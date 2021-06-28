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Nazigul Jusupova

В кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-коду Статьи редакции

Летние веранды кафе и ресторанов можно посещать свободно до 12 июля.

  • Свободно посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом.
  • Выдача QR-кодов началась с 25 июня на сайтах mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.
  • До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
  • 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
  • За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
  • Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.

#новости #третьяволна

3589 просмотров
110 110 комментариев
5
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Парвиз Мелиев

29

Мир ебанулся

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Igor

4

Антипрививочник хуже плоскоземельщика, давно б все привились и маски уже сняли, как в Израиле например.

Ответить

Александр Привалов

Igor
23

Израиль уже сообщил, что вакцинация 60% не особо помогла, рост снова пошёл.

Ответить

Igor

Александр
–8

Не охвачена прививками серьезная часть населения, дети до 18ти, только сейчас начинают группы формировать для исследований.

Ответить

Александр

Igor
9

Минуточку, #%$@&. Нам говорили (в т.ч. и вы выше): 60% = возврат к нормальной жизни. КАКИЕ еще группы исследований, подростки и тэ дэ???

Ответить

Igor

Алексан…
1

И тем не менее, заболеваемость у них снижалась, вот вам график. А почему опять поднялась надо изучать и смотреть по фактам.

Ответить

Александр

Igor
5

Хера се Россия в космос рванула
 :-О

Ответить

Осенний

Алексан…
2

У нас "особый путь"

Ответить

911

Алексан…
1

хоть где-то 🤡 

Ответить

Для закладок

Igor
1

Снова всех обогнали и победили

Ответить

Балабаев

Igor
0

А где на графике Швеция?

Ответить

Анар FS

Александр
1

Израиль так же сообщил, что вакцинированные стали чаще заболевать аутоиммунными заболеваниями, за месяц таких пациентов набралось, столько же сколько за весь прошлый год.

Эксперты: проверяем на фейк.

Ответить

911

Анар
0

какими, например?

Ответить

Анар FS

911
1

На фейк думаю эксперты проверят

Ответить

Анар FS

Анар
0

@Андрей врут всё, да? никому верить нельзя, пойду дальше в свою землянку.

Ответить

Евгений Бв

Igor
10

Прививочники, ещё хуже плоскоземельщиков, верят всему, что верещают с федеральных каналов. Это же насколько надо быть стукнутым, что поверить в то, что государства начали заботиться о гражданах))

Ответить

Sergey Naumovich

Евгений
5

Впереди будет ревакцинация и посмотрим как эти прививочники взвоют или во все кони двинут

Ответить

Igor

Евгений
3

Потому что если тебя не будет, не на ком деньги будет зарабатывать, не кого эксплуатировать, теряют все.

Ответить

Евгений Бв

Igor
2

Ага, учитывая, что те, кто запустил вирус и орет за вакцинацию - это одни и те же люди)

Ответить

Igor

Евгений
0

О да, теории заговоров, прекрасно)

Ответить

Евгений Бв

Igor
1

О да, правда от властей, великолепно, кота с лампой в студию)

Ответить

Igor

Евгений
0

При чем здесь власти? Изучайте информацию, послушайте учёных, посмотрите научные статьи в мировых журналах.

Ответить

Sergey

Igor
0

При том что хороших учёных уже давным давно изгнали с этого проекта так как они против этой вакцинации, а все кто сейчас кричат они все участники этого проекта и все друг друг греют руку

Ответить

Igor

Sergey
1

Что несееешь?)) Учёных изгнали) всех хороших, остались только плохие) рассуждения на уровне детсада

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Ага, это как в кино учёные с федеральных каналов, которые бережно отнеслись к летописи временных лет. Бадкомедиан классно это показал

Ответить

Igor

Евгений
0

О, как думаете, бэдкомедиан вакцинировался?) Думаю да)
Не знаю что там с летописью и зачем ее сюда приплетать, это не документ, а нарративный источник, нормальные учёные это понимают.

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

А вы хотите официальные документы, о том, что все страны будут сокращать население?))

