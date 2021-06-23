Офлайн
Nazigul Jusupova

Минкультуры рекомендовало ввести QR-коды при входе в кино и театры Москвы для пропуска более 500 зрителей Статьи редакции

При этом зал может быть заполнен только на 50%.

Также сохраняется требование по заполняемости зала не более 50%, пишет РБК со ссылкой на Минкультуры России.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители с QR-кодом после прививки, а также граждане с антителами или отрицательным ПЦР-тестом.

QR-код можно получить с 25 июня через электронную медицинскую карту, на сайте mos.ru, ресурс ЕМИАС.инфо, «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники.

#новости #коронавирус

365 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 262246, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 15:36:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Vasiliy coconut

4

Сразу прям со спутником на лоб qr лепите , удобно

Ответить

Михаил Анюков

0

Так а разве кинотеатры не закрыли?

Ответить

Yan Varskii

Михаил
0

Растягивают удовольствие. Ща все закроются и кранты многим из МСП

Ответить

Шизоидная обезьяна

0

Пока границы открыты заебемся эти прививки ставить.

Ответить

A V

0

Очередные бредовые решения.А если меньше 500 человек, то вирус не заразный чтоли? Или он считать умеет? 😀

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Карьера
Антон Пинчук
Мнение: только плохие управленцы хотят вернуть сотрудников обратно в офис — так им проще скрывать своё безделье Статьи редакции

Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.

Пустой офис Unsplash
261 261 комментарий
121
КРОК
Уроки 2020 года, или как мы выросли в два раза быстрее рынка

Прошедший год для всех стал настоящим испытанием. Мы расскажем вам о том, как мы прошли эту полосу препятствий, помогли преодолеть ее нашим клиентам и сотрудникам и какие уроки вынесли из 2020.

1 1 комментарий
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
InfoShell
Аспирин с доставкой на дом: выбираем приложения для заказа лекарств

Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.

8 8 комментариев
2
Маркетинг
Кевин Крамник
Как я хотел стать маркетологом у астрологов: сам стал «предсказателем» и помогал людям стать лучше

Тот самый случай, когда тестовое задание превратилось в интересный и весёлый кейс.

44 44 комментария
42
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
5
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции

Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.

17 17 комментариев
13
Ростелеком
Зачем поддерживать ментальное здоровье сотрудников на фоне коронавирусных ограничений. Комментарий психолога

2021 год называют реабилитационным. Но реабилитация подразумевает возвращение к привычному, а это уже вряд ли возможно. Как это отразилось на психике сотрудников, и что делать работодателям, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым ограничениям? В этом нам помогут разобраться коуч-психолог и руководители Ростелекома.

0 Обсудить
2
Офлайн
Евгения Евсеева
Бурятия первой из регионов объявила локдаун на две недели Статьи редакции

В регионе с 27 июня по 11 июля запретят деятельность всех предприятий и введут «нерабочие дни».

29 29 комментариев
6
Маркетинг
Deltaplan Group
4 актуальных принципа бренд-строительства, или как курс на эффективность может оставить ваш бизнес без спроса

Перевод-конспект доклада об эффективности в цифровой коммерции и постпандемическом мире, презентованного на «Каннских львах».

0 Обсудить
8
Миграция
FirstVDS / FirstDEDIC
Удалёнка на Бали: зима в тропиках, корона-прайс и рыбалка на акул

Кто не мечтал хоть раз перезимовать в тропиках? Чтобы пальмы за окном, свежие фрукты на завтрак, а в выходные — прыжки с водопада и рыбалка на акул. Похоже на отличный отпуск, но что если такими могут быть рабочие будни? Наш менеджер Сергей знает об этом не понаслышке, передаём слово.

18 18 комментариев
24
Учи.ру
Зачем нужен ментор, как им стать и запустить программу менторства в компании

Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.

2 2 комментария
2
Больше статей
Комментарии

A V

Минкультуры рекомендовало…

Андрей Пилпанов

Удалёнка на Бали: зима в…

Mikhail Che

Открыли бар за 2 дня до…

Сергей Подгорный

Мнение: только плохие…

Steve Evets

Кейс: Отменить плату за…

Антон Ларченко

Сервис для знакомств Bumble…

Infinity Trap

Сервис для знакомств Bumble…

Андрей Ивченко

Мнение: только плохие…

Timur Sobolev

Мнение: только плохие…

Yan Varskii

Минкультуры рекомендовало…

Александр Якунин

Morgan Stanley перестанет…

Сергей Подгорный

Мнение: только плохие…

Андрей Ивченко

Мнение: только плохие…

VLAD

Я пытался получить дебетовую…

Andrey Osipov

«М.Видео» продает консоли…

Сергей Подгорный

Мнение: только плохие…

Шизоидная обезьяна

Минкультуры рекомендовало…

Тинькофф

Cо счета «Тинькофф» списали…

Екатерина Попова

Мнение: только плохие…
null