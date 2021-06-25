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Маша Цепелева

Власти обязали все предприятия Москвы перевести на удалёнку 30% работников с 28 июня Статьи редакции

При расчете не учитываются привитые от коронавируса сотрудники.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

  • Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Прививка должна быть зарегистрирована в России, а пометка о вакцинации должна быть в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.
  • На удаленную работу нужно перевести всех работников старше 65 лет и с сопутствующими заболеваниями, перечень определен Департаментом здравоохранения города Москвы.
  • Требования не распространяются на медорганизации, предприятия оборонного комплекса, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли.

Также власти продлили запрет на работу предприятий общепита с 23 часов до 6 утра и проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке.

  • С 28 июня также в Москве начнут действовать QR-коды при входе в кафе и другие заведения. Их смогут получить только прошедшие вакцинацию посетители или с ПЦР-тестом. QR-код можно оформит на сайте mos.ru.

#новость #третьяволна

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40 40 комментариев
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Konstantin Kiselev

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Новые меры поддержки бизнеса подъехали.

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Jack Hammer

Konstantin
0

Штрафы и увольнения всем. 👍

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Skynett

9

— Разрешили увольнять, потом не разрешили, но на самом деле разрешили, но не они.

— Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя.

— Нарушение закона, но не нарушение закона, потому что это не мы, а они, в общем, сами виноваты.

— Не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм уже другой, но зато не будете болеть, хотя болеть будете, если раньше болели это теперь не считается, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная.

— 60% коллективного иммунитета спасут популяцию, но не спасли отчего–то, потому что год назад уже было 60%, а сейчас почему–то опять 60%, но все теперь наоборот.

— Поэтому ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко.

— Антитела навсегда защитят, но потом антитела пропадут, поэтому необязательно надо ревакцинироваться, хотя может потом будет и обязательно.

— Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль.

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Резкий бас

8

они уже сами не знают, что и как делать. Разброд и шатание

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Alexey Chudenkov

5

Ну началось :( нормально же работали…

Ответить

Artemy

5

И всегда в пятницу к вечеру об этом объявляют:(

Ответить

Arkadiy K

2

Блин, да что же их так колбасит то? Списанный бешеный принтер передали в московскую мэрию?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Arkadiy
2

Он сетевой, расшарили прост

Ответить

Иван Иванов

2

Зачем? Все вакцинируются же, или вакцина не работает? 

Ответить

Мистер Блондин

Иван
0

Видимо никто не вакцинируется. У знакомых премию предлагали на работе по 70 баксов за вакцинацию, из 25 человек сходило 4

Ответить

Иван Иванов

Мистер
2

Вакцинируются, но часто это незащищенный слой населения, которому никак нельзя потерять работу...

Ответить

Мистер Блондин

Иван
2

таксисты и курьеры?

Ответить

Иван Иванов

Мистер
0

Медики, сотрудники магазинов, да куча их. 

Ответить

Jack Hammer

Мистер
0

Таксисты и курьеры могут всегда пойти куда угодно дальше таксовать и курьерить. Это про бюджетников.🤷‍♂

Ответить

Мистер Блондин

Jack
0

Бюджетники на то и бюджетники, чтобы первыми тестировать приказы государства

Ответить

Sergei Timofeyev

Мистер
0

Почему не идут? Идут.

Ответить

Мистер Блондин

Sergei
0

Все как-то неоднозначно. Сначала они угрожают, что вы без ЗП будете сидеть отстранённые от работы, теперь обязуют перевести на удалёнку

Ответить

Sergei Timofeyev

Мистер
1

Мы в России. Расслабьтесь. 

Ответить

artёm rudomёtov

1

Они хоть когда-нибудь начнут разрешать хоть что-нибудь? Одни запреты кругом.

Ответить

Aleksei Adonev

1

Основное изменение, что раньше просто переводили на удаленку, а теперь только "непривитых этих короче... грязных там всяких, не защищенных в общем... всех за минусом этих вот уважаемых привитых людей" читать с кавказским акцентом🤣🤣🤣
Привитых, слово то какое! Вакцинированных жеж

Ответить

Denis Video

Aleksei
0

Кастрированных

Ответить

Эмилия Теплова

1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что не сделал прививку от коронавируса, так как у него еще много антител.

И в тоже время требуют от других обязательную вакцинацию, причём независимо от наличия антител. Ок.

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Forgotten Games

Эмилия
0

Вы бы хоть вопрос изучили. При наличии антител (определенного вида и в определенных количествах) вас могут не допустить к вакцинации и назначить повторное исследование через 4-6 месяцев. Это и есть один из вариантов медицинского отвода от вакцинации.

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Весенний супер_стар

0

Работодатель нехило экономит - почти 10 руб. на одном рабочем месте. Компенсации будут работникам? Внезапно столкнувшимся с задачей организации комнаты для работы?

Ответить

Arkadiy K

Весенний
2

Вы думаете что с работодателя волшебным образом перестанут брать аренду за эти рабочие места?

Ответить

Екатерина

Arkadiy
2

Ещё же работодатель может экономить на оборудовании, если не отдаёт его удалёнщику домой, мебели. Если бы мне это компенсировали, я была бы не прочь удалёнки, а так фигня получается - за ту же зп покупай себе это все.

Ответить

Arkadiy K

Екатери…
0

С трудом представляю себе механизм экономии. Продавать мебель когда власти объявили удаленку, и снова покупать, когда все отменят?

Эта логика работает в случае вывода позиций на постоянную удалённую работу, навсегда. Но тут уже возникает повод полностью обновить договорённости работника и работодателя

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Madina Djalilova

0

сейчас сезон отпусков. не учитывают ещё и тех, кто уже сделал хоть 1 прививку. Да они шутят? как это кто отследит и рассчитает? очередной невыполнимый указ за 1 день.

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Sergei Timofeyev

Madina
2

Почему за один? У вас выходные ещё есть (с)

Ответить

irmr

0

Сейчас ограничения, локдауны и запрет работать, в августе все снимут, отрапортуют о победе над 3 волной, обяжут вернуть всех уволенных и выплатить за вынужденный простой;)

Ответить

Максим Горький

irmr
1

доложат о победе и позовут всех на выборы :)

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Да начнется пятничный холивар!

Ответить

Елена Нефедова

0

Локдаун V2.0

Ответить

Sergei Timofeyev

Елена
0

Надо наблюдать. Пока похоже на осенний сценарий, но тогда штамм был слабым.

Ответить

Viacheslav Semenchuk

0

Точно с С 28 мая? А не 28 июня? Поправьте

Ответить

Иван Шеметов

0

Судя по всему скоро опять отправят по домам сидеть всех

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Россияне: о-о-о-кеееей :(

Ответить

Jack Hammer

Konstantin_Andr…
0

:')

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Johnny Vorony

0
Ответить

Michael Nick

0

Получается, что власти на самом деле отменили ограничения на коронавирус. Ведь цель вакцины- облегчение симптомов при заболевании, а не борьба с распространением вируса

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При расчете не учитываются привитые от коронавируса сотрудники.

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