Ответить

Sergey

Igor
–1

Можете Сороса послушать тогда уж если вы так всем налево и направо доверчивы как собачка

Ответить

Igor

Sergey
1

Госпоть, пугалка соросом)) может у вас ещё Обама в подъезде нассал?)

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Учёные за чей счёт живут? Не от государств и медицинских компаний? Что им скажут, то они и будут говорить.
Кроме того, кому охота прослыть антипрививочником?
По факту, врачи на 90% привиты на бумаге. Они сами говорят, что все что угодно, но только не ставьте укол.

Ответить

Igor

Евгений
0

Уж поверьте, в политэкономии разбираюсь и знаю за чей счёт живут учёные. Беда в основном с фармой, там трэш, кагоцелы, арбидолы и прочие фуфломицины есть нельзя, как и применяющийся от короны фавипиравир. А вакцины норм, у многих государств уже есть, технологии давно известны, например спутник аденовекторная вакцина, как и астразенека, как и синовак, люди прививаются и все нормально, посмотрите данные с Аргентины например. Людей дешевле привить, чем лечить от короны, а потом ещё и постковида, который непонятно как сработает.

Ответить

Евгений Бв

Igor
–1

Ещё раз. Все страны объеденены в единственную цель - сократить население до 1,5-2,5 млрд. Назовите мне идеальное средство для ликвидации такой массы? И чтобы организаторы остались в белом

Ответить

Igor

Евгений
2

Откуда инфа блин такая? Инсайты из космоса? Пророки предрекли? Страны договориться не могут по каким-то мелким разногласиям, а тут вдруг сократииить, вы наверное мстителей насмотрелись с тем челом с перчаткой, который пол вселенной убить захотел)) какая же чушь)

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Большинство членов правительства ещё в зале сидит и внимательно слушает теорию заговоров)

Чубаис о сокращении населения планеты Земля с 7…
Чубаис о сокращении населения планеты Земля с 7 млрд до 1,5 млрд человек
m.youtube.com
Ответить

Igor

Евгений
0

Ха) Чубайс рассказал, понятно) благонадежно

Ответить

Евгений Бв

Igor
0

Это член правительства)) Кто вам нужен то ещё?

Ответить

Для

Евгений
0

 Китай объеденен в единственную цель - сократить население земли до 1,5-2,5 млрд.

Ответить

Sergey

Igor
0

Ну таких оленей да дешевле будет привить и избавиться,чем лечить! Полностью тут согласен

Ответить

Осенний

Igor
0

У этого гражданина серьезная болезнь на почве теорий заговора, так что даже не пытайтесь :)
Такой серьезной травмы мозга к 30 годам еще поискать ))

Ответить

Иван Сергеев

Евгений
0

Кстати вариант. Медицина - новое IT, куда так просто вход закрыт (не войти в IT).

Ответить

Igor Fedorov

Igor
10

Для справки - они на прошлой неделе снова начали надевать. 

Ответить

Руслан Литвинов

Igor
1

Вирус мутирует, так и в Израиле если и снимут, то снова оденут.

Ответить

Seb Fet

Igor
0

gjitk yf[eq

Ответить

Антон Волков

Igor
0

Есть выбор вакцин качественных признанных воз?

Ответить

Igor

Антон
0

Спутник сертифицируется в ес, в процессе, качественный, есть публикации в ланцете, закупают другие страны, например Аргентина, колит им, как и пфайзером, побочек даже меньше, заболеваемость снижается)

Ответить

Sergey Naumovich

Igor
0

Лечит он тут про спутник свой, который никому не нужен за бугром, вам смотрю на пользу он пошёл, что мозг уже онемел и перестал совсем соображать, зато плацебо внутри так и говорит, что это так безопасно, ревакцинироваться все таки стоит обязательно!

