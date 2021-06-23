Минкультуры рекомендовало ввести QR-коды при входе в кино и театры Москвы для пропуска более 500 зрителей Статьи редакции
При этом зал может быть заполнен только на 50%.
Также сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%, пишет РБК со ссылкой на Минкультуры России.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители с QR-кодом после прививки, а также граждане с антителами или отрицательным ПЦР-тестом.
QR-код можно получить с 25 июня через электронную медицинскую карту, на сайте mos.ru, ресурс ЕМИАС.инфо, «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.
Так а разве кинотеатры не закрыли?
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