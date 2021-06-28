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Nazigul Jusupova

В кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-кодам Статьи редакции

Летние веранды кафе и ресторанов можно посещать свободно до 12 июля.

  • Свободно посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом.
  • Выдача QR-кодов началась с 25 июня на сайтах mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.
  • До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
  • 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
  • За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.

#новости #третьяволна

6672 просмотров
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Парвиз Мелиев

54

Мир ебанулся

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Евгений Бв

Парвиз
0

Особенно на фоне того, что два дня назад, дума призвала отменить постановления регионов о принудительной вакцинации))

В ГД - Прививка дело добровольное!26.06.21
ФИКСИРЕМ! ГОВОРЯТ ОДНО, А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ. ДУМА ОТМЕНИЛА ПОПРАВКИ В ЗАКОНОПРОЕКТ О ВАКЦИНАЦИИ. НЕ…
m.youtube.com
Ответить

Igor

4

Антипрививочник хуже плоскоземельщика, давно б все привились и маски уже сняли, как в Израиле например.

Ответить

Александр Привалов

Igor
43

Израиль уже сообщил, что вакцинация 60% не особо помогла, рост снова пошёл.

Ответить

Igor

Александр
–18

Не охвачена прививками серьезная часть населения, дети до 18ти, только сейчас начинают группы формировать для исследований.

Ответить

Александр

Igor
22

Минуточку, #%$@&. Нам говорили (в т.ч. и вы выше): 60% = возврат к нормальной жизни. КАКИЕ еще группы исследований, подростки и тэ дэ???

Ответить

Igor

Алексан…
5

И тем не менее, заболеваемость у них снижалась, вот вам график. А почему опять поднялась надо изучать и смотреть по фактам.

Ответить

Александр

Igor
13

Хера се Россия в космос рванула
 :-О

Ответить

Осенний

Алексан…
7

У нас "особый путь"

Ответить

Александр

Осенний
0

- Веди нас, Собянин , веди нас герой!...
- Идите вы нахер, я сам здесь впервой...

Ответить

911

Алексан…
1

хоть где-то 🤡 

Ответить

Для закладок

Igor
2

Снова всех обогнали и победили

Ответить

Балабаев

Igor
1

А где на графике Швеция?

Ответить

Sergei Timofeyev

Igor
0

Потому что Delta Plus

Ответить

Evgeny Kantor

Igor
0

Беременных надо не забыть и детские садики. Они тоже заразу разносят повсюду. Надо вообще всех привить поголовно , а лучше по нескольку раз. В таком серьезном вопросе не бывает перебора. Вакцин три вроде. Можно всеми тремя по очереди. Какая то да сработает . Киселев сказал по телеку, что общество сплотилось перед угрозой и поэтому у нас ситуация лучше , чем в европе. Он ведь прав! Собянин за здоровье москвичей очень переживает! Прямо видно по нему, вид какой то помятый невыспанный. Вот антипрививочники спят себе спокойно, а мэр на вас нервы тратит. 

Ответить

Анар FS

Александр
5

Израиль так же сообщил, что вакцинированные стали чаще заболевать аутоиммунными заболеваниями, за месяц таких пациентов набралось, столько же сколько за весь прошлый год.

Эксперты: проверяем на фейк.

Ответить

Serge Tikhonenko

Анар
1

Волчанка же! Сказал бы доктор Хаус 

Ответить

911

Анар
0

какими, например?

Ответить

Анар FS

911
2

На фейк думаю эксперты проверят

Ответить

Анар FS

Анар
0

@Андрей врут всё, да? никому верить нельзя, пойду дальше в свою землянку.

Ответить

Egor Vasilev

Александр
1

Рост это 65 случаев за вчера если что

Ответить

Александр

Egor
0

А за позавчера, и позапозавчера. и...?

Власти Израиля отменили масочный режим всего 10 дней назад — 15 июня. Но после этого начался рост заболеваемости, и 24 июня в стране было зафиксировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем с 7 апреля.

Ответить

Антон piter

Александр
0

Надо будет посмотреть на смертность. В Британии, которая тоже почти вся привита, количество заражений тоже растет. Однако там умирает 20 человек в день, а у нас 600...

