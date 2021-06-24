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Маша Цепелева

Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки» Статьи редакции

Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.

Оперштаб объяснил правила обязательно вакцинации работников сферы услуг в Москве:

  • Работодатель обязан отстранить сотрудника от работы, если он не сделал прививку без противопоказаний. На время отстранения работнику не начисляется зарплата и трудовой стаж.
  • Работодатель может предложить сотруднику без прививки перейти на удалённую работу. Но все сотрудники на «удалёнке» и самозанятые учитываются в общем штате для определения доли привитых.
  • Если на предприятии будет менее 60% привитых работников во время проверки, его могут закрыть на 90 суток.
  • Роспотребнадзор будет проводить «сплошные проверки» вакцинации на всех предприятиях.
  • Требование о вакцинации 60% работников распространяется на оптовую и дистанционную торговлю.
  • Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках.
  • Иностранные сотрудники смогут сделать прививку в пунктах платной вакцинации. Пока такие пункты оборудуют.

Ранее власти Москвы рассказали о штрафах для предприятий за отказ выполнять требования об обязательной вакцинации. ИП грозит 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.

Компаниям из сферы услуг нужно к 15 июля привить работников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым.

#новость #третьяволна

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80 80 комментариев
1
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Небольшой жёлтый робот

28

Суки

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Andrey Starchenko

Небольшой
–21

Надо было уже давно без прививки не пускать в метро и отказывать в госпитализации. Америка уже 70% привила, а мы снова в жопе. С таким населением не удивительно. Мы, походу, понимаем только кнут и никогда не хотим включать мозги.

Ответить

Evgeny Shershukov

Andrey
9

Прививочка начала действовать)

Ответить

Маркетологов к

Evgeny
0

Кстати да, вы посмотрите на прививочников, сплошная агрессия и полная поддержка властей.

Ответить

Aleksandr Stogniy

Andrey
4

Колись этой дрянью сам.
Нет доверия к государству и к тем кто вакцину придумал.

Ответить

Андрей Ивченко

Aleksan…
1

НУ про государство я еще могу понять. Но институт Гамалеи-то при чем? Хоть почитай про него что ли.

Ответить

Владислав

Андрей
1

То есть, прямой бенефициар всего этого ковидобесия абсолютно точно субъект беспристрастный и не заинтересованный, верно?

Ответить

Эмилия Теплова

Андрей
1

Я почитала в Википедии, это они придумали Кагоцел. Ну-да надёжная фирма 😂

Ответить

Алексей Волосач

Андрей
0

Почитал — их разработка кагоцел, например. Какие из этого я должен сделать выводы?

Ответить

Артем Голендберг

Aleksan…
1

У меня тоже нет доверия к Государству. Но не надо смешивать теплое и круглое. Вакцина эффективна, это факт. Разработчики Спутника так то далеко не последние люди в деле разработки вакцин и их уважают во всем мире. Так что учите матчасть, а не распространяйте антипрививочный бред.

Ответить

Канищев Максим

Aleksan…
0

Я уколося, и многие укололись, а вот из-за таких антивакцинщиков и дальше будут вводиться противоковидные меры.

Ответить

Владислав

Andrey
1

Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ

Ответить

Fedor Ngun

13

Ну вот он, закономерный результат.
"Немного поносим масочку"
"немного посидим дома"
"надо сгладить кривую"
"Экспонента, Экспонента, Экспонента!"
.
Спасали жизни? Слушали сумасшедших?
Теперь вечные прививки с ревакцинациями каждые полгода, периодические карантины и запреты, запреты, запреты.
Это то что вы получили в обмен на глупость и соглашательство.

Ответить

Евгений Трифонов

Fedor
5

Ну вот он, закономерный результат.
«Не буду носить маску».
«Не буду сидеть дома».
«Не буду вакцинироваться».

Плевали на рекомендации врачей? Слушали сумасшедших?
Теперь вечные прививки с ревакцинациями каждые полгода, периодические карантины и запреты, запреты, запреты.
Это то, что вы получили в обмен на глупость и несоглашательство.

Ответить

Fedor Ngun

Евгений
1

НИ ОДНА страна не получила свободу, подчинившись ковидобесам. ни одна!
Все они и сейчас заперты (а почему? ваша вакцинка ведь действует?), а по осени их опять посадят под запор и начнут колоть от очередного ужасного штамма.

Ответить

Евгений Трифонов

Fedor
2

В Израиле, где процент вакцинированных выше всего, уже отменили почти все ограничения. Не считая требований для въезжающих в страну (то есть для вас).

Ответить

Андрей Гришин

Евгений
0

Как отменили - так и вернули 
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738265378.html

В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за…
Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости…
ria.ru
Ответить

new_comment

Fedor
3

Так не носили маски же, не сидели дома,  не соблюдали дистанцию, забивали на всё. Теперь ещё и сертификаты о вакцинации будут подделывать. Вот и получили рекордную смертность в обмен на тупость и упрямство.
Страна непуганных идиотов.

