{"id":4099,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u0434\u0438\u0437\u0430\u0441\u0441\u0435\u043c\u0431\u043b\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0435 \u0431\u0435\u0441\u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=4099&url=https:\/\/vc.ru\/special\/psychoanalysis&hash=d33841813ceca9fc84a1c7d5d25eaaaccdc5d00debd4904d498ec081a76e329c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Маша Цепелева

В Подмосковье вслед за Москвой запретили посещать рестораны без QR-кодов и ввели другие ограничения Статьи редакции

Власти также вводят запрет на мероприятия для более чем 500 участников на открытом воздухе.

31 31 комментарий
1234 просмотров

С 24 июня вводятся новые ограничения в Подмосковье, сообщает ТАСС:

  • Запрещены мероприятия на открытом воздухе, где более 500 участников, и в помещениях — где больше 50.
  • Запрещена работа детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков.
  • Фуд-корты могут работать только навынос или доставку. На 5 м² площади летних веранд может находиться только один гость.
  • Запрещается проведение мероприятий в клубах, барах и других заведениях с 23:00 до 06:00.

В гостиницах Подмосковья смогут остановиться больше чем на три дня только туристы с прививкой, либо переболевшие, либо с отрицательным тестом на Covid-19.

С 28 июня начнут действовать дополнительные ограничения:

  • Вход в кафе и другие заведение общепита, клубы и бары только по QR-кодам. Исключение — летние веранды.
  • Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими подобными объектами

Также власти Московской области рассматривают возможность ввести пропуск по QR-кодам в общественный транспорт с 1 июля.

23 июня в Подмосковье выявлено 2323 заболевших коронавирусом за сутки, это максимальное количество с начала пандемии.

#новость #третьяволна

31 31 комментарий
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 31, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 262305, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Jun 2021 16:58:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Майнгардт

12

Значит в переполненном метро нет вируса, а на детских площадках есть... ЛОГИКА

Ответить

Ivan Pogoreloff

7

В гостиницах Подмосковья смогут остановиться больше чем на три дня только туристы с прививкой, либо переболевшие, либо с отрицательным тестом на Covid-19.

При всём уважении, но как ЭТО поможет справиться с заболеваемостью? Ну, т.е. я даже могу понять ограничение на работу ночью, но вот ЭТО зачем? Почему не полностью запретить, если нет чего-то из перечисленного? Что произойдет если постоялец проживет не 3, а 4 дня?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Ivan
5

Это поможет попилить бюджет, выделенный на вакцины, и выработать привычку у людей везде показывать QR-код, чтобы государство трекало

Ответить

Леонид Цветков

Ivan
0

Денег хочется)

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
0

Повышается оборачиваемость вирусов.

Ответить

MEGAtraXXXer666

7

QR-код из госуслуг скоро будет нужен везде, чтобы шагу без контроля сделать не мог, когда твоё лицо не смогли камеры с улицы считать. Коронавирус тут не при чем.

Ответить

Alex Konin

MEGAtraXXXer666
1

есть куда круче приспособление

Ответить

Екатерина Бальестерос

4

Совсем скоро во всех ресторанах Мск и МО

Ответить

Даниил Поляков

3

Очевидно что в течение 3 первых дней ковид не передается

Ответить

Алексей Скалий

2

Это коллапс. Все будут косить и забивать.

Ответить

Азиатский Таксист

2

Осталось запретить покупать еду без прививки и воду с колонки набирать.

Ответить

Natalie Mikhailova

0

Лучше бы общественный транспорт так ограничили.

Ответить

Sergei Timofeyev

Natalie
1

Мы услышали ваши желания, поэтому мы его отменили. Совсем!

Ответить

Andrew Muralov

Natalie
0

На 5 кв метров один пассажир. 

Ответить

Игорь Протасов

Natalie
0

⚡️Подмосковье может с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится — Минздрав региона

Ответить

Кирилл Далинин

Игорь
0

А вот за это, конечно, нужно уже пиздить.

Ответить

Дарья Смолякова

0

Все только про МСК, но что про Россию? В регионах и других городах люди тоже болеют и умирают. Ввели ограничения, но вирус распространяется не только в Москве и подмосковье. 

Ответить

Andrew Muralov

Дарья
0

В регионах не знают, что такое qr код. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

Дикую Мяту запретили в Тульской области. Грушинский - тоже отменили. Совсем

Ответить

Дарья Сазанова

Дарья
0

Ну так не ходите, не пользуйтесь.. и дальше по списку. Или вам циферки в смартфоне нужны для этого? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

Нет, куаркодэ

Ответить

Григорий Соколов

Дарья
0

Ну если Вам хочется  можете новость про локдаун в Бурятии почитать)

Ответить

Дарья Смолякова

Григорий
0

Я считаю, что Москвичи и Москва получают привилегии по защите от ковида за счет Федерации, даже СМИ только и пишут про мск и собянина, как будто других городов нет. Регионы страдают от несправедливости, не хватает мест в больницах, скорых, кислорода и отсутствие лекарств. Смерти людей в регионах не получивших помощи будут на совести москвичей. Не удивлюсь, если пандемия приведет к резкому социальному обострению из-за "мкадья" и регионы выставят счет столице.   

