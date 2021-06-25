«Яндекс» предложил курьерам и таксистам бонусы за прививки — например, принимать заказы раньше других Статьи редакции
Компании обязаны вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки.
Программа преимуществ начала работать в Москве и Московской области с 25 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Поощрения позволят водителям такси и курьерам «Яндекс.Доставки» больше заработать за смену, поскольку они будут меньше простаивать. Курьеры «Яндекс.Еды» и «Лавки» будут допущены к плановым сменам на полчаса раньше и смогут выбрать удобные и выгодные районы.
Чтобы получить преимущества, нужно загрузить в приложение для работы с заказами «Яндекс.Про» фотографию двух сертификатов о получении прививки первого и второго этапа. В компании не ответили, сколько курьеров и водителей уже вакцинировались.
- 24 июня московские власти обязали вакцинировать 60% курьеров и сотрудников служб доставки. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти также обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.
На фоне всяких привилегий для привитых, могу предположить, что скоро девушки давать будут просто так, если ты поставил прививку🤣🤣🤣
Только те, кто на Яндекс.Услугах
Да но это не смешно уже на самом деле работает план по истреблению причём как понимаю в России уже почти все смирились с ним (
Чувак, ты о чем? Ты боишься прививок? Тебе в детстве их штук 10 поставили.
Сюр какойто, тоже самое что, обрезанным водителям в израиле давать приоритетный заказы а необрезанных оставлять в хвосте очереди😄
Ахаха, корона ( так выглядит приоритет в яндексе ) тем, кто без короны xD
Насчёт таксистов все это хрень полная. Яндекс пообещал +5 баллов приоритета. Но приоритет этот в реальности ничего не дает: если на расстоянии 300 м. от пользователя будет стоять машина с приоритетом "12", водитель в которой НЕ привит, а другая машина будет стоять на расстоянии 700 м с приоритетом "17" и водитель привит, то к пользователю все равно приедет первая, потому что она... БЛИЖЕ! И в этот механизм никто не будет вносить изменения, иначе весь алгоритм полетит в тартарары.
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