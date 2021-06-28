{"id":4100,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u044b \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u00ab\u0420\u0430\u0439\u0444\u0444\u0430\u0439\u0437\u0435\u043d\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4100&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248133&hash=a7b0a088930ad5bdf26d69e10462a67c204c2ce1406f5fed55f5834263220fe6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Nazigul Jusupova

«Открытые медиа» рассказали о лишении премий и переносе отпусков в «Сбере» для непривитых — в банке это отвергают Статьи редакции

В «Сбере» информацию назвали недостоверной.

66 66 комментариев
4338 просмотров

Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трёх собеседников в центральном офисе «Сбера» и на двух в столичных отделениях банка.

Также непривитые сотрудники отправятся в отпуск после тех, кто вакцинировался, им могут не повышать зарплату и забрать их парковочное место. Источник издания, который работает в зале с посетителями, рассказал, что за отказ от вакцинации они могут лишиться работы.

В банке информацию не опровергли, но и не ответили на вопросы «Открытых медиа», указав, что компания выполняет решения контролирующих органов. По данным издания, 18 июня персонал получил письмо об обязательной вакцинации сотрудников, контактирующих с клиентами: до 15 июля — первый компонент, до 15 августа — второй.

Но три источника «Открытых медиа» в центральном офисе банка сообщили, что компания требует вакцинироваться от всех работников.

Обновлено в 14:24. В «Сбере» назвали в разговоре с vc.ru информацию фейком.
  • 16 июня власти Москвы обязали вакцинировать 60% сотрудников в сфере услуг, а непривившихся сотрудников разрешили отстранять от работы без выплат. За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации ИП грозит штраф в 30-50 тысяч рублей, организациям — 100-300 тысяч рублей.

#новости #третьяволна #сбер

66 66 комментариев
7
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 66, "likes": 7, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 263774, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 28 Jun 2021 13:59:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
66 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Одуванчик Полевой

19

Права на работу фактически лишили. Что дальше? Может лишить непривитых:
1) Право голоса. Голосовать могут лишь привитые, или лица с мед отводом.
2) Право на обучение. Посещение школ, училищ и ВУЗов только по QR коду.
3) Право на свободу перемещения. Пересекать границы регионов только по QR, выезд за границу только по "зеленому паспорту" .
4) Обязать непривитых носить желтые повязки с надписью "Угроза обществу!"
5) Запретить непривитым пользоваться общественным транспортом.
6) Набрать из привитых небезразличных группу Дружинников и наделить их полномочиями по отлову, задержанию, и перемещению в спец учреждения непривитых, нарушающих действующие правила. 
"Что за бред?" - скажете вы? "Такого никогда не произойдет!", "Народ не допустит?" А теперь вспомните себя 2 года назад, и представьте что я описываю запреты, актуальные на сегодняшний день))
Жду дальнейших предложений развития этого бреда, который происходит))

Ответить

alice fox

Одуванчик
4

В общем, Бероев по торопился, насчёт желтой звезды. Она, по графику, вводится с августа.

Ответить

Владислав

Одуванчик
4

Что-то вы упустили налог на непривитость, акциз на кислород и азот воздуха для непривитых, обязанность утром подавать в местную уголовно-исполнительную инспекцию информацию о всех планируемых передвижениях на день. При встрече вакцинированного обязательно два раза "ку".

Ответить

Sandr Dryska

Одуванчик
–6

 Право голоса. Голосовать могут лишь привитые, или лица с мед отводом.

Я за. Если люди не могут принять адекватное решение в такой однозначной ситуации,  они должны быть лишены возможности участвовать в выборах, референдумах и прочих процессах, оказывающих глобальное влияние на жизнь страны. 

 Право на обучение. Посещение школ, училищ и ВУЗов только по QR коду.

Наоборот. Принудительные курсы биологии, обществознания и формальной логики. Авось поможет кому-то.

3 и 5 пункт тоже в целом разумны, но под вопросом. 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Jack Hammer

Одуванчик
0

Это уже было в Москве в том году.

Ответить

Александр Сорокин

Jack
4

Это уже было в Симсонах 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Эмилия Теплова

18

Если вдруг обнаружатся какие-то последствия в будущем - власти скажут что коронавирус был так серьёзен и другого выхода у человечества просто не было. А ещё что вакцинация была добровольная.

Ответить

Seller of Happiness

Эмилия
1

А они обнаружатся, это 100%

Ответить

Игорь Кузнецов

Seller
6

А сколько будет биток стоить через год? Пожалуйста, я никому не скажу

Ответить

Kek Man

Эмилия
0

Так власти уже сменятся, а эти уволились 2 недели назад

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Иван Шеметов

Pavel
4

А потом в комментариях  когда всех закроют по домам "опять бизнес душат"

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Шизоидная обезьяна

5

Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты.

