В кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-кодам Статьи редакции
Летние веранды кафе и ресторанов можно посещать свободно до 12 июля.
- Свободно посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом.
- Выдача QR-кодов началась с 25 июня на сайтах mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.
- До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
- 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.
Мир ебанулся
Особенно на фоне того, что два дня назад, дума призвала отменить постановления регионов о принудительной вакцинации))
Антипрививочник хуже плоскоземельщика, давно б все привились и маски уже сняли, как в Израиле например.
Израиль уже сообщил, что вакцинация 60% не особо помогла, рост снова пошёл.
Беременных надо не забыть и детские садики. Они тоже заразу разносят повсюду. Надо вообще всех привить поголовно , а лучше по нескольку раз. В таком серьезном вопросе не бывает перебора. Вакцин три вроде. Можно всеми тремя по очереди. Какая то да сработает . Киселев сказал по телеку, что общество сплотилось перед угрозой и поэтому у нас ситуация лучше , чем в европе. Он ведь прав! Собянин за здоровье москвичей очень переживает! Прямо видно по нему, вид какой то помятый невыспанный. Вот антипрививочники спят себе спокойно, а мэр на вас нервы тратит.
Рост это 65 случаев за вчера если что
А за позавчера, и позапозавчера. и...?
Власти Израиля отменили масочный режим всего 10 дней назад — 15 июня. Но после этого начался рост заболеваемости, и 24 июня в стране было зафиксировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с 7 апреля.
Надо будет посмотреть на смертность. В Британии, которая тоже почти вся привита, количество заражений тоже растет. Однако там умирает 20 человек в день, а у нас 600...
Где бы взять данные за прошлые 5 лет по "грипп +орви", чтобы сравнить в цифрах "тогда" и "сейчас"
Прививочники, ещё хуже плоскоземельщиков, верят всему, что верещают с федеральных каналов. Это же насколько надо быть стукнутым, что поверить в то, что государства начали заботиться о гражданах))
Впереди будет ревакцинация и посмотрим как эти прививочники взвоют или во все кони двинут
Ага, учитывая, что те, кто запустил вирус и орет за вакцинацию - это одни и те же люди)
О да, правда от властей, великолепно, кота с лампой в студию)
Ага, это как в кино учёные с федеральных каналов, которые бережно отнеслись к летописи временных лет. Бадкомедиан классно это показал
А вы хотите официальные документы, о том, что все страны будут сокращать население?))
Осенний
У этого гражданина серьезная болезнь на почве теорий заговора, так что даже не пытайтесь :)
Такой серьезной травмы мозга к 30 годам еще поискать ))
Учёные за чей счёт живут? Не от государств и медицинских компаний? Что им скажут, то они и будут говорить.
Кроме того, кому охота прослыть антипрививочником?
По факту, врачи на 90% привиты на бумаге. Они сами говорят, что все что угодно, но только не ставьте укол.
Уж поверьте, в политэкономии разбираюсь и знаю за чей счёт живут учёные. Беда в основном с фармой, там трэш, кагоцелы, арбидолы и прочие фуфломицины есть нельзя, как и применяющийся от короны фавипиравир. А вакцины норм, у многих государств уже есть, технологии давно известны, например спутник аденовекторная вакцина, как и астразенека, как и синовак, люди прививаются и все нормально, посмотрите данные с Аргентины например. Людей дешевле привить, чем лечить от короны, а потом ещё и постковида, который непонятно как сработает.
Ещё раз. Все страны объеденены в единственную цель - сократить население до 1,5-2,5 млрд. Назовите мне идеальное средство для ликвидации такой массы? И чтобы организаторы остались в белом
Большинство членов правительства ещё в зале сидит и внимательно слушает теорию заговоров)
Кстати вариант. Медицина - новое IT, куда так просто вход закрыт (не войти в IT).
Есть выбор вакцин качественных признанных воз?
