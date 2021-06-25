Офлайн
Nazigul Jusupova

Некоторые российские компании начали требовать от сотрудников обязательную вакцинацию — Forbes Статьи редакции

Компании ссылаются на то, что власти разрешили отстранять от работы без выплат за отказ прививаться, выяснило издание.

  • В X5 Group пригрозила отказавшимся от прививки сотрудникам отстранять от работы без сохранения содержания, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.
  • Как отметил источник, в компании заявили, что наличие антител не освобождает от прививки. В X5 Group ответили Forbes, что исполняют постановление властей, согласно которым отказ от вакцинации может повлечь отстранение от работы без сохранения заработной платы.
  • «Ростелеком» через неделю тоже потребует обязательную вакцинацию, рассказал изданию источник на рынке IT, ссылаясь на письмо руководства компании. За отказ от прививки без уважительной причины предусмотрены «жёсткие меры». В компании воздержались от комментариев.

  • «Эр-Телеком» также 24 июня разослал приказ для своих сотрудников, в котором компания запрещает командировки для непривитых сотрудников, кроме некоторых руководителей. В «ЭР-Телеком» ответили, что в холдинге действуют строгие правила, большинство сотрудников на удалёнке, а работающим в офисе предъявляются жёсткие требования по профилактике Covid-19.

  • Рассылку о необходимости вакцинации сделали и в «Совкомбанке». Как рассказал источник издания в банке, компания пообещала за вакцинацию с 15 июня до 7 июля выплатить 10 тысяч рублей каждому сотруднику бэк-офиса.
  • Кроме этого, компания устраивает лотерею, победитель которого в сентябре получит 500 тысяч рублей, остальные участники — по 100 тысяч рублей, а также другие призы. В письме компании не указано о санкциях для непривитых.
  • 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сфере услуг, а непривившихся сотрудников разрешили отстранять от работы без выплат. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.

#новости #третьяволна

1670 просмотров
36 36 комментариев
4
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 36, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 262908, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Jun 2021 08:54:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Антон Суперт

10

Государство умело переложило проблемы бизнеса на бизнес обвинив в этом сотрудников. Шикарный ход. Главное писю от своей попы отвести, да так, чтобы все поверили.

Ответить

Инокентий Смирнов

7

Много посмотрел, много изучил, много понял, скажу одно, наобум делать прививку не буду 100%.

Ответить

Stan Teem

Инокентий
0

И что вы изучили? 

Ответить

Трофим Шоренко

–3

Если убрать все эмоции, то это просто защита населения от пандемии. Так что нравится, не нравится, а решение правильное.
Главное от самой вакцины не отъехать)))

Ответить

Инокентий Смирнов

Трофим
5

Без обследований делать прививку тоже правильное решение?

Ответить

Fedor Ngun

Инокентий
1

как вы представляете себе обследования?
"Добровольно" будут шприцевать вечно, два раза в год - четыре укола в год.
Какое тут обследование?
Привыкайте!
.
Зато старушек спасете - жуть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Fedor
0

У меня сомнения есть, что четыре укола в год. )

Ответить

Fedor Ngun

Sergei
1

ключевое слово - ревакцинация. пока говорят именно так.
Но возможно все ограничится ежегодным принудительным шприцеванием на протяжении жизни?

Ответить

Sergei Timofeyev

Fedor
0

А ничего, что к аденовирусу приобретается стойкий иммунитет минимум на полгода? То есть через полгода эта прививка может никак не сработать и вас колоть ещё раз тупо и бессмысленно? ) Антитела аденовирусу живут до 2-3 лет. ))) Это ставит под сомнение возможность ревакцинации теми же компонентами.

Ответить

Silanser

Инокентий
2

Пусть делает, глядишь отьедет

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
2

В голове распев: "Пенсионный фонд России..." :)

Ответить

Kat

Sergei
0

На то и дизайн 

Ответить

Sergei Timofeyev

Kat
0

Ну дизайн и дизайн (с) Татьяныч

Ответить

Stan Teem

Инокентий
0

Вы же можете обследоваться перед прививкой. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Stan
0

По ОМС?

Ответить

Silanser

5

Чтобы сделать прививку надо сначала полностью обследоваться, кто знает какие скрытые болячки есть, вакцинация добровольная только на бумаге, чтобы потом за последствия не отвечать!

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
0

В протоколе к прививке - не требуется.

Ответить

Silanser

Sergei
0

Кто бы сомневался, смотришь на эти очереди, всех как скот, а что с ним будет, да похуй.
На войне жертвы сразу не считают…

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
0

Там упоминается об исследованиях, но они необязательны. ) Песков тоже говорил, что тема занятная и дорогая, но тратиться на неё, пожалуй, не станем.

Ответить

Silanser

Sergei
0

Как говорится, это финансово не выгодно, тушить пожар)

Ответить

Sergei Timofeyev

Silanser
0

Ну а тогда смысл быть подопытным?

Ответить

Alexey Matveev

5

Ну нет же принуждения, все добровольно :) Песков

Ответить

Оксана Вихрова

3

Давно заметила, если представители власти говорят «этого НЕ будет» можно смело это ждать через какое то время 😂

Ответить

Sergei Timofeyev

Оксана
2

Фраза: "мы точно уверены" - однозначно ;)

Ответить

Alexander Sorokin

2

компания запрещает командировки для непривитых сотрудников, кроме некоторых руководителей
Всегда найдутся «все кроме»)  

Ответить

Black Jack

0

В некоторых компаниях наоборот: дают денежное поощрение тем, кто вакцинировался. Работники сами бегут записываться.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Black
3

Это плохая мотивация. То ли дело угроза увольнением. Хехе.

