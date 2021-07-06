Ритейлеры и поставщики попросили мэрию Москвы продлить срок обязательной вакцинации первым компонентом до 15 августа Статьи редакции
Компании сообщили, что не успевают привить 60% сотрудников к 15 июля из-за очередей в пунктах вакцинации и проблем с поставками препаратов.
- Ассоциация «Русбренд» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и др.) в письме мэру Москвы сообщает, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается», и просит и не применять санкции до 15 августа, сообщает «Коммерсантъ».
- В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что вакцинация идёт медленно из-за отсутствия мобильных пунктов вакцинации, очередей в действующих точках и технических ограничений системы сбора данных.
- С прошлой недели департамент здравоохранения Москвы перестал отгружать частным клиникам вакцину, сообщил «Ъ» гендиректор клиники H-Clinc Андрей Злобин. В сети МЕДСИ признают, что в некоторых клиниках ожидание прививки увеличилось до трех недель.
- В PepsiCo рассказали «Ъ», что в нескольких компаниях потребительского сектора доля вакцинированных сотрудников не превышает 17%. По словам представителя «Лента», в некоторых точках доля вакцинированных превышает 60%, но вакцинация идёт медленно. В ГК «Шоколадница» и сети Prime сообщили, что доля вакцинированных — больше 50%.
- В «Яндекс Go» рассказали, что двух центров для вакцинации трудовых мигрантов недостаточно. В Delivery Club подтвердили необходимость новых пунктов для вакцинации курьеров.
- В Москве предприятия торговли, общепита, курьерские службы, такси и другие должны вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом к 15 июля, вторым — к 15 августа.
- За отказ выполнять требования об обязательной вакцинации грозят штрафы: для ИП — 30-50 тысяч рублей, для юрлиц — 100-300 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф до 1 млн рублей, либо приостановка работы на три месяца.
Обязали вакцинироваться, разработали меры пресечения, забили на реализацию своих обязательств.
Всё, что нужно знать о государстве.
Причём обязали добровольно.
Обязали компании, а для людей это добровольно. Усё логично, но, походу, не прокатывает. Придется обязать людей, а добровольно можно будет выбрать где поставить укол. Если и это не поможет, вакцинировать обяжут бригады по месту прописки, а добровольно можно будет выбрать из 3 вакцин, но 2 закончились...
Учитывая, что компании - это объединение людей, которые заняты получением выгоды, то логики не замечаю. :)
добровольно можно будет выбрать из 3 вакцин, но 2 закончились...
Подруга хотела Ковивак (классическая вакцина), но теперь только Спутник. Других нет и не будет. :) Спасибо РФПИ (СколкоГо).
в ю бутово каждый день есть свободные слоты в поликлинику, кто-то врет
тут прям куча наборов, не отдельные слоты от отказавшихся в последний момент
их, видимо, централизованно возят (договор с каким-нибудь мед.центром заключают), а там зашиваются
Какие проблемы? Россия является участником совета Европы. В совете Европы с участием России был утверждён документ (посмотрите в интернете, я не помню всех наименований), что ни одной страной не могут быть приняты такие меры, которые вынуждают или заставляют человека вакцинироваться. Если с вами такое произошло - идёте в ЕСПЧ, вернее, пишите туда, но в конце концов, вам наш мин юст выплатит неплохую компенсацию.
По новой конституции главенство российского законодательства над Международным, дадут бумажку, скажут это закон и ничего мин юст не выплатит.
Так могут сделать, только если Россия выйдет из совета Европы. Речь скорее идёт о каких нибудь международных конвенциях.
? Не?
ст.15 п.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
ЕСПЧ признал законной обязательную вакцинацию в демократическом обществе
идёте в ЕСПЧ
В 7:30 вышел, но пока иду. Приду - отпишусь...
Кстати, кто последний в очереди на выплсты? Там акционеры юкоса или навальный за ними занял?
К концу 2020 года не исполненными российскими властями за 20 лет подсудности ЕСПЧ оставались 1789 решений. Это треть общего числа дел, выигранных в Страсбурге против государств - членов Совета Европы, решения по которым власти не исполнили.
Прикол в том, что как бы привитые овощи продолжат жить в физических ограничениях и болеть ковидозом. Осенью будет новая волна пандемии уже среди "привитых" непонятной бормотухой.
Как все таки хорошо, что есть ещё здравомыслящие в этом государстве и не бегут на эксперимент ради премии начальству
В смысле не бегут? Они не успевают из-за очередей)
Всего там хватает, сейчас на каждом углу вам предложат вколоться, много людей здравомыслящих собралось, а они так отговорки лепят
обычно на каждом углу предлагают вколоться несколько другими препаратами
Предлагают то да. А по факту и в первом и во втором случае можно вколоться совершенно неведомой бормотухой )
Шикарная картина нарисовывается.
Создаём условия при которых даже международные транскорпорации идут умолять правительство продолжать делать свое дело для сохранения бизнеса.
Это же просто наишикарнейший момент, когда корпорации стоимостью более ввп страны... Ну вы поняли.
Поэтому при ведении бизнеса в России лучше не иметь ничего своего. Изменились обстоятельства - вам нечего терять.
Скоро будут банить всех кто не вакцинировался отрубят от тик тока сразу прибегут)))
Где-то была оценка что по состоянию на 1/7 нужно было привить примерно 2-3 млн человек.
То есть примерно 166 тысяч в день. Учитывая что у нас по данным mos.ru 110 поликлиник и ещё какое-то кол-во павиллионов в парках это очень грубо говоря на 1 пункте тысячу в день. И эта тыща в день выглядит странно, учитывая что уколов нужно два.
Yota составила рейтинг приложений, популярных у разных поколений в первом полугодии. Около 40% всего объема трафика пришлось на социальные сети, при этом только 4,5% — на мессенджеры. Большую долю заняли видеосервисы. Так, один YouTube составляет 22% от общего объема трафика.
Компании сообщили, что не успевают привить 60% сотрудников к 15 июля из-за очередей в пунктах вакцинации и проблем с поставками препаратов.
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