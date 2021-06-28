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Таня Боброва

В Москве началась вакцинация трудовых мигрантов: прививка стоит 1300 рублей, её оплачивает работодатель Статьи редакции

Кафе и рестораны, предприятия сферы услуг, курьерские службы и другие обязаны вакцинировать 60% работников.

В многофункциональном миграционном центре в Сахарово с 27 июня началась вакцинация трудовых мигрантов от Covid-19, рассказали в московской мэрии.

  • Вакцинация проходит в пилотном режиме, по заявкам работодателей — тех, кто попал под требования главного санитарного врача Москвы.
  • В будущем вакцинироваться смогут и другие группы иностранцев, включая самозанятых.
  • Прививки можно сделать после осмотра врача однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
  • Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость — 1300 рублей на сотрудника.
  • Пропускная способность пункта — более двух тысяч человек в день.

Перед согласованием времени работодатели должны передать администратору списки сотрудников: название компании, ФИО, дату рождения и паспортные данные каждого сотрудника, а также патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

С 29 июня власти откроют ещё один пункт вакцинации для трудовых мигрантов на рынке «Садовод».

Обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и других в Москве объявили в середине июня. К 15 июля компаниям нужно привить работников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым. За невыполнение требования компаниям грозят штрафы.

#новость #третьяволна #москва

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80 комментариев
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Дмитрий Петров

19

У меня порой ощущение что у нас не страна, а фирма какая то. У них красный уровень, можно сказать эпидемия, а они еще и заработать пытаются. К ним и бесплатно вакцинироваться никто не идет, потому что нет доверия, а они еще и ценник в 1/13 от месячной зарплаты среднего класса влупили)))

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Иван Шеметов

Дмитрий
9

А почему мы должны колоть не гражданам России прививку бесплатно? 

Ответить

Дмитрий Петров

Иван
9

Потому что это вопрос коллективной безопасности, как они говорят. Еще потому что трудовые мигранты тоже люди и они платят налоги этому госсударству.

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Андрей Чуринов

Алексей
1

- Здравствуйте, а ваш шашлык раньше гавкал или мяукал?
- Дахх*я песд*л

Ответить

Дмитрий Петров

Алексей
0

Там у половины российские паспорта с гражданством уже давно. За места они платят рынку, тот в свою очередь платит государству.

Ответить

Oleg Oleg

Дмитрий
2

Российские граждане вакцинируются бесплатно

Ответить

Андрей Петров

Алексей
0

Так и граждани в белую много где не оформлены. Налоги платятся однозначно

Ответить

Madina Djalilova

Алексей
–1

В Москве мигранты - это в основном такси, уборка (жилищник) и многие мелкие услуги в большей степени, завязанные на госкомпании..
Так что ещё как платят налоги. Конечно, возможны схемы, когда зарплата в 60 тыс вписывается на дворника Иванова, а реальный дворник получает 25. Но с тех 60 тыс все налоги ещё как оплачены.

Ответить

Дэни Трэхо

Дмитрий
1

Сбивают стоимость труда для местных и увозят деньги в кишлаки, вот уж полезные ребята.

Ответить

Дмитрий Петров

Дэни
3

Что то не видел я мигрантов на лакомых местах, например в руководстве Роснефти или в Правительстве нашем. Работают там, куда местные не идут. Пока они тут работают они покупают продукты, оплачивают услуги, оплачивают патент. Так что налогов они тут платят не меньше нас с вами.

Ответить

Michael Petrov

Дмитрий
1

вы плохо осведомленны. в руководстве роснефти мигрантов валом, начиная с бывших германских канслеров, кончая бывшими министрами Австрии, и еще толпой хрен пойми кого.

Ответить

Дмитрий Петров

Michael
0

То свадебные хенералы. Всем понятно зачем их набрали туда. Мы же сейчас про обычных трудяг говорим.

