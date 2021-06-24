С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только туристов с прививками от Covid-19 Статьи редакции
Глава края объяснил это ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.
С 1 июля в отелях, санаториях и детских лагерях Кубани будут принимать только отдыхающих с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Через месяц, с 1 августа, требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.
«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших Covid-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.
По данным оперштаба, 24 июня в регионе выявили 123 новых случаев коронавируса.
В свою очередь коронавирус заявил, что до 1 августа будет отдыхать в Турции и только потом начнет свое распространение.
А также, по некоторым сведениям,
Коронавирус в случае необходимости готов покинуть пределы России в моменты инаугурации, выборов и выступлений Единой России!
Уж лучше так, дав месяц на то, чтобы привиться, нежеле как в Москве за неделю сообщили, а привиться двумя компонентами (чтобы получить qr код) надо 3 недели как минимум.
Поэтому тут еще ситауция более менее адекватная со сроками
А почему с 1 авг
До этого дня ковид будет где? В Москве, где запрещено всё без прививки?
В Турцию полетит отдыхать.
Изучите матчасть. В Турцию без прививки или пцр теста вас не пустят.
Коричневый Мурод
Просто дали время привиться тем, кто на август уже запланировал. Это же очевидно )
Все же просто, нужно дать региону заработать на москалях, а к августу процесс опускания москалей "полезностями" от власти завершится и они вполне смогут соответствовать распоряжению. Напоминаю, что в прошлом году все было точно так же, только без прививок, так как большинство людей и бизнеса в Краснодарском крае живет летним сезоном.
Гм. Пока только рестики запретили.
Ну а вообще правильно, что дают время — представьте, человек не вакцинирован, а ему говорят: с завтрашнего дня отель принимает только вакцинированных. Что он делает? Отменяет бронь. Кто теряет бабки? Отель.
забавно, что сделали это посреди сезона, а не в апреле например))) ну или просто у кого-то план по прививкам к выборам горит.
Дают время антипрививочникам всё осознать и перейти а сторону вакцинированных
Кажется, что будут в самолете, поездах и пунктах досмотра машин на въезде проверять, а не по факту заселения
Это ограничение права на свободу передвижения, закрепленного в конституции.
Ну и покушение на территориальную целостность страны.
Это уже второй год делают. Плевать им на Конституцию и страну
Коричневый Мурод
Ну в данном случае у них выбора нет, ибо люди тупые. Слишком много антипривочников, которые верят, что вакцина изменит их ДНК или убьёт.
Торговый велосипед
Очень сомнительно. Там своя атмосфера - до сих пор многолетняя налоговая и учетная войнушка идет - потерпевших практически нет. Для острастки и статы накажут некоторых и всё
90% на Кубани очень приличные отели, а вот 10% как раз халупки.
Боже, какие смешные эти "независимые" губеры. Что не сделаешь ради спущенного из Кремля плана по 60% вакцинации.
RIP туристический бизнес Краснодарского края
И чего это рип? Правила въезда в Турцию
C 21:00 31 мая 2021 изменяются требования для въезда в Турцию:
Пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить заполненную электронную форму (смотреть в разделе выше) и один из следующих документов:
Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Все вакцины, принятые российским правительством, действительны для Турции. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Отсчет производится от даты введения последней дозы вакцины, не считая дня вылета. Граждане Российской Федерации должны предоставлять сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.
Справку о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию. Справка должна быть на английском языке с печатью организации.
Экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию (на английском языке).
https://www.coral.ru/covidinfo/turkeyinfo/
Да почти везде так. Вроде в доминикану ПЦР не нужен, но я именно из-за этого полетел в Дубаи - там нужен ПЦР на влет + делают по прилету обязательно.
Лететь соответственно спокойнее.
И? Как я понял в Турцию и с пцр и со справкой можно.
А в Краснодар только с котом
Вы читали новость?
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.
Читал.
Через месяц, с 1 августа, требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.
Где здесь пцр?
Да просто туристов там и так уже битком — пора снизить тур. поток и дать новый стимул к вакцинированию.
Ребят, в чём проблема? Ленение на ИВЛ стоит 200к. С тех, кто не хочет прививаться нужно взять отказную и предупредить о том, что в случае тяжелой болезни лечение будет за свой счет.
мне вот интересно, если власти обяжут по субботам засовывать черенок в жопу, вы с вечера пятницы будете занимать очередь на черенок, или с утра субботы?
