В Москве обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки Статьи редакции
Для иностранцев откроют пункты, где прививку можно сделать платно.
Региональный Роспотребнадзор опубликовал дополнения к постановлению главного санитарного врача Москвы и обязал 60% сотрудников служб доставки пройти вакцинацию от коронавируса.
Правило касается служб доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьеров. Редакция vc.ru отправила вопросы о контроле вакцинации московским сервисам доставки Delivery Clud, «Яндекс.Лавка» и «Самокат».
Для иностранных работников и туристов в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».
Также появились уточнения по поводу получения QR-кодов для посещения кафе и других заведений: их оформят только после прививки зарегистрированной в России вакциной. Посетители с прививками иностранными препаратами должны будут сдавать ПЦР-тесты.
- 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки».
- В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.
опять массированная атака сми!
Невозможно обязать работника сделать прививку, т к у него по закону есть право отказаться. Нужно лишь организовать возможность вакцинации.
По этой причине здесь будет отсутствовать вина работодателя для привлечения к ответственности
Люди не очень хорошо знают свои права в нашей стране, чтобы отстаивать их правильно) и кто-то явно этим пользуется (:
Софи, чтобы отстаивать свои права, нужны места, где их можно отстаивать. В данном случае Вы могли бы подать в суд на Роспотребнадзор, скажем, однако, боюсь, у Вас ничего не выйдет.
Да, в суд подаётся административное исковое заявление о признании нормативного (ненормативного акта) недействительным. Но уверен что сошлются на право главных государственных врачей выносить постановление об обязательной вакцинации (в соотвествии с Федеральным законом). Такие постановления уже есть в отношении некоторых категорий лиц. Кстати такой же позиции из топовых адвокатских контор/юридических фирм придерживаются.
«Отказников» можно отстранить от работы без сохранения ЗП — об этом сказал РПН. И где Вы оспорите это, позвольте полюбопытствовать?
Мне интересно как с правовой точки с самозанятыми решат вопрос. В Московской области там чётко указали, что с 15 июля не передавать водителям такси без QR кода заказы. А значит это не важно ты с парком или как самозанятый. А в Московских указах/постановлениях такого нет и трактовать тяжелее также особенно касаемо саомзанятых. В области хоть чётко сказано "не передавать заказы" касаемо агрегаторов.
Хорошая попытка так трактовать закон, но обязать провести вакцинацию сотрудников = чтобы сотрудники были вакцинированы. Эту позицию и топовые адвокаты/юристы поддержали. А если считаете незаконным = попытайтесь в суде это обжаловать, 99% там сошлются на то что Федеральный закон дал главным гос. санитарным врачам выносить постановления об обязательной вакцинации, а такое постановление для определенных лиц есть.
Ждём мнения от диванных курьеров и диванных рестораторов
Почтовый Гоша
"Кто привился, тот мудак и терпила. Рашка колония. При чем тут Израиль и Швейцария, зачем сравнивать с другими? Это другое. Лучше бы дорожки для самокатов сделали".
Кажется, Гоголь давно нашел решение 60% вакцинированных в своем бессмертном произведении "Мёртвые души".
Они и вправду такие тупые? Они с вирусом борятся или с мигрантами? Мало того что вакцинироваться никто не хочет и за бесплатно, они еще и деньги просят с иностранцев за это. На что вообще они рассчитывают?
Ну смотри, если яндекс/ самокат и тд запретят брать заказы без qr, мигранты будут без работы. Им придется либо домой, либо насиловать в подворотне женщин и отбирать сумки
не знал что безработица рождает непреодолимое желание насиловать женщин в подворотне))
ЗА наш счет) скажут поднимается минималка на заказ , да и сама доставка платная, на эти деньги привлекут ребят
Интересно, не граждан России вакцинировать будут за чей счёт?
Понесли ботинки Витю :D
Вангую, что ребята в мэрии только разогреваются.
Все уже приготовлено.
Как еду в ресторанах - подают постепенно, по мере того, как предыдущее блюдо съедают
Сроки и стоимость доставки в ближайшие дни улетят в небеса. Вряд ли текущая пропускная способность таких пунктов вакцинации позволить быстро вакцинировать всех курьеров
Из всей это фигни есть одно положительное - что не надо носить маски и перчатки в местах где обязательно для посещения наличие QR кода (по крайней мере в Москве, в регионах не смотрел нормативные акты).
Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)
Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.
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