Сервис для знакомств Bumble откроет в Нью-Йорке свой первый ресторан «для свиданий» Статьи редакции
В Bumble Brew будет винный бар и комнаты для ужина наедине.
- Кафе Bumble Brew на 80 мест откроется в Нью-Йорке 24 июля. Внутри будет коктейль-бар, зона во внутреннем дворике, комнаты для ужина в уединении, меню с итальянской кухней, самовывозом и доставкой.
В первую неделю в ресторане будут только завтраки, после обеды, а с 7 августа Bumble Brew станет круглосуточным кафе и винным баром.
- Bumble Brew — это продолжение проекта Bumble Hive, в котором компания организует мероприятия, чтобы люди могли общаться не только в интернете.
- Приложение Bumble запустила в 2014 году одна из соосновательниц Tinder Уитни Вулф Хёрд. Главное отличие в том, что в Bumble первой может написать только девушка.
А разве жёлтый не цвет разлуки? ;)
"комнаты для ужина наедине", никого не смущает что бамбл метит в нишу публичных домов?
Так и представил "Яму" Куприна с мужскими герой(ками). Как ВИЧ-инфицированный эмм, Олежек, мстит разгульным, эмм, росгвардейкам и прокуроркам.
Технологии меняются, люди остаются. Все эти вебкамы, онлифансы, тиндеры, эскорты. Что изменилось со времён Клодии Метеллы и Юлии Агриппины и всех тех "почтенных" патрициев, оставшихся в тени пиара и джиара, чья похоть и блуд поддерживали и создавали культурное наполнение рынка продажной "любви")))
А ассортимент девочек какой?
Комментарий удален
Хм. Какое странное решение расширять офлайн на фоне пандемии
И довольно камерно там всё к тому же, побольше могли бы пространство приобрести
в Bumble первой может написать только девушка
Мужики, мы долго будем мириться с этой дискриминацией по половому признаку?
Биологический утюг
Расслабьтесь, что-то длиннее «привет» вам не напишут, так что на практике там все по старинке работает
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