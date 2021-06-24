Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки» Статьи редакции
Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.
Оперштаб объяснил правила обязательно вакцинации работников сферы услуг в Москве:
- Работодатель обязан отстранить сотрудника от работы, если он не сделал прививку без противопоказаний. На время отстранения работнику не начисляется зарплата и трудовой стаж.
- Работодатель может предложить сотруднику без прививки перейти на удалённую работу. Но все сотрудники на «удалёнке» и самозанятые учитываются в общем штате для определения доли привитых.
- Если на предприятии будет менее 60% привитых работников во время проверки, его могут закрыть на 90 суток.
- Роспотребнадзор будет проводить «сплошные проверки» вакцинации на всех предприятиях.
- Требование о вакцинации 60% работников распространяется на оптовую и дистанционную торговлю.
- Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках.
- Иностранные сотрудники смогут сделать прививку в пунктах платной вакцинации. Пока такие пункты оборудуют.
Ранее власти Москвы рассказали о штрафах для предприятий за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации. ИП грозит 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
Компаниям из сферы услуг нужно к 15 июля привить работников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым.
Суки
Надо было уже давно без прививки не пускать в метро и отказывать в госпитализации. Америка уже 70% привила, а мы снова в жопе. С таким населением не удивительно. Мы, походу, понимаем только кнут и никогда не хотим включать мозги.
Прививочка начала действовать)
Кстати да, вы посмотрите на прививочников, сплошная агрессия и полная поддержка властей.
Колись этой дрянью сам.
Нет доверия к государству и к тем кто вакцину придумал.
НУ про государство я еще могу понять. Но институт Гамалеи-то при чем? Хоть почитай про него что ли.
Я почитала в Википедии, это они придумали Кагоцел. Ну-да надёжная фирма 😂
Почитал — их разработка кагоцел, например. Какие из этого я должен сделать выводы?
У меня тоже нет доверия к Государству. Но не надо смешивать теплое и круглое. Вакцина эффективна, это факт. Разработчики Спутника так то далеко не последние люди в деле разработки вакцин и их уважают во всем мире. Так что учите матчасть, а не распространяйте антипрививочный бред.
Я уколося, и многие укололись, а вот из-за таких антивакцинщиков и дальше будут вводиться противоковидные меры.
Ну вот он, закономерный результат.
"Немного поносим масочку"
"немного посидим дома"
"надо сгладить кривую"
"Экспонента, Экспонента, Экспонента!"
.
Спасали жизни? Слушали сумасшедших?
Теперь вечные прививки с ревакцинациями каждые полгода, периодические карантины и запреты, запреты, запреты.
Это то что вы получили в обмен на глупость и соглашательство.
Ну вот он, закономерный результат.
«Не буду носить маску».
«Не буду сидеть дома».
«Не буду вакцинироваться».
Плевали на рекомендации врачей? Слушали сумасшедших?
Теперь вечные прививки с ревакцинациями каждые полгода, периодические карантины и запреты, запреты, запреты.
Это то, что вы получили в обмен на глупость и несоглашательство.
НИ ОДНА страна не получила свободу, подчинившись ковидобесам. ни одна!
Все они и сейчас заперты (а почему? ваша вакцинка ведь действует?), а по осени их опять посадят под запор и начнут колоть от очередного ужасного штамма.
В Израиле, где процент вакцинированных выше всего, уже отменили почти все ограничения. Не считая требований для въезжающих в страну (то есть для вас).
Так не носили маски же, не сидели дома, не соблюдали дистанцию, забивали на всё. Теперь ещё и сертификаты о вакцинации будут подделывать. Вот и получили рекордную смертность в обмен на тупость и упрямство.
Страна непуганных идиотов.
НИ ОДНА страна не получила свободу, подчинившись ковидобесам. ни одна!
Все они и сейчас заперты (а почему? ваша вакцинка ведь действует?), а по осени их опять посадят под запор и начнут колоть от очередного ужасного штамма.
С чем соглашательство?
Как не соглашательствовать?
>>>Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках.
Это все, что вам надо знать о так называемых прививках.
Что за бред??? Как вообще мы с вами докатились до такого??? Никто не может нам с вами навязывать вакцинацию!!! Это беспредел!
как докатились? А не здесь ли год назад была вакханалия с поддержкой карантина и масочек? Не здесь ли пугали трупами на улицах и переполненными моргами?
