В кафе и рестораны Москвы начали пускать по QR-коду Статьи редакции
Летние веранды кафе и ресторанов можно посещать свободно до 12 июля.
- Свободно посещать заведения общепита в Москве смогут только прошедшие вакцинацию, переболевшие Covid-19 в последние полгода или с отрицательным ПЦР-тестом.
- Выдача QR-кодов началась с 25 июня на сайтах mos.ru, ресурса ЕМИАС.инфо, на портале «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре городской поликлиники.
- До 12 июля можно посещать без QR-кода летние веранды кафе и ресторанов.
- 16 июня власти обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. С 24 июня — курьеров и сотрудников служб доставки.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.
- Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали проверки.
Антипрививочник хуже плоскоземельщика, давно б все привились и маски уже сняли, как в Израиле например.
Израиль уже сообщил, что вакцинация 60% не особо помогла, рост снова пошёл.
Прививочники, ещё хуже плоскоземельщиков, верят всему, что верещают с федеральных каналов. Это же насколько надо быть стукнутым, что поверить в то, что государства начали заботиться о гражданах))
Впереди будет ревакцинация и посмотрим как эти прививочники взвоют или во все кони двинут
Ага, учитывая, что те, кто запустил вирус и орет за вакцинацию - это одни и те же люди)
О да, правда от властей, великолепно, кота с лампой в студию)
Ага, это как в кино учёные с федеральных каналов, которые бережно отнеслись к летописи временных лет. Бадкомедиан классно это показал
А вы хотите официальные документы, о том, что все страны будут сокращать население?))
Учёные за чей счёт живут? Не от государств и медицинских компаний? Что им скажут, то они и будут говорить.
Кроме того, кому охота прослыть антипрививочником?
По факту, врачи на 90% привиты на бумаге. Они сами говорят, что все что угодно, но только не ставьте укол.
Уж поверьте, в политэкономии разбираюсь и знаю за чей счёт живут учёные. Беда в основном с фармой, там трэш, кагоцелы, арбидолы и прочие фуфломицины есть нельзя, как и применяющийся от короны фавипиравир. А вакцины норм, у многих государств уже есть, технологии давно известны, например спутник аденовекторная вакцина, как и астразенека, как и синовак, люди прививаются и все нормально, посмотрите данные с Аргентины например. Людей дешевле привить, чем лечить от короны, а потом ещё и постковида, который непонятно как сработает.
Ещё раз. Все страны объеденены в единственную цель - сократить население до 1,5-2,5 млрд. Назовите мне идеальное средство для ликвидации такой массы? И чтобы организаторы остались в белом
Большинство членов правительства ещё в зале сидит и внимательно слушает теорию заговоров)
Осенний
У этого гражданина серьезная болезнь на почве теорий заговора, так что даже не пытайтесь :)
Такой серьезной травмы мозга к 30 годам еще поискать ))
Кстати вариант. Медицина - новое IT, куда так просто вход закрыт (не войти в IT).
Есть выбор вакцин качественных признанных воз?
Лечит он тут про спутник свой, который никому не нужен за бугром, вам смотрю на пользу он пошёл, что мозг уже онемел и перестал совсем соображать, зато плацебо внутри так и говорит, что это так безопасно, ревакцинироваться все таки стоит обязательно!
Где то тут была ссылка на ланцет, где писалось о том, что не пиарилось в СМИ, скиньте пожалуйста человеку
Здравствуй "1987", Дж. ОРУЭЛЛ.
Ставлю на то, что через время qr-код свяжут ЛК налогоплательщика, бюро кредитных историй, ЛК на Госуслугах, номером телефона, паспортом, правами и пр.
1984
Мы уже дальше ушли.
В этом и смысл. Ну и конечно, сама прививка это для порядка ликвидации, чтобы не платить пенсии. Все будут аккурат гибнуть от побочек к моменту получения халявных денег от государства.
И в этом тоже есть смысл, отработал и давай досвидания, желательно до пенсии или на первых её днях откинулся, идеальный вариант!
Так уже всё сделали)) большую часть оьъединили, глобально связать оставшиеся ресурсы планируется до 2025
На след неделе возвращаюсь в Москву с дочей, буду рад посетить чистые и малолюдные рестораны. Обычно приходилось в бизнес сегмент ходить, теперь можно будет и в фастфуд заглянуть без потной толпы :)
Давно пора было вводить ограничения, сколько няньчиться можно было.
НО я считаю что диссидентам нужно дать шанс отказаться от вакцины - пусть пишут отказное, и в случае болезни платят за лечение сполна, насколько я знаю неделя на ИВЛ стоит 185 тыс.
Сейчас всем отделом едем на ПРЦ тест, поскольку заболел наш начальник, единственный, кто сделал прививку три недели назад и кто больше всех уговаривал сделать укольчик
На месте шефа, я бы вас всех уволил, тк он сделал прививку и на его компонент лёг вирус кого-то из сотрудников. Теперь единственный разумный человек в отделе лежит в больнице
Начальник сказал, что уй он будет ее больше делать. Купит, как и все остальные
Не, уволить нельзя, можно отстранить от работы без сохранения ЗП. Но если он болеет, а они все будут отстранены, то кто работать будет?
