«Открытые медиа» рассказали о лишении премий и переносе отпусков в «Сбере» для непривитых — в банке это отвергают Статьи редакции
В «Сбере» информацию назвали недостоверной.
Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трёх собеседников в центральном офисе «Сбера» и на двух в столичных отделениях банка.
Также непривитые сотрудники отправятся в отпуск после тех, кто вакцинировался, им могут не повышать зарплату и забрать их парковочное место. Источник издания, который работает в зале с посетителями, рассказал, что за отказ от вакцинации они могут лишиться работы.
В банке информацию не опровергли, но и не ответили на вопросы «Открытых медиа», указав, что компания выполняет решения контролирующих органов. По данным издания, 18 июня персонал получил письмо об обязательной вакцинации сотрудников, контактирующих с клиентами: до 15 июля — первый компонент, до 15 августа — второй.
Но три источника «Открытых медиа» в центральном офисе банка сообщили, что компания требует вакцинироваться от всех работников.
Права на работу фактически лишили. Что дальше? Может лишить непривитых:
1) Право голоса. Голосовать могут лишь привитые, или лица с мед отводом.
2) Право на обучение. Посещение школ, училищ и ВУЗов только по QR коду.
3) Право на свободу перемещения. Пересекать границы регионов только по QR, выезд за границу только по "зеленому паспорту" .
4) Обязать непривитых носить желтые повязки с надписью "Угроза обществу!"
5) Запретить непривитым пользоваться общественным транспортом.
6) Набрать из привитых небезразличных группу Дружинников и наделить их полномочиями по отлову, задержанию, и перемещению в спец учреждения непривитых, нарушающих действующие правила.
"Что за бред?" - скажете вы? "Такого никогда не произойдет!", "Народ не допустит?" А теперь вспомните себя 2 года назад, и представьте что я описываю запреты, актуальные на сегодняшний день))
Жду дальнейших предложений развития этого бреда, который происходит))
Что-то вы упустили налог на непривитость, акциз на кислород и азот воздуха для непривитых, обязанность утром подавать в местную уголовно-исполнительную инспекцию информацию о всех планируемых передвижениях на день. При встрече вакцинированного обязательно два раза "ку".
Право голоса. Голосовать могут лишь привитые, или лица с мед отводом.
Я за. Если люди не могут принять адекватное решение в такой однозначной ситуации, они должны быть лишены возможности участвовать в выборах, референдумах и прочих процессах, оказывающих глобальное влияние на жизнь страны.
Право на обучение. Посещение школ, училищ и ВУЗов только по QR коду.
Наоборот. Принудительные курсы биологии, обществознания и формальной логики. Авось поможет кому-то.
3 и 5 пункт тоже в целом разумны, но под вопросом.
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Это уже было в Москве в том году.
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Если вдруг обнаружатся какие-то последствия в будущем - власти скажут что коронавирус был так серьёзен и другого выхода у человечества просто не было. А ещё что вакцинация была добровольная.
А они обнаружатся, это 100%
А сколько будет биток стоить через год? Пожалуйста, я никому не скажу
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А потом в комментариях когда всех закроют по домам "опять бизнес душат"
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Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты.
За три дня антитела улетучиваются?
Создают мягкое давление, чтобы человек в конечном счёте пошёл и провакцинировался
Я бы не назвал это мягким давлением.
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как тут весело трут заплюсованные комментарии где куча народу против прививок и сектантов-прививочников
"Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты."
Ахаха.. ха. Ну это край уже. Совсем с ума посходили со своим ковидом там, @Сбер ?
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ТК у нас теперь похоже тоже туалетная бумага, класс 👍 меньшего от Сбера и не ждал. Это только начало, далее всех неугодных уволят и заменят Сберботами.
Модератор мракобес, трет всех кто не согласен 😆
Это его право, тут бОльшая часть потёртых комментариев - развязка холивара.
В «Сбере» назвали в разговоре с vc.ru информацию фейком
Да ладно? А в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск в курсе, что они оказывается не оказывают давление на сотрудников угрозой увольнения?
В Карелии тоже не давят, ну тогда я неправильно услышал краем уха, не расслышал речь в нутри банка когда снимал денежку, приношу извениния. И туристов тут тоже нет, поезда не ходят, дороги перекрыты, теплоходы, самолёты тоже сюда никого не возят с адски заражённой Москвы и Санкт-Петербурга? .
