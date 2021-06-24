МВД запустило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и машин Статьи редакции
В каких именно регионах, разработчики не уточнили.
Система может отслеживать траекторию человека, «считать людей и искать их по силуэтам», пишет ТАСС со ссылкой на разработчика Ntechlab.
При распознавании внешне похожих людей система будет учитывать походку или рост. Можно искать человека по очкам, шляпе или бороде. Алгоритм также может идентифицировать автомобиль, определяя его цвет, марку, индивидуальные особенности.
Власти Москвы используют систему распознавания лиц Ntechlab для поиска нарушителей закона. Во время локдауна её применяли для поиска нарушителей режима самоизоляции.
Привет цифровой ГУЛАГ
Поделись с друзьями, чем ты так особо интересуешь власть, что так сильно боишься анального зондирования? Планировал торговать оружием или наркотиками? А почему ты не использовал современную аббревиатуру ФСИН вместо ГУЛАГ в своей шутке? Есть какие-то отличия в назначении этих организаций? Зачем отсылка к советскому времени?
Кстати, распознавать силуэты, походки - давно пора. Помню из рассказов про Ильича, что царская охранка палила людей в розыске по походке и силуэту. Соратники Ильича меняли парики, а он их пиздил и говорил "долбоёбы, вы лучше походку меняйте". Они пытались, но не получалось. Тогда он им клал камушек в ботинок и так побеждали.
Отрабатываешь?
Да, 15 рублей за коммент. Сегодня повысили, уже по 60 руб. Я в кремле сениор политикс комментатор, с джуна начинал год назад. Раньше ещё палками пиздили за недовыполнение плана, сейчас отменили.
Товарищ, зайдите сегодня к вашему куратору, вас ждет 10 ударов палками за разглашение государственной тайны.
Забейте пояснять. Это сложно сделать людям, которые круглосуточно таскают с собой устройство с микрофоном, парой камер, геолокацией и фиксацией привязки к сотовым вышкам (и так далее по списку рисков отслеживания). Но волнуют их почему-то уличные камеры, которые вредят их приватности.
Да, это лютые лалки, надо признать. Их рваными ксерокопиями паспорта сотрудницы всех банков стелят дома уже лет 10 своим котам лоток и никто не умер, а они про гулаги тут вещают.
а зачем тогда нужны камеры, если уже и так все хорошо в плане слежки? :)
Наклоняйся, и ноги по ширине плеч давай
Думаю, у тебя наркотиков полно, раз ты считаешь, что законом нельзя вертеть как угодно ради ништяков
Тотальный контроль это
Вот вроде хочется сказать, что это неплохая новость, что станет находиться безопаснее в городе, что преступников будут быстро ловить и у них отпадет охота совершать преступления, но после последних событий, язык не повернется сказать в похвалу властям. Уже автоматически ищешь подвох.
Да не будут искать никаких преступников, совершивших преступление против человека. Исключениями будут ситуации, когда преступления будут совершаться против власть имущих и их близких, когда надо будет закрыть статистику, когда случайно повезёт и звёзды сойдутся
Ну нет, сейчас кстати довольно быстро ловят в большинстве преступлений. Я конечно власть люто неперевариваю, но улучшения в этом плане есть и значительные
Согласиться не могу, т.к. лично наблюдаю обратную тенденцию, возрастание нарушений в отношении своих прав со стороны сотрудников. Тут кому как повезло, скорее.
Что-то сразу вспоминаются дела Магнитского, Голунова, Навального, Немцова и прочих. Для галочки власть может и найдёт пару преступников, чтобы пропагандоны озвучили об очередном успехе, но в большинстве случаев всё будет направлено против рисков остаться без власти и золотого ёршика.
Вангую в будущем востребованность услуги по регистрации авторских прав на собственный силуэт.
Ребят, какая система распознавания силуэтов. В МСК до сих пор все светофоры работают по принципу временных циклов без каких либо автоматических корректировок по загрузке дороги, времени и т.п.. Ну вроде щас ЦОДД оперативно научилось менять временные промежутки удаленно.
Полно мест, где до сих пор пешеходные светофоры не оборудованы кнопкой. То есть едешь в 3 часа ночи, на пешеходном переходе горит красный и невидимые пешеходы переходят дорогу.
А вы тут силуэты...нейросети.
Да, сделают некую систему, попилят на ней бабки. В тестовом режиме она сможет обнаруживать в толпе пятируких трехметровых граждан в красных бейсболках. Дальше ее возьмут на вооружение, нужные люди будут получать за нее деньги, но пользоваться ей на практике никто не будет.
Ладно. А когда там систему против коррупции запустят? Ах да, это же терроризм, о чём это я.
Вангую в айфоне 2022 функцию для изменения силуэта в камерах. Какое нибудь Эм-поле
Была тема, что вставляешь в очки лазерную указку и тебя камера не видит, силуэт размывается и лица не видно (могу ошибаться насчёт лазерной указки, но принцип действия такой)
Я не понимаю комментаторов, бубнящих про гулаг, посадки неугодных и про то, что с ними не посоветовались.
Вас держат что ли в этом гулаге за забором? Можно ведь (пока) уехать туда, где всего этого нет, а полиция, как ни странно, занята поиском Настоящих Преступников.
И так во всех странах
Нет. А если даже и во всех, это ненормально.
😂😂 вы серьезно?! В Ницце ввели пару месяцев назад, под предлогам «мы только попробуем», плюс во всех аэропортах Европы таможенные терминалы меняют, которые не предполагают наличие таможенников. Ну и про Китай и их рейтинговую систему уже можно не рассказывать
Это вообще пздц) будто Китай - это ММОРПГ с этой системой рейтинга
Самое время появится Доминику с его супер командой и выкрасть глаз бога 😃
По предварительным данным, он совершил самоубийство.
Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)
Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.
Как мы уже сообщали ранее, два месяца назад мы приняли решение удалить UGC контент с нашего сайта и приложений.
Заметил, что в зале стоит гул, думал, где-то работает пылесос, убираются, но чем ближе подходил, тем сильнее убеждался, что звук исходит от стойки с игровыми ноутбуками.
В каких именно регионах, разработчики не уточнили.
Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.
Наверняка каждый инвестор интересовался, куда инвестируют крупные фонды или известные профессионалы: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос или Рэй Далио. Узнать все это можно и достаточно просто.