Ответить

Semen Unban

Антон
0

Где бы взять данные за прошлые 5 лет по "грипп +орви", чтобы сравнить в цифрах "тогда" и "сейчас"

Ответить

Евгений Бв

Igor
20

Прививочники, ещё хуже плоскоземельщиков, верят всему, что верещают с федеральных каналов. Это же насколько надо быть стукнутым, что поверить в то, что государства начали заботиться о гражданах))

Ответить

Sergey Naumovich

Евгений
10

Впереди будет ревакцинация и посмотрим как эти прививочники взвоют или во все кони двинут

Ответить

Igor

Евгений
5

Потому что если тебя не будет, не на ком деньги будет зарабатывать, не кого эксплуатировать, теряют все.

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Ага, учитывая, что те, кто запустил вирус и орет за вакцинацию - это одни и те же люди)

Ответить

Igor

Евгений
2

О да, теории заговоров, прекрасно)

Ответить

Евгений Бв

Igor
1

О да, правда от властей, великолепно, кота с лампой в студию)

Ответить

Igor

Евгений
0

При чем здесь власти? Изучайте информацию, послушайте учёных, посмотрите научные статьи в мировых журналах.

Ответить

Sergey

Igor
1

При том что хороших учёных уже давным давно изгнали с этого проекта так как они против этой вакцинации, а все кто сейчас кричат они все участники этого проекта и все друг друг греют руку

Ответить

Igor

Sergey
1

Что несееешь?)) Учёных изгнали) всех хороших, остались только плохие) рассуждения на уровне детсада

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Ага, это как в кино учёные с федеральных каналов, которые бережно отнеслись к летописи временных лет. Бадкомедиан классно это показал

Ответить

Igor

Евгений
–1

О, как думаете, бэдкомедиан вакцинировался?) Думаю да)
Не знаю что там с летописью и зачем ее сюда приплетать, это не документ, а нарративный источник, нормальные учёные это понимают.

Ответить

Евгений Бв

Igor
1

А вы хотите официальные документы, о том, что все страны будут сокращать население?))

Ответить

Осенний

Igor
1

У этого гражданина серьезная болезнь на почве теорий заговора, так что даже не пытайтесь :)
Такой серьезной травмы мозга к 30 годам еще поискать ))

Ответить

Sergey

Igor
–4

Можете Сороса послушать тогда уж если вы так всем налево и направо доверчивы как собачка

Ответить

Igor

Sergey
1

Госпоть, пугалка соросом)) может у вас ещё Обама в подъезде нассал?)

Ответить

Евгений Бв

Igor
1

Учёные за чей счёт живут? Не от государств и медицинских компаний? Что им скажут, то они и будут говорить.
Кроме того, кому охота прослыть антипрививочником?
По факту, врачи на 90% привиты на бумаге. Они сами говорят, что все что угодно, но только не ставьте укол.

Ответить

Igor

Евгений
0

Уж поверьте, в политэкономии разбираюсь и знаю за чей счёт живут учёные. Беда в основном с фармой, там трэш, кагоцелы, арбидолы и прочие фуфломицины есть нельзя, как и применяющийся от короны фавипиравир. А вакцины норм, у многих государств уже есть, технологии давно известны, например спутник аденовекторная вакцина, как и астразенека, как и синовак, люди прививаются и все нормально, посмотрите данные с Аргентины например. Людей дешевле привить, чем лечить от короны, а потом ещё и постковида, который непонятно как сработает.

Ответить

Евгений Бв

Igor
–5

Ещё раз. Все страны объеденены в единственную цель - сократить население до 1,5-2,5 млрд. Назовите мне идеальное средство для ликвидации такой массы? И чтобы организаторы остались в белом

Ответить

Igor

Евгений
6

Откуда инфа блин такая? Инсайты из космоса? Пророки предрекли? Страны договориться не могут по каким-то мелким разногласиям, а тут вдруг сократииить, вы наверное мстителей насмотрелись с тем челом с перчаткой, который пол вселенной убить захотел)) какая же чушь)

Ответить

Евгений Бв

Igor
–1

Большинство членов правительства ещё в зале сидит и внимательно слушает теорию заговоров)

Чубаис о сокращении населения планеты Земля с 7…
Чубаис о сокращении населения планеты Земля с 7 млрд до 1,5 млрд человек
m.youtube.com
Ответить

Igor

Евгений
0

Ха) Чубайс рассказал, понятно) благонадежно

Ответить

Евгений Бв

Igor
–1

Это член правительства)) Кто вам нужен то ещё?