Ответить

Vladimir Frolov

0

И не только российские ;-)

Ответить

Oleg Kiryukhin

0

Спортмастер так же

Ответить

Елена Назарова

0

Сбербанк так же

Ответить

Руслан Абушаев

0

Приехали..

Ответить

Трагический паук например

0

Ке-ке-ке... Перед лицом опасности потери доходов, бизнес решил безжалостно растоптать права креативной общественности.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Слово "добровольное" в России давно приобрело значения "добровольно-принудительное", либо "принудительное". Это относится не только к прививкам.

Ответить

Александр Привалов

Sergei
0

Я бы сказал "добровольно" - имеет значение  "все последствия будете разгребать вы, вы же САМИ захотели"

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Давно ли репрессии у нас относятся к условным рискам?

Ответить

Kat

0

Пишите заявления всем отделом на такой беспредел. Увольнять по одно у легко, увольнять весь отдел не смогут, потому что встанет работа. Вы нужны работодателю, ровно так же как и он вам. Все это буйство незаконно, у вас есть право отказаться.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
ITI Capital
Золотые правила инвестора

Все успешные инвесторы делают ошибки и теряют деньги. История мировой экономики не знает исключений. Мы стараемся давать полезные советы, чтобы вы избежали хотя бы самых грубых ошибок.

1 1 комментарий
–1
Техника
Евгений Делюкин
Microsoft представила Windows 11 с новым дизайном и поддержкой Android-приложений Статьи редакции

«Одно из самых масштабных обновлений за последние 10 лет» выйдет зимой 2021 года.

Светлая тема
218 218 комментариев
97
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Тот самый партизан
«Яндекс.Маркет» отказал в подъёме оплаченных заказов на этаж и отменил их

Курьер «Яндекс.Маркет» отказался поднимать крупногабаритные заказы на этаж, а позже «Яндекс.Маркет» отменил оплаченные заказы № 51298128 и № 51299674, в одностороннем порядке, поддержка ничего не отвечает.

32 32 комментария
4
Право
Рассказывает АйПиНоут
Цели патентования: часть 1 — извлечение прямой выгоды

Привет, я Станислав Николаев. Оптимист, гуманист, патентных дел евангелист.

0 Обсудить
1
Финансы
Денис Демидов
В России самые большие в мире налоги?

Если коротко, то да, но это не самое страшное.

1111 1111 комментариев
540
SberDevices
Салют для отелей: как платформа с виртуальными ассистентами помогает постояльцам отдыхать, а гостиницам — зарабатывать

Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…

1 1 комментарий
9
Mail.ru Group
Look-alike: зачем нужен таргетинг на похожую аудиторию

Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.

1 1 комментарий
14
БКС Мир инвестиций
Постановка финансовых целей. Рассказывает персональный брокер

Откладываете на пенсию или на кругосветное путешествие? В любом случае, нужно учесть три фактора

0 Обсудить
0
ТНТ
ТНТ запустил эксклюзивное шоу на Twitch, чтобы найти новое лицо канала

ТНТ стал первым из российских телеканалов, который пришёл на платформу Twitch и запустил на стриминговой площадке оригинальное шоу.

Эксперты шоу Вова BratishkinOFF, Денис WELOVEGAMES и резидент «Импровизации» Антон Шастун
0 Обсудить
3
Офлайн
Nazigul Jusupova
Некоторые российские компании начали требовать от сотрудников обязательную вакцинацию — Forbes Статьи редакции

Компании ссылаются на то, что власти разрешили отстранять от работы без выплат за отказ прививаться, выяснило издание.

36 36 комментариев
4
Маркетинг
Даниил Таргетолог
Как настроить рекламу самому? (Часть 2, отслеживания результатов)

В этой части мы поговорим про аналитику и масштабирование. Потратив несколько минут на прочтения, вы сможете грамотно оптимизировать и отслеживать показатели вашей рекламной кампании

0 Обсудить
Больше статей
Комментарии

danil nik

Microsoft добавит поддержку…

Kat

В Москве началась выдача…

Konstantin Kraft

Microsoft представила Windows…

Sergei Timofeyev

Некоторые российские компании…

Sergei Timofeyev

Некоторые российские компании…

Alexander Sorokin

Некоторые российские компании…

Nurken Aitymov

Мы работаем удаленно уже 5 лет…

- -

«Яндекс.Маркет» отказал в…

Nick Nick

В России самые большие в мире…

Sergei Timofeyev

Некоторые российские компании…

Fedor Ngun

Некоторые российские компании…

danil nik

Microsoft добавит поддержку…

Stan Teem

Некоторые российские компании…

Kat

Некоторые российские компании…

Штурмовик

Для установки Windows 11…

Александр Привалов

Некоторые российские компании…

Sergei Timofeyev

Некоторые российские компании…

Alexander Star

Microsoft представила Windows…

Кирилл Шемякин

SMM: Рабочие Бесплатные способы…

Silanser

Некоторые российские компании…
null