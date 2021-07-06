Sex, drug, advertising. Евгений Лапицкий и Виталий Деревянко поделились опытом агентства Zlodei

Споры о метриках результативности той или иной рекламной кампании ведутся в профессиональной среде уже очень давно. Какие выставлять KPI, на каких площадках эффективнее размещаться, как правильно наладить коммуникацию с клиентом и главный вопрос – приведет ли все это к продажам, остаются на повестке дня и заботят как менеджеров, так и топов.…