Ответить

Genio Genio

Igor
0

Где то тут была ссылка на ланцет, где писалось о том, что не пиарилось в СМИ, скиньте пожалуйста человеку 

Ответить

Nikolay Keskinov

4

Здравствуй "1987", Дж. ОРУЭЛЛ.
Ставлю на то, что через время qr-код свяжут  ЛК налогоплательщика, бюро кредитных историй, ЛК на Госуслугах, номером телефона, паспортом, правами и пр. 

Ответить

Halyna Heckmann

Nikolay
18

1984

Ответить

Andrey Zaynulin

Halyna
9

Мы уже дальше ушли.

Ответить

Halyna Heckmann

Andrey
2

Красавчики :).

Ответить

Евгений Бв

Nikolay
–2

В этом и смысл. Ну и конечно, сама прививка это для порядка ликвидации, чтобы не платить пенсии. Все будут аккурат гибнуть от побочек к моменту получения халявных денег от государства.

Ответить

Genio Genio

Евгений
0

И в этом тоже есть смысл, отработал и давай досвидания, желательно до пенсии или на первых её днях откинулся, идеальный вариант! 

Ответить

Genio Genio

Евгений
0

Тут начинаю думать о микроволновках и 5g, страшно :) 

Ответить

Aleksei Adonev

Nikolay
0

Так уже всё сделали)) большую часть оьъединили, глобально связать оставшиеся ресурсы планируется до 2025

Ответить

Mike K

Nikolay
0

это уже давно всё связано и у нужных людей есть возможность что угодно вытащить по номеру телефона, но на говно все начали исходить только сейчас 🙂

Ответить

Джеймс Бонд

–5

На след неделе возвращаюсь в Москву с дочей, буду рад посетить чистые и малолюдные рестораны. Обычно приходилось в бизнес сегмент ходить, теперь можно будет и в фастфуд заглянуть без потной толпы :) 
Давно пора было вводить ограничения, сколько няньчиться можно было.

НО я считаю что диссидентам нужно дать шанс отказаться от вакцины - пусть пишут отказное, и в случае болезни платят за лечение сполна, насколько я знаю неделя на ИВЛ стоит 185 тыс.

Ответить

Евгений Бв

Джеймс
3

Сейчас всем отделом едем на ПРЦ тест, поскольку заболел наш начальник, единственный, кто сделал прививку три недели назад и кто больше всех уговаривал сделать укольчик

Ответить

Murat Oshroev

Евгений
6

На месте шефа, я бы вас всех уволил, тк он сделал прививку и на его компонент лёг вирус кого-то из сотрудников. Теперь единственный разумный человек в отделе лежит в больнице 

Ответить

Евгений Бв

Murat
0

Начальник сказал, что уй он будет ее больше делать. Купит, как и все остальные

Ответить

Johnny Vorony

Murat
1

Не, уволить нельзя, можно отстранить от работы без сохранения ЗП. Но если он болеет, а они все будут отстранены, то кто работать будет?

Ответить

Даниил Слесарчук

Джеймс
3

На след неделе возвращаюсь в Россию с дочей, буду рад посетить чистую и малолюдную страну.
Давно пора было ввести еще больше тупых законов и постановлений, сколько няньчиться можно было.

Ответить

Руслан Литвинов

Джеймс
4

Ирония в том, что привитый так же может бессимптомно быть разносчиком заразы, но вы то умнее "ковид деседентов" - сегрегация как она есть, завтра сделают новый вирус например, задолбаетесь колоться от всех штамов.

Ответить

Максим Неплох

Джеймс
1

Стоп стоп стоп. А если этот товарищ ещё и вас заразит, за чей счёт будет этот банкет?

Ответить

Джеймс Бонд

Максим
–7

Я в случае болезни лягу в частную больницу, и не буду загружать государственную систему здравоохранения, не беспокойтесь.
При возвращении я сдаю ПЦР тест в любом случае, причем три раза так как лечу из ЛА. 

Мало того, несколько месяцев назад я лично помог получить вакцину своим бизнес партнерам из Германии и Британии. Мои партнеры прилетали в Москву лиж бы получить вакцину, т.к. у них ее еще не было. Платили от 800$  за оформление всех документов, я молчу про перелеты и карантин после него.