Ответить

Michael

Дмитрий
0

вы пишете про руководство, причем тут трудяги. руководство гуглится за 3 секунды

Ответить

Alex Lowen

Michael
0

Там топ-менеджмента в разных подразделениях сотни. Не зацикливайтесь на парочке купленных говорящих голов.

Ответить

Алексей Штейн

Дмитрий
–1

чувак, они покупают овощи в ларьках незаконных,а кушают в своих местах. Никто там ничего не платит

Ответить

Дмитрий Петров

Алексей
1

Ну значит какой то хер в погонах кормится с такой вот неучтенки, а знаете какое гражданство у него в паспорте указано?

Ответить

Alex Lowen

Дмитрий
0

Вот соглашусь. До тех пор пока деньги не выведены в иностранные виллы и яхты, они рано или поздно вернутся в экономику. Так что проблема не в мигрантах, а с совсем другой стороны пищевой цепочки.

Ответить

Наталья Смирнова

Иван
3

Ну вообще европа и сша колет всем. Среди моих знакомых многие получили прививку не являясь гражданами тех стран. Все потмк, что там вакцинируют для здоровья

Ответить

Nesterov Igor

Наталья
–3

Вакцинируют если у тебя есть страховка, за которую ты платишь не маленькие деньги. Благотворительностью никто не занимается.
Не пишите тут дичь пожалуйста 

Ответить

Наталья Смирнова

Nesterov
3

Нет, вы можете приехать в болгарию, сербию, сша- которве открыты и вакцинироваться. Моя коллега застряла в швеции (без внж и прочего) и ее привили ничего не спрашива

Ответить

Anton Ivanov

Наталья
0

Разные страны делают по разному - это же очевидно, Наташенька. Вам пример Чехии уже привели.

Ответить

Наталья Смирнова

Anton
1

Да я и не спорю. Просто показыааю, что мир большой и разный

Ответить

Anton

Наталья
0

А, ну ладно, а то показалось, что вы как раз спорите:). Просто Чехия - часть Европы, если что:).

Ответить

Наталья

Anton
0

Ну и болгария/сербия/греция как бы тоже =)

Ответить

Anton

Наталья
0

Сербия не входит в ЕС.

Ответить

Nesterov

Наталья
0

Вы перечислили туристические страны, где это один из основных источников дохода, в их интересах привлечь побольше людей. Стоимость прививки ниже чем сумма которую люди оставят в отелях, ресторанах. Прямая выгода. А вы чешите про обостренное чувство заботы тем самым вводя людей в заблуждение.
Хотя открытие Грецией границ с Россией где сейчас ходит индийский штамм, говорит как раз таки об обратном

Ответить

Anton

Nesterov
–1

Ну вот, взяли и разрушили веру Наташи в хорошую Европу.

Ответить

Наталья

Anton
0

Вы за Наташу не перживайте😉мои знания мне важнее👌

Ответить

Anton

Наталья
0

Независимо от их достоверности. Это я заметил:)

Ответить

Наталья

Anton
0

Действительно, перепутала страну, которая собирается войти в евросоюз с теми, кто уже вошел. Закидайте камнями🤔

Ответить

Murat Oshroev

Nesterov
1

Дичь пишите вы. Насмотрелись озверелого телека и вещаете. У меня одни друзья (не граждане) привились в штатах, вторые - во Франции. Но вам этого не понять 

Ответить

Иван Шеметов

Наталья
0

А я думал в Европе и США платные прививки, не знал 

Ответить

Наталья Смирнова

Иван
1

Ну по рос телеку- они конечно платные. Из практики- бесплатно для всех обратившихся уже

Ответить

Константин

Наталья
0

А вот тут, к примеру, пишут, что в Чехии надо платить иностранцам без ОМС

https://twitter.com/adagamov/status/1408744606301253632
вон и счёт на фотке виден
https://twitter.com/adagamov/status/1408743325214154756

Рустем Адагамов @adagamov
@BiotIvener иностранцам без государственной страховки
Рустем Адагамов @adagamov
🇨🇿 Первая пошла —> https://t.co/i1NW6NYukh
Ответить

