Какие вакцины есть на рынке, сколько денег приносят и как производители планируют заработать на прививках ещё больше.

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Очередь возле центра массовой вакцинации в Тель-Авиве The Telegraph

Какие есть типы вакцин, как они работают и сколько стоят

На начало июля 2021 года в мире существует 17 вакцин от Covid-19 (SARS-CoV-2), одобренных как минимум одним национальным регулятором.

Первым зарегистрированным препаратом в августе 2020 года стал российский «Спутник V». А вакцину Pfizer-BioNTech первой одобрили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) — его совместно разработали немецкая BioNTech, американская Pfizer и китайская Fosun Pharma.

Вакцины «тренируют» иммунную систему с помощью безвредной формы вируса. Каждый тип препарата от Covid-19 по-своему вводит в организм антигены. Они вызывают специфический иммунный ответ, который укрепляет иммунологическую память, и организм может бороться с SARS-CoV-2 в будущем.

В мире используют пять основных типов вакцин.

В декабре 2020 года часть стран начали вакцинацию. Лидеры по проценту полностью привитого населения (учитываются люди, которые получили все компоненты вакцины) на июль 2021 года:

Израиль — привилось почти 60% населения за семь месяцев с начала программы.

Великобритания — около 50%.

США — 47%

Доля полностью вакцинированных людей в мире. Статистика научного издания Our World in Data

По данным издания Genetic Engineering & Biotechnology News, в первом квартале 2021 года следующие пять вакцин стали лидерами по продажам:

Закупочная стоимость российских вакцин:

«Спутник V», разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, стоит почти 867 рублей, или около $12 за дозу (требуется две на человека).

«ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» — 842 рубля, или $11,5 за одну из двух необходимых для полной вакцинации доз.

Инактивированная вакцина «КовиВак» — 433 рублей за каждый из двух компонентов.



Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» — 342 рубля (примерно $4,6).



Создание вакцины: затраты и риски

В пандемию коронавируса вакцину разработали чуть больше чем за год. Эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Брин Бослетт отметила, что в США помогла финансовая поддержка со стороны правительства.

Благодаря высокой распространённости вируса у врачей было больше данных. Так, более 40 тысяч человек участвовали в испытаниях вакцины Pfizer и более 30 тысяч тестировали Moderna.

Это большая выборка, но если бы вирус был редким, этого всё равно было бы недостаточно. Брин Бослетт

Сколько вкладывают государства

США

Для поддержки разработки вакцин и лекарств от Covid-19 в США запустили операцию Warp Speed, на которую правительство выделило около $12 млрд. Также государство пообещало закупить сотни миллионов доз успешных вакцин.

В рамках программы Warp Speed:

Стартап Moderna из США получил почти $1 млрд на разработку вакцины против Covid-19 и планирует привлечь ещё $1,5 млрд за 100 млн первых доз.

Производители препарата Johnson & Johnson из Германии и США получили $456 млн на создание и ещё $1 млрд за стартовые 100 млн доз.

Англо-шведская компания AstraZeneca получила $1,2 млрд, которые покрыли создание 300 млн вакцин, а также часть расходов, относящихся к фазе третьих клинических испытаний.



Pfizer и её немецкий партнер BioNTech получат $1,95 млрд за поставку 100 млн доз.



Американская компания Novavax получит $1,6 млрд за 100 млн доз и частичное покрытие расходов на разработку.



Европа

Евросоюз, в свою очередь, выделил более €8 млрд в на создание вакцин и лечение от Covid-19, из которых €4,4 млрд — на разработку препарата для вакцинации.

Также AstraZeneca получила €336 млн из госфинансирования ЕС в обмен на 400 млн первых доз. По данным The Guardian, на создание вакцины AstraZeneca почти 97% средств выделили государства или благотворительные фонды.

Pfizer и BioNTech не брали денег на разработку или тестирование вакцины у правительства США, однако BioNTech получила поддержку от Германии.

Учёные разрабатывают вакцины от Covid-19 Wired

Россия

В конце 2020 года директор российского Научного центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для доведения разработки препарата «Спутник V» до второй стадии клинических испытаний потратили 1,5 млрд рублей.

Гинцбург добавил, что это только начало — основные средства потратят на масштабирование вакцины и создание производственной базы.

Китай

Китайская компания Sinovac получила около $500 млн на разработку и расширение производственных мощностей для своего препарата CoronaVac. Деньги выделила компания Sino Biopharmaceutical Limited, ведущий фармацевтический конгломерат в Китае, в обмен на примерно 15% акций Sinovac.

Финансовые потери из-за неэффективных вакцин

В январе 2021 года американская фармкомпания Merck прекратила разработку двух экспериментальных вакцин от коронавируса. До этого она заключила сделку на $38 млн с Управлением передовых биомедицинских исследований и разработок правительства США.

Ни один из препаратов не показал достаточной эффективности. Стоимость ценных бумаг компании после объявления упала.

Другая вакцина против Covid-19 от Имперского колледжа в Лондоне не прошла первую фазу испытаний, однако на её создание государство потратило 41 млн фунтов стерлингов (около $56,9 млн), и ещё 5 млн фунтов ($6,9 млн) — благотворительные организации.

Правительство Австралии выделило Квинслендскому университету $5 млн на разработку вакцины от Covid-19 , но создание также остановили после первой фазы испытаний.

