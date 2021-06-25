Власти обязали все предприятия Москвы перевести на удалёнку 30% работников с 28 июня Статьи редакции
При расчете не учитываются привитые от коронавируса сотрудники.
Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
- Работников, которые прошли полную вакцинацию, не учитывают при расчете 30%. Прививка должна быть зарегистрирована в России, а пометка о вакцинации должна быть в ЕМИАС или в ЕГИСЗ.
- На удаленную работу нужно перевести всех работников старше 65 лет и с сопутствующими заболеваниями, перечень определен Департаментом здравоохранения города Москвы.
- Требования не распространяются на медорганизации, предприятия оборонного комплекса, «Росатом», «Роскосмос» и другие стратегические отрасли.
Также власти продлили запрет на работу предприятий общепита с 23 часов до 6 утра и проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке.
Новые меры поддержки бизнеса подъехали.
— Разрешили увольнять, потом не разрешили, но на самом деле разрешили, но не они.
— Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя.
— Нарушение закона, но не нарушение закона, потому что это не мы, а они, в общем, сами виноваты.
— Не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм уже другой, но зато не будете болеть, хотя болеть будете, если раньше болели это теперь не считается, поэтому необязательная вакцинация, которая обязательная.
— 60% коллективного иммунитета спасут популяцию, но не спасли отчего–то, потому что год назад уже было 60%, а сейчас почему–то опять 60%, но все теперь наоборот.
— Поэтому ужесточать не будем, но потом будем, все необязательно, зато отдыхайте, но работайте и необязательно прививайтесь, хотя и обязательно, все равно заболеете, но несильно, хотя может и сильно, но редко.
— Антитела навсегда защитят, но потом антитела пропадут, поэтому необязательно надо ревакцинироваться, хотя может потом будет и обязательно.
— Маски будут не нужны, потом нужны, но лучше не снимать, поэтому ужесточим контроль.
Блин, да что же их так колбасит то? Списанный бешеный принтер передали в московскую мэрию?
Зачем? Все вакцинируются же, или вакцина не работает?
Видимо никто не вакцинируется. У знакомых премию предлагали на работе по 70 баксов за вакцинацию, из 25 человек сходило 4
Вакцинируются, но часто это незащищенный слой населения, которому никак нельзя потерять работу...
таксисты и курьеры?
Таксисты и курьеры могут всегда пойти куда угодно дальше таксовать и курьерить. Это про бюджетников.🤷♂
Бюджетники на то и бюджетники, чтобы первыми тестировать приказы государства
Почему не идут? Идут.
Все как-то неоднозначно. Сначала они угрожают, что вы без ЗП будете сидеть отстранённые от работы, теперь обязуют перевести на удалёнку
Они хоть когда-нибудь начнут разрешать хоть что-нибудь? Одни запреты кругом.
Основное изменение, что раньше просто переводили на удаленку, а теперь только "непривитых этих короче... грязных там всяких, не защищенных в общем... всех за минусом этих вот уважаемых привитых людей" читать с кавказским акцентом🤣🤣🤣
Привитых, слово то какое! Вакцинированных жеж
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что не сделал прививку от коронавируса, так как у него еще много антител.
И в тоже время требуют от других обязательную вакцинацию, причём независимо от наличия антител. Ок.
Вы бы хоть вопрос изучили. При наличии антител (определенного вида и в определенных количествах) вас могут не допустить к вакцинации и назначить повторное исследование через 4-6 месяцев. Это и есть один из вариантов медицинского отвода от вакцинации.
С трудом представляю себе механизм экономии. Продавать мебель когда власти объявили удаленку, и снова покупать, когда все отменят?
Эта логика работает в случае вывода позиций на постоянную удалённую работу, навсегда. Но тут уже возникает повод полностью обновить договорённости работника и работодателя
сейчас сезон отпусков. не учитывают ещё и тех, кто уже сделал хоть 1 прививку. Да они шутят? как это кто отследит и рассчитает? очередной невыполнимый указ за 1 день.
Сейчас ограничения, локдауны и запрет работать, в августе все снимут, отрапортуют о победе над 3 волной, обяжут вернуть всех уволенных и выплатить за вынужденный простой;)
Локдаун V2.0
Надо наблюдать. Пока похоже на осенний сценарий, но тогда штамм был слабым.
Россияне: о-о-о-кеееей :(
Получается, что власти на самом деле отменили ограничения на коронавирус. Ведь цель вакцины- облегчение симптомов при заболевании, а не борьба с распространением вируса
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При расчете не учитываются привитые от коронавируса сотрудники.
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