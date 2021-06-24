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TJ

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только туристов с прививками от Covid-19 Статьи редакции

Глава края объяснил это ростом числа пациентов с коронавирусом и госпитализаций.

С 1 июля в отелях, санаториях и детских лагерях Кубани будут принимать только отдыхающих с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Через месяц, с 1 августа, требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших Covid-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — заявил Кондратьев.

По данным оперштаба, 24 июня в регионе выявили 123 новых случаев коронавируса.

#новость #туризм

3530 просмотров
116 116 комментариев
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116 комментариев
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Andrey Fedorov

46

В свою очередь коронавирус заявил, что до 1 августа будет отдыхать в Турции и только потом начнет свое распространение.

Ответить

Андрей Задоркин

Andrey
25

А также, по некоторым сведениям,
Коронавирус в случае необходимости готов покинуть пределы России в моменты инаугурации, выборов и выступлений Единой России!

Ответить

Ar AbduRashid

Андрей
0

Парады забыли

Ответить

Андрей

Andrey
0

так там тоже без теста и справки не получится

Ответить

Maksim Ziabkin

Andrey
0

Уж лучше так, дав месяц на то, чтобы привиться, нежеле как в Москве за неделю сообщили, а привиться двумя компонентами (чтобы получить qr код) надо 3 недели как минимум.

Поэтому тут еще ситауция более менее адекватная со сроками

Ответить

Mariya Belokopytova

7

А почему с 1 авг
До этого дня ковид будет где? В Москве, где запрещено всё без прививки?

Ответить

Andrey Fedorov

Mariya
5

В Турцию полетит отдыхать.

Ответить

Канищев Максим

Andrey
6

Изучите матчасть. В Турцию без прививки или пцр теста вас не пустят.

Ответить

Andrey Fedorov

Канищев
0

Ну тогда все в порядке!

Ответить

Коричневый Мурод

Mariya
3

Просто дали время привиться тем, кто на август уже запланировал. Это же очевидно )

Ответить

Vlad Limbo

Mariya
1

Все же просто, нужно дать региону заработать на москалях, а к августу процесс опускания москалей "полезностями" от власти завершится и они вполне смогут соответствовать распоряжению. Напоминаю, что в прошлом году все было точно так же, только без прививок, так как большинство людей и бизнеса в Краснодарском крае живет летним сезоном.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Mariya
1

Гм. Пока только рестики запретили. 
Ну а вообще правильно, что дают время — представьте, человек не вакцинирован, а ему говорят: с завтрашнего дня отель принимает только вакцинированных. Что он делает? Отменяет бронь. Кто теряет бабки? Отель. 

Ответить

Yuri Istomin

Valentin
1

забавно, что сделали это посреди сезона, а не в апреле например))) ну или просто у кого-то план по прививкам к выборам горит.

Ответить

Vera

Mariya
–1

Да, почему с 1 августа? Надо было с 1 января уж.  

Ответить

Михаил Нырков

Mariya
–1

Дают время антипрививочникам всё осознать и перейти а сторону вакцинированных

Ответить

Торговый велосипед

8

Ну в обычные частные ГД и халупки это не потребуется, так что 90% будет без разницы.

Ответить

Шамиль Зигантдинов

Торговый
1

Кажется, что будут в самолете, поездах и пунктах досмотра машин на въезде проверять, а не по факту заселения

Ответить

Yuri Istomin

Шамиль
0

Это ограничение права на свободу передвижения, закрепленного в конституции.
Ну и покушение на территориальную целостность страны.

Ответить

Игорь Протасов

Yuri
4

Это уже второй год делают. Плевать им на Конституцию и страну

Ответить

Коричневый Мурод

Игорь
1

Ну в данном случае у них выбора нет, ибо люди тупые. Слишком много антипривочников, которые верят, что вакцина изменит их ДНК или убьёт.

Ответить

Norman

Yuri
1

Конституцией в РФ теперь можно только в сартире подтереться. Суды на неё клали большой и толстый.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Шамиль
1

Не будут, потому что написано про отели, а не про транспорт. 

