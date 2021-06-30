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Евгения Евсеева

Работающие в Москве иностранцы с прививками столкнулись с проблемами при получении QR-кодов Статьи редакции

Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».

  • Сложнее всего тем иностранцам, кто привился незарегистрированными в России вакцинами или переболел Covid-19, но не обращался в российские медучреждения, пишет «Коммерсантъ». Проблемы есть и у тех, кто вакцинировался «Спутником V».
  • При нынешних правилах единственный способ получить код — сдавать ПЦР-тест раз в три дня, но опрошенные изданием европейские дипломаты рассказали, что часто сдавать его вряд ли получится. Иностранцы переживают, что система кодов будет распространена на другие отрасли, и они окажутся «изолированными».
  • Источник «Ъ» в посольстве Армении сообщил о проблемах у привитых исключительно «Спутником V» сотрудников. По его мнению, это «кажется чисто технической задачей, которая решится в ближайшее время».
  • О возникших сложностях уже известно в МИД России, где заверили, что занимаются вопросом. Представители нескольких западных и одного из ближневосточных посольств, где почти все привиты иностранными вакцинами, сказали «Ъ», что их руководство также ведет переговоры с ведомствами.
  • С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста или справки о болезни в последние полгода. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.

#новость #третьяволна #covid19

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27 27 комментариев
4
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Misha Zakarin

5

Выражаю международную солидарность с иностранными трудящимися: по ЕМИАС сдавать ПЦР раз в три дня вообще невозможно — запись на следующий мазок открывается только по истечении годности предыдущего, и день-два, в которые готовятся результаты нового, приходится ходить без кода

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Darya Svetikova

2

почему нельзя сразу сделать хорошо?

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Митя Мурасов

Darya
6

Умная такая, а как потом пилить на исправлениях если сразу хорошо?

Ответить

evilnw

Darya
4

Так не бывает даже в самых крупных It компаниях. Продукт пилят под среднестатистического пользователя. Трудно учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть.

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John Rickman

evilnw
–2

Только тут речь идёт о судьбах людей, которых ограничивают в правах. Даже если оставить в стороне моральную сторону вакцинных ограничений, государство не играет даже по тем правилам, которое само и установило. Хакнуть выборы в США можем, а сгенерить правильный QR-код — нет. Приоритеты.

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Maxim Sergeevich

Darya
0

Они спешили побыстрее зарелизить эмвипи и протестировать гипотезу 😉 

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Канищев Максим

–8

Чемодан -> вокзал -> родина. Лёгкое решение проблем с qr кодами.

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Митя Мурасов

Канищев
3

Ну ты то точно маляром пойдешь , ага , совочек

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Канищев Максим

Митя
–5

Ну да, "уважаемые мигранты" все качествено делают, да так что русские бригады на отделке ижс на пол года вперёд заняты. 

Ответить

Митя Мурасов

Канищев
2

@Инспектор враждебная риторика по отношению к мигрантам

Ответить

Канищев Максим

Митя
0

А вы оказывается любитель мигрантов? Или мигранты любят вас? Или вы сам мигрант?

Ответить

Митя Мурасов

Канищев
0

я законопослушный гражданин , работающий на производстве где хер бы че сдвинулось без них, а так же уважительно относящийся к гостям в нашей стране. а не шизанутый ура-патриот-националист-фанат совка.

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Karina

Канищев
1

Привет, я мигрант. Работаю на должности, которую мог бы занять человек с гражданством РФ, но почему-то по квалификации прошла я. Другие аргументы, кроме стереотипного бытового расизма будут?  

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Инокентий Смирнов

Канищев
1

Боюсь что многие уже задумываются о таком варианте

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Канищев Максим

Инокентий
–4

И это прекрасно. В родных аулах их ждут с нетерпением. 

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Кирилл

Канищев
0

Ты так говоришь, как будто речь только о гастарбайтерах, но не учитываешь другие варианты.

Я живу не в России и привит не-Спутником. Если я приеду погостить к родителям - что мне делать? 

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Канищев Максим

Кирилл
0

Немного подождать и все устаканиться. По поводу не привиты спутником и признание других вакцин в России. Скажите спасибо нашим западным партнёрам которые по политическим мотивам тянут с сертификацией спутника.

Ответить

Инокентий Смирнов

Канищев
1

Без QR не пустят :D без него человек не человек будет

Ответить

Инокентий Смирнов

Канищев
0

Я не о мигранта, я о гражданах, умных и востребованных специалистах

Ответить

Руслан Абушаев

Канищев
0

Как ещё за тобою не пришли с РМР

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Misha Zakarin

Канищев
0

По вашей схеме британцы останутся жить на вокзале(

Ответить

Misha Zakarin

Misha
0

Особенно досадно будет видеть в этом положении уроженцев Воксхолла((

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Инокентий Смирнов

0

По мне вся эта история с "Китайским вирусом 19" и вакциной "Спутник V" одна большая не укладывающаяся в голове проблема, описывающая много других проблем от тех, кто все это реализует!

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Sergey Neonow

0

К ноге, рабы. ППЦ

Ответить

A V

0

Никогда такого не было и вот опять 🤦‍♂️

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Ivan Miasnikov

0

"незарегистрированными в России вакцинами".. мне нравится это определение. Есть ВОЗ и Россия, надо видимо получить признание в двух организациях, если это зарубежная вакцина.. такой цирк 🤡 

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Для закладок

–1

Можно перестать работать в рф! ХА

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Офлайн
Евгения Евсеева
Работающие в Москве иностранцы с прививками столкнулись с проблемами при получении QR-кодов Статьи редакции

Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».

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