Ответить

Александр

Джеймс
5

лиж бы

Лиж бы?) Вы не чиновник случаем?)

Ответить

Евгений Бв

Алексан…
2

Да бот обычный

Ответить

Небольшой

Евгений
8

Бот, Джеймс Бот

Ответить

Джеймс Бонд

Алексан…
0

Я кремлебот. Что мелочиться то. Пишите кремлебот.

Я всегда кремлебот для таких как вы, ибо больше аргументов у вас как правило нет :)

Ответить

Johnny Vorony

Джеймс
5

так как лечу из ЛА. 

Это Лабинск или Лабытнанги?

Ответить

Евгений Бв

Johnny
0

Из Липецкой Абласти

Ответить

Капитал Калыч

Джеймс
0

Половые партнеры?

Ответить

Sergey Naumovich

Джеймс
–2

Хахах при том что заболевшими и умершими являются именно те кто привился, естественно пусть платят сполна за свою тупость

Ответить

Александр Привалов

Джеймс
1

малолюдные рестораны

Мечта каждого ресторатора

Ответить

Johnny Vorony

Джеймс
0

с дочей …

Лиза-Дора Сонн?

Ответить

Руслан Литвинов

0

Кто то ещё сомневается в том, что это история с вирусом имеет техногенный характер? По сути, выходит, что этот вирус очень "удобен" под него можно максимально отобрать любые свободы у личности воимя здоровья "большинства".

Ответить

Руслан Литвинов

Руслан
2

адепты погонщиков и постухов минусят

Ответить

Jonny Werner

1

А можно нас сразу убить и оставить только стадо? Зачем издеваться....

Ответить

Евгений Бв

Jonny
10

Фишка в том, что вы должны сделать это добровольно

Ответить

Иннокентий Фефилов

4

Чисто теоретически была бы возможность отслеживать заражения.
Не привился, получил отчет за июнь.
3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убил.
С именами убитых и местами похорон. Ну так, на всякий случай.

А то все горазды анонимно калечить и убивать.

Ответить

Сидор

Иннокентий
5

Такой отчет нужно тогда и вакцинированным высылать – они также выступают переносчиком COVID-19, как и невакцинированные. 

Ответить

Иннокентий Фефилов

Сидор
0

Да, такой же. Только там список меньше будет.
Ну и будет осознание того, что ты сделал что-то, чтобы список был меньше.

Ответить

Сидор

Иннокен…
0

Почему меньше?
Вакцина никак не уменьшает количеств зараженных от вакцинированного. Чудес не бывает

Ответить

Alex Konin

Сидор
1

ну будет или 0 (за счет того, что сами не заболели и не распространили) или столько же. В среднем будет сильно меньше. 

Ответить

Сидор

Alex
0

Почему меньше?  Риск заразить окружающих ровно один и тот же как у привитых, так и у непривитых
Будет столько же. Только почти все, кого заразил привитый, будут  также привитыми - "ведь он сидел среди своих".

Ответить

Alex Konin

Сидор
1

Буду так же спрашивать - почему столько же? Вы отрицаете антитела к вирусам?

Ответить

Сидор

Alex
0

Еще раз - вакцина не уменьшает вероятности и численности зараженных COVID 19 привитым человеком. Вакцина так не работает. 
В теории привитый будет гораздо легче переносить заболевание. Но пока непонятно, это теория или практика - лет через 5 узнаем.

Ответить

Anatoly

Сидор
2

Уменьшает. Значительно. Это очевидно и многократно подтверждено практикой. Но механизм мышления сторонника теорий заговора не позволяет воспринимать аргументацию против его глюков...

Ответить

Сидор

Anatoly
0

"Уменьшает. Значительно. Это очевидно и многократно подтверждено практикой" - практики нет, не придумывайте.

Через 3-5-10 лет будет практика. Пока все это теория и это касается любой вакцины от Covid 19.  
Пассаж про теорию заговоров не понял - вам с ней легче жить? 