Ответить

Торговый велосипед

Шамиль
0

Да, такой вариант возможен, но досмотр КАЖДОГО авто, которое мчит к югу по М-4 - это из области фантастики

Ответить

Шамиль

Торговый
0

Ну не каждого скорее всего, как это обычно бывает «план», будут с номерами других регионов тормозить выборочно

Ответить

Norman

Торговый
–3

Не волнуйтесь полиция не дремлет и обложит их штрафами тоже

Ответить

Торговый велосипед

Norman
1

Очень сомнительно. Там своя атмосфера - до сих пор многолетняя налоговая и учетная войнушка идет - потерпевших практически нет. Для острастки и статы накажут некоторых и всё

Ответить

Kirill Volochaev

Торговый
–1

90% на Кубани очень приличные отели, а вот 10% как раз халупки.

Ответить

Торговый велосипед

Kirill
0

Это из какой параллельной "Вселенной ККК" такая инфа? ))

Ответить

Yuri Istomin

6

Боже, какие смешные эти "независимые" губеры. Что не сделаешь ради спущенного из Кремля плана по 60% вакцинации.

Ответить

Norman

0

RIP туристический бизнес Краснодарского края

Ответить

Канищев Максим

Norman
3

И чего это рип? Правила въезда в Турцию
C 21:00 31 мая 2021 изменяются требования для въезда в Турцию:

Пассажиры, прибывающие в страну, должны предоставить заполненную электронную форму (смотреть в разделе выше) и один из следующих документов:

Сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Все вакцины, принятые российским правительством, действительны для Турции. С момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Отсчет производится от даты введения последней дозы вакцины, не считая дня вылета. Граждане Российской Федерации должны предоставлять сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.
Справку о перенесённом заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, но не менее, чем за 28 дней до даты въезда в Турцию. Справка должна быть на английском языке с печатью организации.
Экспресс-тест на антиген к коронавирусу с негативным результатом, сделанный в течение 48 часов до прибытия в Турцию (на английском языке).
https://www.coral.ru/covidinfo/turkeyinfo/

https://www.coral.ru/covidinfo/turkeyinfo/
https://www.coral.ru/covidinfo/turkeyinfo/
www.coral.ru
Ответить

Maxim Syabro

Канищев
2

Да почти везде так. Вроде в доминикану ПЦР не нужен, но я именно из-за этого полетел в Дубаи - там нужен ПЦР на влет + делают по прилету обязательно.

Лететь соответственно спокойнее.

Ответить

Игорь Протасов

Канищев
1

И? Как я понял в Турцию и  с пцр и со справкой можно. 
А в Краснодар только с котом

Ответить

Канищев Максим

Игорь
0

Вы читали новость?
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации.

Ответить

Игорь Протасов

Канищев
0

Читал. 

Через месяц, с 1 августа, требования ужесточат: в пансионатах и гостиницах будут принимать только отдыхающих с сертификатом о прививке, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Где здесь пцр? 

Ответить

Канищев Максим

Игорь
0

Каюсь. Тут уж совсем охренели.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Norman
0

Да просто туристов там и так уже битком — пора снизить тур. поток и дать новый стимул к вакцинированию. 

Ответить

Сергей Подгорный

–16

Ребят, в чём проблема? Ленение на ИВЛ стоит 200к. С тех, кто не хочет прививаться нужно взять отказную и предупредить о том, что в случае тяжелой болезни лечение будет за свой счет.

Ответить

Одуванчик Полевой

Сергей
6

мне вот интересно, если власти обяжут по субботам засовывать черенок в жопу, вы с вечера пятницы будете занимать очередь на черенок, или с утра субботы?

Ответить

Сергей Подгорный

Одуванчик
–11

Мне вот интересно - тебе власти дают бесплатную вакцину, которая реально работает. Назови мне хоть одно причину, по которой государство должно тратить 200к на лечение упертого долбоеба, который не хочет делать прививку? Хоть одну, кроме противопоказаний!

