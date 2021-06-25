В Москве началась выдача QR-кодов — без них с 28 июня невозможно свободно посещать кафе и рестораны Статьи редакции
QR-коды доступны как для россиян, так и для иностранцев.
- QR-код можно получить на сайте mos.ru. Для этого нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
- Также сертификат могут получить иностранные граждане, для которых в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».
- 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки».
- В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.
На фоне это на госуслугах(в вк) куча жалоб, что qr не приходят, сбой у них. У Многих включая меня слетел полис ОМС, нельзя теперь никуда записаться, по информации от ТФОМС - его не существует. Хз что они там натворили
Именно! Прививку поставил в феврале. С тех пор кормят завтраками и сбоем в системе. До сих пор не могу этот код получить
Значит у вас нет прививки. Делайте ещё раз! Вроде такую логику навязывают.
то есть ваша единственная претензия - концлагерь плохо организован?
Нет, моя претензия, что 20 лет одни и те же рожи на манеже. Но к данному вопросу это не имеет никакого отношения
в странах, где правительство якобы меняется - политика не меняется никогда. Там у них власть не в кабинетах, а в дворцах потомственных миллиардеров. Вам от этого легче?
Ничего, скоро 6 месяцев пройдёт надо ещё будет 2 укола делать или 3, чем больше тем лучше (так нам говорят)
Сделали прививки, не получить ни QR, ни разъяснения. Верим дальше государству.
Я конечно предполагал, что за QR-кодами будущее, но чтобы такое будущее...
Суперапп уже пилят.
В китае по qr-коду коммуналку можно оплатить, а у нас - вообще доказать, что ты полноценный член общества, нах!)
Трагический паук например
Ещё скажите, что думали, что IT-технологии развиваются ради общечеловеческого счастья?!
Все здорово если эти действия положат конец всему этому дурдому. Но гораздо любопытней будет посмотреть что нам расскажут, когда начнется следующая волна:
а) Это новый штамм. Прививка работала против прошлого штамма.
б) Виноваты непривившиеся. Они не привились, "коллективный иммунитет" не выработался, вакцина тогда не работает.
прививки будут:
1) вечными
2) регулярными. Пока вроде планы - раз в полгода, четыре укола в год.
Любители вакцинаций!
Такими темпами шприцевания - вы точно умрете не от ковида, я гарантирую вам это.
раз в полгода, четыре укола в год.
А, ну ок.
я рад, что единственное что веселит вас в этой ситуации - ваше (предполагаемое) владение математикой.
да, надо продержаться года так три. Там Спасители Жизней или начнут дохнуть или власти устанут принуждать.
immune.mos.ru - работает. Нигде нет qr кода. А тут дали. Ну наконец-то.
А привитые, но заболевшие/болеющие граждане, не распространяют разве вирус? Почему для них ПЦР-тест находился в логическом блоке ИЛИ?
Где получить код переболевшим?! Цитата с сайта mos.ru: " В поликлинике - обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата." РАСПЕЧАТАЙТЕ!!!! А не далее как вчера, заявляли, что только в электронном виде!!!
Кажется, кого-то пора из запоя выводить!
Для бабушек и прочих - распечатка в поликлиннике QR кода. Сами данные - только электронно, бумажный носитель без кода проверки - не прокатит.
Бойкотируйте такие места вне зависимости за или против вы прививок. Потому что дело здесь не в прививках, а в системе дискриминации.
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