В «Сбере» информацию назвали недостоверной.

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Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трёх собеседников в центральном офисе «Сбера» и на двух в столичных отделениях банка.

Также непривитые сотрудники отправятся в отпуск после тех, кто вакцинировался, им могут не повышать зарплату и забрать их парковочное место. Источник издания, который работает в зале с посетителями, рассказал, что за отказ от вакцинации они могут лишиться работы.

В банке информацию не опровергли, но и не ответили на вопросы «Открытых медиа», указав, что компания выполняет решения контролирующих органов. По данным издания, 18 июня персонал получил письмо об обязательной вакцинации сотрудников, контактирующих с клиентами: до 15 июля — первый компонент, до 15 августа — второй.

Но три источника «Открытых медиа» в центральном офисе банка сообщили, что компания требует вакцинироваться от всех работников.

Обновлено в 14:24. В «Сбере» назвали в разговоре с vc.ru информацию фейком.