Ответить

Альтернативный

Сергей
5

а я не хочу бесплатную вакцину, я готов заплатить деньги за платную, из-за бугра. В чем проблема у нашего государства? Привезите - я привьюсь. А эту жижу колите себе сами

Ответить

Сергей Подгорный

Альтерн…
0

У нас 3 вакцины. Скажи мне, основываясь на какой информации ты делаешь выводы, что зарубежная вакцина лучше? С какой стати тебе её кто-то должен привезти? Слетай сам и привейся, в чём проблема?

Ответить

Альтернативный

Сергей
0

да хоть 5!

Ответить

Сергей Подгорный

Альтерн…
–1

Ну, я же не один вопрос задал, ответь на них :) Почему тебе кто-то должен что-то привезти?

Ответить

Ilya Shubenok

Сергей
3

Назови мне хоть одну причину по которой гос-во не должно лечить кого угодно.

Ответить

Альтернативный

Ilya
2

причем, за наши деньги, которые снимают в виде налогов)

Ответить

Сергей Подгорный

Ilya
–1

1. Есть рабочая вакцина, даже 3. Она работает, на её разработку потратили деньги. С какой стати государство должно терпеть убытки, если человек, не осознавая рисков и делая субъективные умозаключения не подкрепленный вообще ни чем отказывается, по сути, от того же самого лечения, только бесплатного?
2. Государство предупреждает человека и дает ему выбор.
3. Из-за долбоебов антипрививочников, могут умереть люди, которым реальна противопоказана вакцина и которым не хватит места в больнице.

Пойдет?

Ответить

Ilya Shubenok

Сергей
3

Исследование, желательно независимое, что, например, Спутник работает, плиз. А также как это всё влияет на организм, что с ним происходит, каковы вероятности развития побочек (и каких побочек) в том числе в долгосрочной перспективе. 

Серег, ты пойми, тут нет антиваксеров или как их там. Тут нет людей, которые ПРОТИВ ВАКЦИНИРОВАНИЯ. Здесь люди просто хотят знать расклады о вакцине — что будет, как будет, что колят, какие побочки, что может быть, а чего быть не может. Взвесить все риски, так сказать. Эти люди, как раз, и заботятся о своем здоровье. 

Ответить

Сергей Подгорный

Ilya
0

Ну вот смотри, я привился. Никакой побочки я не испытал, кроме легкой температуры пару дней, после второй дозы. Практически всё моё окружение переболело короной и каким-то удивительным случаем, те кто привился - не болеет. Как так?

Ответить

Юрий

Сергей
2

Ну судя по твоим умственым способностям - побочка все-таки есть, и при чем серьезная

Ответить

Сергей

Юрий
–1

Поэтому я и говорю, что нужно требовать от человека подписывать отказ от вакцины, потому что такие ребята как ты, несут какую-то несуразицу не подкрепленную вообще ни чем. 

Ответить

Oleg

Сергей
1

Никакой побочки не испытал, кроме побочки 😂

Ответить

Skorpyon

Oleg
1
Ответить

Сергей

Oleg
–1

Объясни плес, что за побочку ты имеешь в виду? Повышение температуры? Ну так и против гриппа когда делаешь прививку так же ощущаешь легкое недомогание, а что ещё чувствовать если тебе колят вирус?

Ответить

Одуванчик

Сергей
3

Государство ничего не тратит из своего кармана! Мне в х.. не уперлось это государство с его "бесплатными услугами", каждый месяц я плачу налоги!
А именно: около 45 тр в пенсионный, около 10 тр в ФСС, и около 6 тр в соцстрах, плюс около 30 тр НДФЛ. Плюс с каждой покупки плачу 20% НДС. Каждый год плачу транспортный налог, налог на землю, на недвижимость, сборы при каждой заправке... Достаточно причин? Готов к соглашению с государством, что я шлю его нах с налогами, а оно меня шлет нах с "услугами". А пока с меня берут налоги - мне ОБЯЗАНЫ!!!

Ответить

Сергей Подгорный

Одуванч…
0

Так тебе это государство и разработало вакцину. Или ты думаешь что научные исследования пиздец как окупаются? Ты сейчас пускаешь лучи поноса, приводя аргументы бухого таксиста.