Ответить

Для

Евгений
0

 Китай объеденен в единственную цель - сократить население земли до 1,5-2,5 млрд.

Ответить

Sergey

Igor
0

Ну таких оленей да дешевле будет привить и избавиться,чем лечить! Полностью тут согласен

Ответить

Иван Сергеев

Евгений
1

Кстати вариант. Медицина - новое IT, куда так просто вход закрыт (не войти в IT).

Ответить

Вадим Швальняк

Евгений
0

Не ищите тайную ложу там, где явная лажа.

Ответить

Igor Fedorov

Igor
11

Для справки - они на прошлой неделе снова начали надевать. 

Ответить

Руслан Литвинов

Igor
–1

Вирус мутирует, так и в Израиле если и снимут, то снова оденут.

Ответить

Антон Волков

Igor
–1

Есть выбор вакцин качественных признанных воз?

Ответить

Igor

Антон
0

Спутник сертифицируется в ес, в процессе, качественный, есть публикации в ланцете, закупают другие страны, например Аргентина, колит им, как и пфайзером, побочек даже меньше, заболеваемость снижается)

Ответить

Sergey Naumovich

Igor
–8

Лечит он тут про спутник свой, который никому не нужен за бугром, вам смотрю на пользу он пошёл, что мозг уже онемел и перестал совсем соображать, зато плацебо внутри так и говорит, что это так безопасно, ревакцинироваться все таки стоит обязательно!

Ответить

Igor

Sergey
2

Сан-марино, 80к населения, привиты только спутником) и, о боже, все хорошо😄

Ответить

Igor

Igor
1

https://meduza.io/feature/2021/05/13/posle-vaktsinatsii-sputnikom-v-san-marino-stalo-pervoy-stranoy-evropy-bez-kovida-esli-ne-schitat-gibraltar

Ответить

Sergey Naumovich

Igor
–3

Ты сам был в Сан-Марино ? Исландия ещё раньше отменила все ограничения и там спутник не причём!

Ответить

Igor

Sergey
1

И че? Вакцин много, они работают, как и спутник)

Ответить

Sergey

Igor
–3

Работают они одинаково не спорю! Заменяют собственный иммунитет, на искусственный, а потом добавочку каждые полгодика, такими темами наркоманы станут долгожителями этой планеты

Ответить

Igor

Sergey
0

А, заговор) понятно) поинтересуйтесь что такое иммунитет и как он работает)

Ответить

Sergey

Igor
0

Это вам нужно будет потом вы же привиты и вообще не приближайтесь ко мне я не привит

Ответить

Александр Якунин

Sergey
1

Воздух РФ не сертифицирован в ЕС, рекомендую надеть респиратор риптилойда.

Ответить

Genio Genio

Igor
0

Где то тут была ссылка на ланцет, где писалось о том, что не пиарилось в СМИ, скиньте пожалуйста человеку 

Ответить

Seb Fet

Igor
0

gjitk yf[eq

Ответить

k. p.

Igor
0

а это не антипрививочники, а люди против конкретно данной вакцины

Ответить

Владислав Недзвецкий

Igor
0

А как в японии например? или не подходит?

Ответить

Nikolay Keskinov

12

Здравствуй "1987", Дж. ОРУЭЛЛ.
Ставлю на то, что через время qr-код свяжут  ЛК налогоплательщика, бюро кредитных историй, ЛК на Госуслугах, номером телефона, паспортом, правами и пр. 

Ответить

Halyna Heckmann

Nikolay
26

1984

Ответить

Andrey Zaynulin

Halyna
15

Мы уже дальше ушли.

Ответить

Halyna Heckmann

Andrey
2

Красавчики :).

Ответить

Евгений Бв

Nikolay
–8

В этом и смысл. Ну и конечно, сама прививка это для порядка ликвидации, чтобы не платить пенсии. Все будут аккурат гибнуть от побочек к моменту получения халявных денег от государства.

Ответить

Genio Genio

Евгений
2

Тут начинаю думать о микроволновках и 5g, страшно :) 

Ответить

Genio Genio

Евгений
0

И в этом тоже есть смысл, отработал и давай досвидания, желательно до пенсии или на первых её днях откинулся, идеальный вариант! 

Ответить

Sergei Timofeyev

Genio
1

Погоди, погоди. Как это так? А детей (налогоплатильщиков) кто поднимет? Государство? Нет, так дело не пойдёт.