Заработки компаний на вакцинах

ЕС и США лидируют по объёму закупок вакцин от Covid-19. В общей сложности страны мира заключили контракты на поставки 8,6 млрд доз:

Евросоюз закупил 1,8 млрд. США — 1,2 млрд. Африканский союз — 680 млн.

Pfizer

Компания Pfizer заявила, что её вакцина принесла $3,5 млрд выручки за первые три месяца 2021 года. За год производитель ожидает $26 млрд выручки.

Pfizer делит прибыль от препарата с компанией BioNTech, которая сообщила о выручке €2 млрд в первом квартале. По словам директора Pfizer Альберта Бурла, они создали многоуровневую систему ценообразования: странам со средним уровнем дохода предложили 50% скидку на вакцину, а «бедным» — и вовсе закупать по себестоимости. Однако последние отказались.

Прибытие новой партии вакцины Pfizer в Японию The Japan Times

Johnson & Johnson и AstraZeneca

Американская компания Johnson & Johnson и англо-шведская AstraZeneca пообещали продавать свои вакцины на некоммерческой основе во время пандемии. Цена за препарат от этих компаний равна себестоимости.

Вакцина AstraZeneca от Covid-19 принесла создателям в первом квартале 2021 года $275 млн выручки.

Для сравнения, самый продаваемый продукт AstraZeneca, противораковый препарат Tagrisso, принес за квартал более $1,1 млрд выручки.

Аналитики прогнозируют продажи вакцины от Covid-19 компании в 2021 году на уровне $1,9 млрд. Но в мае Евросоюз отказался от обновления контракта на поставку англо-шведского препарата во второй половине года.

Johnson & Johnson сообщила, что её вакцина за первые три месяца года принесла $100 млн выручки. По данным The Guardian, в 2021 году компания планирует поставить не менее 1 млрд доз, что принесет ей около $10 млрд.

Moderna

В первом квартале 2021 года американский стартап Moderna получил $1,73 млрд выручки от продажи вакцины.

Он заявил, что за год сумма вырастет до $18,4 млрд. The Guardian пишет, что это поможет компании впервые стать прибыльной с момента основания в 2010 году.

Sinovac

Ожидаемая выручка китайской компания Sinovac в 2021 году неясна. По данным GEN, доходы компании за первый квартал могли составить почти $265 млн.

У фармгиганта есть сделки с Бразилией, Чили, Сингапуром, Малайзией, Филиппинами, Турцией и Индонезией. Sinovac заявила, что за год может произвести более 1 млрд доз. Вакцина стоит $60 в некоторых городах Китая, в Индонезии цена за одну инъекцию будет составлять примерно $27.

«Спутник V»

Российскую вакцину в общей сложности заказали более 50 стран. К примеру, препарат закупили Венгрия и Словакия, хотя регуляторы ЕС ещё его не одобрили.

Аналитический центр «Альпари» считает, что Россия может заработать до $15 млрд от продаж «Спутника V» за 2021 год.

Для сравнения: годовая экспортная выручка страны от оружия также составляет $15 млрд.

Будущее рынка вакцинации

Международный валютный фонд оценивает глобальные потери ВВП от пандемии Covid-19 в $12 трлн за 2020–2021 годы. Но производители вакцин хотят выйти в прибыль с помощью:

Подорожания. Создатели препаратов Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson рассказали инвесторам, что повысят цены на вакцины, как только фаза пандемии закончится. Ежегодной ревакцинации. Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил, что в связи с мутациями коронавируса прививку, возможно, придётся делать каждый год, как и в случае с вакциной от гриппа.

Производители вакцин осознают возможность ревакцинации — и так они хотят увеличить свои доходы. С одной стороны, подъём цен может стимулировать инвестиции в будущую разработку вакцин и препаратов против других болезней. Но с другой, это может быть просто жадностью компаний. Джошуа Коэн обозреватель Forbes

Как пишет Forbes, будущее цен на вакцины будет зависеть от многих рыночных факторов, в том числе от медицинской эффективности, конкуренции среди производителей и количества нуждающихся в прививке.

По мнению обозревателя Джона ЛаМатинна, на цены будут влиять и правительства, так как они помогали в запуске программ вакцинации.

Пустые улицы Парижа в апреле 2020 года National Geographic

Хотя вакцина и может обеспечить надёжный источник дохода для компаний, прибыль от неё, как считает CNBC, будет ограничена, пока продолжается пандемия. Компаниям нужно учитывать и производственные мощности, так как всему миру требуется количество доз соизмеримое с 60-70% населения Земли.

Также существуют проекты вроде COVAX — объединения правительств, глобальных организаций здравоохранения, производителей, учёных, частного сектора, гражданского общества и благотворительных организаций. Они контролируют рынок, чтобы у всех был равный доступ к лечению и вакцинам.

Согласно отчёту Morningstar, рынок вакцин от Covid-19 достигнет пика в 2021 году и может составить $67 млрд. Но в 2022-м сократится до $61 млрд.

Kelly Scientific указывает сумму $59 млрд в 2021 году и снижение её до $47 млрд к 2026 году. Причиной спада станут однократная ежегодная ревакцинация и конкурентное снижение цен.

Ожидается, что как в 2020 году, так и в этом 2021-м, большая часть продаж придётся только на две вакцины — Pfizer-BioNTech и Moderna. Но появление новых и более эффективных вакцин, по мнению аналитика Morningstar Карен Андерсен, может изменить динамику рынка.

Глобальный рынок вакцин от Covid-19 в 2021 и 2022 годах Morningstar