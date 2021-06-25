«Яндекс» покажет заказы привитым водителям и курьерам раньше, чем исполнителям без вакцины Статьи редакции
Компании обязаны вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки.
Программа преимуществ начала работать в Москве и Московской области с 25 июня, сообщили vc.ru в пресс-службе компании.
Поощрения позволят водителям такси и курьерам «Яндекс.Доставки» больше заработать за смену, поскольку они будут меньше простаивать. Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.
Чтобы получить преимущества, нужно загрузить в приложение для работы с заказами «Яндекс.Про» фотографию сертификата о получении прививки. Бонусы будут доступны с первого этапа вакцинации, а также всем сотрудникам, кто привился от коронавируса в течение последних 6 месяцев. В компании не ответили, сколько курьеров и водителей уже вакцинировались.
- 24 июня московские власти обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти также обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.
Сюр какойто, тоже самое что, обрезанным водителям в израиле давать приоритетный заказы а необрезанных оставлять в хвосте очереди😄
А необрезанный тоже имеет более высокую вероятность заразить пассажира/клиента?
А как вы измеряете кто более заразен: здоровый привитый или здоровый непривитый? Уже из утюга говорят, что и привитые заразны.
Если есть 100% гарантия, что здоровый - то в обоих случаях не будет заразен. Только мы не научились выделять больных из здоровых со 100% точностью
по исследованиям от зараженного привитого сложнее заразиться и он создает меньшую вирусную нагрузку
Необрезанный нарушает завет обрезания, который скрепил союз между Б-гом и Авраамом. Такой гой никаких заказов не достоин.
Приводить Израиль, в котором ввели зелёные паспорта, в качестве примера - странно
Израиль ни в коем случае нельзя сравнивать с Россией тут полная эвтаназия как не странно бы это звучало у меня есть знакомые которые сделали и очень сильно теперь жалеют об этом, последствия очень печальные
Где тут? Какая эвтаназия? Что сделали? Какие последствия?
знакомые которые сделали и очень сильно теперь жалеют об этом, последствия очень печальные
Почему жалеют? Какие последствия?
Реагировать на шутку с серьезными щами, тоже не менее странно ☹️
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Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.
Воу, воу палегче...
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Ахаха, корона ( так выглядит приоритет в яндексе ) тем, кто без короны xD
Нормально казна денег поднимет на штрафах 😅
Осторожнее, когда в другой теме я приводила пример, что только на масках Моска делает за две недели более ста миллионов рублей, агитаторы прививки пытались убедить, что все эти копейки не играют роли;)
Яндекс пробивает Дно😕 грустно
Ну они хоть не блокируют, если прививаться не будешь, а плюшками какими-то снабжают
Насчёт таксистов все это хрень полная. Яндекс пообещал +5 баллов приоритета. Но приоритет этот в реальности ничего не дает: если на расстоянии 300 м. от пользователя будет стоять машина с приоритетом "12", водитель в которой НЕ привит, а другая машина будет стоять на расстоянии 700 м с приоритетом "17" и водитель привит, то к пользователю все равно приедет первая, потому что она... БЛИЖЕ! И в этот механизм никто не будет вносить изменения, иначе весь алгоритм полетит в тартарары.
но если вы стоите около аэропорта, то эти +5 баллов решают, ну или в бизнес такси где вообще другой алгоритм
Как раз говорю за бизнес. Нет, ничего не решают! Если Москва, то все решает очередь! За другие города говорить не могу. Бизнес по алгоритму распределения ничем не отличается от эконома.
В Пулково тоже очередь, причем сделанная через жопу. Приоритет херь кмк полная, так как подача машины на 5-6 км и в течении 10 минут уже норма, причем спрос распределен и по районам и по времени неравномерно.
Чет не получается ответить мадам, которая выше обиделась на мои слова, так что отвечу так, прочитает или нет дело не мое)
Так вот:
Есть разного рода девушки, каждая присваивает себя к разному типу. Поэтому ваша истерия тут непонятна, так как я не обобщал всех женщин, как Вы это предположили. Будьте проще и веселее, это просто шутка. Клевого дня!
Программисты из лучших вузов страны делают. А вы спрашиваете кто это придумывает и разрабатывает всё. Ощущение причастности к большой компании + зарплата в 2000-3000$ = концлагерь готов.
Я хочу посмотреть что скажут работники Яндекса, молодые, прогрессивные, за всё хорошее и доброе, если, скажем, непривитым сотрудникам будут платить на 5 процентов меньшую зарплату. Я очень хочу, чтобы в мире всё было замечательно, но мне кажется, что путь к такой замечательности лежит в том числе через правовое поле. Ну нет сейчас такого закона, чтобы так делать. Вы не можете показывать пользователям системы заказы пожиже и пореже потому, что они буряты или рыжие или плавать не умеют.
Яндекс» покажет заказы привитым водителям и курьерам раньше, чем исполнителям без вакцины
Непривитым покажет после того как заказ будет отменён или выполнен привитым водителем?
Сегрегация 2021. Welcome.
Сегрегация это когда людей разделяют по признаку, на который они не влияют. Возможность привиться — это конкретное действие, которое можно совершить.
И как это будет работать с учётом того что 90% их курьеров и водителей это джумумбеки без регистрации = не имеющие возможность привиться даже платно?
Опять показуха. Может кто и привьется-будет один QR-код на весь аул.
Опять сами себя в угол загоняют
-меньше такси-больше спрос
-больше спрос-выше цена
выше цена- ... прохладней в метро
Мне кажется из всех мер, которые я видела, это самая сильная форма «дискриминации» без каких-либо медицинских обоснований под собой. Отстранение от работы непривитых сотрудников сферы услуг ну хотя бы может теоретически понизить вероятность заражения других. А то что непривитый курьер приедет не в самый прибыльный район это конечно сильно противостоит распространению вируса))
Здравствуйте!
Я из поддержки партнёров Яндекс Go.
При распределении заказов учитываются расстояние до пользователя, приоритет и требования в заказе. Как правило, рядом с пользователем есть несколько свободных водителей. Вероятность получить заказ выше у того водителя, чей приоритет выше. Поэтому дополнительные баллы за прививку помогут получать больше заказов.
Подробнее про распределение заказов тут: https://pro.yandex/ru-ru/base/priority
Сорри но сотруднику яндекс го, особенно из донной бесполезной поддержки минус автоматом.
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