Мне вот интересно - тебе власти дают бесплатную вакцину, которая реально работает. Назови мне хоть одно причину, по которой государство должно тратить 200к на лечение упертого долбоеба, который не хочет делать прививку? Хоть одну, кроме противопоказаний!
а я не хочу бесплатную вакцину, я готов заплатить деньги за платную, из-за бугра. В чем проблема у нашего государства? Привезите - я привьюсь. А эту жижу колите себе сами
У нас 3 вакцины. Скажи мне, основываясь на какой информации ты делаешь выводы, что зарубежная вакцина лучше? С какой стати тебе её кто-то должен привезти? Слетай сам и привейся, в чём проблема?
да хоть 5!
Ну, я же не один вопрос задал, ответь на них :) Почему тебе кто-то должен что-то привезти?
Назови мне хоть одну причину по которой гос-во не должно лечить кого угодно.
1. Есть рабочая вакцина, даже 3. Она работает, на её разработку потратили деньги. С какой стати государство должно терпеть убытки, если человек, не осознавая рисков и делая субъективные умозаключения не подкрепленный вообще ни чем отказывается, по сути, от того же самого лечения, только бесплатного?
2. Государство предупреждает человека и дает ему выбор.
3. Из-за долбоебов антипрививочников, могут умереть люди, которым реальна противопоказана вакцина и которым не хватит места в больнице.
Пойдет?
Исследование, желательно независимое, что, например, Спутник работает, плиз. А также как это всё влияет на организм, что с ним происходит, каковы вероятности развития побочек (и каких побочек) в том числе в долгосрочной перспективе.
Серег, ты пойми, тут нет антиваксеров или как их там. Тут нет людей, которые ПРОТИВ ВАКЦИНИРОВАНИЯ. Здесь люди просто хотят знать расклады о вакцине — что будет, как будет, что колят, какие побочки, что может быть, а чего быть не может. Взвесить все риски, так сказать. Эти люди, как раз, и заботятся о своем здоровье.
Ну вот смотри, я привился. Никакой побочки я не испытал, кроме легкой температуры пару дней, после второй дозы. Практически всё моё окружение переболело короной и каким-то удивительным случаем, те кто привился - не болеет. Как так?
Государство ничего не тратит из своего кармана! Мне в х.. не уперлось это государство с его "бесплатными услугами", каждый месяц я плачу налоги!
А именно: около 45 тр в пенсионный, около 10 тр в ФСС, и около 6 тр в соцстрах, плюс около 30 тр НДФЛ. Плюс с каждой покупки плачу 20% НДС. Каждый год плачу транспортный налог, налог на землю, на недвижимость, сборы при каждой заправке... Достаточно причин? Готов к соглашению с государством, что я шлю его нах с налогами, а оно меня шлет нах с "услугами". А пока с меня берут налоги - мне ОБЯЗАНЫ!!!
Так тебе это государство и разработало вакцину. Или ты думаешь что научные исследования пиздец как окупаются? Ты сейчас пускаешь лучи поноса, приводя аргументы бухого таксиста.
Ну такие ебланы как ты и умирают. Знаешь, дети тоже не понимают, какую хуйню они несут. Я если честно немного в ахуе от реакции сдешних комментаторов. Пиздец реально. Если ты в этой ситуации артачишься, то как вообще с тобой можно говорить и доверять тебе выборы. Кажется я начинаю понимать Путина :)
Реально работает? Это кто заявлял? Доверия властям нет. Они сами виноваты. И что-то Песков прививаться не спешит, Матвиенко как-то назально привилась, дед привился, но на карантине перед встречей все равно посидите. Гауляйтер тоже не понятно, как привился. Жирик правда заявил, что привился уже тремя разными вакцинами.
А еще что её воз никак не примет?
Чувак, я тебе серьезно говорю. Я привился пол года назад. За это время все мои друзья переболели. Все. Я хз как тебе ещё доказать. Я делал тест на антитела до и после. Удивительно, но после вакцины они появились. И я не очень понимаю, какая может быть побочка от неё.
По той что мы поатим этому государству налоги и страховые взносы. Иначе не нужно с меня ничего брать и делайте медицину платной. Я ни разу ни чем не болел за свои 40 лет, не делал операций, не получал бесплатных лекарств но все эти годы платил в мед фонды. И оплатил лечение других людей. Вы реально не понимаете что как устроено или … а то начинается с чего должно лечить пятое десятое. Тогда и дороги не должно делать, и в школах учить. Уж извините граждане за это платят.