Ну вот. За глупость надо платить.
Всегда.
Как вам это чувство, когда спустя длительное время находишь подтверждение тому, что был прав? Я помню ваши комменты. И как их минусили...
У вас видимо никто не умер? Я потеряла 8 человек из окружения. Это близкого. И чуть не потеряла папу. Рада за вас, Федор. Надеюсь, вам не придется пережить такого.
Обратитесь в международную лигу сексуальных реформ. Там помогут©
Вы ж по-хорошему не понимаете.
Все, власти решили по плохому.
Предприниматель России RIP 2021
«Привитые всё равно должны работать в масках и перчатках»… собственно, а действительно, зачем же ещё это прививка, кроме как не для ✔️
Самое страшное что это план и об этом ничего не говорилось. Все по нарастающей, градиент жесткости будет только нарастать. О дальнейших мерах стоит только самому предпринимателю гадать.
Давайте пойдём дальше и запретим работать с контрагентами, у которых меньше 60% привитых. Под это дело запилим проверку КОВИДКОНТРАГЕНТ, где каждая проверка будет стоить как 1 ПЦР тест.
Мне кажется, что власть прекрасно понимает и осознаёт последствия своих решений, но ей всё равно до них. Их денег там нет.
Пора группу захвата ФСБ отправлять на рейды в человейники, чтобы выявить ячейку непривившихся налогоплательщиков
Это сплошная проверка!
Не вздумайте при нас надевать маски! Уже поздно.
Если кто чихнёт, то это будет использовано против него.
Немедленно отстранитесь от работы! Иначе мы открываем "закрыть".
Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках
Эффективная вакцина, бгг.
И почему мы каждый день не слышим о вакцинации правительства, чиновников, силовиков? Когда их начнут отстранять от работы и штрафовать?
Законы не для всех
Ковидобесие отменило все эти ненужные "законы", "Конституции" и "Билли о правах".
И так во всем мире.
У нас в области министерства и администрация получали вакцину первыми. Все об этом знают
Получать и вакцинироваться две разные вещи.
Правительство отмывает Деньги на прививках! Сволочи! Обещали добровольную прививку! Вот вам и добровольная.
Не "правительство", а Владимир Владимирович с дружком Собяниным.
надо назвать имена ответственных прямо.
Отстранить на каком основании то?))) Ладно если это повар в школе, а если это условный сисадмин или уборщица? Простите а на клининговые компании, занятые в обслуживании ТЦ или гипермаркетов это распространяется? Они ведь вполне себе контактируют с посетителями... это какой-то маразм. При этом цифры которыми нас пугают, в абсолютном выражении крайне скромные
Бля, вот мифологии только не хватало на вц
Не начисляется трудовой стаж?
Это беспредел какой-то, даже в отпуске за свой счёт начисляется.
Привив_очка
Почему не проводят разъяснительные работы, не объясняют населению принципы действия вакцины, побочные эффекты, противопоказания??? Не делают никаких обследований до прививки, пожалуйста приходи в любую точку и коли??? Что это за беспредел такой???
Я бы написал комментарий, но боюсь за мной приедут
Это скорее всего не поможет! На наш Главный гарант Конституцию внимания не обращают когда наши права нарушают, а все эти кодексы по уровню своему ниже!(
Следовало ожидать... И кто-то еще думает, что это все про здоровье? Сделаем вакцинку и вернемся к прежней нормальной жизни? Хотя, может кому-то просто нравится медицинский фашизм с санитарным концлагерем, кодами, принудительными медпроцедурами в виде тестов. Заботятся же... Ну и чего им помешает еще за какую-нибудь болезнь взяться и потребовать вакцинироваться или тесты проходить. Медицинская тайна и добровольность попросту похерены.
Советую почитать старый рассказ антиутопию Лино Альдани "37 по цельсию". Рассказ короткий, много времени не займет, но... там прекрасно смоделировано общество так называемой "эскулапократии".
Заебали своими масками и перчатками. Уже и привился, и переболел, но блять намордник надо дальше носить. Сколько ещё лет мы булем эти намордники на себе таскать?
а среди чиновником москвы - все ваккцинированы? подозреваю, там купленных сертификатов будет очень много.
Лол. Без изменений в ТК РФ это все не особо законно. Ну, не все, но многое.
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Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.
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