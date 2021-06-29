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Маша Цепелева

YouTube откроет в Калифорнии свою первую концертную площадку на 6000 мест Статьи редакции

Компания планирует завершить строительство летом 2021 года.

  • YouTube построит трёхэтажную арену YouTube Theater на шесть тысяч мест в микрорайоне Hollywood Park в Калифорнии.
  • Компания планирует проводить масштабные мероприятия — от концертов до киберспортивных соревнований. Мероприятия будут транслироваться на YouTube.
  • Строительство YouTube Theater компания планирует завершить летом 2021 года, а на осень и на 2022 год уже запланированы выступления Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd и Marina and the Diamonds.
  • В феврале 2021 года YouTube закрыл все студии Spaces для блогеров и музыкантов из-за пандемии, чтобы перевести все мероприятия в прямые эфиры. Студии работали с 2012 года в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Рио и Токио.
Проект внешнего вида арены YouTube
Концертный зал в YouTube Theater YouTube
Так выглядит зал, пока идёт стройка YouTube

#новость #youtube

305 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Влад Борщ

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Ну откроет и откроет

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Game Topia

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Сообщение удалено.

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Game Topia

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Сбер и Яндекс услышав эту новость сделает очередную античеловечный фигню. Нахер им хорошее копировать!

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Солидный Женя

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Дык воронакирус-же на дворе...

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