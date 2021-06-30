Краснодарский край разрешил селить в отели не только привитых туристов, но и переболевших Covid-19 Статьи редакции
Российские туроператоры уже заявляли о практически полной остановке продажи туров из-за требований властей региона.
- С 1 июля в отелях и гостиницах Кубани будут принимать отдыхающих не только с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, но и переболевших Covid-19 в последние полгода.
- Новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.
- Справка о перенесённом заболевании должна быть загружена на Госуслугах. ПЦР-тест необходимо сдать не позднее, чем за три дня до заселения.
- С 1 августа туристов будут заселять в отели только при наличии справки с Госуслуг о заболевании Covid-19 в последние полгода или сертификате о прививке. В случае противопоказаний к вакцинации можно иметь справку об этом и отрицательный ПЦР-тест.
- Дети в возрасте от семи до 18 лет также могут иметь отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три дня до заселения.
- Изначально власти региона требовали от приезжающих туристов с 1 июля только справки о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, а с 1 августа — только справки. Опрошенные «Интерфаксом» российские туроператоры говорили после этого, что продажи туров в Краснодарский край на июль-август практически остановились.
Бабло побеждает зло :) Это было неизбежно
Опять обладатели хорошего здоровья, которые узнали что болели только сделав тест антитела в пролёте.
У меня антитела в 3 раза больше нормы, почему мне нельзя ?
Разрешаю селить туристов не только в Краснодарский край, но и в регионы, которые нормально относятся к людям
Так , где то писали же, что размер потерь Краснодарского края из за августовских мер 50 миллиардов
Надо же зарабатывать в сезон отпускав, поэтому идут на ухищрения. И все равно будут какие-нибудь купленные справки или заселения леваком))
"при наличии справки с Госуслуг о заболевании Covid-19 в последние полгода" - Что-то новенькое. Пойду-ка посмотрю. Как послековидошный.
Значит мы собираем чемодан и едем. Наконец то без прививок можно свободно отдыхать
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