Ответить

Fedor Ngun

new_comment
1

НИ ОДНА страна не получила свободу, подчинившись ковидобесам. ни одна!
Все они и сейчас заперты (а почему? ваша вакцинка ведь действует?), а по осени их опять посадят под запор и начнут колоть от очередного ужасного штамма.

Ответить

Sergey Ontime

Fedor
–2

С чем соглашательство?

Как не соглашательствовать?

Ответить

Fedor Ngun

Sergey
2

Собянин тебе все объяснит, оставайся на связи, выполняй распоряжения.

Ответить

Fedor Ngun

15

>>>Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках.

Это все, что вам надо знать о так называемых прививках.

Ответить

Alan Kulchiev

12

Что за бред??? Как вообще мы с вами докатились до такого??? Никто не может нам с вами навязывать вакцинацию!!! Это беспредел!

Ответить

Fedor Ngun

Alan
5

как докатились? А не здесь ли год назад была вакханалия с поддержкой карантина и масочек? Не здесь ли пугали трупами на улицах и переполненными моргами?
Ну вот. За глупость надо платить.
Всегда.

Ответить

Дарья Сазанова

Fedor
3

Как вам это чувство, когда спустя длительное время находишь подтверждение тому, что был прав? Я помню ваши комменты. И как их минусили... 

Ответить

Ксения Вишнева

Fedor
–2

У вас видимо никто не умер? Я потеряла 8 человек из окружения. Это близкого. И чуть не потеряла папу. Рада за вас, Федор. Надеюсь, вам не придется пережить такого.

Ответить

Владислав

Ксения
2

Тут если вас всех пересчитать у кого другсоседбратсватидругойродственникколлекга умер, то хватит чтобы убить пол планеты ) © AlR46

Ответить

Fedor Ngun

Ксения
0

Вы пишете из чумного барака? Нельзя же так тупо врать.

Ответить

Андрей Ивченко

Alan
0

Обратитесь в международную лигу сексуальных реформ. Там помогут©
Вы ж по-хорошему не понимаете.

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

9

Все, власти решили по плохому.
Предприниматель России RIP 2021

Ответить

Канищев Максим

Артур
–1

А в чем проблема привиться? Обязательно нужно быть умнее всех?

Ответить

Mariya Belokopytova

8

«Привитые всё равно должны работать в масках и перчатках»… собственно, а действительно, зачем же ещё это прививка, кроме как не для ✔️

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

8

Самое страшное что это план и об этом ничего не говорилось. Все по нарастающей, градиент жесткости будет только нарастать. О дальнейших мерах стоит только самому предпринимателю гадать.

Ответить

Sergei Timofeyev

7

Давайте пойдём дальше и запретим работать с контрагентами, у которых меньше 60% привитых. Под это дело запилим проверку КОВИДКОНТРАГЕНТ, где каждая проверка будет стоить как 1 ПЦР тест.

Мне кажется, что власть прекрасно понимает и осознаёт последствия своих решений, но ей всё равно до них. Их денег там нет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergei
4
Ответить

Кирилл Баскус

8

Пора группу захвата ФСБ отправлять на рейды в человейники, чтобы выявить ячейку непривившихся налогоплательщиков

Ответить

Маджид Гаджиев

7

Это сплошная проверка! 

Не вздумайте при нас надевать маски! Уже поздно. 
Если кто чихнёт,  то это будет использовано против него. 

Немедленно отстранитесь от работы! Иначе мы открываем "закрыть". 

Ответить

Владислав

6

Сотрудникам после прививки или с антителами после коронавируса всё равно нужно работать в масках и перчатках

Эффективная вакцина, бгг.

Ответить

Alexey Matveev

4

И почему мы каждый день не слышим о вакцинации правительства, чиновников, силовиков? Когда их начнут отстранять от работы и штрафовать?

Ответить

Sergey Ontime

Alexey
2

Законы не для всех

Ответить

Fedor Ngun

Sergey
0

Ковидобесие отменило все эти ненужные "законы", "Конституции" и "Билли о правах".
И так во всем мире.

Ответить

Ксения Вишнева

Alexey
–1

У нас в области министерства и администрация получали вакцину первыми. Все об этом знают

Ответить

Чеширский Кот

Ксения
0

Получать и вакцинироваться две разные вещи.

Ответить

Ксения Вишнева

Чеширск…
0

Ок. Поставили вакцину первыми. Так лучше?

Ответить

Виталий Маклагин

3

Правительство отмывает Деньги на прививках! Сволочи! Обещали добровольную прививку! Вот вам и добровольная.

