Работающие в Москве иностранцы с прививками столкнулись с проблемами при получении QR-кодов Статьи редакции
Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».
- Сложнее всего тем иностранцам, кто привился незарегистрированными в России вакцинами или переболел Covid-19, но не обращался в российские медучреждения, пишет «Коммерсантъ». Проблемы есть и у тех, кто вакцинировался «Спутником V».
- При нынешних правилах единственный способ получить код — сдавать ПЦР-тест раз в три дня, но опрошенные изданием европейские дипломаты рассказали, что часто сдавать его вряд ли получится. Иностранцы переживают, что система кодов будет распространена на другие отрасли, и они окажутся «изолированными».
- Источник «Ъ» в посольстве Армении сообщил о проблемах у привитых исключительно «Спутником V» сотрудников. По его мнению, это «кажется чисто технической задачей, которая решится в ближайшее время».
- О возникших сложностях уже известно в МИД России, где заверили, что занимаются вопросом. Представители нескольких западных и одного из ближневосточных посольств, где почти все привиты иностранными вакцинами, сказали «Ъ», что их руководство также ведет переговоры с ведомствами.
- С 28 июня кафе и рестораны Москвы могут принимать посетителей только с QR-кодом, который можно получить после прививки или отрицательного ПЦР-теста или справки о болезни в последние полгода. Без кода — только на доставку или навынос. В противном случае — штраф до 300 тысяч рублей, за повторное нарушение — до млн рублей.
Выражаю международную солидарность с иностранными трудящимися: по ЕМИАС сдавать ПЦР раз в три дня вообще невозможно — запись на следующий мазок открывается только по истечении годности предыдущего, и день-два, в которые готовятся результаты нового, приходится ходить без кода
почему нельзя сразу сделать хорошо?
Только тут речь идёт о судьбах людей, которых ограничивают в правах. Даже если оставить в стороне моральную сторону вакцинных ограничений, государство не играет даже по тем правилам, которое само и установило. Хакнуть выборы в США можем, а сгенерить правильный QR-код — нет. Приоритеты.
Они спешили побыстрее зарелизить эмвипи и протестировать гипотезу 😉
Чемодан -> вокзал -> родина. Лёгкое решение проблем с qr кодами.
Ну ты то точно маляром пойдешь , ага , совочек
Ну да, "уважаемые мигранты" все качествено делают, да так что русские бригады на отделке ижс на пол года вперёд заняты.
@Инспектор враждебная риторика по отношению к мигрантам
А вы оказывается любитель мигрантов? Или мигранты любят вас? Или вы сам мигрант?
я законопослушный гражданин , работающий на производстве где хер бы че сдвинулось без них, а так же уважительно относящийся к гостям в нашей стране. а не шизанутый ура-патриот-националист-фанат совка.
Боюсь что многие уже задумываются о таком варианте
И это прекрасно. В родных аулах их ждут с нетерпением.
Немного подождать и все устаканиться. По поводу не привиты спутником и признание других вакцин в России. Скажите спасибо нашим западным партнёрам которые по политическим мотивам тянут с сертификацией спутника.
Я не о мигранта, я о гражданах, умных и востребованных специалистах
По вашей схеме британцы останутся жить на вокзале(
По мне вся эта история с "Китайским вирусом 19" и вакциной "Спутник V" одна большая не укладывающаяся в голове проблема, описывающая много других проблем от тех, кто все это реализует!
"незарегистрированными в России вакцинами".. мне нравится это определение. Есть ВОЗ и Россия, надо видимо получить признание в двух организациях, если это зарубежная вакцина.. такой цирк 🤡
Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.
В каталоге партнерской сети Admitad Affiliate появился новый перспективный сегмент — Недвижимость, представленный эксклюзивным оффером Яндекс Аренда. Как работать с ним по CPA и в чем его преимущества?
Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».
Есть ли разница в менталитете? Как подбирать персонал и формировать межнациональные команды? Какие мифы оказались правдивыми, а какие нет?
Вслед за Google, Microsoft и Apple комиссию начали снижать и другие платформы.
Пост будет написан исключительно для того, чтобы вы понимали с каким магазином связываетесь.
Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.
Сегодня поделюсь с вами самыми странными экспериментами, которые я проводил со своими ассистентами за последние три года. Все они направлены на то, чтобы помогать мне делать то, что я делать не хочу, но и не могу делегировать.
Последние 10 лет AliExpress рос в России рекордными темпами. Но с 2019 года объем трансграничной торговли снизился на 25%, зато доля российских маркетплейсов выросла до огромных 86%. И страх перед «вирусом по почте» тут не при чем.