Ответить

Одуванчик

Сергей
0

Боже, я говорю с ракушкой? Я никого не просил лично мне что-то разрабатывать! Кто хочет - колет, и живет счастливый и довольный, кто не хочет - не колет. В чем проблема?

Ответить

Сергей Подгорный

Одуванч…
1

Ну такие ебланы как ты и умирают. Знаешь, дети тоже не понимают, какую хуйню они несут. Я если честно немного в ахуе от реакции сдешних комментаторов. Пиздец реально. Если ты в этой ситуации артачишься, то как вообще с тобой можно говорить и доверять тебе выборы. Кажется я начинаю понимать Путина :)

Ответить

Skorpyon

Одуванч…
0

Проблема в том, что он вакцинировался. А вдруг он умрет? Он не хочет нести риски один, пусть теперь все вакцинируются и умрут вместе с ним.

Ответить

Mr. Z

Одуванч…
0

Проблема в том, что нельзя соблюдать законы выборочно :)

Ответить

Игорь Протасов

Сергей
–2

Реально работает? Это кто заявлял? Доверия властям нет. Они сами виноваты. И что-то Песков прививаться не спешит, Матвиенко как-то назально привилась, дед привился, но на карантине перед встречей все равно посидите. Гауляйтер тоже не понятно, как привился. Жирик правда заявил, что привился уже тремя разными вакцинами.
А еще что её воз никак не примет? 

Ответить

Сергей Подгорный

Игорь
0

Чувак, я тебе серьезно говорю. Я привился пол года назад. За это время все мои друзья переболели. Все. Я хз как тебе ещё доказать. Я делал тест на антитела до и после. Удивительно, но после вакцины они появились. И я не очень понимаю, какая может быть побочка от неё.

Ответить

Денис Середов

Сергей
0

По той что мы поатим этому государству налоги и страховые взносы. Иначе не нужно с меня ничего брать и делайте медицину платной. Я ни разу ни чем не болел за свои 40 лет, не делал операций, не получал бесплатных лекарств но все эти годы платил в мед фонды. И оплатил лечение других людей. Вы реально не понимаете что как устроено или … а то начинается с чего должно лечить пятое десятое. Тогда и дороги не должно делать, и в школах учить. Уж извините граждане за это платят.

Ответить

Сергей Подгорный

Денис
0

Так эти взносы нужны, чтобы тебя старого лечить и колоть тебе лекарства за многие сотни тысяч от онкологии. Или ты реально думаешь, что омс тебя наебывает?

Ответить

Эдуард Гладышев

Сергей
0

 Назови мне хоть одно причину

Эм, ежемесячные страховые взносы на ОМС?

Ответить

Сергей Подгорный

Сергей
–14

Че минусим?

Ответить

Торговый велосипед

Сергей
13

Просто ты заебал врубать эту свою пластинку во всех тредах, уж прости

Ответить

Skorpyon

Торговый
0

Оно на работе.

Ответить

Сергей Подгорный

Торговый
–18

Нахуй иди, еблан :)

Ответить

Сергей

Сергей
0

@Инспектор 

Ответить

Торговый

Сергей
0

Какая прелесть. Ты не останавливайся главное

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
0

Тогда отменяйте взносы в ФОМС, или делайте их добровольными.

Ответить

Сергей Подгорный

Yuri
0

А вакцину на какие шиши разрабатывали?

Ответить

Yuri Istomin

Сергей
0

На бюджетные.

Ответить

Сергей Подгорный

Yuri
0

Ну ты вот сейчас говоришь, что ОМС отменяли, а теперь мне про бюджет лепишь. Где логика?