Ответить

Fedor Ngun

Виталий
0

Не "правительство", а Владимир Владимирович с дружком Собяниным.
надо назвать имена ответственных прямо.

Ответить

Александр Кулешов

3

Отстранить на каком основании то?))) Ладно если это повар в школе,  а если это условный сисадмин или уборщица? Простите а на клининговые компании, занятые в обслуживании ТЦ или гипермаркетов это распространяется? Они ведь вполне себе контактируют с посетителями...  это какой-то маразм.  При этом цифры которыми нас пугают,  в абсолютном выражении крайне скромные 

Ответить

Радостный хот-дог

0

Есть мнение, что мы наблюдаем приход сами-знаете-Кого...

Ответить

Peter Dmitrienko

Радостный
1

Бля, вот мифологии только не хватало на  вц

Ответить

Радостный хот-дог

Peter
1

Если чувство юмора уходит, появляется мифология.

Ответить

Феттучини с Креветкой

Peter
0

Зато все объяснил! ))

Ответить

Инокентий Смирнов

Радостный
1

Начинаю верить

Ответить

Pavel Pavel

Радостный
0

Лучше бы бога дождя послали, а не вот этого бездельника...

Ответить

Nikolay Ganin

3

Не начисляется трудовой стаж?
Это беспредел какой-то, даже в отпуске за свой счёт начисляется.

Ответить

Sergei Timofeyev

Nikolay
0

В отпуске начисляется только 14 дней.

Ответить

Green Base

1

Привив_очка

Ответить

Маджид Гаджиев

Green
0

Это в задницу укол, если по старому. 

Ответить

Даниил Поляков

2

Запрещаю придумывать запрещающие правила

Ответить

Игорь Белый

2

а в каком законе почитать про сущность "оперштаб" ?

Ответить

Инокентий Смирнов

2

Почему не проводят разъяснительные работы, не объясняют населению принципы действия вакцины, побочные эффекты, противопоказания??? Не делают никаких обследований до прививки, пожалуйста приходи в любую точку и коли??? Что это за беспредел такой???

Ответить

Иван Иванов

1

Надо переждать месяц-два, и всё вернется на круги своя, имхо)

Ответить

Николай Синицын

1

Я бы написал комментарий, но боюсь за мной приедут

Ответить

Lego

Николай
0

Уже выехали, только по тому что смел подумать написать

Ответить

Alexey Matveev

1

Собязательная влакцинация

Ответить

Kat

1

https://youtu.be/68oRcxfyjxg

Ответить

Михаил Карп

Kat
0

Это скорее всего не поможет! На наш Главный гарант Конституцию внимания не обращают когда наши права нарушают, а все эти кодексы по уровню своему ниже!(

Ответить

Anna Fyrsova

1

  Следовало ожидать... И кто-то еще думает, что это все про здоровье? Сделаем вакцинку и вернемся к прежней нормальной жизни? Хотя, может кому-то просто нравится медицинский фашизм с санитарным концлагерем, кодами, принудительными медпроцедурами в виде тестов. Заботятся же... Ну и чего им помешает еще за какую-нибудь болезнь взяться и потребовать вакцинироваться или тесты проходить. Медицинская тайна и добровольность попросту похерены.
  Советую почитать старый рассказ антиутопию Лино Альдани "37 по цельсию". Рассказ короткий, много времени не займет, но... там прекрасно смоделировано общество так называемой "эскулапократии". 

Ответить

Канищев Максим

1

Заебали своими масками и перчатками. Уже и привился, и переболел, но блять намордник надо дальше носить. Сколько ещё лет мы булем эти намордники на себе таскать?

Ответить

Fedor Ngun

Канищев
0

Пока подчиняетесь - до тех пор и будете носить.
Зачем отменять-то?

Ответить

Вячеслав

0

Тотальный контроль. QR код за каждым человеком

Ответить

Сергей Акишин

0

Раньше рекомендация была. Теперь обезаловка. Напоминает конец-лагеря.

Ответить

Радостный хот-дог

0

Всё по старому анекдоту про то, как кошку заставить жрать горчицу - помазать ей жопу, будет жрать добровольно и с песней.

Ответить

Илья Иванов

0

[censored]

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Дорога в никуда!

Ответить

k. p.

0

а среди чиновником москвы - все ваккцинированы? подозреваю, там купленных сертификатов будет очень много.

Ответить

Sasha Guseinov

k.
0

Ну значит надо последовать их примеру!

Ответить

Дмитрий Дмитриев

0

А что, Собянин уже успел внести изменения в ТК РФ?

Ответить

Предвыборный Даниль

0

Анальный зонд с прививкой всем!

Ответить

Forgotten Games

0

Лол. Без изменений в ТК РФ это все не особо законно. Ну, не все, но многое.

Ответить

Сергей Акишин

–1

А бомжей привили интересно?

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