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TJ

МВД запустило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и машин Статьи редакции

В каких именно регионах, разработчики не уточнили.

Система может отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать их по силуэтам», пишет ТАСС со ссылкой на разработчика Ntechlab.

При распознавании внешне похожих людей система будет учитывать походку или рост. Можно искать человека по очкам, шляпе или бороде. Алгоритм также может идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.

Власти Москвы используют систему распознавания лиц Ntechlab для поиска нарушителей закона. Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции.

Мы все уже привыкли к тому, что автомобили регистрируются дорожными камерами, но таких камер не так много и они снимают только на городских дорогах, хайвеях. Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля.

Андрей Теленков
гендиректор компании-разработчика Ntechlab

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MEGAtraXXXer666

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Привет цифровой ГУЛАГ

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Vlsd Seregin

MEGAtraXXXer666
–10

Поделись с друзьями, чем ты так особо интересуешь власть, что так сильно боишься анального зондирования? Планировал торговать оружием или наркотиками? А почему ты не использовал современную аббревиатуру ФСИН вместо ГУЛАГ в своей шутке? Есть какие-то отличия в назначении этих организаций? Зачем отсылка к советскому времени?

Кстати, распознавать силуэты, походки - давно пора. Помню из рассказов про Ильича, что царская охранка палила людей в розыске по походке и силуэту. Соратники Ильича меняли парики, а он их пиздил и говорил "долбоёбы, вы лучше походку меняйте". Они пытались, но не получалось. Тогда он им клал камушек в ботинок и так побеждали.

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MEGAtraXXXer666

Vlsd
5

Отрабатываешь?

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Vlsd Seregin

MEGAtra…
8

Да, 15 рублей за коммент. Сегодня повысили, уже по 60 руб. Я в кремле сениор политикс комментатор, с джуна начинал год назад. Раньше ещё палками пиздили за недовыполнение плана, сейчас отменили.

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Konstantin

Vlsd
1

Товарищ, зайдите сегодня к вашему куратору, вас ждет 10 ударов палками за разглашение государственной тайны. 

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Forgotten Games

Vlsd
1

Забейте пояснять. Это сложно сделать людям, которые круглосуточно таскают с собой устройство с микрофоном, парой камер, геолокацией и фиксацией привязки к сотовым вышкам (и так далее по списку рисков отслеживания). Но волнуют их почему-то уличные камеры, которые вредят их приватности.

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Vlsd Seregin

Forgott…
4

Да, это лютые лалки, надо признать. Их рваными ксерокопиями паспорта сотрудницы всех банков стелят дома уже лет 10 своим котам лоток и никто не умер, а они про гулаги тут вещают.

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Leo Uvarov

Forgott…
1

а зачем тогда нужны камеры, если уже и так все хорошо в плане слежки? :)

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Forgotten Games

Leo
0

За мой и вами дополнительно следить. Очевидно же!:-)

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Hoken PWNZ

Vlsd
0

Наклоняйся, и ноги по ширине плеч давай

Думаю, у тебя наркотиков полно, раз ты считаешь, что законом нельзя вертеть как угодно ради ништяков

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Инокентий Смирнов

MEGAtraXXXer666
1

Тотальный контроль это

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MEGAtraXXXer666

Инокентий
–2

анальный контроль это

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Амбиент

MEGAtra…
2

Anal control is...
(на мотив этикетки жвачки Love is)

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Инокентий

MEGAtra…
0

Можно и так сказать, контроль для этого и создают на мой взгляд.

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Маркетологов к стенке

15

Вот вроде хочется сказать, что это неплохая новость, что станет находиться безопаснее в городе, что преступников будут быстро ловить и у них отпадет охота совершать преступления, но после последних событий, язык не повернется сказать в похвалу властям. Уже автоматически ищешь подвох.

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MEGAtraXXXer666

Маркетологов
11

Да не будут искать никаких преступников, совершивших преступление против человека. Исключениями будут ситуации, когда преступления будут совершаться против власть имущих и их близких, когда надо будет закрыть статистику, когда случайно повезёт и звёзды сойдутся

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Маркетологов к стенке

MEGAtraXXXer666
2

Ну нет, сейчас кстати довольно быстро ловят в большинстве преступлений. Я конечно власть люто неперевариваю, но улучшения в этом плане есть и значительные

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MEGAtraXXXer666

Маркето…
2

Согласиться не могу, т.к. лично наблюдаю обратную тенденцию, возрастание нарушений в отношении своих прав со стороны сотрудников. Тут кому как повезло, скорее.

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user_90123129312

Маркетологов
0

Что-то сразу вспоминаются дела Магнитского, Голунова, Навального, Немцова и прочих. Для галочки власть может и найдёт пару преступников, чтобы пропагандоны озвучили об очередном успехе, но в большинстве случаев всё будет направлено против рисков остаться без власти и золотого ёршика.

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Амбиент Музыкантов

2

Вангую в будущем востребованность услуги по регистрации авторских прав на собственный силуэт.

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Вася Пражкин

2

 система будет учитывать походку

Пацаны в опасности

Ответить

- -

2

Ребят, какая система распознавания силуэтов. В МСК до сих пор все светофоры работают по принципу временных циклов без каких либо автоматических корректировок по загрузке дороги, времени и т.п.. Ну вроде щас ЦОДД оперативно научилось менять временные промежутки удаленно. 
Полно мест, где до сих пор пешеходные светофоры не оборудованы кнопкой. То есть едешь в 3 часа ночи, на пешеходном переходе горит красный и невидимые пешеходы переходят дорогу.

А вы тут силуэты...нейросети.
Да, сделают некую систему, попилят на ней бабки. В тестовом режиме она сможет обнаруживать в толпе пятируких трехметровых граждан в красных бейсболках. Дальше ее возьмут на вооружение, нужные люди будут получать за нее деньги, но пользоваться ей на практике никто не будет.

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Roman Novikov

1

Ладно. А когда там систему против коррупции запустят? Ах да, это же терроризм, о чём это я.

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Сергей Иваница

0

Вангую в айфоне 2022 функцию для изменения силуэта в камерах. Какое нибудь Эм-поле

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Bakyt Naurzalinov

Сергей
–1

Была тема, что вставляешь в очки лазерную указку и тебя камера не видит, силуэт размывается и лица не видно (могу ошибаться насчёт лазерной указки, но принцип действия такой)

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From Siberia to London

–2

Я не понимаю комментаторов, бубнящих про гулаг, посадки неугодных и про то, что с ними не посоветовались.
Вас держат что ли в этом гулаге за забором? Можно ведь (пока) уехать туда, где всего этого нет, а полиция, как ни странно, занята поиском Настоящих Преступников.

Ответить

Оксана Вихрова

–1

И так во всех странах

Ответить

MEGAtraXXXer666

Оксана
1

Нет. А если даже и во всех, это ненормально.

Ответить

Оксана Вихрова

MEGAtraXXXer666
2

😂😂 вы серьезно?! В Ницце ввели пару месяцев назад, под предлогам «мы только попробуем», плюс во всех аэропортах Европы таможенные терминалы меняют, которые не предполагают наличие таможенников. Ну и про Китай и их рейтинговую систему уже можно не рассказывать

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Оксана
0

Это вообще пздц) будто Китай - это ММОРПГ с этой системой рейтинга

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I. rrr

0

Вот так, без разрешения и согласования с людьми

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Aleksandr Stogniy

0

Самое время появится Доминику с его супер командой и выкрасть глаз бога 😃

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В каких именно регионах, разработчики не уточнили.

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