В России самые большие в мире налоги?

Если коротко, то да, но это не самое страшное. Власть начала активно бороться с офшорами и серой экономикой. Разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Насаждает онлайн-кассы и маркировку. К чему это приведет? К выравниванию условий ведения бизнеса между компаниями различного размера или к упадку в экономике?