Ответить

Андрей Чуринов

3

И поделом им

Ответить

Arseniy Kirsanov

2

Так и вижу как для вселения в домик бабушка Сирануш проверяет сертификат о вакцинации )))

Ответить

Serge Tikhonenko

Arseniy
3

Спасибо, мы в 5* отель дедушки Мустафы, в Анталии

Ответить

Nick Name

0

Россия в одном анекдоте.
Однажды в России ,Англии и Франции ввели закон об Анальном Изнасиловании граждан по субботам. Из за этого Англичане переизбрали Парламент , во Франции начались волнения, приведшие к Революции, а в России граждане стали занимать очередь на изнасилование в Пятницу , что бы пораньше освободиться в Субботу

Ответить

Pavel Zhirnov

Nick
1

Ахахаха какой смешной анекдот, учитывая, что в Англии привито 50% населения, во Фрафнции 26%, а в России 10%. Иди нахуй

Ответить

Nick Name

Pavel
–1

Вот вы дрявые, сами любители похождений, зачем других то оправлять в ваше сказочное путешествие???

Ответить

Pavel Zhirnov

Nick
0

Больше ответить нечего, овощ? 

Ответить

Nick Name

Pavel
–1

https://instagram.com/saffirix?utm_medium=copy_link

Ответить

Pavel Zhirnov

Nick
1

И? Деанонимизировал меня что ли? Так я под своим именем сижу и не от кого не прячусь.

Ответить

Nick Name

Pavel
–2
Ответить

Pavel

Nick
1

чел, ты так подгорел, что решил пролистать мой профиль до 2013 года?) 

Ответить

Канищев Максим

–2

Такое чувство что на vc собрание одних не очень умных людей. В Турцию или куда либо вас без прививки не пустят. Не хотите прививаться - сидите дома.

Ответить

Юрий

Канищев
1

Прекрасно в Турцию пускают без прививки по ПЦР-тесту, так что хрень то не несите. 

Ответить

Nick Name

–4

Аааааа......Пиз...ц..... И сюда добрались. Все ещё не верите в повторение 37го, деление на своих и чужих

Ответить

Norman

Nick
1

Это будет по всей России скоро, скриньте коммент. Это война народа против власти здесь и сейчас и то как поведет себя народ решит исход этой войны. Если будете прогибаться под их требования то завтра будете ходить с ошейником.

Ответить

Nick Name

Norman
3

НДФЛ. НДС. Пенсионный возраст. Акцизы. Маски. Qr кода. 115 ФЗ. 541 ФЗ. Поголовная вакцинация. Принудительная эфтаназия. Здравствуй светлое будущее. Деды воевали.
"Мы есть власть"😆😆😆😆

Ответить

Игорь

Nick
1

А вы думаете всего этого нету в других странах?

Ответить

Norman

Игорь
–1

В других странах это в каких? Северной Кореи? В европе например есть конвенция о правах человека и биомедицине запрещающая обязательную вакцинацию

Ответить

Игорь

Norman
1

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-6989051-9414707&filename=Grand%20Chamber%20judgment%20Vavricka%20and%20Others%20v.%20Czech%20Republic%20-%20obligation%20to%20vaccinate%20children%20against%20diseases%20that%20were%20well%20known%20to%20medical%20science.pdf почитайте решение ЕСПЧ. Это же суд вашей хваленой европы и он всё признал правомерным. 

ЕСПЧ указал, что требования по обязательной вакцинации обусловлены законной заботой о здоровье как тех граждан, которые получат прививку, так и тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям. Цель этих предписаний – защита здоровья отдельных граждан и общества в целом. При этом их активно поддерживают медицинские авторитеты.

ЕСПЧ отметил, что предпринятые властями Чехии меры нельзя назвать слишком строгими – в требованиях к вакцинации предусмотрены исключения, а размер штрафа, которому подвергли одного из заявителей, не выходил за разумные пределы. Хо

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?li…
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&amp;id=003-6989051-9414707&amp;filename…
hudoc.echr.coe.int
Ответить

Norman

Игорь
1

Здесь речь идет о вакцинации детей детского сада от 9 болезней включая коклюш, оспу и т.д. а не вакцинации от коронавирус. При этом решение еспч не применяется для детей школьного возраста то есть сознательного. Просто не отдавайте своих детей в бесполезный дет сад там всерано им только психику угробят. К тому же решение можно оспорить в суде высшей инстанции.

