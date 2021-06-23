В Подмосковье вслед за Москвой запретили посещать рестораны без QR-кодов и ввели другие ограничения Статьи редакции
Власти также вводят запрет на мероприятия для более чем 500 участников на открытом воздухе.
С 24 июня вводятся новые ограничения в Подмосковье, сообщает ТАСС:
- Запрещены мероприятия на открытом воздухе, где более 500 участников, и в помещениях — где больше 50.
- Запрещена работа детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков.
- Фуд-корты могут работать только навынос или доставку. На 5 м² площади летних веранд может находиться только один гость.
- Запрещается проведение мероприятий в клубах, барах и других заведениях с 23:00 до 06:00.
В гостиницах Подмосковья смогут остановиться больше чем на три дня только туристы с прививкой, либо переболевшие, либо с отрицательным тестом на Covid-19.
С 28 июня начнут действовать дополнительные ограничения:
- Вход в кафе и другие заведение общепита, клубы и бары только по QR-кодам. Исключение — летние веранды.
- Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, беседками и другими подобными объектами
Также власти Московской области рассматривают возможность ввести пропуск по QR-кодам в общественный транспорт с 1 июля.
23 июня в Подмосковье выявлено 2323 заболевших коронавирусом за сутки, это максимальное количество с начала пандемии.
Значит в переполненном метро нет вируса, а на детских площадках есть... ЛОГИКА
В гостиницах Подмосковья смогут остановиться больше чем на три дня только туристы с прививкой, либо переболевшие, либо с отрицательным тестом на Covid-19.
При всём уважении, но как ЭТО поможет справиться с заболеваемостью? Ну, т.е. я даже могу понять ограничение на работу ночью, но вот ЭТО зачем? Почему не полностью запретить, если нет чего-то из перечисленного? Что произойдет если постоялец проживет не 3, а 4 дня?
Это поможет попилить бюджет, выделенный на вакцины, и выработать привычку у людей везде показывать QR-код, чтобы государство трекало
QR-код из госуслуг скоро будет нужен везде, чтобы шагу без контроля сделать не мог, когда твоё лицо не смогли камеры с улицы считать. Коронавирус тут не при чем.
Осталось запретить покупать еду без прививки и воду с колонки набирать.
Лучше бы общественный транспорт так ограничили.
⚡️Подмосковье может с 1 июля запретить людям без QR-кода пользоваться общественным транспортом, если ситуация с коронавирусом не улучшится — Минздрав региона
Все только про МСК, но что про Россию? В регионах и других городах люди тоже болеют и умирают. Ввели ограничения, но вирус распространяется не только в Москве и подмосковье.
Дикую Мяту запретили в Тульской области. Грушинский - тоже отменили. Совсем
Ну так не ходите, не пользуйтесь.. и дальше по списку. Или вам циферки в смартфоне нужны для этого?
Ну если Вам хочется можете новость про локдаун в Бурятии почитать)
Я считаю, что Москвичи и Москва получают привилегии по защите от ковида за счет Федерации, даже СМИ только и пишут про мск и собянина, как будто других городов нет. Регионы страдают от несправедливости, не хватает мест в больницах, скорых, кислорода и отсутствие лекарств. Смерти людей в регионах не получивших помощи будут на совести москвичей. Не удивлюсь, если пандемия приведет к резкому социальному обострению из-за "мкадья" и регионы выставят счет столице.
А чем зоопарк принципиально отличается от парка?
В зоопарк приходят посмотреть на животных, в парках скот должен быть привит
А в парк - на себе подобных? :))))
В 40-х годах евреям тоже желтые заезды пришивали, теперь qr когда лепят…🤦♂️
А РБК набрасывает.
Пишет, что воз нашёл на одном из завод по производству кучу нарушений.
Наши уже все уже опровергли
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