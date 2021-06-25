Офлайн
Nazigul Jusupova

«Яндекс» предложил курьерам и таксистам бонусы за прививки — например, принимать заказы раньше других Статьи редакции

Компании обязаны вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки.

Программа преимуществ начала работать в Москве и Московской области с 25 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Поощрения позволят водителям такси и курьерам «Яндекс.Доставки» больше заработать за смену, поскольку они будут меньше простаивать. Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.

Чтобы получить преимущества, нужно загрузить в приложение для работы с заказами «Яндекс.Про» фотографию двух сертификатов о получении прививки первого и второго этапа. В компании не ответили, сколько курьеров и водителей уже вакцинировались.

  • 24 июня московские власти обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти также обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.

#новости #яндекс

584 просмотров
14 14 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 263018, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Jun 2021 13:46:20 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Anthony's Channel

10

На фоне всяких привилегий для привитых, могу предположить, что скоро девушки давать будут просто так, если ты поставил прививку🤣🤣🤣

Ответить

ivan krapivin

Anthony's
10

Только те, кто на Яндекс.Услугах

Ответить

Anthony's Channel

ivan
–1

😄

Ответить

Sergey Naumovich

Anthony's
–2

Да но это не смешно уже на самом деле работает план по истреблению причём как понимаю в России уже почти все смирились с ним (

Ответить

Сергей Суханинский

Sergey
1

Чувак, ты о чем? Ты боишься прививок? Тебе в детстве их штук 10 поставили. 

Ответить

Ж Якимова

Anthony's
–2

Знаете что, Anthony's Channel, - мерзко и цинично! Вы своим комметом всех людей женского пола к шлюхам приравняли. Вы откуда, где у нас такое "дно"?

Ответить

Алексей Штейн

Ж
1

людей?

Ответить

Timofey Abakumov

Ж
0

Что у вас с чувством юмора :(

Ответить

Believe Me

4

Сюр какойто, тоже самое что, обрезанным водителям в израиле давать приоритетный заказы а необрезанных оставлять в хвосте очереди😄

Ответить

Xig

Believe
0

Ахахахаха

Ответить

Александр Романенко

1

Ахаха, корона ( так выглядит приоритет в яндексе ) тем, кто без короны xD

Ответить

Оксана Вихрова

1

Одна новость краше другой, хоть за поп-корном беги

Ответить

Олег Миронов

0

Нормально казна денег поднимет на штрафах 😅

Ответить

Timofey Abakumov

0

Насчёт таксистов все это хрень полная. Яндекс пообещал +5 баллов приоритета. Но приоритет этот в реальности ничего не дает: если на расстоянии 300 м. от пользователя будет стоять машина с приоритетом "12", водитель в которой НЕ привит, а другая машина будет стоять на расстоянии 700 м с приоритетом "17" и водитель привит, то к пользователю все равно приедет первая, потому что она... БЛИЖЕ! И в этот механизм никто не будет вносить изменения, иначе весь алгоритм полетит в тартарары.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Mail.ru Group
Look-alike: зачем нужен таргетинг на похожую аудиторию

Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.

1 1 комментарий
14
Ростелеком
Как технологии помогают не забывать школьную программу летом

Летом школьники берут передышку от занятий, контрольных работ и диктантов, начинают больше гулять и проводить время на свежем воздухе. Важно набраться сил перед следующим учебным годом, но остро стоит вопрос о том, как не забыть то, что изучили за год. Часто родители замечают, что дети за лето расслабляются настолько, что новые знания и навыки…

0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Техника
TJ
Сетевые хранилища Western Digital атаковал вирус, удаляющий файлы — компания предложила отключить устройства от сети Статьи редакции

Пользователи не могут попасть в хранилища My Book Live и рискуют потерять все данные.

13 13 комментариев
6
SberDevices
Салют для отелей: как платформа с виртуальными ассистентами помогает постояльцам отдыхать, а гостиницам — зарабатывать

Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…

1 1 комментарий
9
Финансы
Лиана Липанова
Каннабис, премиум-шампанское и агенты для спортсменов: на чем заработал свои $1,4 млрд первый рэпер-миллиардер Jay-Z Статьи редакции

В 2005 году рэпер Jay-Z произнёс ставшую пророческой фразу: «Я не бизнесмен, я бизнес, мэн». В июне 2019 года Forbes назвал его первым рэпером-миллиардером, но своё состояние исполнитель заработал не только благодаря музыке.

Jay-Z Highsnobiety
18 18 комментариев
22
Дизайн
Multiways
Какие клише и штампы есть в анимационных роликах и как их избежать

Знакомьтесь, это Вася. Он сталкивается с удивительно специфической проблемой, о которой вы раньше даже не думали. Слава богу, в руке у него есть смартфон: устройство выпускает линии, которые заканчиваются иконками с другими людьми, рукопожатиями и мешочками со знаком доллара.

3 3 комментария
6
Приёмная
Вильгельм Шимф
Apple отказывает в диагностике товара

15.06.2020 я приобрел Macbook Pro 13 в магазине Tmall Россия. Ноутбук РСТ, с официальной гарантией. В ноутбуке мной были обнаружены 2 неисправности:

75 75 комментариев
12
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Зачем PR стартапу?

Какие цели решает PR?

0 Обсудить
2
Приёмная
Тот самый партизан
«Яндекс.Маркет» отказал в подъёме оплаченных заказов на этаж и отменил их

Курьер «Яндекс.Маркет» отказался поднимать крупногабаритные заказы на этаж, а позже «Яндекс.Маркет» отменил оплаченные заказы № 51298128 и № 51299674, в одностороннем порядке, поддержка ничего не отвечает.

138 138 комментариев
38
Офлайн
Маша Цепелева
«2ГИС», Fix Price и Ozon: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России Статьи редакции

Наименьшие инвестиции в открытие точки — у Ozon, наибольшая годовая прибыль — у риэлторского агентства «Этажи».

52 52 комментария
18
Офлайн
Nazigul Jusupova
Некоторые российские компании начали требовать от сотрудников обязательную вакцинацию — Forbes Статьи редакции

Компании ссылаются на то, что власти разрешили отстранять от работы без выплат за отказ прививаться, выяснило издание.

236 236 комментариев
21
Больше статей
Комментарии

Илья Шишкунов

Каннабис, премиум-шампанское и…

Евгений Умолинов

Ответ на пост FIRE: «Жизнь…

Балабаев вячеслав

С 1 августа курорты…

Алексей Штейн

«Яндекс» предложил курьерам и…

Alex Lowen

Для установки Windows 11…

Дмитрий

«Яндекс.Маркет» запланировал…

Саша Неретин

Некоторые российские компании…

Timofey Abakumov

«Яндекс» предложил курьерам и…

Евгений Умолинов

Ответ на пост FIRE: «Жизнь…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Alex Lowen

Для установки Windows 11…

Александр Сорокин

Каннабис, премиум-шампанское и…

Лиана Липанова

Каннабис, премиум-шампанское и…

Денис Демидов

В России самые большие в мире…

Alexey Ivanov

Курс биткоина и других…

Dmitry Davydov

Ответ на пост FIRE: «Жизнь…

Ж Якимова

«Яндекс» предложил курьерам и…

Илья Шишкунов

Каннабис, премиум-шампанское и…

Александр Костенко

Некоторые российские компании…
null