Ответить

Игорь

Norman
–1

Да ладно? В Чехии недавно подавали в ЕСПЧ жаловались за штрафы за то что не вакцинировались. И ваш хвалёный европейский суд признал законным обязательную вакцинацию и даже назвал это атрибутом демократии!

Ответить

Timur Gaynetyanov

1

Пчёлы против мёда

Ответить

Поджог Сараев

1

В заголовке полуправда - "только с прививками" и "только с прививками или отрицательным ПЦР" это большая разница.

Ответить

Yuri Istomin

Поджог
0

с 1 июля можно с ПЦР и прививкой.
с 1 августа  - только с прививкой.

Ответить

Вася Пражкин

1

Понятно, Краснодарский край тогда вычеркиваем из списка мест потенциального отдыха.

Ответить

Иван Вундермахер

0

Блять а Крым че, я отель взял на конец августа

Ответить

Андрей

Иван
2

времени полно привиться

Ответить

Norman

Иван
0

крым все - не наш

Ответить

Maxim Syabro

Иван
0

Ну так сделай ПЦР перед вылетом, в чем проблема? :)

Ответить

Одуванчик Полевой

0

По заявлению самих разработчиков Спутник V, не защищает привитого от возможности заразиться, не делает привитого менее заразным для окружающих в случае заражения, единственное на что влияет вакцина Спутник V - это на течение самой болезни, болезнь протекает в более легкой форме. 
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Вы там совсем ебобо?

Ответить

Ж Якимова

0

Детские лагеря Кубани?? А что детей уже тоже можно обкалывать?

Ответить

Yuri Istomin

Ж
1

есть Спутник Лайт, его будут применять на детях от 12 до 18 лет.

Ответить

Maxim Syabro

Ж
0

А детям можно ПЦР?

Ответить

Dmitry Suvorov

0

vc.ru - диджитал ресурс, мигрирующий в новостную помойку?

Ответить

Почтовый Гоша

0

А на кой нужны москвабадские отрицалы? Раз такой идиот, то сиди на попе смирно.

Напомнить, как началось всё с короной у нас? Первые случаи в Москве, под "Нам не страшен серый волк!" и Малышеву "Это прекрасный вирус!". Через пару недель всем привет, растащили по всей стране. Идите вы в жопу, господа охеревшие! Если губернаторы регионов примут решение не пускать к себе непривитых мудил, то будут правы как никогда. И плевать, что на это там скажет Путин или кто-то ещё. Нахер идёт он. Не та ситуация, чтобы выслуживаться и очковать.

Ответить

Pavel Zhirnov

Почтовый
0

согласен, что прививаться стоит, но "неважно, что скажет Путин, пусть нахер идёт"? Посмеялся прям в голос) Наивность - второе счастье

Ответить

Максим Неплох

0

Ммм, пандемии 2 года, а мы только решили проверять пцр 👌

Ответить

Дмитрий Трифонов

0

ну и пошли нахер

Ответить

Юрий

0

Ждем инноваций от других регионов - кто лучше извратится 

Ответить

Kirill Kulagin

0

Зачем интересном мне прививаться чтобы ехать туда, если там все привитые со справками, они же меня не заразят...))

Ответить

Daniil Levi

0

Новый повод для развода гаишниками на батайском кольце!

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Размер раунда и другие подробности не раскрываются, но по итогам сделки оценка Malivar выросла в 2,9 раза, достигнув 370 млн рублей. Инвестиция будет направлена на усиление команды ML-инженеров (Machine Learning Engineer) и вывод нового продукта компании на американский рынок.

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Финансы
Денис Демидов
В России самые большие в мире налоги?

Если коротко, то да, но это не самое страшное. Власть начала активно бороться с офшорами и серой экономикой. Разорвала соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Насаждает онлайн-кассы и маркировку. К чему это приведет? К выравниванию условий ведения бизнеса между компаниями различного размера или к упадку в экономике?

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Mail.ru Group
Look-alike: зачем нужен таргетинг на похожую аудиторию

Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.

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SberDevices
Салют для отелей: как платформа с виртуальными ассистентами помогает постояльцам отдыхать, а гостиницам — зарабатывать

Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…

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