Ответить

Sandr Dryska

Евгений
1

И умный чип сам разберётся, кому его вкололи - силовику Ивану, который уходит на пенсию по выслуге лет в 40 или уборщице Глаше, которая на пенсию в 60 уходит.

Ответить

Mike K

Nikolay
5

это уже давно всё связано и у нужных людей есть возможность что угодно вытащить по номеру телефона, но на говно все начали исходить только сейчас 🙂

Ответить

Aleksei Adonev

Nikolay
1

Так уже всё сделали)) большую часть оьъединили, глобально связать оставшиеся ресурсы планируется до 2025

Ответить

Джеймс Бонд

–22

На след неделе возвращаюсь в Москву с дочей, буду рад посетить чистые и малолюдные рестораны. Обычно приходилось в бизнес сегмент ходить, теперь можно будет и в фастфуд заглянуть без потной толпы :) 
Давно пора было вводить ограничения, сколько няньчиться можно было.

НО я считаю что диссидентам нужно дать шанс отказаться от вакцины - пусть пишут отказное, и в случае болезни платят за лечение сполна, насколько я знаю неделя на ИВЛ стоит 185 тыс.

Ответить

Евгений Бв

Джеймс
2

Сейчас всем отделом едем на ПРЦ тест, поскольку заболел наш начальник, единственный, кто сделал прививку три недели назад и кто больше всех уговаривал сделать укольчик

Ответить

Murat Oshroev

Евгений
18

На месте шефа, я бы вас всех уволил, тк он сделал прививку и на его компонент лёг вирус кого-то из сотрудников. Теперь единственный разумный человек в отделе лежит в больнице 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

Начальник сказал, что уй он будет ее больше делать. Купит, как и все остальные

Ответить

Johnny Vorony

Murat
1

Не, уволить нельзя, можно отстранить от работы без сохранения ЗП. Но если он болеет, а они все будут отстранены, то кто работать будет?

Ответить

Вадим Швальняк

Евгений
6

Я сама дочь человека, который привился и попал в больницу, живу тут уже 2 дня. Просто поверьте! У нас тут все не так однозначно.

Ответить

Семен Смирнов

Евгений
1

Возможно прививка не от всех болезней защищает?

Ответить

Антон Волков

Евгений
1

Это самое смешное 

Ответить

Александр Привалов

Джеймс
10

малолюдные рестораны

Мечта каждого ресторатора

Ответить

Даниил Слесарчук

Джеймс
7

На след неделе возвращаюсь в Россию с дочей, буду рад посетить чистую и малолюдную страну.
Давно пора было ввести еще больше тупых законов и постановлений, сколько няньчиться можно было.

Ответить

Руслан Литвинов

Джеймс
4

Ирония в том, что привитый так же может бессимптомно быть разносчиком заразы, но вы то умнее "ковид деседентов" - сегрегация как она есть, завтра сделают новый вирус например, задолбаетесь колоться от всех штамов.

Ответить

DNS K

Руслан
–2

Привитый быстрее вылечится, а значить меньшее время будет опасен для общества, не привитый думаю объяснять не нужно что гораздо опаснее. 

Ответить

Руслан Литвинов

DNS
0

Речь была про бессимптомное течение болезни, человек даже лечиться в таком случае не будет.

Ответить

Александр

DNS
0

Точно?

Ответить

Pavel Voronkov

Алексан…
0

Индийский просто ещё неизвестный. 🙃

Ответить

Семен Смирнов

Джеймс
4

- привет, не могу говорить, теперь кроме бизнес сегмента могу и в фастфуд ходить
- но ты же сам мне позвонил
- лечу или ЛА, помог всем бизнес партнерам, все пока

Ответить

Максим Неплох

Джеймс
1

Стоп стоп стоп. А если этот товарищ ещё и вас заразит, за чей счёт будет этот банкет?

Ответить

Джеймс Бонд

Максим
–19

Я в случае болезни лягу в частную больницу, и не буду загружать государственную систему здравоохранения, не беспокойтесь.
При возвращении я сдаю ПЦР тест в любом случае, причем три раза так как лечу из ЛА. 

Мало того, несколько месяцев назад я лично помог получить вакцину своим бизнес партнерам из Германии и Британии. Мои партнеры прилетали в Москву лиж бы получить вакцину, т.к. у них ее еще не было. Платили от 800$  за оформление всех документов, я молчу про перелеты и карантин после него.

