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Nazigul Jusupova

В Москве началась выдача QR-кодов — без них с 28 июня невозможно свободно посещать кафе и рестораны Статьи редакции

QR-коды доступны как для россиян, так и для иностранцев.

  • QR-код можно получить на сайте mos.ru. Для этого нужно быть привитым, иметь статус переболевшего или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
  • Также сертификат могут получить иностранные граждане, для которых в Москве откроют пункты платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».
  • 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
  • За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки».
  • В летние кафе можно попасть без QR-кода до 12 июля.

#новости #третьяволна #москва

2436 просмотров
32 32 комментария
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Алексей Штейн

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На фоне это на госуслугах(в вк) куча жалоб, что qr  не  приходят, сбой у них. У Многих включая меня  слетел полис ОМС, нельзя теперь никуда записаться, по информации от ТФОМС - его не существует. Хз что они там натворили

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Murat Oshroev

Алексей
1

Именно! Прививку поставил в феврале. С тех пор кормят завтраками и сбоем в системе. До сих пор не могу этот код получить

Ответить

Феттучини с Креветкой

Murat
4

Значит у вас нет прививки. Делайте ещё раз! Вроде такую логику навязывают.

Ответить

Fedor Ngun

Murat
3

то есть ваша единственная претензия - концлагерь плохо организован?

Ответить

Murat Oshroev

Fedor
0

Нет, моя претензия, что 20 лет одни и те же рожи на манеже. Но к данному вопросу это не имеет никакого отношения 

Ответить

Fedor Ngun

Murat
0

в странах, где правительство якобы меняется - политика не меняется никогда. Там у них власть не в кабинетах, а в дворцах потомственных миллиардеров. Вам от этого легче?

Ответить

Pasha Kislova

Murat
1

Такая же история

Ответить

Александр Медведь

Murat
0

Ещё нужно уколоться.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Murat
0

Ничего, скоро 6 месяцев пройдёт надо ещё будет 2 укола делать или 3, чем больше тем лучше (так нам говорят)

Ответить

Daniil Shvedov

Алексей
0

Шайтаны 

Ответить

Анатолий Б.

3

Сделали прививки, не получить ни QR, ни разъяснения. Верим дальше государству.

Ответить

Фагиз Мавлютов

2

Я конечно предполагал, что за QR-кодами будущее, но чтобы такое будущее... 

Ответить

Александр Привалов

Фагиз
2

Суперапп уже пилят.

Ответить

Александр Привалов

Александр
1

В китае по qr-коду коммуналку можно оплатить, а у нас - вообще доказать, что ты полноценный член общества, нах!)

Ответить

Трагический паук например

Фагиз
1

Ещё скажите, что думали, что IT-технологии развиваются ради общечеловеческого счастья?!

Ответить

Фагиз Мавлютов

Трагический
0

Что это такое "Общечеловеческое счастье"?

Ответить

- -

1

Все здорово если эти действия положат конец всему этому дурдому. Но гораздо любопытней будет посмотреть что нам расскажут, когда начнется следующая волна:
а) Это новый штамм. Прививка работала против прошлого штамма.
б) Виноваты непривившиеся. Они не привились, "коллективный иммунитет" не выработался, вакцина тогда не работает.

Ответить

Fedor Ngun

-
2

прививки будут:
1) вечными
2) регулярными. Пока вроде планы - раз в полгода, четыре укола в год.

Любители вакцинаций!
Такими темпами шприцевания - вы точно умрете не от ковида, я гарантирую вам это.

Ответить

Александр Привалов

Fedor
3

 раз в полгода, четыре укола в год.

А, ну ок.

Ответить

Fedor Ngun

Алексан…
1

я рад, что единственное что веселит вас в этой ситуации - ваше (предполагаемое) владение математикой.

Ответить

Александр

Fedor
0

А чего мне грустить, я еще ни одной не сделал. Может быть, это коронобесие задолбает и ограничимся масками. Ну или доживём до побочек у привитых и окажется, что колоть хрен знает что  была плохая идея

Ответить

Fedor Ngun

Алексан…
0

да, надо продержаться года так три. Там Спасители Жизней или начнут дохнуть или власти устанут принуждать.

Ответить

Madina Djalilova

1

immune.mos.ru - работает.  Нигде нет qr кода.  А тут дали. Ну наконец-то.

Получение QR-кода на посещение общественного…
Получение QR-кода на посещение общественного места в Москве
immune.mos.ru
Ответить

Roman Kuvshinnikov

Madina
0

Спасибо) 

Ответить

L A

0

Зашел в ЕМИАС, QR-код есть(по причине "ПЦР").
 

Ответить

Андрей Верижников

0

А привитые, но заболевшие/болеющие граждане, не распространяют разве вирус? Почему для них ПЦР-тест находился в логическом блоке ИЛИ?

Ответить

Александр Привалов

0

Прям как в анекдоте - с пятницы можно очередь занимать...

Ответить

Clif

0

Где получить код переболевшим?!  Цитата с сайта mos.ru: " В поликлинике - обратитесь в регистратуру или распечатайте самостоятельно с помощью инфомата."     РАСПЕЧАТАЙТЕ!!!!    А не далее как вчера, заявляли, что только в электронном виде!!! 
Кажется, кого-то пора из запоя выводить! 

Ответить

Олег Волков

Clif
0

Для бабушек и прочих - распечатка в поликлиннике QR кода. Сами данные - только электронно, бумажный носитель без кода проверки - не прокатит.

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Число зверя в работе, на обкатке?

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Дмитрий Трифонов

0

ну и пошли нахер-2 

Ответить

Kat

0

Бойкотируйте такие места вне зависимости за или против вы прививок. Потому что дело здесь не в прививках, а в системе дискриминации.

Когда бизнесы почувствуют отсутствие денег, высунут язык из жопы и пойдут защищать свои права 

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