Гранты на НДФЛ для московского бизнеса за вакцинацию сотрудников и работу по QR-кодам будут распределять автоматически Статьи редакции
Предпринимателям нужно подать сведения о вакцинации, а когда число привитых сотрудников достигнет 60%, система выберет получателя гранта.
Из 100 грантов 50 получат малые и средние предприятия, еще 50 – для крупных предприятий, написал на своей странице в Facebook руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
По его данным, для получения гранта не нужно подавать заявок. Предприниматели должны через личный кабинет на портале mos.ru подать сведения о вакцинированных сотрудниках. Система определит получателей гранта автоматически, когда число привитых работников составит 60%.
Также рестораны и кафе, где персонал привит на 60% и которые пускают посетителей по QR-кодам, получат компенсацию за расходы по коммунальным услугам в третьем квартале 2021 года
Для получения компенсации нужно загрузить на сайт Московского инновационного кластера в электронном виде следующие документы:
- Копии документов о наличии помещения.
- Копии договоров о предоставлении коммунальных услуг.
- Копии документов об оплате коммунальных услуг.
Индивидуальные предприниматели должны подтвердить свою регистрацию налогоплательщика в Москве, если они зарегистрированы за пределами столицы.
Заявки на сайте принимаются круглосуточно.
- 3 июля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал первым 100 предприятиям гранты на НДФЛ и коммунальные услуги для бизнеса за вакцинацию сотрудников и работу по QR-кодам.
Напомнило тот рекламный бред с акцией "домино" пиццы, мол набей на теле тату с лого, будешь ништяки получать. Тут, правда, вместо тату QR код
Очень хочется спиздануть про коды на руках у заключенных концлагерей. Предлагаю создать премиум подписку на госуслугах(запись вне очереди и тд и тп) и разыграть ее между всеми теми, кто набьет QR код на теле в виде тату
А другого выхода и нет.
Принудительно вакцинировать запрещает закон, политической воли принять обратный закон нет (Путин сбрасывает все проблемы с пандемией на регионы, мол, сношайтесь как хотите), а репрессивный механизм ограничен.
Как обычно- все через жопу. Благо из- за того, что все карты на руках у местечковых царьков, уже 2 года лютая неразбериха и, имхо, она не закончится. А значит можно и дальше забивать хрен на их распоряжения(говорю про обычных граждан, не связанных льготами и тп). Жалко, конечно, ИПшников
Получателей грантов система определит автоматически
ясно-понятно
И новость рядом - уже 2500 компании заявили, что вакцинировали 60% ради получения грантов
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/07/06/877118-v-moskve-nazvali-chislo-otchitavshihsya-o-vaktsinatsii-60-sotrudnikov-kompanii
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