Почему не объявят обязательной вакцинации везде. Зачем эти полумеры.
Ну ты так слегонца не поленись, прогуляйся до книжного магазина, или в сети поищи текст конституции. Да и вообще задумайся о том, кто ты в этом государстве и какими правами обладаешь.
Хорошо как! Прорежевание сотрудников Сбера - всегда к лучшему
Даже подразделения, которых нет во внутреннем распоряжении банка, обязывают вакцинироваться. Иначе отпуск без сохранения зп и соответствующим пересчётом трудового стажа, премии
Если есть такие письма, мне кажется фото их стоит выложить. Особенно про угрозы отпуска без сохранения з/п.
В том и прикол, что это пока в чатах корпоративных пишут, а распоряжение не дают, равно как и правовое обоснование этих решений
Ну тогда бы по хорошему собраться группой людей и потребовать от руководства пояснения по тому, что в чате пишут. Приказ обязаны показать и дать на подпись с ознакомлением. Иначе приказа нету.
Тоже слышал краем уха, сначала спросили у сотрудников будут ли они делать прививку или нет, после отказа стали давить, обещали санкции вплоть до увольнения.
что-то из "службы безопасности" давно не звонили, видимо всех погнали в лазарет на прививки)
А клиентам деньги будут выдавать без ПЦР и сертификата прививки?
Такая политика к позитиву не приведет, а только усугубит ситуацию по цепочке
Тут смотрю всех кто за привики удаляют сразу. Пора валить с ВиСи.
Может быть это связано с тем, что ваксеры в основном аргументируют свою позицию оскорблениями и бредом? Может ваши призывы нарушают законодательство РФ? Нет?
Я аргументировано ответил с сылками и доказательствами, в чём причина тогда?
Ну дык надо историю историю смотреть, а не выбирать из контекста. Не просто так заплюсовали мой комментарий. Это во первых. А во вторых, мы вроде говорим об удалениях относящихся к этой статье не так ли? Аааа, ну да, лишь бы к чему-то прицепиться. Вот теперь диалог окончен.
Сам из Латвии, проживаю в Великобритании уже 14ый год
Круто, что вы так переживаете о том, что у нас происходит!
Очень переживаю, потому как отец с российским паспортом. И сам временами наведываюсь) Удоавлетворил ваш интерес?)
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Ну, по словам Грефа, сам он еще в начале года привился Спутником.
Надо сделать прививку и уже остыть, рано или поздно. Тут вопрос только в размере очереди на прививку, в конце которой окажетесь. Само оно всё не исчезнет.
Не все успевают найти знакомых и найти другие выхода, чтобы сделать прививку, власти дали слишком мало времени, от этого и возмущение
Спутниксбер
Мне кажется профсоюз может организовать мероприятие, на котором может дать понять правления банку, что бы те сидели и не трогали работников. Если бы 1/3 сотрудников сбера собралась в профсоюз и высказалась против, отказалась выполнять свои обязанности и т.д., то грефа и его друзей быстро из банка получилось убрать, когда акции сбера полетели бы в низ и их начали бы сливать иностранцы.
В нормальной стране (когда в организациях имеются профсоюзы, ой, о чем я…) в ответ сотрудники должны послать в лес собирать валежник руководство организации. Более того, сотрудники должны обратиться с иском в судебные органы (снова, ой, у нас же их нет), которые накажут организацию за нарушение трудового договора, в котором, несомненно, не указано требование к обязательной вакцинации.
Я прям сейчас вижу как сотрудник этой шараги приходит домой, садится на стул, берется руками голову и выдыхает со словами «как же вы мне все дороги». И следующим утром идет укалываться.
Вот в этом и все слова балабола и его позиции «…на мой взгляд вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя…».
Сотникам похер что там сказал кто-то сказал…
SberPunk ⚡️
@Тинькофф а как с этим у вас?)
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Сложная новость. Вроде и плюсануть надо, потому что антиваксеры заебали. Но и минусануть, ибо сбер мудаки
Сотрудник знал, что царапины на дисплее не подходят под условия гарантийной программы, но не предупредил и снял защитное стекло. А после этого отказал в ремонте и установке нового стекла.
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В «Сбере» информацию назвали недостоверной.
data.oecd.org