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Таня Боброва

Краснодарский край разрешил селить в отели не только привитых туристов, но и переболевших Covid-19 Статьи редакции

Российские туроператоры уже заявляли о практически полной остановке продажи туров из-за требований властей региона.

  • С 1 июля в отелях и гостиницах Кубани будут принимать отдыхающих не только с документом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, но и переболевших Covid-19 в последние полгода.
  • Новые требования не распространяются на детей до шести лет включительно.
  • Справка о перенесённом заболевании должна быть загружена на Госуслугах. ПЦР-тест необходимо сдать не позднее, чем за три дня до заселения.
  • С 1 августа туристов будут заселять в отели только при наличии справки с Госуслуг о заболевании Covid-19 в последние полгода или сертификате о прививке. В случае противопоказаний к вакцинации можно иметь справку об этом и отрицательный ПЦР-тест.
  • Дети в возрасте от семи до 18 лет также могут иметь отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за три дня до заселения.
  • Изначально власти региона требовали от приезжающих туристов с 1 июля только справки о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, а с 1 августа — только справки. Опрошенные «Интерфаксом» российские туроператоры говорили после этого, что продажи туров в Краснодарский край на июль-август практически остановились.

#новость #третьяволна #туризм

963 просмотров
20 20 комментариев
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Konstantin Grudnev

6

Бабло побеждает зло :) Это было неизбежно

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Иванов Олег

Konstantin
0

Бабло и жадность побеждает все —девиз всех курортов на кубани.

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Andrey Fedorov

5
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Vilent

4

Опять обладатели хорошего здоровья, которые узнали что болели только сделав тест антитела в пролёте. 

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Дмитрий

2

Клоуны, сперва делают потом думают

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Вальдемар Чегивара

0

У меня антитела в 3 раза больше нормы, почему мне нельзя ?

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ivan krapivin

Вальдемар
1

То, что вы с женой и ребенком, еще ни о чем не говорит

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Philip Poteryahin

Вальдемар
0

А что там за норма?)

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Ivan Zenkov

0

А если я выгляжу как ребёнок шести лет, но в реальности мне 46?

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Black Jack

0

Кубаноиды упали на измену.

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Michael Nick

0

Бизнес на тестах

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ivan krapivin

0

Разрешаю селить туристов не только в Краснодарский край, но и в регионы, которые нормально относятся к людям

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Алексей К

0

С антителами все опять в пролёте. Тогда эта поправка ничего не меняет.

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Иван Шеметов

0

Так , где то писали же, что размер потерь Краснодарского края из за августовских мер 50 миллиардов 

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Богдан Георгиев

0

Уже легче. Чуть условия меняют в положительную сторону.

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Ирина Салтыкова

0

Надо же зарабатывать в сезон отпускав, поэтому идут на ухищрения. И все равно будут какие-нибудь купленные справки или заселения леваком))

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Vl Al

0

"при наличии справки с Госуслуг о заболевании Covid-19 в последние полгода" - Что-то новенькое. Пойду-ка посмотрю. Как послековидошный.

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Kirill Kulagin

0

Что за справка такая с гос услуг ?

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Pavel Voronkov

0

Щедрость с барского плеча.

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Тимофей Айрих

0

Значит мы собираем чемодан и едем. Наконец то без прививок можно свободно отдыхать

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