Ответить

Азиатский Таксист

Дарья
0

В регионах все надеется, что ваше мракобесие до нас не дойдет)

Ответить

Best Practice

0

А чем зоопарк принципиально отличается от парка? 

Ответить

Азиатский Таксист

Best
0

В зоопарк приходят посмотреть на животных, в парках скот должен быть привит

Ответить

Sergei Timofeyev

Азиатский
1

А в парк - на себе подобных? :))))

Ответить

Азиатский

Sergei
0

Именно 😁😁

Ответить

Денис Бурков

0

В 40-х годах евреям тоже желтые заезды пришивали, теперь qr когда лепят…🤦‍♂️

Ответить

Типун Понос

0

Завтра всем, кто не привился, включат отопление...

Ответить

Игорь Протасов

0

А РБК набрасывает. 
Пишет, что воз нашёл на одном из завод по производству кучу нарушений. 
Наши уже все уже опровергли 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
Карьера
Антон Пинчук
Мнение: только плохие управленцы хотят вернуть сотрудников обратно в офис — так им проще скрывать своё безделье Статьи редакции

Как удаленная работа лишает менеджеров среднего звена деятельности — в пересказе статьи гендиректора PR-компании EZPR Эда Зитрона.

Пустой офис Unsplash
307 307 комментариев
132
Офтоп
Мегаплан
Без баланса: новый способ уцелеть в хаосе задач

Делать работу в срок, выполнять план, профессионально расти, а еще проводить время с семьей, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье — сегодня модно везде успевать и процветать. Поэтому концепция баланса между работой и личной жизнью так популярна. Была, пока в 2020-м работа не пришла ко многим домой. Теперь баланс сменила интеграция.

0 Обсудить
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
5
Т1 Консалтинг
HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма

Наша компания запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Кевин Крамник
Как я хотел стать маркетологом у астрологов: сам стал «предсказателем» и помогал людям стать лучше

Тот самый случай, когда тестовое задание превратилось в интересный и весёлый кейс.

50 50 комментариев
46
Учи.ру
Зачем нужен ментор, как им стать и запустить программу менторства в компании

Учи.ру протестировал менторинг и рассказывает о совсем опыте. А заодно делимся инструкциями, памятками и рабочими материалами для ментора и менти.

3 3 комментария
2
Финансы
Маша Цепелева
ЦБ предложил ограничить инвестиции банков в экосистемы Статьи редакции

Самый жёсткий вариант — разделить банковскую и нефинасовую деятельность.

33 33 комментария
19
InfoShell
Аспирин с доставкой на дом: выбираем приложения для заказа лекарств

Взлет спроса на доставку в пандемию коснулся и фармацевтической сферы: после легализации онлайн-торговли лекарствами стало можно заказывать на дом не только одежду, еду, технику и другие привычные товары, но и безрецептурные препараты.

8 8 комментариев
2
Карьера
Евгения Евсеева
Сервис для знакомств Bumble отправит всех сотрудников в недельный отпуск для борьбы с выгоранием Статьи редакции

Компания хочет бороться со стрессом из-за прошедшего IPO и роста числа пользователей.

13 13 комментариев
8
Ростелеком
Зачем поддерживать ментальное здоровье сотрудников на фоне коронавирусных ограничений. Комментарий психолога

2021 год называют реабилитационным. Но реабилитация подразумевает возвращение к привычному, а это уже вряд ли возможно. Как это отразилось на психике сотрудников, и что делать работодателям, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым ограничениям? В этом нам помогут разобраться коуч-психолог и руководители Ростелекома.

0 Обсудить
2
Офлайн
Евгения Евсеева
Бурятия первой из регионов объявила локдаун на две недели Статьи редакции

В регионе с 27 июня по 11 июля запретят деятельность всех предприятий и введут «нерабочие дни».

44 44 комментария
8
Больше статей
Комментарии

Kirill Sidorov

В Москве разрешат работу…

Путачок

Курс биткоина и других…

Nikolay Keskinov

McDonald's запустил свой первый…

Дмитрий Истомин

Те, кто работает на дядю…

Ma Fia

Минкультуры рекомендовало…

Pavel Pavel

Минкультуры рекомендовало…

Григорий Соколов

Delivery Club до сентября…

Pavel Gorshunov

Мнение: только плохие…

Игорь Протасов

В Подмосковье вслед за Москвой…

Кирилл Далинин

В Подмосковье вслед за Москвой…

Kirill Sidorov

В Москве разрешат работу…

Дмитрий Истомин

Те, кто работает на дядю…

Yan Varskii

В Москве разрешат работу…

Маша

Мнение: только плохие…

Иван Никитин

В Москве разрешат работу…

Vladimir Mirolubow

Почему падают криптовалюты или…

Сергей Исаков

Браузер Brave от сооснователя…

Дмитрий Драгин

Starlink запланировала покрыть…

Rafa Ramazanov

Браузер Brave от сооснователя…

Alena Kaprielova

Ozon: покупатель подменил товар…
null