Nesterov Igor

Иван
–1

Так и есть по сути. Вакцинироваться бесплатно могут только обладатели внж, которые обязаны быть застрохованными. Всем остальным вакцинироваться нельзя, пока только разговоры, либо за свой счёт, но опять же только разговоры. По крайней  мере в Чехии так, в остальных странах ситуация такая же думаю.
Мигранты в России вряд ли официально работают и платят все налоги

Ответить

Pushkareva Ekaterina

Иван
0

Тут вопрос тогда: почему оплачивать должен работодатель, а не сам мигрант? 

Ответить

Константин

Pushkar…
4

Думаете, что работодатель эти затраты в 1300р не переложит на мигранта в итоге?

Ответить

Pushkareva

Констан…
2

Конечно переложат. Непонятно, почему нельзя было просто платную вакцинацию сделать для мигрантов. А если он прям сейчас официально не трудоустроен? 

Ответить

Владислав

Pushkar…
1

А зачем им тогда она нужна без работы?

Ответить

Maxim Sergeevich

Pushkar…
0

Именно. Усложняют, как обычно, словно пытаясь этой бюрократией хоть как-то оправдать армии дармоедов на гособеспечении

Ответить

Oleg Oleg

Pushkar…
0

До недавнего времени можно было просто прийти в любой торговый центр вакцинироваться будь ты хоть мигрант хоть не мигрант.
Никого не было.

Ответить

Андрей Усов

Иван
0

Потому что это борьба с эпидемией, а не привилегия. Внезапно иностранцы так же тут живут и так же участвуют в распространении 💁🏻‍♂️ 

Ответить

Елизавета Дроздова

Дмитрий
1

Так это ещё ладно, есть предположения что и сами вакцины в будущем станут платными уже для граждан страны. 

Ответить

Bender Rodriguez

Елизавета
0

их изначально нужно было сделать платными и потом делать массовые раздачи, тогда игровая механика была бы и все бы пытались успеть)

Ответить

Anton Ivanov

Дмитрий
0

А откуда вы взяли цифру в 16900 как "зарплату среднего класса"?:)

Ответить

Bender Rodriguez

Anton
0

со слов президента, получаешь 1,5 МРОТ и ты средний класс

Ответить

Anton Ivanov

Bender
0

Клево, тогда таких людей очень много:).

Ответить

Bender Rodriguez

Anton
0

но это математика правительства, общемировой средний класс кто зарабатывает от $3 500

Ответить

Anton Ivanov

Bender
0

А это кто так говорит? Просто тогда получается даже в UK его очень мало - тут средняя зп ниже.

Ответить

Bender Rodriguez

Anton
0

всемирный банк, ну в средний класс входит как бы меньше 7 процентов людей планеты, не нужно думать что все везде зарабатывают кучу денег и едят черную икру на завтрак)

Ответить

Anton

Bender
0

Хм, почитал про 1.5 МРОТ, там Путин как раз на всемирный банк ссылается. Кто-то из вас врёт.

Ответить

Книжный

Anton
1

Ну, Путин-то никогда не обманывал 

Ответить

Anton

Книжный
0

Нормальный человек просто дал бы ссылку на методику)

Ответить

Bender

Anton
0

"По оценке Всемирного банка, российский средний класс определяется как домохозяйства, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень национальной шкалы бедности" 

просто из-за того что у нас МРОТ это тип и есть шкала бедности, то получаются неправильные цифры

есть другие методики расчета, которые опираются на множество факторов, например на среднюю/медианную зарплату или на товары и услуги которые себе можешь позволить, но вообще эта цифра не значит ничего, просто выделенная соц. группа

Ответить

Anton

Bender
0

Так это же протиаоречит тому, что вы сказали выше про 3500к.

