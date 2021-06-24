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Маша Цепелева

В Москве обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки Статьи редакции

Для иностранцев откроют пункты, где прививку можно сделать платно.

Региональный Роспотребнадзор опубликовал дополнения к постановлению главного санитарного врача Москвы и обязал 60% сотрудников служб доставки пройти вакцинацию от коронавируса.

Правило касается служб доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьеров. Редакция vc.ru отправила вопросы о контроле вакцинации московским сервисам доставки Delivery Clud, «Яндекс.Лавка» и «Самокат».

Для иностранных работников и туристов в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».

Также появились уточнения по поводу получения QR-кодов для посещения кафе и других заведений: их оформят только после прививки зарегистрированной в России вакциной. Посетители с прививками иностранными препаратами должны будут сдавать ПЦР-тесты.

  • 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.
  • За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки».
  • В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.

#новость #третьяволна

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Андрей Симаков

7

опять массированная атака сми!
Невозможно обязать работника сделать прививку, т к у него по закону есть право отказаться. Нужно лишь организовать возможность вакцинации.
По этой причине здесь будет отсутствовать вина работодателя для привлечения к ответственности

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Sofy Levchenko

Андрей
4

Люди не очень хорошо знают свои права в нашей стране, чтобы отстаивать их правильно) и кто-то явно этим пользуется (:

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Valentin Dombrovsky

Sofy
11

Софи, чтобы отстаивать свои права, нужны места, где их можно отстаивать. В данном случае Вы могли бы подать в суд на Роспотребнадзор, скажем, однако, боюсь, у Вас ничего не выйдет. 

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Игорь

Valentin
4

Да, в суд подаётся административное исковое заявление о признании нормативного (ненормативного акта) недействительным. Но уверен что сошлются на право главных государственных врачей выносить постановление об обязательной вакцинации (в соотвествии с Федеральным законом). Такие постановления уже есть в отношении некоторых категорий лиц. Кстати такой же позиции из топовых адвокатских контор/юридических фирм придерживаются.

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Anton Kruglikov

Sofy
1

Права свои что-то все знают, а вот обязанности!

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Yamyy Yamyy

Sofy
0

Все курьеры оформлены как самозанятые или по ГПХ.
Какие тут права?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Андрей
1

«Отказников» можно отстранить от работы без сохранения ЗП — об этом сказал РПН. И где Вы оспорите это, позвольте полюбопытствовать? 

Ответить

Игорь

Valentin
0

Мне интересно как с правовой точки с самозанятыми решат вопрос. В Московской области там чётко указали, что с 15 июля не передавать водителям такси без QR кода заказы. А значит это не важно ты с парком или как самозанятый. А в Московских указах/постановлениях такого нет и трактовать тяжелее также особенно касаемо саомзанятых. В области хоть чётко сказано "не передавать заказы" касаемо агрегаторов.

Ответить

Игорь

Андрей
0

Хорошая попытка так трактовать закон, но обязать провести вакцинацию сотрудников = чтобы сотрудники были вакцинированы. Эту позицию и топовые адвокаты/юристы поддержали. А если считаете незаконным = попытайтесь в суде это обжаловать, 99% там сошлются на то что Федеральный закон дал главным гос. санитарным врачам выносить постановления об обязательной вакцинации, а такое постановление для определенных лиц есть.

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Кирилл Кузьмин

6

Ждём мнения от диванных курьеров и диванных рестораторов

Ответить

Почтовый Гоша

Кирилл
5

"Кто привился, тот мудак и терпила. Рашка колония. При чем тут Израиль и Швейцария, зачем сравнивать с другими? Это другое. Лучше бы дорожки для самокатов сделали".

Ответить

Syzygy

Почтовый
0

У Израиля пфайзер есть. А у нас - только "Спутник". Даже за свои деньги не привьёшься чем-то ещё. При этом страны, которые хотят купить "Спутник", это делают. У нас же даже в частном порядке других вакцин не достать.
Поэтому да, это другое.

Ответить

Stan Teem

Syzygy
–1

Не забудьте сообщить, чем Пфайзер лучше Спутника. С точки зрения рецензируемого медицинского журнала The Lancet - эффективны оба. 

Ответить

Yarro S

Stan
0

Журнал может иметь своё мнение?

Ответить

Изя Слоу

Почтовый
–1

Хорошо, что ты не на тж, за такое тебя бы с гов...фалафелем съели

Ответить

One Geek

5

Кажется, Гоголь давно нашел решение 60% вакцинированных в своем бессмертном произведении "Мёртвые души".

Ответить

igogo

4

Они и вправду такие тупые? Они с вирусом борятся или с мигрантами? Мало того что вакцинироваться никто не хочет и за бесплатно, они еще и деньги просят с иностранцев за это. На что вообще они рассчитывают?

Ответить

Алексей Штейн

igogo
1

Ну смотри, если яндекс/ самокат и тд запретят брать заказы без qr, мигранты будут без работы. Им придется либо домой, либо насиловать в подворотне женщин и отбирать сумки

Ответить

Одуванчик Полевой

Алексей
8

не знал что безработица рождает непреодолимое желание насиловать женщин в подворотне))

Ответить

Алексей Штейн

Одуванч…
0

Удалено

Ответить

SG

Алексей
0

Или пойдут на другую неофициальную плохо оплачиваемую работу. А вот посмотреть, где Яндекс/самокат срочно найдут столько привитых курьеров будет интересно

Ответить

Алексей Штейн

SG
0

ЗА наш счет) скажут поднимается минималка на заказ , да и сама доставка платная, на эти деньги привлекут ребят

Ответить

Игорь

SG
0

Ну в Подмосковье уже запретили агрегаторам с 15 июля передавать заказы водителям такси у кого нет QR кода. 

Ответить

Изя Слоу

igogo
0

Одно другому не мешает. В Душанбе сегодня комфортней, чем в Москве. Пусть едут.

Ответить

Sofy Levchenko

1

Остальных в изгнание?

Ответить

Канищев Максим

0

Интересно, не граждан России вакцинировать будут за чей счёт?

Ответить

Евгений Дроздов

Канищев
1

За свой.

Ответить

Алексей Штейн

Канищев
1

Написано же в первом же предложении - платно они будут

Ответить

A V

0

Серьёзно взялись...

Ответить

Константин Шукалов

0

Понесли ботинки Витю :D

Вангую, что ребята в мэрии только разогреваются. 

Ответить

Александр Сорокин

Константин
0

Все уже приготовлено.
Как еду в ресторанах - подают постепенно, по мере того, как предыдущее блюдо съедают 

Ответить

Pavel Loginov

0

А почему в России не признаны вакцины, которые признаны ВОЗ?!

Ответить

Mikhail Fedorenko

0

Сроки и стоимость доставки в ближайшие дни улетят в небеса. Вряд ли текущая пропускная способность таких пунктов вакцинации позволить быстро вакцинировать всех курьеров

Ответить

Denis Belozorov

0
Ответить

Игорь

0

Из всей это фигни есть одно положительное - что не надо носить маски и перчатки в местах где обязательно для посещения наличие QR кода (по крайней мере в Москве, в регионах не смотрел нормативные акты). 

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