Ответить

Александр

Джеймс
9

лиж бы

Лиж бы?) Вы не чиновник случаем?)

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
2

Да бот обычный

Ответить

Небольшой

Евгений
15

Бот, Джеймс Бот

Ответить

Джеймс Бонд

Алексан…
–1

Я кремлебот. Что мелочиться то. Пишите кремлебот.

Я всегда кремлебот для таких как вы, ибо больше аргументов у вас как правило нет :)

Ответить

Michael Petrov

Джеймс
1

новая методичка? как жидко обделался, так сразу ёрничать?

Ответить

Johnny Vorony

Джеймс
9

так как лечу из ЛА. 

Это Лабинск или Лабытнанги?

Ответить

Евгений Бв

Johnny
1

Из Липецкой Абласти

Ответить

Шизоидная

Джеймс
2

Мои партнеры прилетали в Москву лиж бы получить вакцину, т.к. у них ее еще не было. Платили от 800$ за оформление всех документов, я молчу про перелеты и карантин после него.

Они в Мск непривитые прилетали? Как?

Ответить

Капитал Калыч

Джеймс
0

Половые партнеры?

Ответить

Игорь Протасов

Джеймс
0

Конечно, конечно. В Европе  то вакцины не было. 

Ответить

Sergey Naumovich

Джеймс
–9

Хахах при том что заболевшими и умершими являются именно те кто привился, естественно пусть платят сполна за свою тупость

Ответить

Johnny Vorony

Джеймс
0

с дочей …

Лиза-Дора Сонн?

Ответить

Serge Tikhonenko

Джеймс
0

...и не особо свежей едой, ибо оборот упал

Ответить

Artem Gn

Джеймс
0

Езжай с дочей, в тайгу, нехуй в Москву ехать, к людям. А то люди ему не нравятся, а прется именно в мегаполис. 

Ответить

Евгений Бв

10

Забавно конечно наблюдать, как вирус у нас оказывается любит шопиться, развлечения и бухлишко и не любит общественный транспорт))
Правильно, общественный транспорт банкротить низя, он и так уже в руках государства

Ответить

Maria Kochetova

Евгений
7

Концерты, съезды и форумы вирус также абсолютно не интересуют, там он заразить никого не способен. 

Ответить

Евгений Бв

Maria
5

Ещё выборы обходит стороной))

Ответить

Иннокентий Фефилов

5

Чисто теоретически была бы возможность отслеживать заражения.
Не привился, получил отчет за июнь.
3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убил.
С именами убитых и местами похорон. Ну так, на всякий случай.

А то все горазды анонимно калечить и убивать.

Ответить

Сидор

Иннокентий
6

Такой отчет нужно тогда и вакцинированным высылать – они также выступают переносчиком COVID-19, как и невакцинированные. 

Ответить

Иннокентий Фефилов

Сидор
–1

Да, такой же. Только там список меньше будет.
Ну и будет осознание того, что ты сделал что-то, чтобы список был меньше.

Ответить

Сидор

Иннокен…
1

Почему меньше?
Вакцина никак не уменьшает количеств зараженных от вакцинированного. Чудес не бывает

Ответить

Alex Konin

Сидор
1

ну будет или 0 (за счет того, что сами не заболели и не распространили) или столько же. В среднем будет сильно меньше. 

Ответить

Сидор

Alex
0

Почему меньше?  Риск заразить окружающих ровно один и тот же как у привитых, так и у непривитых
Будет столько же. Только почти все, кого заразил привитый, будут  также привитыми - "ведь он сидел среди своих".

Ответить

Alex Konin

Сидор
2

Буду так же спрашивать - почему столько же? Вы отрицаете антитела к вирусам?

Ответить

Сидор

Alex
–2

Еще раз - вакцина не уменьшает вероятности и численности зараженных COVID 19 привитым человеком. Вакцина так не работает. 
В теории привитый будет гораздо легче переносить заболевание. Но пока непонятно, это теория или практика - лет через 5 узнаем.

Ответить

Anatoly

Сидор
3

Уменьшает. Значительно. Это очевидно и многократно подтверждено практикой. Но механизм мышления сторонника теорий заговора не позволяет воспринимать аргументацию против его глюков...

Ответить

Сидор

Anatoly
–2

"Уменьшает. Значительно. Это очевидно и многократно подтверждено практикой" - практики нет, не придумывайте.