На след неделе возвращаюсь в Россию с дочей, буду рад посетить чистую и малолюдную страну.
Давно пора было ввести еще больше тупых законов и постановлений, сколько няньчиться можно было.
Ирония в том, что привитый так же может бессимптомно быть разносчиком заразы, но вы то умнее "ковид деседентов" - сегрегация как она есть, завтра сделают новый вирус например, задолбаетесь колоться от всех штамов.
Стоп стоп стоп. А если этот товарищ ещё и вас заразит, за чей счёт будет этот банкет?
Я в случае болезни лягу в частную больницу, и не буду загружать государственную систему здравоохранения, не беспокойтесь.
При возвращении я сдаю ПЦР тест в любом случае, причем три раза так как лечу из ЛА.
Мало того, несколько месяцев назад я лично помог получить вакцину своим бизнес партнерам из Германии и Британии. Мои партнеры прилетали в Москву лиж бы получить вакцину, т.к. у них ее еще не было. Платили от 800$ за оформление всех документов, я молчу про перелеты и карантин после него.
Да бот обычный
Я кремлебот. Что мелочиться то. Пишите кремлебот.
Я всегда кремлебот для таких как вы, ибо больше аргументов у вас как правило нет :)
так как лечу из ЛА.
Это Лабинск или Лабытнанги?
Хахах при том что заболевшими и умершими являются именно те кто привился, естественно пусть платят сполна за свою тупость
Кто то ещё сомневается в том, что это история с вирусом имеет техногенный характер? По сути, выходит, что этот вирус очень "удобен" под него можно максимально отобрать любые свободы у личности воимя здоровья "большинства".
А можно нас сразу убить и оставить только стадо? Зачем издеваться....
Чисто теоретически была бы возможность отслеживать заражения.
Не привился, получил отчет за июнь.
3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убил.
С именами убитых и местами похорон. Ну так, на всякий случай.
А то все горазды анонимно калечить и убивать.
Такой отчет нужно тогда и вакцинированным высылать – они также выступают переносчиком COVID-19, как и невакцинированные.
Да, такой же. Только там список меньше будет.
Ну и будет осознание того, что ты сделал что-то, чтобы список был меньше.
ну будет или 0 (за счет того, что сами не заболели и не распространили) или столько же. В среднем будет сильно меньше.
Буду так же спрашивать - почему столько же? Вы отрицаете антитела к вирусам?
Статистику сан-марино или израиля можно посмотреть. Куча статей есть.
Это сырые данные, а не статистически значимые для подтверждения эффективности какой либо вакцины.
В Израиле уже рост числа заболевших пошел. Но это никак не говорит однозначно, что вакцина не работает. Как, впрочем, и наоборот.
Нужно время и много тестов. Первого у мира нет, для второго есть привитые.
Я думаю список будет внезапно больше, так как будет ложная уверенность в том, что я привит я не заразен и все такое.
Ещё бы происхождение вируса отследили, так на всякий случай, что бы всему миру было понятно кто во всем виноват.
Порадовало, какой-то чиновник заявил "да и не важно уже, откуда вирус: из лаборатории или природного происхождения...". То есть как это не важно??? Может я условный иск хочу подать к условному Китаю? А? Что? Он стратегический партнер? А, тогда ладно, пандемия за наш счёт...
Не привился, получил отчет
А привился - красавчик, можешь столько же вреда здоровью нанести: 3 легких, 2 средних, 1 тяжелое и 2-х убить. Вопрос на голосование! Единогласно! А в Госдуме классно работать!
Нет, но будешь видеть, как отчёты в лучшую сторону изменились.
Забавно конечно наблюдать, как вирус у нас оказывается любит шопиться, развлечения и бухлишко и не любит общественный транспорт))
Правильно, общественный транспорт банкротить низя, он и так уже в руках государства
В течение дня в кафе пришло 100 человек у всех одинаковый QR код. Что дальше?
Сделавшим прививку надо наносить QR-код на лоб несмываемой краской с голографической наклейкой и устанавливать идентификационный чип - эти люди явно не против, зато сколько прав и свобод они получат - будут ходить по всем кафе и ресторанам без ограничений и сидеть на лавочках в парках.
Откровение, 13 глава, последние три стиха
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Наверное это апогей моего восприятия vc - вроде сайт для предпринимателей, а в комментах на серьезных щах Библию цитируют.
О, дивный новый мир, как ты прекрасен! Хорошо что у нас такие мудрые правители, нашли очаг этой скверны и решительно её истребляют! А как повезло что в метро коронавирус не проник, а то уверен что ради заботы о здоровье пришлось бы и туда ходить по паспорту. Слава царю, слава партии!
Лично я не сомневаюсь в том, что с этими ограничениями и разделениями общества обкатают нужные технологии ограничивающие права и свободу человека! И ещё чипизацию, сейчас в виде QR
Раньше были колонизаторы, теперь QRнизаторы, тут я подумываю о Китае и мне становится не по себе
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