За три дня антитела улетучиваются?

Ответить

Андрей Фурцев

Шизоидная
4

Создают мягкое давление, чтобы человек в конечном счёте пошёл и провакцинировался

Ответить

Шизоидная обезьяна

Андрей
13

Я бы не назвал это мягким давлением.

Ответить

Service Account

Шизоидн…
3

Жесткое анальное подчинение

Ответить

Комментарий удален

Mihael Isaev

6

как тут весело трут заплюсованные комментарии где куча народу против прививок и сектантов-прививочников

Ответить

Jack Hammer

Mihael
1

Сбер не спит, да, @Сбер?

Ответить

Akane Kanako

6

"Непривитые сотрудники должны будут каждые три дня за свой счёт делать ПЦР-тесты."

Ахаха.. ха. Ну это край уже. Совсем с ума посходили со своим ковидом там, @Сбер ?

Ответить

Комментарий удален

Jack Hammer

5

ТК у нас теперь похоже тоже туалетная бумага, класс 👍 меньшего от Сбера и не ждал. Это только начало, далее всех неугодных уволят и заменят Сберботами.

Ответить

Service Account

5

Модератор мракобес, трет всех кто не согласен 😆

Ответить

Jack Hammer

Service
0

Это его право, тут бОльшая часть потёртых комментариев - развязка холивара.

Ответить

Владислав

4

В «Сбере» назвали в разговоре с vc.ru информацию фейком

Да ладно? А в Сибирском банке ПАО Сбербанк, г. Новосибирск в курсе, что они оказывается не оказывают давление на сотрудников угрозой увольнения?

Ответить

Инокентий Смирнов

Владислав
0

В Карелии тоже не давят, ну тогда я неправильно услышал краем уха, не расслышал речь в нутри банка когда снимал денежку, приношу извениния. И туристов тут тоже нет, поезда не ходят, дороги перекрыты, теплоходы, самолёты тоже сюда никого не возят с адски заражённой Москвы и Санкт-Петербурга? .

Ответить

Канищев Максим

–1

Почему не объявят обязательной вакцинации везде. Зачем эти полумеры. 

Ответить

Jack Hammer

Канищев
5

Затем, что так нельзя.

Ответить

Sergey Litovchenko

Канищев
2

Ну ты так слегонца не поленись, прогуляйся до книжного магазина, или в сети поищи текст конституции. Да и вообще задумайся о том, кто ты в этом государстве и какими правами обладаешь.

Ответить

Jack Hammer

Sergey
0

Конституция? Так её переписали!

Ответить

N N

2

Хорошо как! Прорежевание сотрудников Сбера - всегда к лучшему

Ответить

Mihael Isaev

N
4

после этого останутся только самые отбитые

Ответить

Елена Назарова

3

Даже подразделения, которых нет во внутреннем распоряжении банка, обязывают вакцинироваться. Иначе отпуск без сохранения зп и соответствующим пересчётом трудового стажа, премии

Ответить

Yan Purvenes

Елена
1

Если есть такие письма, мне кажется фото их стоит выложить. Особенно про угрозы отпуска без сохранения з/п. 

Ответить

Елена Назарова

Yan
0

В том и прикол, что это пока в чатах корпоративных пишут, а распоряжение не дают, равно как и правовое обоснование этих решений

Ответить

Yan Purvenes

Елена
1

Ну тогда бы по хорошему собраться группой людей и потребовать от руководства пояснения по тому, что в чате пишут. Приказ обязаны показать и дать на подпись с ознакомлением. Иначе приказа нету.

Ответить

Юрий

3

Дно

Ответить

Инокентий Смирнов

3

Тоже слышал краем уха, сначала спросили у сотрудников будут ли они делать прививку или нет, после отказа стали давить, обещали санкции вплоть до увольнения.

Ответить

Dmitry Kiselev

3

что-то из "службы безопасности" давно не звонили, видимо всех погнали в лазарет на прививки)

Ответить

Ruslan Musin

Dmitry
0

Кстати, и правда

Ответить

Руслан Литвинов

2

А клиентам деньги будут выдавать без ПЦР и сертификата прививки?

Ответить

Владислав

Руслан
3

А зачем невакцинированным деньги? Они же со дня на день должны бессимптомно помереть от самого заразного и смертельного вируса в истории человечества. Пойдут на похоронные расходы.

