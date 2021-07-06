Предпринимателям нужно подать сведения о вакцинации, а когда число привитых сотрудников достигнет 60%, система выберет получателя гранта.

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Из 100 грантов 50 получат малые и средние предприятия, еще 50 – для крупных предприятий, написал на своей странице в Facebook руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его данным, для получения гранта не нужно подавать заявок. Предприниматели должны через личный кабинет на портале mos.ru подать сведения о вакцинированных сотрудниках. Система определит получателей гранта автоматически, когда число привитых работников составит 60%.

Также рестораны и кафе, где персонал привит на 60% и которые пускают посетителей по QR-кодам, получат компенсацию за расходы по коммунальным услугам в третьем квартале 2021 года

Для получения компенсации нужно загрузить на сайт Московского инновационного кластера в электронном виде следующие документы:

Копии документов о наличии помещения.

Копии договоров о предоставлении коммунальных услуг.

Копии документов об оплате коммунальных услуг.

Индивидуальные предприниматели должны подтвердить свою регистрацию налогоплательщика в Москве, если они зарегистрированы за пределами столицы.

Заявки на сайте принимаются круглосуточно.