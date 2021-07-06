Офлайн
Маша Цепелева

Сервис для знакомств Bumble откроет в Нью-Йорке свой первый ресторан «для свиданий» Статьи редакции

В Bumble Brew будет винный бар и комнаты для ужина наедине.

  • Кафе Bumble Brew на 80 мест откроется в Нью-Йорке 24 июля. Внутри будет коктейль-бар, зона во внутреннем дворике, комнаты для ужина в уединении, меню с итальянской кухней, самовывозом и доставкой.

  • В первую неделю в ресторане будут только завтраки, после обеды, а с 7 августа Bumble Brew станет круглосуточным кафе и винным баром.

  • Bumble Brew — это продолжение проекта Bumble Hive, в котором компания организует мероприятия, чтобы люди могли общаться не только в интернете.
  • Приложение Bumble запустила в 2014 году одна из соосновательниц Tinder Уитни Вулф Хёрд. Главное отличие в том, что в Bumble первой может написать только девушка.
Кафе Bumble Brew Bumble
Уличная зона Bumble Brew Bumble
Винный бар в Bumble Brew Bumble

#новость #bumble

848 просмотров
16 16 комментариев
6
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16 комментариев
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Леонид Цветков

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А разве жёлтый не цвет разлуки? ;)

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Сидор

Леонид
0

Желтый потому что «в Bumble первой может написать только девушка».
Хорошо, что не розовый )))

Ответить

Андрей Правоторин

Сидор
0

Тогда бы там мог написать только кролик 😁

Ответить

Алина Евсенкова

Сидор
0

Ох, конечно хорошо, но гораздо лучше что не коричневый 

Ответить

Всеволод Страх

3

"комнаты для ужина наедине", никого не смущает что бамбл метит в нишу публичных домов?

Ответить

alice fox

Всеволод
0

Как вы можете сравнивать патриархальный, маскулинный дом терпимости, с современным рестораном для свиданий, выдержаном в демократическом стиле ?

Ответить

Вадим Швальняк

alice
1

Так и представил "Яму" Куприна с мужскими герой(ками). Как ВИЧ-инфицированный эмм, Олежек, мстит разгульным, эмм,  росгвардейкам и прокуроркам.

Ответить

Вадим Швальняк

Всеволод
0

Технологии меняются, люди остаются. Все эти вебкамы, онлифансы, тиндеры, эскорты. Что изменилось со времён Клодии Метеллы и Юлии Агриппины и всех тех "почтенных" патрициев, оставшихся в тени пиара и джиара, чья похоть и блуд поддерживали и создавали культурное наполнение рынка продажной "любви")))

Ответить

MILITARY GURU

1

Хорошая идея)

Ответить

alice fox

1

А ассортимент девочек какой?

Ответить

Вадим Швальняк

alice
0

Пропустили "для". 

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Комментарий удален

Alena Smirnova

0

Хм. Какое странное решение расширять офлайн на фоне пандемии

Ответить

Роман Дегтярев

Alena
0

И довольно камерно там всё к тому же, побольше могли бы пространство приобрести 

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Вася Пражкин

0

 в Bumble первой может написать только девушка

Мужики, мы долго будем мириться с этой дискриминацией по половому признаку?

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Биологический утюг

Вася
0

Расслабьтесь, что-то длиннее «привет» вам не напишут, так что на практике там все по старинке работает

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Shlomo Goldenberg

0

и потом ресторан для тех, у кого не получилось

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