Ответить

Инокентий Смирнов

1

Такая политика к позитиву не приведет, а только усугубит ситуацию по цепочке

Ответить

Dmitrij Vorobjov

–2

Тут смотрю всех кто за привики удаляют сразу. Пора валить с ВиСи.

Ответить

Одуванчик Полевой

Dmitrij
3

Может быть это связано с тем, что ваксеры в основном аргументируют свою позицию оскорблениями и бредом? Может ваши призывы нарушают законодательство РФ? Нет?

Ответить

Dmitrij Vorobjov

Одуванчик
0

Я аргументировано ответил с сылками и доказательствами, в чём причина тогда?

Ответить

Одуванчик

Dmitrij
4

Вот один из ваших последних комментариев: ... Думаю диалог окончен.

Ответить

Dmitrij Vorobjov

Одуванч…
0

Ну дык надо историю историю смотреть, а не выбирать из контекста. Не просто так заплюсовали мой комментарий. Это во первых. А во вторых, мы вроде говорим об удалениях относящихся к этой статье не так ли? Аааа, ну да, лишь бы к чему-то прицепиться. Вот теперь диалог окончен. 

Ответить

Шизоидная обезьяна

Dmitrij
2

Сам из Латвии, проживаю в Великобритании уже 14ый год

Круто, что вы так переживаете о том, что у нас происходит!

Ответить

Dmitrij Vorobjov

Шизоидная
1

Очень переживаю, потому как отец с российским паспортом. И сам временами наведываюсь) Удоавлетворил ваш интерес?)

Ответить

Шизоидная

Dmitrij
0

А ваш отец сделал себе прививку?

Ответить

Dmitrij Vorobjov

Шизоидн…
0

Уже как обе.

Ответить

Шизоидная

Dmitrij
0

Значит с ним все будет в порядке. О чем вы переживаете?

Ответить

Комментарий удален

Aleksandr A

Service
0

Ну, по словам Грефа, сам он еще в начале года привился Спутником.

Ответить

Инокентий Смирнов

Aleksandr
0

:D

Ответить

Петррр Иваныч

–9

Надо сделать прививку и уже остыть, рано или поздно. Тут вопрос только в размере очереди на прививку, в конце которой окажетесь. Само оно всё не исчезнет.

Ответить

Маркетологов к стенке

Петррр
0

Не все успевают найти знакомых и найти другие выхода, чтобы сделать прививку, власти дали слишком мало времени, от этого и возмущение

Ответить

Петррр Иваныч

Маркетологов
–2

Это понятно.

Ответить

Антон Волков

1

Спутниксбер 

Ответить

Балкон.Ру

Антон
0

СбероВак

Ответить

Дмитрий Самохвалов

1

Эх

Ответить

Yan Purvenes

1

Мне кажется профсоюз может организовать мероприятие, на котором может дать понять правления банку, что бы те сидели и не трогали работников. Если бы 1/3 сотрудников сбера собралась в профсоюз и высказалась против, отказалась выполнять свои обязанности и т.д., то грефа и его друзей быстро из банка получилось убрать, когда акции сбера полетели бы в низ и их начали бы сливать иностранцы.

Ответить

Sergey Litovchenko

0

В нормальной стране (когда в организациях имеются профсоюзы, ой, о чем я…) в ответ сотрудники должны послать в лес собирать валежник руководство организации. Более того, сотрудники должны обратиться с иском в судебные органы (снова, ой, у нас же их нет), которые накажут организацию за нарушение трудового договора, в котором, несомненно, не указано требование к обязательной вакцинации.

Я прям сейчас вижу как сотрудник этой шараги приходит домой, садится на стул, берется руками голову и выдыхает со словами «как же вы мне все дороги». И следующим утром идет укалываться.

Вот в этом и все слова балабола и его позиции «…на мой взгляд вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя…».

Сотникам похер что там сказал кто-то сказал…

Ответить

Ilya Brin

0

SberPunk ⚡️

Ответить

Jack Hammer

Ilya
–1

СберПук 👁️👅👁️

upd:
Набежали фанатики Сбера 👁️👅👁️

Ответить

Сергей Милосердов

0

@Тинькофф а как с этим у вас?)

Ответить

Jack Hammer

Сергей
0

У них Олег работает за всех, его уже давно привили.

Ответить

Комментарий удален

Maksim V.

0

Сложная новость. Вроде и плюсануть надо, потому что антиваксеры заебали. Но и минусануть, ибо сбер мудаки

Ответить

Jack Hammer

Maksim
0

Чуешь серую мораль?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 66 комментариев
Приёмная
Ilona Kravchenko
Сотрудник re:Store care снял защитное стекло с Айфона, отказал в ремонте и компенсации

Сотрудник знал, что царапины на дисплее не подходят под условия гарантийной программы, но не предупредил и снял защитное стекло. А после этого отказал в ремонте и установке нового стекла.

