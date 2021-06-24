Привычки и установки, которые «убивают» вас как профессионала и человека

Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)