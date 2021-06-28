Кафе и рестораны, предприятия сферы услуг, курьерские службы и другие обязаны вакцинировать 60% работников.

В многофункциональном миграционном центре в Сахарово с 27 июня началась вакцинация трудовых мигрантов от Covid-19, рассказали в московской мэрии.

Вакцинация проходит в пилотном режиме, по заявкам работодателей — тех, кто попал под требования главного санитарного врача Москвы.



В будущем вакцинироваться смогут и другие группы иностранцев, включая самозанятых.



Прививки можно сделать после осмотра врача однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость — 1300 рублей на сотрудника.

Пропускная способность пункта — более двух тысяч человек в день.



Перед согласованием времени работодатели должны передать администратору списки сотрудников: название компании, ФИО, дату рождения и паспортные данные каждого сотрудника, а также патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

С 29 июня власти откроют ещё один пункт вакцинации для трудовых мигрантов на рынке «Садовод».

Обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и других в Москве объявили в середине июня. К 15 июля компаниям нужно привить работников первым компонентом вакцины, а к 15 августа — вторым. За невыполнение требования компаниям грозят штрафы.