Ответить

Иннокентий

Сидор
0

Статистику сан-марино или израиля можно посмотреть. Куча статей есть.

Ответить

Сидор

Иннокен…
0

Это сырые данные, а не статистически значимые для подтверждения эффективности какой либо вакцины.

В Израиле уже рост числа заболевших пошел. Но это никак не говорит однозначно, что вакцина не работает. Как, впрочем,  и наоборот. 
Нужно время и много тестов. Первого у мира нет, для второго есть привитые.  

Ответить

Максим Никишин

Иннокен…
0

Я думаю список будет внезапно больше, так как будет ложная уверенность в том, что я привит я не заразен и все такое. 

Ответить

Иннокентий

Максим
0

Нет, таких данных нет. Есть данные сан-марино, израиля и исландии.

Ответить

Genio Genio

Иннокентий
0

Ещё бы происхождение вируса отследили, так на всякий случай, что бы всему миру было понятно кто во всем виноват. 

Ответить

Александр Привалов

Genio
1

Порадовало, какой-то чиновник заявил "да и не важно уже, откуда вирус: из лаборатории или природного происхождения...". То есть как это не важно??? Может я условный иск хочу подать к условному Китаю? А? Что? Он стратегический партнер? А, тогда ладно, пандемия за наш счёт...

Ответить

Александр Привалов

Иннокентий
0

Не привился, получил отчет

А привился - красавчик, можешь столько же вреда здоровью нанести: 3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убить. Вопрос на голосование! Единогласно! А в Госдуме классно работать!

Ответить

Иннокентий Фефилов

Александр
0

Нет, но будешь видеть, как отчёты в лучшую сторону изменились.

Ответить

Александр

Иннокен…
0

И это следует из ваших фантазий... и... ваших фантазий. С чего вы это взяли? По первому каналу сообщили?

Ответить

Максим Неплох

4

А в Барнауле начался "200-километровый крестный ход".

Ответить

Евгений Бв

4

Забавно конечно наблюдать, как вирус у нас оказывается любит шопиться, развлечения и бухлишко и не любит общественный транспорт))
Правильно, общественный транспорт банкротить низя, он и так уже в руках государства

Ответить

IA F

3

В течение дня в кафе пришло 100 человек у всех одинаковый QR код. Что дальше?

Ответить

Сидор

IA
1

Штраф бизнесу. Власти четко сказали - проблемы с qr кодами- проблемы бизнеса.

Ответить

xxx xxx

2

Сделавшим прививку надо наносить QR-код на лоб несмываемой краской с голографической наклейкой и устанавливать идентификационный чип - эти люди явно не против, зато сколько прав и свобод они получат - будут ходить по всем кафе и ресторанам без ограничений и сидеть на лавочках в парках.

Ответить

Антон Левин

1

Откровение, 13 глава, последние три стиха

И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,

и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.

Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.

Ответить

Alex Konin

Антон
1

Наверное это апогей моего восприятия vc - вроде сайт для предпринимателей, а в комментах на серьезных щах Библию цитируют.

Ответить

ЯжПрограммист

1

О, дивный новый мир, как ты прекрасен! Хорошо что у нас такие мудрые правители, нашли очаг этой скверны и решительно её истребляют! А как повезло что в метро коронавирус не проник, а то уверен что ради заботы о здоровье пришлось бы и туда ходить по паспорту. Слава царю, слава партии!

Ответить

Полицейский фитиль

0

Хавчик в общественных местах - священное действо в глазах каждого москвича... И каждодневные посты на эту тему лишнее тому доказательство.
Зря что ли терпели, чтобы как провинциальные лохи питаться дома?!

Ответить

33_rublya

0

А выпускать?

Ответить

Genio Genio

0

Лично я не сомневаюсь в том, что с этими ограничениями и разделениями общества обкатают нужные технологии ограничивающие права и свободу человека! И ещё чипизацию, сейчас в виде QR

Ответить

Genio Genio

0

Раньше были колонизаторы, теперь QRнизаторы, тут я подумываю о Китае и мне становится не по себе 

Ответить
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