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Nazigul Jusupova

«Яндекс» покажет заказы привитым водителям и курьерам раньше, чем исполнителям без вакцины Статьи редакции

Компании обязаны вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки.

Программа преимуществ начала работать в Москве и Московской области с 25 июня, сообщили vc.ru в пресс-службе компании.

Поощрения позволят водителям такси и курьерам «Яндекс.Доставки» больше заработать за смену, поскольку они будут меньше простаивать. Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.

Чтобы получить преимущества, нужно загрузить в приложение для работы с заказами «Яндекс.Про» фотографию сертификата о получении прививки. Бонусы будут доступны с первого этапа вакцинации, а также всем сотрудникам, кто привился от коронавируса в течение последних 6 месяцев. В компании не ответили, сколько курьеров и водителей уже вакцинировались.

  • 24 июня московские власти обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти также обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.

#новости #яндекс

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52 52 комментария
6
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52 комментария
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Believe Me

32

Сюр какойто, тоже самое что, обрезанным водителям в израиле давать приоритетный заказы а необрезанных оставлять в хвосте очереди😄

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Ivan Susanin

Believe
4

А необрезанный тоже имеет более высокую вероятность заразить пассажира/клиента?

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Believe Me

Ivan
15

Братан, я не привитый держись по дальше от меня.

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Irina Gagina

Ivan
9

А как вы измеряете кто более заразен: здоровый привитый или здоровый непривитый? Уже из утюга говорят, что и привитые заразны.

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Ivan Susanin

Irina
0

Если есть 100% гарантия, что здоровый - то в обоих случаях не будет заразен. Только мы не научились выделять больных из здоровых со 100% точностью

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Kostya Zubanov

Irina
0

привитый с меньшей вероятностью заразен

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Данила Романов

Irina
0

по исследованиям от зараженного привитого сложнее заразиться и он создает меньшую вирусную нагрузку

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John Rickman

Ivan
2

Необрезанный нарушает завет обрезания, который скрепил союз между Б-гом и Авраамом. Такой гой никаких заказов не достоин.

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Pavel Gorgulov

Believe
2

Приводить Израиль, в котором ввели зелёные паспорта, в качестве примера - странно

Ответить

Sergey Naumovich

Pavel
0

Израиль ни в коем случае нельзя сравнивать с Россией тут полная эвтаназия как не странно бы это звучало у меня есть знакомые которые сделали и очень сильно теперь жалеют об этом, последствия очень печальные

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Pavel Gorgulov

Sergey
6

Где тут? Какая эвтаназия? Что сделали? Какие последствия?

Ответить

Андрей Ивченко

Pavel
1

Да

Ответить

Андрей Ивченко

Sergey
2

знакомые которые сделали и очень сильно теперь жалеют об этом, последствия очень печальные

Почему жалеют? Какие последствия?

Ответить

Вячеслав Гринин

Андрей
1

От эвтаназии обычно летальные последствия

Ответить

Giant Schlong

Sergey
0

ААААА!!!! Лучший!!!

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Believe Me

Pavel
0

Реагировать на шутку с серьезными щами, тоже не менее странно ☹️

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Pavel Gorgulov

Believe
0

Почему? В каждой шутке, есть доля шутки.

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Xig

Believe
0

Ахахахаха

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Оксана Вихрова

7

Одна новость краше другой, хоть за поп-корном беги

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Skynett

6

 Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.

Воу, воу палегче...

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Александр Романенко

4

Ахаха, корона ( так выглядит приоритет в яндексе ) тем, кто без короны xD

Ответить

elenazazaz

4

проходите на привив очку

Ответить

Олег Миронов

2

Нормально казна денег поднимет на штрафах 😅

Ответить

Irina Gagina

Олег
3

Осторожнее, когда в другой теме я приводила пример, что только на масках Моска делает за две недели более ста миллионов рублей, агитаторы прививки пытались убедить, что все эти копейки не играют роли;)

Ответить

Олег Миронов

Irina
0

Адекватных людей походу все мало и мало

Ответить

Александр Якунин

Irina
0

Мизерные деньги в рамках мегаполиса

Ответить

Понь Бледный

3

А уже был коммент про то, что привитым разрешат быстрее надеть ярмо на шею?

Ответить

Евгений Панчуков

–5

Яндекс пробивает Дно😕 грустно

Ответить

Леонид Цветков

Евгений
0

Ну они хоть не блокируют, если прививаться не будешь, а плюшками какими-то снабжают

Ответить

Савва

Леонид
0

подождите
еще не вечер
скоро блокировать будут
явно идет жесткая масированная атака, всех привить, но никого не принуждать

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Timofey Abakumov

2

Насчёт таксистов все это хрень полная. Яндекс пообещал +5 баллов приоритета. Но приоритет этот в реальности ничего не дает: если на расстоянии 300 м. от пользователя будет стоять машина с приоритетом "12", водитель в которой НЕ привит, а другая машина будет стоять на расстоянии 700 м с приоритетом "17" и водитель привит, то к пользователю все равно приедет первая, потому что она... БЛИЖЕ! И в этот механизм никто не будет вносить изменения, иначе весь алгоритм полетит в тартарары.