Ответить

Bender

Anton
0

я это сказал, потому что этот банк так заявил о среднем показателе по всему миру, а не в России

Ответить

Иван Шеметов

Bender
0

А я где то читал, что человеку достаточно зарабатывать тысячу баксов в месяц, чтобы быть богаче 99 процентов населения 

Ответить

Bender Rodriguez

Иван
0

ну когда-то это было так, но сейчас инфляция за года подъела курс доллара, так что где-то 10к и ты войдешь в 1%

но тут стоит учитывать, что есть Индия, Китай и Африка в которых проживает больше половины всего мира, а там "Сними шляпу это доллар"

Ответить

Уютный мангал

8

Бизнесу то совсем что-то легко было последние 2 года, мало того что оплачивали выходные со своего кармана так еще и прививки будут оплачивать. Еще и той вакциной которую никто колоть не хочет и за бесплатно.

А потом, че у нас в стране бизнес еле дышит и компании не хотят иметь никаких дел с нашим рынком. А то что охуели че то немного, на чужом горбу выезжать.

И Усатый только что говорил, юридически де факто и де юре вакцинация добровольна.
Творят что хотят.

Ответить

Андрей Симаков

Уютный
6

вас не поймешь. То тут каждый второй писал о том, что они забили на оплачиваемые нерабочие дни и работали, то теперь пишете что работники отдыхали а вы им все оплатили

Ответить

Канищев Максим

Уютный
2

Какой бизнес который использует труд эммигрантов еле дышет? Яндекс мо своим такси, дгставка или delivery, или может быть строительные корпорации типа пик?

Ответить

Иван Шеметов

Уютный
1

Господи, они этим эмигрантам тысяч 25 максимум платят и просто используют рабскую силу , заставили их 1300 заплатить, сколько они бабок отмыли через таких работников 

Ответить

Stepan Popov

2

Главный санитарный врач обязал… по какому закону или акту, интересно?! По факту действия не правомочны. Просто собирают дань с предпринимателей, а этот врач в доле.

Ответить

Андрей Симаков

Stepan
1

если незаконно, работайте как раньше

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Сергей Никитин

1

Кто умер направо, кто выжил работать.

Ответить

Владислав

0

Россия это не страна, Россия это бизнес. На данный момент бизнес фармакологический.

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

Эмигранты новые крепостные сегодня, потому их в таком количестве завозят? Сколько стоит трудовой патент? И куда идут эти деньги?

Ответить

Канищев Максим

Ако
1

На яхты и дворцы. Куда же ещё.

Ответить

Никита Косевич

0

Россия не может, эмигрант поможет

Ответить

Андрей Васильев

0

Вопрос тупой: если мигрант официально трудосутроен, то у него есть ОМС. В чём проблема через страховку оплачивать? К чему этот гемор с работодателем?

Ответить

Bender Rodriguez

Андрей
0

это для тех у кого нет ОМС, если он есть, то записываешься как русский и делаешь - никаких проблем

Ответить

Андрей Васильев

Bender
0

А вот нихера. В Москве с ОМС без гражданства РФ не поставить прививку

Ответить

Bender Rodriguez

Андрей
0

через гос. услуги спокойно записываешься и делаешь

Ответить

Андрей Васильев

Bender
0

Нет записи для иностранцев на госуслугах

Ответить

Bender Rodriguez

Андрей
0

https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/privivka/ - тут не пускает?
может нужно иметь подтвержденный аккаунт на гос.услугах, а какое граж-во если не секрет?

Ответить

Андрей Васильев

Bender
0

У меня подтвержденный аккаунт. Гражданство Казахстана

Ответить

Marjory Stewart-Baxter

Андрей
0

у работников по патенту ОМС нет. его можно оформить если есть вид на жительство или рвп

Ответить

Андрей Васильев

Marjory
0

Ок, справедливо. Тогда рвп+внж+граждане евразес имеют ОМС. Почему за них нужно платить работодателю?

Ответить

Marjory

Андрей
0

не ко мне вопрос. ответ был про наличие ОМС у официально работающих патентщиков

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Андрей Волхонский

0

Круто, круто поддерживают бизнес 

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