Лечит он тут про спутник свой, который никому не нужен за бугром, вам смотрю на пользу он пошёл, что мозг уже онемел и перестал совсем соображать, зато плацебо внутри так и говорит, что это так безопасно, ревакцинироваться все таки стоит обязательно!
Ты сам был в Сан-Марино ? Исландия ещё раньше отменила все ограничения и там спутник не причём!
Воздух РФ не сертифицирован в ЕС, рекомендую надеть респиратор риптилойда.
Где то тут была ссылка на ланцет, где писалось о том, что не пиарилось в СМИ, скиньте пожалуйста человеку
Здравствуй "1987", Дж. ОРУЭЛЛ.
Ставлю на то, что через время qr-код свяжут ЛК налогоплательщика, бюро кредитных историй, ЛК на Госуслугах, номером телефона, паспортом, правами и пр.
1984
Мы уже дальше ушли.
В этом и смысл. Ну и конечно, сама прививка это для порядка ликвидации, чтобы не платить пенсии. Все будут аккурат гибнуть от побочек к моменту получения халявных денег от государства.
И в этом тоже есть смысл, отработал и давай досвидания, желательно до пенсии или на первых её днях откинулся, идеальный вариант!
Погоди, погоди. Как это так? А детей (налогоплатильщиков) кто поднимет? Государство? Нет, так дело не пойдёт.
И умный чип сам разберётся, кому его вкололи - силовику Ивану, который уходит на пенсию по выслуге лет в 40 или уборщице Глаше, которая на пенсию в 60 уходит.
Так уже всё сделали)) большую часть оьъединили, глобально связать оставшиеся ресурсы планируется до 2025
На след неделе возвращаюсь в Москву с дочей, буду рад посетить чистые и малолюдные рестораны. Обычно приходилось в бизнес сегмент ходить, теперь можно будет и в фастфуд заглянуть без потной толпы :)
Давно пора было вводить ограничения, сколько няньчиться можно было.
НО я считаю что диссидентам нужно дать шанс отказаться от вакцины - пусть пишут отказное, и в случае болезни платят за лечение сполна, насколько я знаю неделя на ИВЛ стоит 185 тыс.
Сейчас всем отделом едем на ПРЦ тест, поскольку заболел наш начальник, единственный, кто сделал прививку три недели назад и кто больше всех уговаривал сделать укольчик
На месте шефа, я бы вас всех уволил, тк он сделал прививку и на его компонент лёг вирус кого-то из сотрудников. Теперь единственный разумный человек в отделе лежит в больнице
Начальник сказал, что уй он будет ее больше делать. Купит, как и все остальные
Не, уволить нельзя, можно отстранить от работы без сохранения ЗП. Но если он болеет, а они все будут отстранены, то кто работать будет?
Я сама дочь человека, который привился и попал в больницу, живу тут уже 2 дня. Просто поверьте! У нас тут все не так однозначно.
На след неделе возвращаюсь в Россию с дочей, буду рад посетить чистую и малолюдную страну.
Давно пора было ввести еще больше тупых законов и постановлений, сколько няньчиться можно было.
Ирония в том, что привитый так же может бессимптомно быть разносчиком заразы, но вы то умнее "ковид деседентов" - сегрегация как она есть, завтра сделают новый вирус например, задолбаетесь колоться от всех штамов.
Речь была про бессимптомное течение болезни, человек даже лечиться в таком случае не будет.
- привет, не могу говорить, теперь кроме бизнес сегмента могу и в фастфуд ходить
- но ты же сам мне позвонил
- лечу или ЛА, помог всем бизнес партнерам, все пока
Стоп стоп стоп. А если этот товарищ ещё и вас заразит, за чей счёт будет этот банкет?
Я в случае болезни лягу в частную больницу, и не буду загружать государственную систему здравоохранения, не беспокойтесь.
При возвращении я сдаю ПЦР тест в любом случае, причем три раза так как лечу из ЛА.
Мало того, несколько месяцев назад я лично помог получить вакцину своим бизнес партнерам из Германии и Британии. Мои партнеры прилетали в Москву лиж бы получить вакцину, т.к. у них ее еще не было. Платили от 800$ за оформление всех документов, я молчу про перелеты и карантин после него.