Ответить

Bender Rodriguez

Timofey
0

но если вы стоите около аэропорта, то эти +5 баллов решают, ну или в бизнес такси где вообще другой алгоритм

Ответить

Timofey Abakumov

Bender
2

Как раз говорю за бизнес. Нет, ничего не решают! Если Москва, то все решает очередь! За другие города говорить не могу. Бизнес по алгоритму распределения ничем не отличается от эконома.

Ответить

Alex Petrov

Timofey
0

В Пулково тоже очередь, причем сделанная через жопу.  Приоритет херь кмк полная, так как подача машины на 5-6 км и в течении 10 минут уже норма, причем спрос распределен и по районам и по времени неравномерно.

Ответить

Anthony's Channel

2

Чет не получается ответить мадам, которая выше обиделась на мои слова, так что отвечу так, прочитает или нет дело не мое)
Так вот:
Есть разного рода девушки, каждая присваивает себя к разному типу. Поэтому ваша истерия тут непонятна, так как я не обобщал всех женщин, как Вы это предположили. Будьте проще и веселее, это просто шутка. Клевого дня!

Ответить

Даниил Даниил

0

Программисты из лучших вузов страны делают. А вы спрашиваете кто это придумывает и разрабатывает всё. Ощущение причастности к большой компании + зарплата в 2000-3000$ = концлагерь готов.

Ответить

Jay Green

Даниил
1

У нас нет вузов в которых готовят хороших программистов. 
Хороший программист работает уже на 1, максимум 2 курсе

Ответить

Даниил Романов

0

Су.а совсем из людей рабов делают

Ответить

Shahen Ohanjanyan

0

Я хочу посмотреть что скажут работники Яндекса, молодые, прогрессивные, за всё хорошее и доброе, если, скажем, непривитым сотрудникам будут платить на 5 процентов меньшую зарплату. Я очень хочу, чтобы в мире всё было замечательно, но мне кажется, что путь к такой замечательности лежит в том числе через правовое поле. Ну нет сейчас такого закона, чтобы так делать. Вы не можете показывать пользователям системы заказы пожиже и пореже потому, что они буряты или рыжие или плавать не умеют. 

Ответить

Mr. Z

Shahen
0

Как там говорят... "частная фирма", не хотите - не работайте с ними...

Ответить

Shahen Ohanjanyan

Mr.
0

частные фирмы подчиняются громадному количеству регулирующих норм

Ответить

Gidevan

0

Яндекс» покажет заказы привитым водителям и курьерам раньше, чем исполнителям без вакцины

Непривитым покажет после того как заказ будет отменён или выполнен привитым водителем?

Ответить

Савва

0

Жесть
Обкладывают со всех сторон
Мягкой палкой всех привьют

Ответить

Ilia Smirnov

0

крутое поощрение. «можешь поработать больше». 

Ответить

Pavel Voronkov

0

Сегрегация 2021. Welcome.

Ответить

Андрей Ивченко

Pavel
0

Сегрегация это когда людей разделяют по признаку, на который они не влияют. Возможность привиться — это конкретное действие, которое можно совершить.

Ответить

Jay Green

0

И как это будет работать с учётом того что 90% их курьеров и водителей это джумумбеки без регистрации = не имеющие возможность привиться даже платно?

Ответить

Mr. Z

Jay
0

Мигрантов уже прививают.

Ответить

Алексей Жданов

0

Опять показуха. Может кто и привьется-будет один QR-код на весь аул.
Опять сами себя в угол загоняют
-меньше такси-больше спрос
-больше спрос-выше цена
выше цена- ... прохладней в метро

Ответить

Екатерина

0

Мне кажется из всех мер, которые я видела, это самая сильная форма «дискриминации» без каких-либо медицинских обоснований под собой. Отстранение от работы непривитых сотрудников сферы услуг ну хотя бы может теоретически понизить вероятность заражения других. А то что непривитый курьер приедет не в самый прибыльный район это конечно сильно противостоит распространению вируса))

Ответить

Денис Коновалов

–1

Здравствуйте!
Я из поддержки партнёров Яндекс Go.
При распределении заказов учитываются расстояние до пользователя, приоритет и требования в заказе. Как правило, рядом с пользователем есть несколько свободных водителей. Вероятность получить заказ выше у того водителя, чей приоритет выше. Поэтому дополнительные баллы за прививку помогут получать больше заказов.
Подробнее про распределение заказов тут: https://pro.yandex/ru-ru/base/priority

Как получить приоритет в распределении заказов…
Рассказываем, что даёт вам приоритет в распределении заказов и что нужно делать, чтобы его повысить.
pro.yandex
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Alex Petrov

Денис
0

Сорри но сотруднику яндекс го, особенно из донной бесполезной поддержки минус автоматом.

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