

Александр

Mike
0

Нет. Судью судить нельзя, а потому он спокойно может нарушать, что захочет. Ну, без крайностей, конечно.

Ответить

Марк Бережной

7

Не уверен, что это в полной мере законно. Насколько я понимаю, отказ от вакцинации является основанием для отстранения только в случае постановления от властей или санитарных врачей (плановая вакцинация по эпидемическим показаниям). Особые условия допуска к работе при отказе от вакцинации - это что-то новенькое, кажется.

Ответить

Сергей Щукин

Марк
3

Это вообще не законно

https://www.garant.ru/news/1454135/

Ответить

Оксана Вихрова

Сергей
3

Ну перепишут закон завтра, будет законно ....

Ответить

Игорь

Сергей
0

Это законно если есть постановление главного государственного санитарного врача. Ему федеральный закон такие полномочия даёт. А Минтруд недавно подтвердил правомерность отстранения от работы без прививки (лишь там где есть постановление главного врача).

Ответить

Оксана Вихрова

Марк
0

Вообще к этому все и шло изначально

Ответить

Марк Бережной

Оксана
1

Да оно-то понятно, что "обязательная" (добровольно-принудительная) вакцинация была неизбежна рано или поздно. Другой вопрос, что инструменты для склонения сотрудника к вакцинации в законе уже есть, и именно их сейчас задействуют регионы. К чему нужны дополнительные меры наподобие еженедельных тестов, которые к тому же не упомянуты ни в 76-ТК, ни в 157-ФЗ, пока неясно. Думаю, от этой инициативы откажутся - она ничем не мотивирована и нецелесообразна. 

Ответить

Оксана Вихрова

Марк
0

Почему не ясно? Очень даже понятно, если сотрудника обяжут сдавать еженедельно!!! тест, да ещё и за его счёт, то на долго сотрудника не хватит 🤷🏼‍♀️ придётся либо увольняться, либо делать прививку. Это иллюзия выбора, которого на самом деле нет

Ответить

Марк Бережной

Оксана
1

Вы меня не поняли. Уже существующий в законе порядок и так в достаточной степени ставит человека перед простым выбором: либо вакцинируйся, либо предоставь противопоказания/медотвод/антитела, либо сиди без з/п. Учитывая, что в регионах на Госуслугах уже упал сервис записи на вакцинацию, дополнительные стимулы, в общем-то, не нужны. 

Ответить

Игорь

Марк
0

Да. Обязательная вакцинация может быть введена лишь главным государственным санитарным врачом путем вынесения соответствующего постановления. А руководство региона не имеет полномочия такое вводить, только региональный главный врач.

Ответить

Александр Вербицкий

Игорь
0

Но руководству региона немножко похуй.

Ответить

Александр

–1

Вот мы и дожили до дня, когда комментарии антипрививочников и ковид-диссидентов набирают плюсы даже на VC 🤦‍♀️

Ответить

Kat

Александр
3

ататата, толи дело сидеть дома, носить тряпки, колоть в себя экспериментальные лекарства и у каждой помойки сканить паспорт вакцинации гордо. Вот это жизнь так жизнь 

Ответить

Fedor Ngun

Александр
1

Самый жир будет года через полтора - когда станет ясно, что принуждают ширяться раз в полгода, включая детей и беременных.
.
Именно так и будет!
Спасали жизни, носили намордник, сидели дома, слушали вопли ковидобесов?
.
ПОЛУЧАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ.

Ответить

Антон Волков

5

"кто не сдаст 100 рублей на охрану, того не пустим в школу"

Ответить

Александр Алмазов

4

Затянули. Думал быстрей введут)

Ответить

Vladimir Chyorniy

2

Так они и не пойдут. Мол: «все-равно нет прививки, че я буду работу искать». У нас и так страна тунеядцев, а теперь ещё одна причина не выйти на работу.

Ответить

Оксана Вихрова

Vladimir
2

Следующий шаг будет запрет появляться в общественных местах, а потом и вовсе выходить из дома тому, кто без вакцины

Ответить

A V

1

Да уже итак побежали все вакцинироваться.Сегодня, на Госуслугах в Москве и области на вакцинацию не записаться, все висит или вылетает по тайм-ауту, DevOps зря зарплату получает.

Ответить

Дима Черепанов

1

Ну всё же предельно очевидно. Произвели, надо сбывать. Я с самого начала говорил, что, всех со временем заставят! Мне вон скажи, что летать без вакцины нельзя, и я побегу!

Ответить

Эдуард Гладышев

0

В Новгородской области жителям запретят ходить

Ответить

Александр Вербицкий

Эдуард
0

Ну, если подумать, а куда в этой Новгородской области вообще есть смысл ходить и зачем?

Ответить

Andrey Fedorov

0

А голосовать без прививки / справки можно будет?

Ответить

Katty Rebel

–1

когда решили перебдеть

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