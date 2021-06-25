Некоторые российские компании начали требовать от сотрудников обязательную вакцинацию — Forbes Статьи редакции
Компании ссылаются на то, что власти разрешили отстранять от работы без выплат за отказ прививаться, выяснило издание.
- В X5 Group пригрозила отказавшимся от прививки сотрудникам отстранять от работы без сохранения содержания, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.
- Как отметил источник, в компании заявили, что наличие антител не освобождает от прививки. В X5 Group ответили Forbes, что исполняют постановление властей, согласно которым отказ от вакцинации может повлечь отстранение от работы без сохранения заработной платы.
- «Ростелеком» через неделю тоже потребует обязательную вакцинацию, рассказал изданию источник на рынке IT, ссылаясь на письмо руководства компании. За отказ от прививки без уважительной причины предусмотрены «жёсткие меры». В компании воздержались от комментариев.
«Эр-Телеком» также 24 июня разослал приказ для своих сотрудников, в котором компания запрещает командировки для непривитых сотрудников, кроме некоторых руководителей. В «ЭР-Телеком» ответили, что в холдинге действуют строгие правила, большинство сотрудников на удалёнке, а работающим в офисе предъявляются жёсткие требования по профилактике Covid-19.
- Рассылку о необходимости вакцинации сделали и в «Совкомбанке». Как рассказал источник издания в банке, компания пообещала за вакцинацию с 15 июня до 7 июля выплатить 10 тысяч рублей каждому сотруднику бэк-офиса.
- Кроме этого, компания устраивает лотерею, победитель которого в сентябре получит 500 тысяч рублей, остальные участники — по 100 тысяч рублей, а также другие призы. В письме компании не указано о санкциях для непривитых.
- 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сфере услуг, а непривившихся сотрудников разрешили отстранять от работы без выплат. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
Государство умело переложило проблемы бизнеса на бизнес обвинив в этом сотрудников. Шикарный ход. Главное писю от своей попы отвести, да так, чтобы все поверили.
Много посмотрел, много изучил, много понял, скажу одно, наобум делать прививку не буду 100%.
Если убрать все эмоции, то это просто защита населения от пандемии. Так что нравится, не нравится, а решение правильное.
Главное от самой вакцины не отъехать)))
Без обследований делать прививку тоже правильное решение?
как вы представляете себе обследования?
"Добровольно" будут шприцевать вечно, два раза в год - четыре укола в год.
Какое тут обследование?
Привыкайте!
.
Зато старушек спасете - жуть.
У меня сомнения есть, что четыре укола в год. )
ключевое слово - ревакцинация. пока говорят именно так.
Но возможно все ограничится ежегодным принудительным шприцеванием на протяжении жизни?
А ничего, что к аденовирусу приобретается стойкий иммунитет минимум на полгода? То есть через полгода эта прививка может никак не сработать и вас колоть ещё раз тупо и бессмысленно? ) Антитела аденовирусу живут до 2-3 лет. ))) Это ставит под сомнение возможность ревакцинации теми же компонентами.
В голове распев: "Пенсионный фонд России..." :)
Чтобы сделать прививку надо сначала полностью обследоваться, кто знает какие скрытые болячки есть, вакцинация добровольная только на бумаге, чтобы потом за последствия не отвечать!
В протоколе к прививке - не требуется.
Там упоминается об исследованиях, но они необязательны. ) Песков тоже говорил, что тема занятная и дорогая, но тратиться на неё, пожалуй, не станем.
Давно заметила, если представители власти говорят «этого НЕ будет» можно смело это ждать через какое то время 😂
компания запрещает командировки для непривитых сотрудников, кроме некоторых руководителей
Всегда найдутся «все кроме»)
В некоторых компаниях наоборот: дают денежное поощрение тем, кто вакцинировался. Работники сами бегут записываться.
Слово "добровольное" в России давно приобрело значения "добровольно-принудительное", либо "принудительное". Это относится не только к прививкам.
Я бы сказал "добровольно" - имеет значение "все последствия будете разгребать вы, вы же САМИ захотели"
Пишите заявления всем отделом на такой беспредел. Увольнять по одно у легко, увольнять весь отдел не смогут, потому что встанет работа. Вы нужны работодателю, ровно так же как и он вам. Все это буйство незаконно, у вас есть право отказаться.
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