Через 3-5-10 лет будет практика. Пока все это теория и это касается любой вакцины от Covid 19.  
Пассаж про теорию заговоров не понял - вам с ней легче жить? 

Ответить

Иннокентий

Сидор
1

Статистику сан-марино или израиля можно посмотреть. Куча статей есть.

Ответить

Сидор

Иннокен…
0

Это сырые данные, а не статистически значимые для подтверждения эффективности какой либо вакцины.

В Израиле уже рост числа заболевших пошел. Но это никак не говорит однозначно, что вакцина не работает. Как, впрочем,  и наоборот. 
Нужно время и много тестов. Первого у мира нет, для второго есть привитые.  

Ответить

Иннокентий

Сидор
0

По Исландии есть отговорки?

Ответить

Максим Никишин

Иннокен…
1

Я думаю список будет внезапно больше, так как будет ложная уверенность в том, что я привит я не заразен и все такое. 

Ответить

Иннокентий

Максим
0

Нет, таких данных нет. Есть данные сан-марино, израиля и исландии.

Ответить

Антон piter

Сидор
0

Не так же, а на порядок реже.

Ответить

Genio Genio

Иннокентий
2

Ещё бы происхождение вируса отследили, так на всякий случай, что бы всему миру было понятно кто во всем виноват. 

Ответить

Александр Привалов

Genio
3

Порадовало, какой-то чиновник заявил "да и не важно уже, откуда вирус: из лаборатории или природного происхождения...". То есть как это не важно??? Может я условный иск хочу подать к условному Китаю? А? Что? Он стратегический партнер? А, тогда ладно, пандемия за наш счёт...

Ответить

Александр Привалов

Иннокентий
0

Не привился, получил отчет

А привился - красавчик, можешь столько же вреда здоровью нанести: 3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убить. Вопрос на голосование! Единогласно! А в Госдуме классно работать!

Ответить

Иннокентий Фефилов

Александр
–1

Нет, но будешь видеть, как отчёты в лучшую сторону изменились.

Ответить

Александр

Иннокен…
1

И это следует из ваших фантазий... и... ваших фантазий. С чего вы это взяли? По первому каналу сообщили?

Ответить

Иннокентий

Алексан…
0

Нет, данные смотрю по заболеваемости.
Израиль, Исландия.
По Спутнику - Сан-Марино.

В Исландии за последнее время - 0 убитых, 0 ранных.
У нас тысячи раненных, сотни убитых. Все они не сами заразились, их убили сограждане.

Ответить

Evgeny Shershukov

Иннокентий
0

Было бы прикольно, если б на лбу писали насколько человек тупой, у Вас была бы одна из самых ярких надписей) ВАКЦИНА НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, ВЫ ТАК ЖЕ БУДЕТЕ ЗАРАЗНЫ, НО ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ МОДЕТ ПРОЙТИ ЛЕГЧЕ!

Ответить

Jonny Werner

3

А можно нас сразу убить и оставить только стадо? Зачем издеваться....

Ответить

Евгений Бв

Jonny
17

Фишка в том, что вы должны сделать это добровольно

Ответить

Валерий Никнейм

Евгений
2

И с уважением 

Ответить

Антон piter

Jonny
0

А ещё лучше вас, эльфов, в красную зону отправить полы мыть и трупы спускать...

Ответить

xxx xxx

7

Сделавшим прививку надо наносить QR-код на лоб несмываемой краской с голографической наклейкой и устанавливать идентификационный чип - эти люди явно не против, зато сколько прав и свобод они получат - будут ходить по всем кафе и ресторанам без ограничений и сидеть на лавочках в парках.

Ответить

Руслан Литвинов

–3

Кто то ещё сомневается в том, что это история с вирусом имеет техногенный характер? По сути, выходит, что этот вирус очень "удобен" под него можно максимально отобрать любые свободы у личности воимя здоровья "большинства".

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Руслан Литвинов

Руслан
1

адепты погонщиков и постухов минусят

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Максим Неплох

7

А в Барнауле начался "200-километровый крестный ход".

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IA F

4

В течение дня в кафе пришло 100 человек у всех одинаковый QR код. Что дальше?

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Сидор

IA
5

Штраф бизнесу. Власти четко сказали - проблемы с qr кодами- проблемы бизнеса.

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IA F

Сидор
0

А почему это "проблема". Сказали проверять QR код, "бизнес" проверил. QR код рабочий...

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Сидор