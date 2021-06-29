YouTube откроет в Калифорнии свою первую концертную площадку на 6000 мест Статьи редакции
Компания планирует завершить строительство летом 2021 года.
- YouTube построит трёхэтажную арену YouTube Theater на шесть тысяч мест в микрорайоне Hollywood Park в Калифорнии.
- Компания планирует проводить масштабные мероприятия — от концертов до киберспортивных соревнований. Мероприятия будут транслироваться на YouTube.
- Строительство YouTube Theater компания планирует завершить летом 2021 года, а на осень и на 2022 год уже запланированы выступления Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd и Marina and the Diamonds.
- В феврале 2021 года YouTube закрыл все студии Spaces для блогеров и музыкантов из-за пандемии, чтобы перевести все мероприятия в прямые эфиры. Студии работали с 2012 года в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже, Рио и Токио.
Сбер и Яндекс услышав эту новость сделает очередную античеловечный фигню. Нахер им хорошее копировать!
Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.
Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…
Алексей Конышев хотел собрать в глубинке сообщество единомышленников, но ссора с одним из жителей закончилась перекрытием дороги, отключениями воды и интернета.
Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.
На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…
Как привлекать экспертов для корпоративного блога бесплатно и на своих условиях.
Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.
Mail.ru Group представила умную колонку Капсула Мини с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику Марусе новая модель умеет совершать звонки ВКонтакте, включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только. Продажи Капсулы Мини стартуют 29 июня, купить ее можно будет за 5 490 рублей. Слухи о выходе колонки
Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.
И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.