Да бот обычный
Я кремлебот. Что мелочиться то. Пишите кремлебот.
Я всегда кремлебот для таких как вы, ибо больше аргументов у вас как правило нет :)
так как лечу из ЛА.
Это Лабинск или Лабытнанги?
Хахах при том что заболевшими и умершими являются именно те кто привился, естественно пусть платят сполна за свою тупость
Забавно конечно наблюдать, как вирус у нас оказывается любит шопиться, развлечения и бухлишко и не любит общественный транспорт))
Правильно, общественный транспорт банкротить низя, он и так уже в руках государства
Концерты, съезды и форумы вирус также абсолютно не интересуют, там он заразить никого не способен.
Чисто теоретически была бы возможность отслеживать заражения.
Не привился, получил отчет за июнь.
3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убил.
С именами убитых и местами похорон. Ну так, на всякий случай.
А то все горазды анонимно калечить и убивать.
Такой отчет нужно тогда и вакцинированным высылать – они также выступают переносчиком COVID-19, как и невакцинированные.
Да, такой же. Только там список меньше будет.
Ну и будет осознание того, что ты сделал что-то, чтобы список был меньше.
ну будет или 0 (за счет того, что сами не заболели и не распространили) или столько же. В среднем будет сильно меньше.
Буду так же спрашивать - почему столько же? Вы отрицаете антитела к вирусам?
Статистику сан-марино или израиля можно посмотреть. Куча статей есть.
Это сырые данные, а не статистически значимые для подтверждения эффективности какой либо вакцины.
В Израиле уже рост числа заболевших пошел. Но это никак не говорит однозначно, что вакцина не работает. Как, впрочем, и наоборот.
Нужно время и много тестов. Первого у мира нет, для второго есть привитые.
Я думаю список будет внезапно больше, так как будет ложная уверенность в том, что я привит я не заразен и все такое.
Ещё бы происхождение вируса отследили, так на всякий случай, что бы всему миру было понятно кто во всем виноват.
Порадовало, какой-то чиновник заявил "да и не важно уже, откуда вирус: из лаборатории или природного происхождения...". То есть как это не важно??? Может я условный иск хочу подать к условному Китаю? А? Что? Он стратегический партнер? А, тогда ладно, пандемия за наш счёт...
Не привился, получил отчет
А привился - красавчик, можешь столько же вреда здоровью нанести: 3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убить. Вопрос на голосование! Единогласно! А в Госдуме классно работать!
Нет, но будешь видеть, как отчёты в лучшую сторону изменились.
Нет, данные смотрю по заболеваемости.
Израиль, Исландия.
По Спутнику - Сан-Марино.
В Исландии за последнее время - 0 убитых, 0 ранных.
У нас тысячи раненных, сотни убитых. Все они не сами заразились, их убили сограждане.
Было бы прикольно, если б на лбу писали насколько человек тупой, у Вас была бы одна из самых ярких надписей) ВАКЦИНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, ВЫ ТАК ЖЕ БУДЕТЕ ЗАРАЗНЫ, НО ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ МОДЕТ ПРОЙТИ ЛЕГЧЕ!
А можно нас сразу убить и оставить только стадо? Зачем издеваться....
Фишка в том, что вы должны сделать это добровольно
А ещё лучше вас, эльфов, в красную зону отправить полы мыть и трупы спускать...
Сделавшим прививку надо наносить QR-код на лоб несмываемой краской с голографической наклейкой и устанавливать идентификационный чип - эти люди явно не против, зато сколько прав и свобод они получат - будут ходить по всем кафе и ресторанам без ограничений и сидеть на лавочках в парках.
Кто то ещё сомневается в том, что это история с вирусом имеет техногенный характер? По сути, выходит, что этот вирус очень "удобен" под него можно максимально отобрать любые свободы у личности воимя здоровья "большинства".
В течение дня в кафе пришло 100 человек у всех одинаковый QR код. Что дальше?