Зачем поддерживать ментальное здоровье сотрудников на фоне коронавирусных ограничений. Комментарий психолога

2021 год называют реабилитационным. Но реабилитация подразумевает возвращение к привычному, а это уже вряд ли возможно. Как это отразилось на психике сотрудников, и что делать работодателям, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым ограничениям? В этом нам помогут разобраться коуч-психолог и руководители Ростелекома.