Так эти взносы нужны, чтобы тебя старого лечить и колоть тебе лекарства за многие сотни тысяч от онкологии. Или ты реально думаешь, что омс тебя наебывает?
Назови мне хоть одно причину
Эм, ежемесячные страховые взносы на ОМС?
Че минусим?
Торговый велосипед
Просто ты заебал врубать эту свою пластинку во всех тредах, уж прости
Нахуй иди, еблан :)
Тогда отменяйте взносы в ФОМС, или делайте их добровольными.
А вакцину на какие шиши разрабатывали?
На бюджетные.
Ну ты вот сейчас говоришь, что ОМС отменяли, а теперь мне про бюджет лепишь. Где логика?
Так и вижу как для вселения в домик бабушка Сирануш проверяет сертификат о вакцинации )))
Россия в одном анекдоте.
Однажды в России ,Англии и Франции ввели закон об Анальном Изнасиловании граждан по субботам. Из за этого Англичане переизбрали Парламент , во Франции начались волнения, приведшие к Революции, а в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в Пятницу , что бы пораньше освободиться в Субботу
Ахахаха какой смешной анекдот, учитывая, что в Англии привито 50% населения, во Фрафнции 26%, а в России 10%. Иди нахуй
Больше ответить нечего, овощ?
Такое чувство что на vc собрание одних не очень умных людей. В Турцию или куда либо вас без прививки не пустят. Не хотите прививаться - сидите дома.
Аааааа......Пиз...ц..... И сюда добрались. Все ещё не верите в повторение 37го, деление на своих и чужих
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6989051-9414707&filename=Grand%20Chamber%20judgment%20Vavricka%20and%20Others%20v.%20Czech%20Republic%20-%20obligation%20to%20vaccinate%20children%20against%20diseases%20that%20were%20well%20known%20to%20medical%20science.pdf почитайте решение ЕСПЧ. Это же суд вашей хваленой европы и он всё признал правомерным.
ЕСПЧ указал, что требования по обязательной вакцинации обусловлены законной заботой о здоровье как тех граждан, которые получат прививку, так и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Цель этих предписаний – защита здоровья отдельных граждан и общества в целом. При этом их активно поддерживают медицинские авторитеты.
ЕСПЧ отметил, что предпринятые властями Чехии меры нельзя назвать слишком строгими – в требованиях к вакцинации предусмотрены исключения, а размер штрафа, которому подвергли одного из заявителей, не выходил за разумные пределы. Хо
Здесь речь идет о вакцинации детей детского сада от 9 болезней включая коклюш, оспу и т.д. а не вакцинации от коронавирус. При этом решение еспч не применяется для детей школьного возраста то есть сознательного. Просто не отдавайте своих детей в бесполезный дет сад там всерано им только психику угробят. К тому же решение можно оспорить в суде высшей инстанции.
В заголовке полуправда - "только с прививками" и "только с прививками или отрицательным ПЦР" это большая разница.
Понятно, Краснодарский край тогда вычеркиваем из списка мест потенциального отдыха.
Блять а Крым че, я отель взял на конец августа
По заявлению самих разработчиков Спутник V, не защищает привитого от возможности заразиться, не делает привитого менее заразным для окружающих в случае заражения, единственное на что влияет вакцина Спутник V - это на течение самой болезни, болезнь протекает в более легкой форме.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Вы там совсем ебобо?
Детские лагеря Кубани?? А что детей уже тоже можно обкалывать?
А на кой нужны москвабадские отрицалы? Раз такой идиот, то сиди на попе смирно.
Напомнить, как началось всё с короной у нас? Первые случаи в Москве, под "Нам не страшен серый волк!" и Малышеву "Это прекрасный вирус!". Через пару недель всем привет, растащили по всей стране. Идите вы в жопу, господа охеревшие! Если губернаторы регионов примут решение не пускать к себе непривитых мудил, то будут правы как никогда. И плевать, что на это там скажет Путин или кто-то ещё. Нахер идёт он. Не та ситуация, чтобы выслуживаться и очковать.
согласен, что прививаться стоит, но "неважно, что скажет Путин, пусть нахер идёт"? Посмеялся прям в голос) Наивность - второе счастье
Зачем интересном мне прививаться чтобы ехать туда, если там все привитые со справками, они же меня не заразят...))
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