60 60 комментариев
23
Маркетинг
MaEd
102 инструмента для работы с визуалом в Instagram

Очень советуем не просто сохранить статью, но и внимательно почитать описания приложений. Вы обязательно найдете то, что нужно: для фото, видео, гифок, упрощенного монтажа, коллажей, виртуальной реальности и даже для создания простых ценников вместо шоппинг-тегов. Пусть креатив идет рука об руку со здравым смыслом.

4 4 комментария
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Otus
Челлендж для преподавателя

Сегодня Михаил Чирков, руководитель курса «Python QA Engineer», рассказывает о своем подходе к преподаванию и делится внутренней кухней подготовки к занятиям.

1 1 комментарий
2
Digital Sharks
Как покинуть черный список Work-info.org и сохранить репутацию незапятнанной

Work-info.org – портал со скандальной репутацией. Владельцев сайта не раз обвиняли в мошенничестве и черном PR. Но администрация отрицает любые обвинения и утверждает, что контент, попадающий на сайт, проходит ручную модерацию и потому полностью объективен.

0 Обсудить
0
Крипто
Nazigul Jusupova
Великобритания запретила работу криптобиржи Binance на своей территории Статьи редакции

Компании запрещено заниматься регулируемой деятельностью в стране. Об этом она должна уведомить граждан.

203 203 комментария
41
Sber500
Выпускник Sber500, стартап «Умный Мишка», вышел на рынок США

Победитель акселератора Sber500, cтартап Mishka AI, запустил продажи англоязычной версии продукта «Умный Мишка» в США (Smart Teddy). Smart Teddy можно заказать на сайте компании, а в середине лета он появится на Amazon.

Mishka AI фотограф: Екатерина Манаенко
1 1 комментарий
0
Приёмная
Александр Графов
У одного из крупнейших в России хостинг-провайдеров Reg.ru произошёл сбой из-за аварии Статьи редакции

В компании разбираются.

REG.RU @regru
Уважаемые клиенты!

На площадке на территории ФГУ РНЦ Курчатовский институт произошла авария на основном и резервном энерговводах, задействована система резервного питания. В ближайшее время мы вернёмся с более подробной информацией.
51 51 комментарий
14
AliExpress Россия
Жизнь гигантского стартапа: как развивается «AliExpress Россия»

Компания «AliExpress Россия» обосновалась в одной из башен «Москва-Сити». Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом Анна Орлова провела экскурсию по офису и рассказала о планах компании.

32 32 комментария
6
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» начал тестировать цифровой банк для премиальных клиентов Статьи редакции

Клиентам будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование, а также другие услуги.

83 83 комментария
23
Трибуна
Dmitry
WebAsk — конструктор опросов и анкет, который сохранит ваши шекели

Мы дошли до этапа монетизации, несмотря на нашу прокрастинацию и обстоятельства непреодолимой силы, но сохранили доступность нашего сервиса по сравнению со всеми известными конкурентами.

11 11 комментариев
30
Офлайн
Nazigul Jusupova
«Открытые медиа» рассказали о лишении премий и переносе отпусков в «Сбере» для непривитых — в банке это отвергают Статьи редакции

В «Сбере» информацию назвали недостоверной.

66 66 комментариев
7
Больше статей
Комментарии

Dima Kalinov

«Сэкономленных денег хватит на…

Alexey Kuznetsov

77 млн р донейшенов…

Dima Artyukhov

У одного из крупнейших в России…

One Geek

«Тинькофф» начал тестировать…

One Geek

«Тинькофф» начал тестировать…

Jack Hammer

«Открытые медиа» рассказали о…

Ilona Kravchenko

Сотрудник re:Store care снял…

Уоррен Баффет

Сотрудник re:Store care снял…

Steve Evets

«Мы сделали его Крышечным…

Jack Hammer

«Открытые медиа» рассказали о…

Jhon DED

Зачем миру нужны Центробанки и…

Andrey Bystrov

«Сэкономленных денег хватит на…

Григорий Соколов

«Сэкономленных денег хватит на…

Павел Воронов

Поставщики продуктов…

Ruslan Musin

«Открытые медиа» рассказали о…

Андрей Синица

«Сэкономленных денег хватит на…

Юрий Савосин

Зачем миру нужны Центробанки и…

anvar

«Жизнь сложнее таблички в…

Шизоидная обезьяна

«Открытые медиа» рассказали о…

LR

Зачем нужен собственный веб-сайт?
null