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Евгения Евсеева

Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.

  • Bumble временно закрыла офисы по всему миру, пишет BBC. Всем 700 сотрудникам рекомендовали отдохнуть и сосредоточиться на себе.
  • Основательница Bumble Уитни Вулф Хёрд приняла решение, «интуитивно почувствовав коллективное выгорание сотрудников». У Bumble был насыщенный год — он провёл IPO и увеличил количество пользователей.
  • Останутся работать только несколько сотрудников службы поддержки — на случай, если у пользователей приложения возникнут проблемы. После им предоставят недельный отпуск.
  • Число платных пользователей в Bumble и Badoo, которыми также владеет Bumble, за первый квартал 2021 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.
  • В феврале 2021 года сервис для знакомств Bumble вышел на биржу — он привлёк $2,2 млрд при оценке более $8 млрд. Это сделало Хёрд самой молодой self-made женщиной-миллиардером.
  • В приложении Bumble общение могут начать только женщины. Сервис в 2014 году создала Уитни Вульф Хёрд, которая до этого занималась маркетингом в Tinder. В 2019 году предприниматель Андрей Андреев продал контроль в MagicLab, куда входит Bumble и Badoo, — всю компанию оценили в $3 млрд.
Кто такая Уитни Вульф Хёрд — основательница…
К началу 2019 года приложение с инвестициями от Badoo оценивается более чем в $1 млрд, а…
vc.ru

#новость #bumble

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Infinity Trap

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И выгорание за неделю такое "ВЖУХ" и выгорело

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Антон Ларченко

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Интересно, как это они "интуитивно" поняли про выгорание? То есть вообще без конкретных показателей просто решение от балды?

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