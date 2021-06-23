Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции
Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.
- Bumble временно закрыла офисы по всему миру, пишет BBC. Всем 700 сотрудникам рекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на себе.
- Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд приняла решение, «интуитивно почувствовав коллективное выгорание сотрудников». У Bumble был насыщенный год — он провёл IPO и увеличил количество пользователей.
- Останутся работать только несколько сотрудников службы поддержки — на случай, если у пользователей приложения возникнут проблемы. После им предоставят недельный отпуск.
- Число платных пользователей в Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за первый квартал 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.
- В феврале 2021 года сервис для знакомств Bumble вышел на биржу — он привлёк $2,2 млрд при оценке более $8 млрд. Это сделало Хёрд самой молодой self-made женщиной-миллиардером.
- В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
Интересно, как это они "интуитивно" поняли про выгорание? То есть вообще без конкретных показателей просто решение от балды?
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